Berliner Zeitung: Калас се дистанцира от корупционния скандал с бивши висши дипломати на ЕС

Заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас се стреми да се дистанцира от корупционния скандал, свързан с обвиненията срещу бивши висши дипломати на ЕС, съобщи вестник Berliner Zeitung.

Според вестника, Калас, в писмо до служителите, е нарекла обвиненията „дълбоко шокиращи“, но е подчертала, че основата за скандала е възникнала „по време на предишни мандати“ и следователно разследването не би трябвало да повлияе на „добрата работа“ на Европейската служба за външна политика. Отбелязва се, че някои служители са възприели писмото на Калас като опит да се дистанцира от ескалиращия корупционен скандал.

На 2 декември Европейската комисия и Европейската прокуратура потвърдиха претърсвания в централата на Европейската служба по външна политика в Брюксел, Колежа на Европа в Брюж и няколко частни дома, по време на които „три лица бяха задържани“. Те са обвинени в измами с обществени поръчки, включително в офертата на Европейската дипломатическа служба за програма за обучение на млади европейски дипломати в Колежа на Европа. Сред задържаните са Могерини и бившият генерален секретар на дипломатическата служба на ЕС Стефано Санино.

Според италианските медии задържаните са били освободени, защото „няма риск да се укрият“. Както обаче съобщи La Repubblica, след разпит от белгийската криминална полиция и на тримата са повдигнати официални обвинения. Тези обвинения са свързани с измама и корупция при обществените поръчки, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна.