Новини
Свят »
Berliner Zeitung: Калас се дистанцира от корупционния скандал с бивши висши дипломати на ЕС

Berliner Zeitung: Калас се дистанцира от корупционния скандал с бивши висши дипломати на ЕС

5 Декември, 2025 06:25, обновена 5 Декември, 2025 06:34 941 27

  • кая калас-
  • обвинения-
  • корупция-
  • европейска комисия

Според нея обвиненията били „дълбоко шокиращи“, но се отнасяли за „предишни мандати“ и това не би трябвало да повлияе на „добрата работа“, пише изданието

Berliner Zeitung: Калас се дистанцира от корупционния скандал с бивши висши дипломати на ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас се стреми да се дистанцира от корупционния скандал, свързан с обвиненията срещу бивши висши дипломати на ЕС, съобщи вестник Berliner Zeitung.

Според вестника, Калас, в писмо до служителите, е нарекла обвиненията „дълбоко шокиращи“, но е подчертала, че основата за скандала е възникнала „по време на предишни мандати“ и следователно разследването не би трябвало да повлияе на „добрата работа“ на Европейската служба за външна политика. Отбелязва се, че някои служители са възприели писмото на Калас като опит да се дистанцира от ескалиращия корупционен скандал.

На 2 декември Европейската комисия и Европейската прокуратура потвърдиха претърсвания в централата на Европейската служба по външна политика в Брюксел, Колежа на Европа в Брюж и няколко частни дома, по време на които „три лица бяха задържани“. Те са обвинени в измами с обществени поръчки, включително в офертата на Европейската дипломатическа служба за програма за обучение на млади европейски дипломати в Колежа на Европа. Сред задържаните са Могерини и бившият генерален секретар на дипломатическата служба на ЕС Стефано Санино.

Според италианските медии задържаните са били освободени, защото „няма риск да се укрият“. Както обаче съобщи La Repubblica, след разпит от белгийската криминална полиция и на тримата са повдигнати официални обвинения. Тези обвинения са свързани с измама и корупция при обществените поръчки, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 0 Отговор
    В Брюксел са учителите по корупция на Бойко Борисов.

    Коментиран от #23

    06:36 05.12.2025

  • 2 Ха-ха-ха

    28 0 Отговор
    И кво? Тази изобщо, ама наистина изобщо не е корумпирана? А защо яде от руските кюфтета? Мъжа й има бизнес с Русия...

    Коментиран от #6

    06:36 05.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 побърканяк

    34 0 Отговор
    Хаха а за едни милиарди изпрани в естонски банки си трае.

    06:36 05.12.2025

  • 5 Фен

    34 0 Отговор
    Калас, Урсула и Зеленски трябва да бъдат обявени за светци! Около тях всичко е затънало в корупция, а те, дори и не подозират!

    06:36 05.12.2025

  • 6 Даааааа

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха-ха":

    Президентът на Естония Алар Карис поиска обяснения от премиера Кая Калас, след като местните медии съобщиха, че съпругът й прави бизнес с Русия, въпреки санкциите на ЕС, наложени заради войната в Украйна, съобщи Bloomberg.

    06:40 05.12.2025

  • 7 Гориил

    19 0 Отговор
    Русия няма да позволи скандалът да бъде потулен, предвид огромния глобален обхват на информационната агенция Russia Today.Радиопредаването на RT India стартира вчера.

    06:43 05.12.2025

  • 8 Факт

    11 2 Отговор
    Останете Евро Комисията да се оправя, а кажете дали има връзка на Украинската корупция с Българската корупция.

    Коментиран от #9, #12

    06:48 05.12.2025

  • 9 Грпиил

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Колко успешни бяхте в справянето с кражбата на милиони евро в Украйна?

    06:51 05.12.2025

  • 10 А Върховната Кая няма ли да каже

    8 0 Отговор
    за естонските банки и ваксите на Президента Урсула?

    И да разясни за „добрата работа“ на Европейската служба за външна политика?!

    06:56 05.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    ФБР разследва Урсула, Кая Калас, Зеленски, Бойко Борисов, Шиши и български търговци на оръжие за кражба на милиарди долари от помощ от САЩ.

    07:01 05.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 УРСУЛАТА СЪМ ..

    8 0 Отговор
    Калас и ти си в кюпа като нас , не се опитвай да бягаш от него !!!!!

    07:02 05.12.2025

  • 15 Калас е в

    4 0 Отговор
    в кюпа с 💩💩💩-та.

    07:02 05.12.2025

  • 16 Тия крадат като луди

    6 0 Отговор
    Също като нашите управници !!

    Коментиран от #17

    07:03 05.12.2025

  • 17 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тия крадат като луди":

    Никой не краде повече от нас...от приватизацията та до днес....

    07:04 05.12.2025

  • 18 Дълбоката мафия

    9 0 Отговор
    Нейните скелети в гардероба, не са по малко от тези на Могерини. От къде ги намират тези лелки, с глави от зелки, да ги назначат на висок пост? Някой си прави шеги с 500 милиона глупаци.

    07:05 05.12.2025

  • 19 Хи хи хи

    5 0 Отговор
    Калас защо се оправдава че е крала ????

    07:05 05.12.2025

  • 20 Ех ...ех....ех

    4 0 Отговор
    Покрай войната в покрайна урсулите от фес станаха милиардери ! Те не крадат бе само си вземат !

    07:08 05.12.2025

  • 21 Ццц

    4 0 Отговор
    И тази и другата кукумявка обаче остават твърдо зад киевския папагал и по необясними причини много искат да му намерят едни близо 200 млрд. да има да си харчи. Естествено и двете не са чували нищо за думата "корупция" от курника. Колко много искаме ние да се дистанцираме от тях, но не може. В демократичен ЕС ти се назначава нещо да те управлява и ако нямаш късмет да пукне, го търпиш да те съсипва 5 години.

    07:09 05.12.2025

  • 22 Модерна Дронкова

    3 0 Отговор
    Милата, използвала е дистанционно за да се дистанцира от лошите си приятели, и да, милата, успя, долетя метлата, яхна я, натисна копчето на дистанционното и отлетя отвъд небитието, велика жена!

    07:15 05.12.2025

  • 23 Пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гузен негонен бяга

    07:16 05.12.2025

  • 24 Шопка Софиянска

    2 0 Отговор
    Мъжо на тая продължаваше да върти търговийка и финанси с рашккте, дори и след февруари 2022, толкоз за морала на туй лелче

    07:17 05.12.2025

  • 25 Хеми значи бензин

    3 0 Отговор
    Много май мун на клона а бананите намаляват борбата е жестока

    07:18 05.12.2025

  • 26 Хоризонт

    7 0 Отговор
    Цялата политическа върхушка е корумпирана!

    07:18 05.12.2025

  • 27 До Кая

    1 0 Отговор
    Като го поемаше От....д,добре ти беше!зомбирана Фашиска лицемерка!

    07:33 05.12.2025