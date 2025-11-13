Важните новини във ФАКТИ на 13.11.2025 г.

Ивайло Мирчев: Как Цветан Василев е стигнал до гаража на Борисов, защо Пеевски го е гонил?

По повод думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е бил ятак на тогавашния шеф на Корпоративна търговска банка Цветан Василев, понеже Василев е бил подгонен от Делян Пеевски и се е криел в гаража му, съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов зададоха в кулоарите на парламента чрез медиите въпроси на Борисов.

Даниел Митов: Отстраненият директор на ОДМВР – Пазарджик е преназначен в звеното за подпомагане на министъра

Отстраненият директор на ОДМВР-Пазарджик Даниел Бараков е преназначен в т.нар. звено за подпомагане на министъра, създадено от министър Рашков. Това заяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов, цитиран от "Нова телевизия".

Аварии оставиха Сливен на водоноски

Аварии в Сливен причиниха водна криза и оставиха града на водоноски, съобщава bTV.

Димитър Манолов: Ние сме "за" държавните служители да си плащат осигурителните вноски

Цялата система на заплащане в държавната администрация трябва да бъде преосмислена. Ние сме за държавните служители да си плащат осигурителните вноски. Разбира се, паралелно да отпаднат всякакви ограничения, да могат работят на повече от един трудов договор и да развиват самостоятелен бизнес, каза президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов в интервю пред БНР.

Протест срещу лекаря, прегазил куче с колата си и впоследствие избягал

Хора се събраха пред Военномедицинска академия в София с искане за уволнението на 29-годишния д-р Ненад Цоневски, който преди дни прегази с автомобила си 14-годишното хъски Мая, спящо на тротоар в столичния квартал „Разсадника“, след което избяга, разказва бТВ.

Проектозаконите за бюджета на държавата за 2026 година са внесени в Народното събрание

По-рано днес на свое заседание Министерският съвет одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г.

Даниел Митов каза какво иска да има в МВР

"Темата за заплатите в МВР може да се обсъжда цяла нощ, докато стигнем до консенсус. Техническото обезпечаване на МВР и на полицията като институция, си е проблем, който си съществува от години. Част от проблемите са решавани, част си вървят във времето, така че предстоят да бъдат решение."

Димитър Манолов: Средната работна заплата ще бъде натоварена с 20 лева на месеца, тоест никой няма да умре от глад

Не им остана друга възможност освен кабинетът да си одобри бюджета. До последно се правеха опити от страна на правителството да се проведе диалог, но работодателите бяха непреклонни. Оттеглянето им не е добър сигнал. Това може да се разпростре върху други теми. Това заяви председателят на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Ваня Григорова: Втора градска болница в София има сериозни конструктивни проблеми на част от сградата

Втора градска болница в София има сериозни конструктивни проблеми, съобщи пред журналисти в Столичния общински съвет (СОС) общинският съветник и председател на комисията по здравеопазване в Съвета Ваня Григорова.

Манол Генов: Имаме обещание, че "Кроношпан" ще инвестира около 20 млн. лева в екологична апаратура

Имаме обещание че дървопреработвателното дружество "Кроношпан" ще инвестира около 20 млн. лева в екологична апаратура, каза министърът на околната среда и водите Манол Генов на заседанието на ресорната парламентарна комисия в отговор на въпрос от Явор Божанков (ПП-ДБ) относно предотвратяване на екологичния проблем в индустриалния обект във Велико Търново, посочи БТА.

МВР комисията набързо прие правилата за избор на нов шеф на ДАНС

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание гласува без дебати правилата за избор на нов председател на ДАНС с един единствен кандидат - Деньо Денев.

КЗК образува три открити производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Столична община по жалби на фирми за почистване. Решенията за образуване на открити производства са публикувани на интернет страницата на Комисията, уточни БТА.

Депутатите на ''Величие'' вече няма да влизат в залата на Народното събрание

"Нашето присъствие в залата става излишно. Стоейки вътре и гласувайки по какъвто и да е начин, ние придаваме официалност на един мафиотски парламент. Поради тази причина избираме да не стоим вътре, в залата на Народното събрание (НС)."

Цветан Симеонов от БТПП: 99 000 чиновници не плащат осигурителни вноски

Бюджетът за 2026 г. не е добър. Претенциите ни са по повод двойното увеличение на данъка върху дивидентите и двата процента увеличение на осигурителните вноски. Това каза в интервю за bTV Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

СОС не прие новата управленска структура на Васил Терзиев

Столичният общински съвет не прие доклада на кмета на София Васил Терзиев за новата структура и числеността на администрацията на Столична община. Новата структура бе подкрепена от групите на „Продължаваме промяната - Демократична България" и „Спаси София", както и от общинските съветници Вили Лилков от „Синя София", Карлос Контрера от ВМРО и независимия общински съветник Ваня Григорова, изброи БТА.

Диана Дамянова: Влизане с боздуган в "Лукойл" може да има много лоши последствия

За мен това е неправилно геополитическо решение, каза в предаването "Лице в лице" по бТВ пиар експертът Диана Дамянова, която е работила в продължение на 17 години в "Лукойл", във връзка с американските санкции срещу компанията.

Съдът не даде ход на делото срещу Атанас и Пламен Бобокови

Съдът не даде ход на делото срещу Атанас и Пламен Бобокови на днешното разпоредително заседание. Причината е, че единият от адвокатите по делото настоява то да се гледа не по съкратената процедура, а да се проведе пълно съдебно следствие.

Депутатите забраниха частни коли в НСО

Народното събрание прие на първо четене ключови промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които се преструктурира транспортното обслужване на държавния глава. С гласовете на 127 народни представители депутатите одобриха предложението на Министерския съвет автомобили на службата да бъдат прехвърлени директно към администрацията на президента.

Пламен Димитров: Според юристите не е порок, че проектобюджетът не е минал през НСТС

Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров коментира, че според юристите не е порок, че проектобюджетът не е минал през Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Той каза, че от синдиката са прегледали правната уредба.

Гюнер Тахир: С АПС Доган ще стигне до под кривата круша, но все пак нека да пробва

Възможностите на тази партия, която ще се учреди в събота – Алианс за права и свободи (АПС), са ограничени, заяви в интервю пред БНР Гюнер Тахир, бивш член на ДПС.

За Коледа: Магистратите ще получат до една основна заплата плюс възнаграждение за ранг

До една основна заплата плюс възнаграждението за ранг ще получат магистратите и служителите като коледна премия тази година. Това реши днес Висшият съдебен съвет (ВСС), като премиите ще се раздават от административните ръководители на съдилищата и прокуратурите, пише "Лекс".

Кабинетът реши: Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.

Минималната работна заплата ще бъде 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., реши правителството на свое заседание. Размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. спрямо сегашната ѝ стойност, съобщават от пресцентъра на МС. Минималната часова работна заплата ще достигне 7,31 лв. (3,74 евро).

Шофьор премина на червено на жп прелез в Шуменско, удари го влак

Шофьор на лек автомобил премина на червен сигнал на жп прелез в хитринското село Добри Войниково, след което се удари в пътнически влак и напусна местопроизшествието. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Еленко Божков: Правителството се грижи коалицията "Магнитски" да се облагодетелства от санкциите върху "Лукойл"

"Всеки, който разбира от право, ще очаква да има вето над този закон. Беше задължително да има вето!"

Правителството одобри проекта за Бюджет 2026

Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. (АСБП 2026-2028), представляваща мотиви към законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г.