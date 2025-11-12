НСТС ще проведе извънредно заседание на 13 ноември

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание в четвъртък, 13 ноември 2025 г., от 10.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

2. Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

3. Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.