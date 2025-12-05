Комисията по бюджет и финанси в парламента насрочи заседание за 9 декември

Комисията по бюджет и финанси в парламента насрочи заседание за идния вторник, 09.12.2025 г. от 11 часа, съобщават от "Фокус".
Това се случва, след като днес правителството, бизнесът и синдикатите се разбраха за новата рамка на Бюджет 2026 година.
Въпросното заседание на Бюджетна комисия във вторник с председател Делян Добрев има за цел да разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.
1 АЛЛООО
Коментиран от #16
15:48 05.12.2025
2 съдията Дред
15:48 05.12.2025
3 ДрайвингПлежър
Честито на протестиращите. Сега ще видите какво точно е Европа и как може да обира!
15:49 05.12.2025
4 Гост
15:49 05.12.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!
15:51 05.12.2025
6 Българина от минало време
15:55 05.12.2025
7 младежа
15:56 05.12.2025
8 българина
15:58 05.12.2025
9 Бързо ,
Коментиран от #10
16:01 05.12.2025
10 И Ментата
До коментар #9 от "Бързо ,":имам предвид !
16:02 05.12.2025
11 майтапчия
Коментиран от #26
16:17 05.12.2025
12 Виви
16:19 05.12.2025
13 Този герберастки наглец със
16:19 05.12.2025
14 0-С-Т-А-В-К-А!
16:20 05.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 0-С-Т-А-В-К-А!
До коментар #1 от "АЛЛООО":Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻
16:22 05.12.2025
17 Ехаааа
16:23 05.12.2025
18 Нарочно дразнят ,
16:23 05.12.2025
19 павела митова
16:24 05.12.2025
20 Червената шапчица
16:33 05.12.2025
21 Поли
16:40 05.12.2025
22 Мнение
16:42 05.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Горски
16:45 05.12.2025
25 въпрос
16:46 05.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 То беше ясно, че
16:48 05.12.2025