Комисията по бюджет и финанси в парламента насрочи заседание за 9 декември

Комисията по бюджет и финанси в парламента насрочи заседание за идния вторник, 09.12.2025 г. от 11 часа, съобщават от "Фокус".

Това се случва, след като днес правителството, бизнесът и синдикатите се разбраха за новата рамка на Бюджет 2026 година.

Въпросното заседание на Бюджетна комисия във вторник с председател Делян Добрев има за цел да разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.