Комисията по бюджет и финанси в парламента насрочи заседание за 9 декември

5 Декември, 2025 15:45 734 27

  • комисия по бюджет и финанси-
  • народно събрание-
  • заседание-
  • 9 декември

Въпросното заседание на комисията с председател Делян Добрев има за цел да разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет

Комисията по бюджет и финанси в парламента насрочи заседание за 9 декември - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Комисията по бюджет и финанси в парламента насрочи заседание за идния вторник, 09.12.2025 г. от 11 часа, съобщават от "Фокус".

Това се случва, след като днес правителството, бизнесът и синдикатите се разбраха за новата рамка на Бюджет 2026 година.

Въпросното заседание на Бюджетна комисия във вторник с председател Делян Добрев има за цел да разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛЛООО

    16 0 Отговор
    СЕГА И С ДДС ЛИ ЩЕ НИ ЦАКАТЕ ВАШТА М@ МА

    Коментиран от #16

    15:48 05.12.2025

  • 2 съдията Дред

    20 0 Отговор
    Добрев, Дончев , Сачева и дуловската принцеса за по 50 год. в затвора ,а гуруто им за сто !!

    15:48 05.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    7 4 Отговор
    Разбрахте ли? Парламата остава!
    Честито на протестиращите. Сега ще видите какво точно е Европа и как може да обира!

    15:49 05.12.2025

  • 4 Гост

    17 0 Отговор
    Ей, добреф, тъпако, айрян айрян пак ли ще дърпа микрофони или тоя път ще е вързан

    15:49 05.12.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 0 Отговор
    ОСТАВКА БЕ!
    И ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!

    15:51 05.12.2025

  • 6 Българина от минало време

    11 0 Отговор
    Сега искаме да видим даничните делкарации на голямото Д .Като публична личност на държавна работа е длъжен да ги покаже .Докато този човек е в политиката на моята родина , аз данъци няма да плащам ,защото ме използва като касичка .

    15:55 05.12.2025

  • 7 младежа

    14 0 Отговор
    Какво като ще има друг бюджет ,като същия крадец ще има достъп до него ?

    15:56 05.12.2025

  • 8 българина

    14 0 Отговор
    Добрев , докато не ограниш достъпа на адаша си до бюджета , се првръщаш в съочастник

    15:58 05.12.2025

  • 9 Бързо ,

    10 0 Отговор
    Зюмбюла и местата ли са го сготвили ? Мерси ще кажа аз на техния бюджет ! Оставка !

    Коментиран от #10

    16:01 05.12.2025

  • 10 И Ментата

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бързо ,":

    имам предвид !

    16:02 05.12.2025

  • 11 майтапчия

    11 1 Отговор
    Бойко се откачи от главната буква ,ПП-ДБ са срещу него , Възраждане е срещу него , МЕЧ, Президента ,АПС , Протеста .Май няма много полезни ходове .От капо ди тути капи , да не стане Капо ди тути фрути

    Коментиран от #26

    16:17 05.12.2025

  • 12 Виви

    9 0 Отговор
    А нещо да си плащате ,осигоровките или народа вие длъжен.Тия в прокуратурата за тях реформа или те са вечни.Не вие е срам ей изедници.

    16:19 05.12.2025

  • 13 Този герберастки наглец със

    10 1 Отговор
    сините бърни късаше ризи, че предишния бюджет е единствено възможен!

    16:19 05.12.2025

  • 14 0-С-Т-А-В-К-А!

    6 1 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    16:20 05.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 0-С-Т-А-В-К-А!

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛЛООО":

    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    16:22 05.12.2025

  • 17 Ехаааа

    7 1 Отговор
    Тоя Каунь шъ на упрай! Оправи родата до деветоо коляно сега ще ни оправи бюджета, ама друг път! Това нагло момченце бие по наглост и Тулупа. Ама нали той му е учителя.... Все още си мислят, че ще се подиграват с тоя народ докато са живи.

    16:23 05.12.2025

  • 18 Нарочно дразнят ,

    4 1 Отговор
    Пробват до колко простотии от тях можем да изтърпим. Сега ДДС то щели да оправят, те обувките не вързани си носят, че не могат да ги връзват, ама сметки щели да правят.

    16:23 05.12.2025

  • 19 павела митова

    3 1 Отговор
    бърньоооо,кротката ,няма ни излагаш ,не се прави мнооо на оторен ,мъйлчи и слушкай

    16:24 05.12.2025

  • 20 Червената шапчица

    4 1 Отговор
    Нали беше единствено възможен, ве Джука...

    16:33 05.12.2025

  • 21 Поли

    0 3 Отговор
    Моля, своевременно осигурете психиатър, в случай, че оня с пеньоара пак реши да изпада в истерична криза и да извива във фалцет. Мястото на психично болните е в лудницата, а на измамниците и крадците мястото е в затвора...Има избор, тепърва ще се решава къде да бъда настанен оня с пеньоара.

    16:40 05.12.2025

  • 22 Мнение

    1 0 Отговор
    Чак когато дадат по бТВ арестуваната майка на Добрев да дава показания в хасковския окръжен съд, ще ми го показвате това мазно угоено прасенце

    16:42 05.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Горски

    1 0 Отговор
    Да се самопожертват в затвора! Какви фантасмагории и безкрайно жалки и тъпи излишни опити за манипулации само ?! Няма кой да ти вярва на лъжите и уйдормите ! Оставка! В тези бузи колко стотици милиона си скрил, саможертвайки се? Тоя няма ли кой да го прибере, за да спре да се излага по телевизиите, в комисии и в парламента. Няма ли да спре да дрънка глупости, нелепици и лъжи? Колкото повече говорят, толкова повече ядосват хората и предизвикват гняв. Това правителство се опитва само да се свали и то много успешно. Цяла България иска да са в затвора герберските министри и депутати. Крадци, опоскали Родината ни и теглещи всяка седмица кредити за милиарди, които потъват в банковите им сметки.

    16:45 05.12.2025

  • 25 въпрос

    0 0 Отговор
    Каква е тази политическа класа която дава достъп до бюджета на лице санкционирано за гранде корупция ? Народа не е глупав .

    16:46 05.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 То беше ясно, че

    0 0 Отговор
    Прехвърлят от пусто в празно Без реформи! Поредни щуротии.

    16:48 05.12.2025

