Мундров: България има потенциал да бъде технологичен лидер в ЕС

Министърът на електронното управление Валентин Мундров се срещна днес в Брюксел с еврокомисаря за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева. В рамките на разговора двамата обсъдиха ключови теми, свързани с развитието на дигиталните услуги, европейските политики в областта на иновациите и стратегическото значение на киберсигурността за конкурентоспособността на ИТ сектора в България.

Министър Мундров подчерта, че темата за киберсигурността е все по-важна и изисква дългосрочна визия и координация на национално и европейско ниво. „Имаме отговорни задачи, а сътрудничеството с Европейската комисия и споделената визия за дигиталното бъдеще са ключови за успешното им изпълнение“, заяви министърът. Той информира комисар Захариева, че България изгражда централизирана национална система за киберсигурност, която ще гарантира националната сигурност и суверенитета на данните. Двамата се обединиха, че Министерството на електронното управление трябва да бъде координиращият орган при защитата на националните системи, включително в контекста на високорисковите технологии.

В рамките на разговора бе акцентирано и върху напредъка по изграждането на EU Digital Identity Wallet – националното мобилно приложение за европейска електронна самоличност. „Трябва да наваксваме с дигиталния портфейл. За Министерството на електронното управление това е водещ приоритет и следващата година приложението трябва да бъде готово“, посочи Мундров. Еврокомисар Захариева отбеляза, че дигиталният портфейл е един от най-важните инструменти за довършване на единния европейски пазар и подчерта значението на инвестициите в ИТ технологиите.

Обсъдени бяха и европейските инициативи за технологичен суверенитет, развитието на европейския облак и необходимостта от хармонизиране на правилата в областта на киберсигурността. „Европа трябва да развива собствени технологии, на които да разчита. България има потенциал и българските компании могат да бъдат напълно конкурентоспособни в тази сфера“, подчерта Валентин Мундров.

Министърът запозна комисаря и с резултатите от проведената в Берлин Среща на върха по цифров суверенитет, на която най-големият европейски доставчик на софтуерни решения – и трети в света – заяви интерес да инвестира в България.

Друга тема на разговор бе транспонирането на Директивата NIS2 в България, като измененията в Закона за киберсигурност са приоритет за сектора. Министър Мундров представи и работата на Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, който наблюдава и анализира киберзаплахите, подпомага подготовката и обучението по киберсигурност и участва активно в международни киберучения.

Работната среща се проведе в рамките на участието на министър Мундров в Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, който се провежда в Брюксел.