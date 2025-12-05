Иван Таков: При преправянето на бюджета парите за чужда война трябва да бъдат дадени за българските граждани

При преправянето на държавния бюджет за следващата година парите за война, при това за чужда война, трябва да бъдат дадени на българските граждани.
Това каза Иван Таков, председател на БСП - София и заместник-председател на социалистическата партия. Той представи тези свои виждания и по време на среща с областните председатели на БСП, организирана от председателя на партията Атанас Зафиров.
"На тази среща за мен беше важно да поставя темите и въпросите, по които очаквам да чуя какво мислят нашите представители от цялата страна. Трябва да чуем мнението на всички наши членове и симпатизанти за политиката на БСП в управлението, коментира Иван Таков. - Очаквам предложения за политики, които да обсъдим, за да може нашите представители във властта да ги отстояват и да ги реализират. Искам да разбера какво мислят за лявата ни данъчна политика, за предложението ни за промяна в данъчната система, което ще бъде наша основна цел през следващата година. Друга изключително важна тема е повишението на цените. Искам да чуя мнение за държавния контрол на цените, за таван на надценките, за предложението за Закона срещу спекулата. Изключително нужна ни е обратна връзка от цялата страна по всички тези теми. Затова беше толкова важен разговорът ни с областните председатели".
Иван Таков добави, че очаква тези теми да бъдат поставени за обсъждане със социалистите и симпатизантите по места в цялата страна. "А в началото на следващата година ще отидем при тях, за да чуем мненията и идеите им лично", добави той.
Заместник-председателят на социалистическата партия коментира също, че оставането на БСП в това управление има съвсем ясни цели, които трябва да бъдат постигнати. "При преработването на бюджета трябва не само да запазим парите за гражданите, а и да ги увеличим. Наистина да отстоим левите политики през него и да защитим хората, предвид рисковете за тях от влизането на еврото от началото на следващата година. Средствата в оттегления бюджет, които бяха планирани за война, сега трябва да бъдат насочени към социални дейности. Компромиси за сметка на хората не може да приемем, каза той. - Друга причина за оставането на БСП в това управление е контролът върху цените и приемането на закона срещу спекулата. Всички тези наши цели може да бъдат реализирани единствено през участие в управлението и твърдост при отстояването на нашите леви политики в бюджета".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да попитам
Коментиран от #14
15:43 05.12.2025
2 Тодор Правешки
Нали трябва да помага всякак на Матушката си!!!
15:46 05.12.2025
3 ДрайвингПлежър
15:47 05.12.2025
4 Таков, който не храни своята армия
15:49 05.12.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #10
15:55 05.12.2025
6 Даката
15:59 05.12.2025
7 Силиций
16:01 05.12.2025
8 Аман от тези
Коментиран от #13
16:02 05.12.2025
9 Казуар
16:04 05.12.2025
10 Даката
До коментар #5 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Докато има заблудени русофили които се кланяте на джуджето Путин, все ще е така... българите искаме напред, русофилите дърпате назад е как да има оправия.
16:04 05.12.2025
11 Прав е Таков,
Никой няма да ви чуе воплите от клозета на историята.
Аут сте, боклуци!
16:14 05.12.2025
12 Новак
16:16 05.12.2025
13 Давай твоите пари!
До коментар #8 от "Аман от тези":Подари си заплатата на наркомана Зеленски, че белото не му стига, а и той иска златно тоалетно гърне и златно биде за подмиване - също като неговия авер Миндич - юдо-ционистът крадец, който избяга в Израел.
16:17 05.12.2025
14 За милиционера пожарникар от Банкя
До коментар #1 от "да попитам":ли питаш?
Този срещу който протестирате, но не спирате да подкрепяте срещу България?
16:22 05.12.2025
15 Змей
16:32 05.12.2025
16 моден експерт
16:33 05.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.