Иван Таков: При преправянето на бюджета парите за чужда война трябва да бъдат дадени за българските граждани

Иван Таков: При преправянето на бюджета парите за чужда война трябва да бъдат дадени за българските граждани

5 Декември, 2025 15:41

Очаквам предложения за политики, които да обсъдим, за да може нашите представители във властта да ги отстояват и да ги реализират.

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При преправянето на държавния бюджет за следващата година парите за война, при това за чужда война, трябва да бъдат дадени на българските граждани.

Това каза Иван Таков, председател на БСП - София и заместник-председател на социалистическата партия. Той представи тези свои виждания и по време на среща с областните председатели на БСП, организирана от председателя на партията Атанас Зафиров.

"На тази среща за мен беше важно да поставя темите и въпросите, по които очаквам да чуя какво мислят нашите представители от цялата страна. Трябва да чуем мнението на всички наши членове и симпатизанти за политиката на БСП в управлението, коментира Иван Таков. - Очаквам предложения за политики, които да обсъдим, за да може нашите представители във властта да ги отстояват и да ги реализират. Искам да разбера какво мислят за лявата ни данъчна политика, за предложението ни за промяна в данъчната система, което ще бъде наша основна цел през следващата година. Друга изключително важна тема е повишението на цените. Искам да чуя мнение за държавния контрол на цените, за таван на надценките, за предложението за Закона срещу спекулата. Изключително нужна ни е обратна връзка от цялата страна по всички тези теми. Затова беше толкова важен разговорът ни с областните председатели".

Иван Таков добави, че очаква тези теми да бъдат поставени за обсъждане със социалистите и симпатизантите по места в цялата страна. "А в началото на следващата година ще отидем при тях, за да чуем мненията и идеите им лично", добави той.

Заместник-председателят на социалистическата партия коментира също, че оставането на БСП в това управление има съвсем ясни цели, които трябва да бъдат постигнати. "При преработването на бюджета трябва не само да запазим парите за гражданите, а и да ги увеличим. Наистина да отстоим левите политики през него и да защитим хората, предвид рисковете за тях от влизането на еврото от началото на следващата година. Средствата в оттегления бюджет, които бяха планирани за война, сега трябва да бъдат насочени към социални дейности. Компромиси за сметка на хората не може да приемем, каза той. - Друга причина за оставането на БСП в това управление е контролът върху цените и приемането на закона срещу спекулата. Всички тези наши цели може да бъдат реализирани единствено през участие в управлението и твърдост при отстояването на нашите леви политики в бюджета".


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 14 гласа.
Напиши коментар:


  • 1 да попитам

    10 1 Отговор
    Не е ли време милиционерите да спрат да се разпореждат с парите на българите?

    Коментиран от #14

    15:43 05.12.2025

  • 2 Тодор Правешки

    8 5 Отговор
    Какво друго да каже унуката на Пеко Таков.
    Нали трябва да помага всякак на Матушката си!!!

    15:46 05.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    Трябва да... ама няма! Щото сглобката загуби ли и подкрепата на Урсулите си заминава скоропостижно и то най-вероятно заминава в затвора за злоупотреби. Разминава им се докато са послушни и докато чуждите са им по-важни от своите и дават за чуждите - то не е само за война, а още 100 антибългарски политики!

    15:47 05.12.2025

  • 4 Таков, който не храни своята армия

    8 7 Отговор
    ще храни чужда! Панимайш? Това го е казал другаря ви Наполеон Бонапарт. Тъй като руската армия ви е по-мила от българската, затова правите всичко възможно да нямаме изобщо такава. Трябва да признаем, че вече сме във война с братушките ви и трябва да започнат трибуналите от трима души да съдят по бързата процедура всички москали - предатели!

    15:49 05.12.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 3 Отговор
    ДОКАТО УПРАВЛЕНСКАТА ИЗМЕТ СЕ КЛАНЯ НА УРСУЛАТА, ПАРИ ЗА БЪЛГАРИ НЯМА ДА ИМА!

    Коментиран от #10

    15:55 05.12.2025

  • 6 Даката

    2 9 Отговор
    Ако питаме Таков, то оптималното е да дадем парите на неговия вожд Путин, за да избие всички украинци и да спре войната... това искат русофилските изчадия.

    15:59 05.12.2025

  • 7 Силиций

    6 2 Отговор
    ако България беше в положение подобно на Украйна ,"Колективния Запад" щеше да отдели средства колкото да си покрие разходите за "съчувствени" дипломатически писма и няколко пресконференции от типа "ние сме с вас".

    16:01 05.12.2025

  • 8 Аман от тези

    2 4 Отговор
    комунисти. Трябваше да има лустрация и никакъв достъп на такива като този! Трябва да даваме пари за оръжия, и да се готвим за война, за да има мир. С тези двама луди, единият империалист за територии, а другият за бизнес сделки за ресурси и т.н., двамата откачалки, трябва да се молим на Господ да ни спаси и да се отървем и от двамата.

    Коментиран от #13

    16:02 05.12.2025

  • 9 Казуар

    2 5 Отговор
    Другарю Таков, парите за чужда война не трябва ли да бъдат дадени за борба срещу хибридната война на Русия срещу България.

    16:04 05.12.2025

  • 10 Даката

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Докато има заблудени русофили които се кланяте на джуджето Путин, все ще е така... българите искаме напред, русофилите дърпате назад е как да има оправия.

    16:04 05.12.2025

  • 11 Прав е Таков,

    3 0 Отговор
    но БСП-ол(игофрени) вече е употребена от Борисов за тоалетна хартия.

    Никой няма да ви чуе воплите от клозета на историята.

    Аут сте, боклуци!

    16:14 05.12.2025

  • 12 Новак

    2 0 Отговор
    Другарю Таков, парите, които откраднахте преди и след 10.11. Къде отидоха?

    16:16 05.12.2025

  • 13 Давай твоите пари!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аман от тези":

    Подари си заплатата на наркомана Зеленски, че белото не му стига, а и той иска златно тоалетно гърне и златно биде за подмиване - също като неговия авер Миндич - юдо-ционистът крадец, който избяга в Израел.

    16:17 05.12.2025

  • 14 За милиционера пожарникар от Банкя

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "да попитам":

    ли питаш?

    Този срещу който протестирате, но не спирате да подкрепяте срещу България?

    16:22 05.12.2025

  • 15 Змей

    1 1 Отговор
    Ляв ПиПидал.

    16:32 05.12.2025

  • 16 моден експерт

    1 1 Отговор
    Когато видя пролетарската прическа на Таков, неизменно се озовавам в 1955-а година.

    16:33 05.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

