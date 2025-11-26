Новини
България »
София »
Кабинетът осигурява коледни добавки на пенсионерите. Тристранката обсъжда здравното осигуряване и Кодекса на труда

Кабинетът осигурява коледни добавки на пенсионерите. Тристранката обсъжда здравното осигуряване и Кодекса на труда

26 Ноември, 2025 04:34, обновена 26 Ноември, 2025 05:11 18 093 51

  • правителство-
  • заседание-
  • пенсии

536 хиляди възрастни с пенсии до прага на бедност от 638 лева ще получат по 120 лева допълнително за декември преди празниците

Кабинетът осигурява коледни добавки на пенсионерите. Тристранката обсъжда здравното осигуряване и Кодекса на труда - 1
Снимка: МС
БНР БНР

Средствата за изплащане на коледни добавки за пенсионерите трябва да осигури на днешното си заседание правителството.

По 120 лева допълнително към пенсиите си за декември ще получат още преди празниците около 536 хиляди възрастни с пенсии до прага на бедност от 638 лева, включително, колкото е линията на бедност за тази година. За целта се осигуряват 64 милиона лева по бюджета на НОИ. Решението да се даде празничен бонус беше на партиите от управляващата коалиция и ДПС-НН.

Освен това правителството осигурява 27 милиона лева, с които да се увеличи капиталът на "Напоителни системи", за да се възстанови помпената станция на язовир "Пясъчник". Ангажимента пое премиерът Росен Желязков пред зърнопроизводителите в началото на седмицата.

В дневния ред на правителственото заседание е решението за освобождаване на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Малина Крумова и за определяне на временно изпълняващ длъжността.

Също с решение ще се приеме Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по линия на инструмента на Европейския съюз SAFE и подаване на искане за финансова помощ до Европейската комисия от страна на България.

Очаква се Националният съвет за тристранно сътрудничество да обсъди предложения за промени в здравното осигуряване и Кодекса на труда.

Държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство - това предвижда промяната в Закона за здравното осигуряване, предложена от депутата от ПП-ДБ Венко Сабрутев и група народни представители. По действащото законодателство работодателят плаща здравните осигуровки. Според вносителите така бизнесът поема разходи за служители, които не работят, а настоящите разпоредби водят до дискриминация спрямо млади жени, които работодателите често избягват да наемат заради бъдещи разходи.

17 милиона лева годишно ще са необходими на държавата, за да плаща здравните осигуровки в периода на двете години майчинство. Вносителите смятат, че средствата ще бъдат компенсирани от по-висока заетост, намаляване на сивата икономика и повече приходи от данъци и осигуровки.

Очаква се Националният съвет за тристранно сътрудничество да обсъди и промени в Кодекса на труда. Предложението е на заместник-председателя на парламентарната група на ПП-ДБ Божидар Божанов и група депутати. Целта на поправките е бъдат ограничени лошите практики при разпределяне на допълнителни възнаграждения в администрацията.

"Ограничаване на бонусите в целия публичен сектор - в съдебната власт, в регулаторите, в администрацията, в публичните предприятия. Защото и ВСС, и публичните предприятия - навсякъде се раздават едни бонуси, като че ли има милиарди в държавата за разпореждане. Няма такива и затова сме предложили да се ограничат всички бонуси", обясни Божанов.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Костибродски парцалес

    59 1 Отговор
    Откъде спести пари за хотела с водопада?
    Розово брюкселско зеле!
    Продаде България за един водопад!

    04:52 26.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Икономист

    58 1 Отговор
    Долни лицемери...не ви ли е срам, с 60 евро да купувате бедните души

    Коментиран от #18

    05:13 26.11.2025

  • 7 Трябват добавки

    41 9 Отговор

    До коментар #4 от "нннн":

    за всички пенсионери каращи на подаяния до 1200-1300 левчета! Ония с тавана 95% лежляци цял живот и още работещи да не квичат.

    Коментиран от #12, #13

    05:19 26.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 кефя

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "ха ха хааа":

    се че такива като тебе няма да доживеете до пенсия ще гърбите до гроб-

    05:37 26.11.2025

  • 10 Скантов

    16 0 Отговор
    За онези с 340 -350 Е . ?

    05:38 26.11.2025

  • 11 Дай Боже

    27 2 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    И ти да станеш "паразит пенЦия" по болест! Амин. Цял животец да "намазваш"....

    05:39 26.11.2025

  • 12 Иди в

    19 2 Отговор

    До коментар #7 от "Трябват добавки":

    армията да лежлякаш. Има свободни места колкото искаш, а после ще получиш пенсия до тавана.

    Коментиран от #14

    05:39 26.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Няма място там

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Иди в":

    от генерали като теб! И там съм бил още преди да си бил плануван! Та отлично ги познавам......

    Коментиран от #24

    05:43 26.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Айде БЕ

    15 1 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Не си мисли/ако можеш да мислиш изобщо/ че всички "пенЦионери" са на твоето ниво кръгла 0!

    06:02 26.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Цялата Тази Работа !

    17 0 Отговор
    Цялата Тази Работа !

    Е Мошеническа !

    История !

    Дасе Чуди Човек !

    Защо се Е Родил На този Свят !

    Има Закон !?

    Но Той е Незаконен !

    Има Наеродно Събрание и Кабинет !

    Но Те не се интересуват от Хората и Заякона !

    Крадат ! и Мошенвничестват !

    Навсякъде !

    И Във Всичко !

    Тотално Падение !

    На Човешките Нрави !

    А Овцете Си Мълчат !

    И Търпят !

    06:07 26.11.2025

  • 21 Когато Човек Краде !

    10 2 Отговор
    Когато Човек Краде !

    От Другия !

    Се Чувства Богат !

    Но Не маже Да разбере !

    Че Триците Които Краде !

    Не могат Да го Направят !

    Богат !

    Но не може да разбере !

    Че само Когато !

    Уважава Другия !

    Може да стане !

    Наистина Богат !

    Това е Сволоча !

    Която ни Управлява !

    06:25 26.11.2025

  • 22 хахаха

    24 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Ако тия паразити не бяха внасяли 40 години осигуровки нямаше да има пари за социални помощи за Данко и родата му:)

    06:32 26.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Не съм

    14 2 Отговор

    До коментар #14 от "Няма място там":

    бил генерал, а там кадето сега има безброй свободни места и никой не иска да отиде.

    06:36 26.11.2025

  • 25 Плаз ! Мо ! Диий !

    9 0 Отговор
    Плаз ! Мо ! Диий !

    --- ! --- ! ----

    06:36 26.11.2025

  • 26 ТЕЗИ УПРАВЛЯВАЩИ

    28 3 Отговор
    Грабят като за последно. Щом опряха до тото-то значи всичко друго е опоскано.

    06:38 26.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Реалност

    27 0 Отговор
    За едни 60 евро, за други хотел с водопади.

    06:43 26.11.2025

  • 30 Тези мафиоти могат само да краднат и

    17 1 Отговор
    Лъжат! Цените как са борите ли ги в облаците?

    06:46 26.11.2025

  • 31 Крис

    13 3 Отговор
    Безработните в страната не получават нито стотинка. Когато фирмата те принуди да напуснеш с обезщетение, просто ти хвърлят едни стотинки за 4 месеца. Това са само част от данъците, които си платил, докато си работил. С две думи, фирмата те принуждава да напуснеш, получаваш нула подкрепа откъм социалното министерство.

    В крайна сметка идват избори и няма как да ми купят гласа с джобни подаяния.

    07:02 26.11.2025

  • 32 Прям

    18 3 Отговор
    Простотии повече от 35 години. Мутренско- мафиотските политици не могат да произведат нищо смислено.

    07:09 26.11.2025

  • 33 Благоев

    20 1 Отговор
    Добавките трябваше да се разпределят по стъпки в зависимост от големината на пенсията. Така всички щяха да получат увеличение. Най-голямо най-малките пенсии и най- малко големите. Сега най-малките ще получат повече от малко по-големите. Стъпаловидно трябваше. Но няма кой да мисли!!!

    07:26 26.11.2025

  • 34 Благоев

    12 1 Отговор
    Добавките трябваше да се разпределят по стъпки в зависимост от големината на пенсията. Така всички щяха да получат увеличение. Най-голямо най-малките пенсии и най- малко големите. Сега най-малките ще получат повече от малко по-големите. Стъпаловидно трябваше. Но няма кой да мисли!!!

    07:28 26.11.2025

  • 35 Благоев

    13 1 Отговор
    А тези със 639 лв. няма да получат нищо? Стъпаловидно трябваше. Стъпаловидно трябва да е и при ДОД. Но това е сложно и не е за нашия акъл!!1

    07:30 26.11.2025

  • 36 Благоев

    7 2 Отговор
    А тези със 639 лв. няма да получат нищо? Стъпаловидно трябваше. Стъпаловидно трябва да е и при ДОД. Но това е сложно и не е за нашия акъл!!1

    07:31 26.11.2025

  • 37 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    16 2 Отговор
    Това правителство-сглобка освен да разделя народа по всички направления, нищо друго не върши. Разделението е на всякъде - по заплати, по бонуси, по привилегии, по образование, по здравеопазване, по пенсии, по разпределението на бюджета .... Където и да погледне човек, овен огромните противопоставяния и разделения, нищо друго не се вижда и усеща от "работата" на това правителство. Всичко това го правят напълно умишлено, за да се се карат хората помежду си и да не се вглеждат в безобразията, кражбите, корупцията, която си върви с пълна сила и се върши от т. н. "политици". Но, нали ни казват че всичко, което правят го правят за хората, значи трябва да тъпим всичките им безумия, които вършат така нагло, безскрупулно и отвратително.

    Коментиран от #40

    07:35 26.11.2025

  • 38 Калбо

    12 2 Отговор
    Как така ние българската държава която поддържа Европейския съюз и помага на Украйна
    А Унгария която не поддържа Украйна не пада на колене не се клани на европейските лидери както нашите управници
    Унгарците досега са получавали 13 пенсии на годината а вече от тази година ще получават по 14 Как така Унгария която постоянно е санкционирана от европейските лидери по-точно от Урсула фондерлайн защото тя най-много държи Европа да не купува рускини на енергийни ресурси те могат да си позволят и 14-та пенсия а тези нашите продажници в нашето народно събрание се чудя дали да дадат на бедният български пенсионер някакви подаяния

    08:06 26.11.2025

  • 39 Георгиев

    19 0 Отговор
    Мисля, че щом е тръгнало на подаръци, всеки пенсионер трябва да получи коледен подарък. Бедният сума, богатият - бонбонче. А може ли да ни кажат какви бонуси ще се раздадат в държавната администрация, в т.ч. и в НОИ? От икономиите на фонд РЗ. Ще излезнат любопитни цифри. При пози огромен дефицит трябва да се върнат в хазната. Такава крадлива държава не е имало откакто е създадена.

    08:09 26.11.2025

  • 40 Диоген

    10 0 Отговор

    До коментар #37 от "ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ":

    Народът даде на ,,Асан" баницата . Даде Му и нож.
    ,,Асан" отряза едно скромно триъгълниче от баницата . Разпредели го ,,справедливо " , чрез ,,бюджет -26 " на всички.
    А самата баница остави за Себе си.
    Това е положението.

    08:34 26.11.2025

  • 41 Петър

    3 0 Отговор
    Не разбирам защо липсва фонда за внесените осигуровки на различните групи категории пенсионери. Даже не се спомевава

    08:49 26.11.2025

  • 42 Петър

    5 0 Отговор
    Не разбирам защо липсва фонда за внесените осигуровки на различните групи категории пенсионери. Даже не се спомевава

    08:51 26.11.2025

  • 43 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Аз съм пенсионерка с минимална пенсия, получавам добавка от моя мъж, .Това той си го е внасял , не са паднали от небето. Двама които са заедно, на които лампата свети за двама, хладилника работи за двама и др.са по- зле от мен. Не само аз съм в това положение.

    08:54 26.11.2025

  • 44 Хасан

    2 0 Отговор
    Защо всички пенсионери са под един знаменател, къде са различните фондове, нали всички оплюват пенсионерите, управляващите унаследяват пропуски от които не се срамуват това е финансовата ни дисциплина

    08:56 26.11.2025

  • 45 Добре

    1 0 Отговор
    Но аз не им давам коледни надбавки, както и на администрацията

    09:00 26.11.2025

  • 46 Аз,

    2 0 Отговор
    Пък не им давам коледни, и на администрацията им

    09:02 26.11.2025

  • 47 Благодарско

    1 0 Отговор
    Благодарим. Е,АЗ НАПИСАХ, ЧЕ НИЕ ПЪК НЕ ИМ ДАВАМЕ КОЛЕДНИ НАДБАВКИ, ама ме цензурирана. Да се разберем веднъж завинаги - кой дава парите и откъде идват те

    09:05 26.11.2025

  • 48 Урра

    2 0 Отговор
    Догодина 60 евро. Давам на депутатите коледни още преди ваканцията им!

    09:07 26.11.2025

  • 49 654321

    3 0 Отговор
    За тия хорица със 638 и 50 стотинки...няма...за 639-640-645лв...няма...те са много по-богати...не заслужават. 536 хиляди човека живеят под линията на бедност...1/4 от пенсионерите изобщо...за тях ще се даде нещо, ама след огромното възмущение на хората. Нямаше да дадат на никой нищо!!!Ако към тази страшна цифра се добавят и работещите бедни, които ще се увеличават все повече, може да си представим чудовищната криза. И на този фон - увеличенията в заплатите на много категории от администрацията...Нито има такъв народ...ни такава "държава"...

    09:18 26.11.2025

  • 50 Тошо

    1 0 Отговор
    Отдавна трябваше да изметем всички измекяри ,тъпи и неграмотни продажници от парламента,ама нейсе.

    09:33 26.11.2025

  • 51 Сашо

    1 0 Отговор
    Забравете думата пенсионер. Тя стана вече нарицателна, нещо обидно за съжаление. Отпускането на помощи “добавки” да става за всички българи с доход до определена граница, а не да се използват пенсионерите. Останалите не са ли хора и не трябва ли и те да живеят?

    09:42 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове