На 8 декември ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

5 Декември, 2025 17:02 514 3

  • 8 декември-
  • заседание-
  • национален съвет за тристранно сътрудничество

На заседанието ще бъдат обсъдени бюджетите на ДОО, НЗОК и преработения бюджет за догодина на държавата

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 8 декември 2025 г., от 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на правителството. По време на заседанието ще бъдат обсъдени следните точки:

1.Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

2.Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

3.Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.


  • 1 Дедо Джо

    2 0 Отговор
    Помнете - в този бюджет ще удовлетворят исканията на чорбаджиите капиталисти. Той ще е още по-лош от предния за работещите в частния сектор. Не позволявайте на шарлатаните да ви приспят, борбата не е приключила. Не трябва преработен бюджет, а бюджет в интерес на работещите. И оставка на мафията.

    17:11 05.12.2025

  • 2 Съвет за Тристранно Сътрудничество!

    2 0 Отговор
    Кой ще преставлява Протестиращия Народ на Това Съвещание, Среща!! Никой! Продсъюзи Казионни на Ясла! Шефове Зависими! Работодатели Олигарси! Кой ще защитава Народа!!

    17:15 05.12.2025

  • 3 Важно

    1 0 Отговор
    Европейският съд е дал ход по целесъобразност на делото против еврото на 28 ноември. Гледай ""левът не е умрял" на тубата. А нац предатели от Парламента гласуваха на 4 декември против референдума.

    18:10 05.12.2025

