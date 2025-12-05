На 8 декември ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 8 декември 2025 г., от 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, съобщават от пресцентъра на правителството. По време на заседанието ще бъдат обсъдени следните точки:

1.Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

2.Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

3.Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.