КЕВР обсъжда на открито заседание намаляване на цената на природния газ за декември

26 Ноември, 2025 07:05 967 3

"Булгаргаз" предложи цена на природния газ за декември от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Регулаторът утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Снимка: БГНЕС
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес на открито заседание предложението на "Булгаргаз" за цената на природния газ за декември, предвижда програмата на регулатора, цитирана от БТА. Заседанието е насрочено за 10:00 ч. в сградата на КЕВР.

"Булгаргаз" предложи цена на природния газ за декември от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Регулаторът утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че "Булгаргаз" предлага цената за декември да се понижи с по-малко от процент.

От дружеството отбелязват, че клиентите им значително са повишили първоначалните си заявки за декември приблизително с 266 000 MWh, като повишените заявки са основно от регулирани клиенти. Като резултат значително намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс, посочват от "Булгаргаз".


  • 1 оня с коня

    3 3 Отговор
    Любим похват на Русофилските Дебили е покрай Истината да пробутват и Лъжа.Та твърдяха те съвсем тревожно че Газ няма да има и ще стоим на тъмно,студено и Некъпани- абсолютно вярно е но това се отнася САМО за Тях при това независимо дали има или няма Газ,защото...такъв им е начина на Живот!

    07:22 26.11.2025

  • 2 Чао ГАЗПРОМ

    2 1 Отговор
    Газ имаме достатъчно.....ша има ли и чао Лукойл.....

    07:30 26.11.2025

  • 3 Намалете

    1 0 Отговор
    Им заплатите на тия не правещи нищо х-а-тутници

    09:16 26.11.2025

