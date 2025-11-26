КЕВР обсъжда на открито заседание намаляване на цената на природния газ за декември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес на открито заседание предложението на "Булгаргаз" за цената на природния газ за декември, предвижда програмата на регулатора, цитирана от БТА. Заседанието е насрочено за 10:00 ч. в сградата на КЕВР.

"Булгаргаз" предложи цена на природния газ за декември от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Регулаторът утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че "Булгаргаз" предлага цената за декември да се понижи с по-малко от процент.

От дружеството отбелязват, че клиентите им значително са повишили първоначалните си заявки за декември приблизително с 266 000 MWh, като повишените заявки са основно от регулирани клиенти. Като резултат значително намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс, посочват от "Булгаргаз".