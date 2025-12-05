Калоян Методиев: Управляващите са неадекватни. Вече е сигурно. Гражданска война ли искат?!

Управляващите са неадекватни. Вече е сигурно. В гарнитура с нагли и самозабравили се. Гражданска война ли искат?!
Страната е залята от безпрецедентни протести. Градове излизат един след друг като лавина. За никакви жълти павета не може да става въпрос. Опорките на трубадурите им са жалки. Гневът е истински и национален! Стотици хиляди вече минаха по площадите надлъж и нашир. И вместо да се смирят - управляващи наглеят. Наливат бензин в огъня.
Бойко Борисов прави етюди - не разбирал защо са протестите.
Пеевски плаши с етнически карти, които отдавна са бити.
Вчера Тошко Йорданов се подиграва ехидно от парламентарната трибуна на хората и брани кабинета на живот и смърт. Румен Петков снощи ни нарече тълпа. Не сме тълпа - нито аз, нито дъщеря ми, нито възпитаните и цивилизовани приятели, с които протестирахме мирно. Не сме!
Излизат информации, че се готви контрапротест. Е, само тази глупост остава да направите и помитането ви е сигурно.
Управлението ви е приключено. Не е въпросът дали-или, а кога. А от последните 24 часа виждам, че понеже сте неадекватни и безчувствени, на преден план излиза и въпросът: как.
Тази коментар публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България"
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #52
16:46 05.12.2025
2 Ото фон Бломберг
16:49 05.12.2025
3 Коментар
Коментиран от #23, #55
16:51 05.12.2025
4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #9, #24, #27, #64, #65
16:51 05.12.2025
5 123456
Коментиран от #26
16:52 05.12.2025
6 Тити
Коментиран от #81
16:53 05.12.2025
7 Боташ
16:53 05.12.2025
8 Сатана Z
Кой ще я води? Епилираните пдрасти от кол центровете и ИТ шушумигите?
Коментиран от #47
16:54 05.12.2025
9 народа
До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Само да не объркаме вратата , не е 222 ,а 222А .И аз ще дойда
16:54 05.12.2025
10 Да, най после се каза
16:56 05.12.2025
12 ама не бяхте ли заедно на Бузлуджа
16:57 05.12.2025
13 и като не искат
16:57 05.12.2025
15 ГЕРБ
16:58 05.12.2025
16 Винету 1
16:59 05.12.2025
17 Миризлив пор
17:00 05.12.2025
18 Слава
17:02 05.12.2025
19 Бавни са
Коментиран от #39
17:03 05.12.2025
20 калояне
17:03 05.12.2025
21 Чудя се
17:04 05.12.2025
22 Гражданска война ли искат?!
иска им се техните гласувачи да се надигнат на контра протест за да тушират гнева на окрадените хора
но интересно никъде нямаше контра протести с техни хора
Коментиран от #33
17:04 05.12.2025
23 55555
До коментар #3 от "Коментар":Не се хщайте на въдицата-Целта е да се създаде етническо напрежение в смесените райони и Ердоган да влезе да спасява Турците.Турците са наши сънародници макар че са с друг етнически произход и не трябва да позволяваме на ченгетата от ДС да ни настройват едни срещу други.
Коментиран от #35
17:05 05.12.2025
24 Трябва да знаем истина ли е!
До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Снимайте тоалетната на голямото Д!
17:05 05.12.2025
25 Стършели
Не е ли противоконституонно да насъскваш против редовно избран парламент. В Бразилия в затвора влезна Болсанаро за такива работи.
17:05 05.12.2025
26 Промяна
До коментар #5 от "123456":ИЗБОРИ И ПЕЕВСКИ ЩЕ ИМА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДЕПУТАТИ ТОГАВА ВИЕ КАКВО ЩЕ ПРАВИТЕ И ЗАЩО ПОСТОЯННО ДВАМА СА ВИ ВИНОВНИ И ПОСЛЕ КАКВО СЛЕД НОВИ ИЗБОРИ ТИ ЛИ ЩЕ УПРАВЛЯВАШ С НЯКОЛКОТО МЕТЕЖНИЦИ ЛИ ТОВА Е ТЕРОР
17:07 05.12.2025
27 55555
До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Къв народ си ти ,че си тръгнал да съдиш!!!
17:07 05.12.2025
28 Не Преувеличавайте
е от 1923 г.
Нека тези , дето си въобразяват,
че могат да си жертват живота и
всичко, дето са си го .... придобили,
да не забравят,
че плашат гаргите.
Е , Винету, точно могат да уплашат.
17:07 05.12.2025
29 Промяна
17:09 05.12.2025
30 0-С-Т-А-В-К-А!
Коментиран от #34
17:09 05.12.2025
31 Гедер
Коментиран от #36, #40, #41, #51
17:09 05.12.2025
32 бай Даньо
Коментиран от #37
17:10 05.12.2025
33 Промяна
До коментар #22 от "Гражданска война ли искат?!":ОТ ТЕБ КОЙ КОЛКО ЛИЧНО ОКРАДЕ КАЖИ ДОКАЖИ 22 ТОВА СА ПЛАТЕНИ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ КРАДЦИ СА ТЕЗИ КОИТО СЕЯТ ОТКРИТО ОМРАЗА НА БЪЛГАРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИ И НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ
17:11 05.12.2025
34 Промяна
До коментар #30 от "0-С-Т-А-В-К-А!":ЕТО ГО И ТОЗИ БОЛЕН ТУК
Коментиран от #59
17:12 05.12.2025
35 Мнение
До коментар #23 от "55555":Глупости. Борисов отдавна е докладвал на Ердоган всички клубове с избиратели на ново начало в Турция и ще бъдат прибрани от турските власти като ромски мохамедани, в деня на изборите в България. Пеевски ще бъде скопен някоя нощ и няма да чуеш повече за него. Той е вреден като тумор
Коментиран от #56
17:12 05.12.2025
37 Джврък
До коментар #32 от "бай Даньо":Жълтопаветните не могат да разберат че дори Бойко е по-добър вариант от фашистите от ппдб.
17:14 05.12.2025
38 Дедо Джо
Коментиран от #53
17:14 05.12.2025
39 Промяна
До коментар #19 от "Бавни са":ФАКТИ БГ ТУК ЗАКОНИ БЪЛГАРСКИ ВАЖАТ ЛИ ИЛИ ЗА НЯКОИ КОИТО ПЛАЩАТ МОГАТ ДА СИ ВИЛНЕЯТ
Коментиран от #43, #46
17:15 05.12.2025
40 Така е
До коментар #31 от "Гедер":И да сложи край на пепедебейската фашистка напаст. Но Плешо няма да го направи защото е щатска и натовска подлога.
17:16 05.12.2025
41 не ви трябва армия
До коментар #31 от "Гедер":КПП-тата пазят протеста от провокатори. Вие може да сложете хора да наблюдават(най-добре да снимат) всички улици, които водят към Ларгото, ако случайно ги пропуснат на по-късен етап
17:16 05.12.2025
42 Силиций
А ловците ще погнат през това време лалугера....
17:17 05.12.2025
43 Прокопи Катъра
До коментар #39 от "Промяна":Абе ти да не си Козлодуйския от кв. Изток?
17:17 05.12.2025
44 стоян георгиев
17:18 05.12.2025
45 ВКК 531
17:22 05.12.2025
46 Кво пищиш бе, аутист?
До коментар #39 от "Промяна":Народното събрание на България е на българите! Ако си правите оглушки, може да дойдат още по-близо, за да ги чуете!
17:23 05.12.2025
47 Да те успокоя
До коментар #8 от "Сатана Z":Моите деца,въпреки,че не бяха доволни от бюджета,не бяха и на протестите,защото са разумни млади хора.Дано повече младежи да осъзнаят,че някой обира парите,който плаща поръчва музиката, а тях ги ИЗПОЛЗВАТ,ИЗПОЛЗВАТ ГИ! Иначе за ЛГБТси прав.
Коментиран от #50, #70
17:24 05.12.2025
48 Промяна
Коментиран от #62
17:25 05.12.2025
49 Искате да живеете и работите за
Генерация Z е тук, Не за Бюджета на Мафията.
Коментиран от #69
17:26 05.12.2025
50 Децата ти са 🎃и като теб
До коментар #47 от "Да те успокоя":Манипулаторите, които твърдяха, че няма друг възможен бюджет, трябва да си подадат оставките!
Коментиран от #58
17:26 05.12.2025
51 Хайде
До коментар #31 от "Гедер":Недейте да бъркате желания с възможности ! Май решихте,че всичко ви е позволено.
17:28 05.12.2025
52 Видьо Видев
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Докато има стотици хиляди "мъртви души" в списъците, Борисов и ЦИК пак ще фалшифицират изборите!
Коментиран от #72
17:30 05.12.2025
53 Стига с тия чорбаджии
До коментар #38 от "Дедо Джо":Не ви ли писна да се преживявате като ратаи - сиромахомили?
Терминлогията отпреди 100 години не ви прави по-достойни.
Коментиран от #79
17:31 05.12.2025
54 Дедо
17:32 05.12.2025
56 55555
До коментар #35 от "Мнение":Тва че е вреден е ясно но отстраняването му няма да реши нищо,просто дълбоката държава ще си назначи друга пионка.
17:32 05.12.2025
57 Слави
17:32 05.12.2025
58 Да,да,ама не
До коментар #50 от "Децата ти са 🎃и като теб":Изкарват си достатъчно,за да живеят добре.Значи ПП вдигат пенсии и заплати и са готини,а как точно без заеми да се напълни хазната.Чисто и просо тушираха емоциите временно,но следва прогресивно подоходно облагане,вдигане лихви по заемите.Да видим тогава от кого ще ревете.
Коментиран от #61
17:33 05.12.2025
59 Ти си болен!
До коментар #34 от "Промяна":Казах ти да не пишеш с главни букви!
Коментиран от #63, #68
17:34 05.12.2025
60 Милчо Лаков
17:34 05.12.2025
61 Зарзавати,
До коментар #58 от "Да,да,ама не":Подайте си оставката и не ми хленчете по форумите!
17:38 05.12.2025
62 ПеПер асо-Де Билите
До коментар #48 от "Промяна":Ш ИБ АНИ МОСКОВСКИ ЖИВОТНИ ГОВЕДА ИЗР ОДИ КАЛПАВИ И НЕКАДЪРНИ ИЗ МЕТ ИЗЧ АДИЯ .БОКЛУ ЦИ
Коментиран от #77
17:38 05.12.2025
64 Милчо
До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Стига с този Народен съд....Тогава той е организиран от Съюзническата комисия,като в цяла Европа.Ако беше останало на "народа",нищо нямаше да свършат.
17:41 05.12.2025
66 естествен интелект
17:53 05.12.2025
67 Промяна
17:56 05.12.2025
68 Промяна
До коментар #59 от "Ти си болен!":И аз ти казах да спреш да ме обиждаш да разпространяваш лъжи но не спираш нали
Коментиран от #76
17:58 05.12.2025
69 Промяна
До коментар #49 от "Искате да живеете и работите за":Вие явно не сте заблудени повтаряте като опиянени две простотии тоест три АЗ пък ще кажа че вие сте платени мафиоти БЪЛГАРИЯ Е ПЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ СЕГА В ЕВРОПА И ВСИЧКОТО ТОВА ОТ ТОВА БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО
Коментиран от #74
18:02 05.12.2025
70 Хм Хм
До коментар #47 от "Да те успокоя":Значи твоите деца не са доволни, но понеже са разумни не протестират!
Това е страхотно! По-добро дори от "Преклонена главица сабя не я сече".
Предполагам, че когато другите им извоюват правата няма да кажат "Благодаря", защото са разумни.
Аз пък бях на протеста и се озъртах за розови понита, лилави жирафи, но сигурно от вашето село не са ги пуснали да дойдат.
Коментиран от #71, #73
18:03 05.12.2025
71 Промяна
До коментар #70 от "Хм Хм":Вие явно не сте заблудени повтаряте като опиянени две простотии тоест три АЗ пък ще кажа че вие сте платени мафиоти БЪЛГАРИЯ Е ПЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ СЕГА В ЕВРОПА И ВСИЧКОТО ТОВА ОТ ТОВА БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО
18:04 05.12.2025
72 между другото
До коментар #52 от "Видьо Видев":Следващият протест трябва да се проведе пред сградата на ЦИК!
18:04 05.12.2025
73 Промяна
До коментар #70 от "Хм Хм":Другите щели да извоюват права ХАХАХАХАХАХАХА ОТ КОГО КЪДЕ ЩЕ ВОЮВАТЕ КОИ СТЕ ВИЕ КОЙ ЩЕ ВИ ДАДЕ ПРАВА ХАХАХАХАХАХАХАХА НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ НА НЕВЕЖЕСТВОТО ВИ 2025 ГОДИНА Е
18:06 05.12.2025
74 А бе много си нагъл, бе, тлъста шунко
До коментар #69 от "Промяна":Ти си мафиот! Бай Ставри не спира да пита за теб по форумите, но ми се струва, че д-р Гълъбова първа ще има възможността да те прегледа...
18:08 05.12.2025
75 Промяна
Коментиран от #78
18:09 05.12.2025
76 Ти си по лъжите!
До коментар #68 от "Промяна":Кажи какви лъжи, пациенте! АЗ НЕ ЛЪЖА!
18:12 05.12.2025
78 ОТИВАТЕ СИ!
До коментар #75 от "Промяна":Няма праг, който да спре възмездието!
18:15 05.12.2025
79 Дедо Джо
До коментар #53 от "Стига с тия чорбаджии":Хаха. И каква е днешната “терминология”? И каква е разликата как ще го наречеш? Голямата разлика между ла.но и ескремент.
18:16 05.12.2025
80 Mайора
18:19 05.12.2025
81 РЕШЕТНИКОВ
До коментар #6 от "Тити":На българите им се приискало Евро, ама не са ме питали за разрешение! Стачки и протести докато се раскандардисат...и дойдат да се молят, като бай Тошо, да ги приютим под крилото си, ама първо да възстановят МОЧА, опс грешка - ПСА!
18:20 05.12.2025