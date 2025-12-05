Новини
България »
Всички градове »
Калоян Методиев: Управляващите са неадекватни. Вече е сигурно. Гражданска война ли искат?!

Калоян Методиев: Управляващите са неадекватни. Вече е сигурно. Гражданска война ли искат?!

5 Декември, 2025 16:34 2 223 81

  • калоян методиев-
  • управляващи-
  • гражданска война-
  • неадекватност

Управлението ви е приключено. Не е въпросът дали-или, а кога. А от последните 24 часа виждам, че понеже сте неадекватни и безчувствени, на преден план излиза и въпросът: как, коментира още политологът

Калоян Методиев: Управляващите са неадекватни. Вече е сигурно. Гражданска война ли искат?! - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управляващите са неадекватни. Вече е сигурно. В гарнитура с нагли и самозабравили се. Гражданска война ли искат?!

Страната е залята от безпрецедентни протести. Градове излизат един след друг като лавина. За никакви жълти павета не може да става въпрос. Опорките на трубадурите им са жалки. Гневът е истински и национален! Стотици хиляди вече минаха по площадите надлъж и нашир. И вместо да се смирят - управляващи наглеят. Наливат бензин в огъня.

Бойко Борисов прави етюди - не разбирал защо са протестите.

Пеевски плаши с етнически карти, които отдавна са бити.

Вчера Тошко Йорданов се подиграва ехидно от парламентарната трибуна на хората и брани кабинета на живот и смърт. Румен Петков снощи ни нарече тълпа. Не сме тълпа - нито аз, нито дъщеря ми, нито възпитаните и цивилизовани приятели, с които протестирахме мирно. Не сме!

Излизат информации, че се готви контрапротест. Е, само тази глупост остава да направите и помитането ви е сигурно.

Управлението ви е приключено. Не е въпросът дали-или, а кога. А от последните 24 часа виждам, че понеже сте неадекватни и безчувствени, на преден план излиза и въпросът: как.

Тази коментар публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България"


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 59 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    53 4 Отговор
    ИСКАТ БЕСИЛКА!

    Коментиран от #52

    16:46 05.12.2025

  • 2 Ото фон Бломберг

    15 45 Отговор
    Комунистически некадърник , дращиш и сееш омраза и революционни лафове за да има какво да лапаш, че никой беше да те вземе на работа

    16:49 05.12.2025

  • 3 Коментар

    54 8 Отговор
    Каква гражданска война? Ще бъде кратък процес три милиона срещу най много две хиляди. Метастазите на тумора Пеевски Борисов са животозастрашаващи за здравите и необвързани българи. Никой не им е крив, че се прикриваха явната непозволена злоупотреба с власт на Пеевски

    Коментиран от #23, #55

    16:51 05.12.2025

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    51 9 Отговор
    Народният съд чука на врата 222

    Коментиран от #9, #24, #27, #64, #65

    16:51 05.12.2025

  • 5 123456

    39 5 Отговор
    Ами да ! Ако още стои едно голямо Д в политиката и иконимиката на вече 100% европейска държава , ще има гражданска война .Между него и народа

    Коментиран от #26

    16:52 05.12.2025

  • 6 Тити

    39 7 Отговор
    То натам са тръгнали нещата иначе тази пасмина сама или доброволно няма да си тръгне.

    Коментиран от #81

    16:53 05.12.2025

  • 7 Боташ

    15 20 Отговор
    Изобщо не е слуЧайна сделка. Гумен Радев не е руски елемент. Всъщност е елемент внедрен от една съседна южна държава, която е доста близка с Русия.

    16:53 05.12.2025

  • 8 Сатана Z

    35 9 Отговор
    Готвят ни за управление на ЛГБТ фашизоидната секта ППДБ .Един файтон жълтопаветни грантаджии да определят политиката на България.Ейде нема нужда да ни прилагате Сръбски протести и да плаши гаргите с гражданска война.
    Кой ще я води? Епилираните пдрасти от кол центровете и ИТ шушумигите?

    Коментиран от #47

    16:54 05.12.2025

  • 9 народа

    18 3 Отговор

    До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Само да не объркаме вратата , не е 222 ,а 222А .И аз ще дойда

    16:54 05.12.2025

  • 10 Да, най после се каза

    20 2 Отговор
    Искат гражданска война, за да се заметат всички кражби. То било толкова просто за какво се правят на луди и дразнят хората...

    16:56 05.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ама не бяхте ли заедно на Бузлуджа

    6 5 Отговор
    Е нали това са твоите хора от БСПето ,нали те управляват и искат еврото не искат да питат народа щото той не разбира ?! Нали те подкрепят пакетите санкции срещу Русия, нали те ще плащат по един милиард долара на месец за украина,нали те ни доведоха нато, и нали те ни вкараха във милитаристичния европейски съюз дето се готви за война с Русия,нали те подкрепят бандеровците и им продаваха оръжие, и нали те сега ще правят заедно с германските господари завод за снаряди и барут на фронтовата територия ,тук и сега за нато .

    16:57 05.12.2025

  • 13 и като не искат

    12 7 Отговор
    голямото Д, какво точно искат, че не става ясно? Голямото Р????? дет боташи бла бла и ала бала??? поне си кажете да стане ясно, че кадрите на голямото Р са всееееееееее то Кокор..то Просто.....че сме затаили дъх каква ще е тоз път....

    16:57 05.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ГЕРБ

    8 9 Отговор
    Червен боклук

    16:58 05.12.2025

  • 16 Винету 1

    23 7 Отговор
    Само сценарий ,, ала Чаушеску 1989,, ще даде надежда за промяна и бъдеще на ограбена България. Всичко друго е отлагане на кончината...

    16:59 05.12.2025

  • 17 Миризлив пор

    13 0 Отговор
    Иска се да се гласува по време на избори! Не после да мрънкаш отстрани!

    17:00 05.12.2025

  • 18 Слава

    8 7 Отговор
    Методиев е моят човек. Само той от години казва истината и затова го плюят от статуквото.

    17:02 05.12.2025

  • 19 Бавни са

    9 2 Отговор
    Искат протеста да влезе в Народно събрание.

    Коментиран от #39

    17:03 05.12.2025

  • 20 калояне

    6 3 Отговор
    и после какво?!? Пак от същото ли?!? Все едни и същи к @рви се въртите в управлението, писнало ми е от стани да седна!

    17:03 05.12.2025

  • 21 Чудя се

    7 8 Отговор
    Какво е това НЕИСТОВО ЖЕЛАНИЕ НА ПРОВАЛЕНИ ПОЛИТИЦИ да създават хаос и анархия в България. Чета в социалните мрежи за еврото и европейски съд.Да не мислите,че процесът за въвеждане на еврото е много лесен.Вижда ви се лесен,ама не е.Пък този Калоян Методиев реве,че го нарекли тълпа.Ами вие защо ходите да плашите децата и жените на хората(за кмета на Враца става въпрос) Тълпа сте всички,които нищо градивно не правите,а само рушите!!! В еврозоната сме,примирете се!

    17:04 05.12.2025

  • 22 Гражданска война ли искат?!

    11 2 Отговор
    тиквата и прасето имат общо над милион преизбератели
    иска им се техните гласувачи да се надигнат на контра протест за да тушират гнева на окрадените хора

    но интересно никъде нямаше контра протести с техни хора

    Коментиран от #33

    17:04 05.12.2025

  • 23 55555

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Коментар":

    Не се хщайте на въдицата-Целта е да се създаде етническо напрежение в смесените райони и Ердоган да влезе да спасява Турците.Турците са наши сънародници макар че са с друг етнически произход и не трябва да позволяваме на ченгетата от ДС да ни настройват едни срещу други.

    Коментиран от #35

    17:05 05.12.2025

  • 24 Трябва да знаем истина ли е!

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Снимайте тоалетната на голямото Д!

    17:05 05.12.2025

  • 25 Стършели

    5 8 Отговор
    Посткомунистите искат по болшевистки война! Защо? Иска им се да седнат на топкичко в Парламента.
    Не е ли противоконституонно да насъскваш против редовно избран парламент. В Бразилия в затвора влезна Болсанаро за такива работи.

    17:05 05.12.2025

  • 26 Промяна

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "123456":

    ИЗБОРИ И ПЕЕВСКИ ЩЕ ИМА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДЕПУТАТИ ТОГАВА ВИЕ КАКВО ЩЕ ПРАВИТЕ И ЗАЩО ПОСТОЯННО ДВАМА СА ВИ ВИНОВНИ И ПОСЛЕ КАКВО СЛЕД НОВИ ИЗБОРИ ТИ ЛИ ЩЕ УПРАВЛЯВАШ С НЯКОЛКОТО МЕТЕЖНИЦИ ЛИ ТОВА Е ТЕРОР

    17:07 05.12.2025

  • 27 55555

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Къв народ си ти ,че си тръгнал да съдиш!!!

    17:07 05.12.2025

  • 28 Не Преувеличавайте

    8 0 Отговор
    Последната гражданска война в България
    е от 1923 г.
    Нека тези , дето си въобразяват,
    че могат да си жертват живота и
    всичко, дето са си го .... придобили,
    да не забравят,
    че плашат гаргите.
    Е , Винету, точно могат да уплашат.

    17:07 05.12.2025

  • 29 Промяна

    7 7 Отговор
    ДО ФАКТИ БГ ТОЗИ МЕТОДИЕВ СЕЕ ОМРАЗА РАЗДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИ ЗАПЛАШВА ДЪРЖАВАТА НИ ФАКТИ БГ ТУК ЗАКОНИ ИМА ЛИ КАТО КАКЪВ ПУСКАТЕ ТАЗИ СТАТИЯ НА ТОЗИ МЕТЕЖНИК ФАКТИ БГ

    17:09 05.12.2025

  • 30 0-С-Т-А-В-К-А!

    5 2 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    Коментиран от #34

    17:09 05.12.2025

  • 31 Гедер

    7 6 Отговор
    Румен Радев като главнокомандващ, трябва да изкара армията от казармите , за да защити протестиращите от продажните полицаи, криминалните охранителни фирми и агитки на Пеевски и Борисов и полуграмотните маргинали от махалите докарани с автобуси на ДПС

    Коментиран от #36, #40, #41, #51

    17:09 05.12.2025

  • 32 бай Даньо

    5 5 Отговор
    Поредните бойки жълтовапетни глупости. Той Бойко ще хвърли хавлията и ще отидем на избори ( тая сценка я е играл няколко пъти) , но жълтопаветните ще се изумите че пак ГЕРБ първи и тоя път дори с повече, и пак Бойко нарежда правителство ... а вие дрогаре отивате към трети и пак опозиция ... яростна разбира се , непримирима по комсомолски ... Жълтопаветните не схванахте едно просто нещо че първото и второто правитество на ГЕРБ поне бяха едно добро управление и това има последствия ... това дрогаре с комунистиски плам не можете да изтриете ... Срещу това не се тръгва на революция а се предлага нещо по добро . Защото ако тръгнеш срещу нещо добро на революция у публиката остава усещането за "стани да седна" . Моите 2 стотинки, упс 2 евроцента...

    Коментиран от #37

    17:10 05.12.2025

  • 33 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Гражданска война ли искат?!":

    ОТ ТЕБ КОЙ КОЛКО ЛИЧНО ОКРАДЕ КАЖИ ДОКАЖИ 22 ТОВА СА ПЛАТЕНИ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ КРАДЦИ СА ТЕЗИ КОИТО СЕЯТ ОТКРИТО ОМРАЗА НА БЪЛГАРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИ И НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    17:11 05.12.2025

  • 34 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "0-С-Т-А-В-К-А!":

    ЕТО ГО И ТОЗИ БОЛЕН ТУК

    Коментиран от #59

    17:12 05.12.2025

  • 35 Мнение

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "55555":

    Глупости. Борисов отдавна е докладвал на Ердоган всички клубове с избиратели на ново начало в Турция и ще бъдат прибрани от турските власти като ромски мохамедани, в деня на изборите в България. Пеевски ще бъде скопен някоя нощ и няма да чуеш повече за него. Той е вреден като тумор

    Коментиран от #56

    17:12 05.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Джврък

    6 7 Отговор

    До коментар #32 от "бай Даньо":

    Жълтопаветните не могат да разберат че дори Бойко е по-добър вариант от фашистите от ппдб.

    17:14 05.12.2025

  • 38 Дедо Джо

    6 2 Отговор
    Помнете - в този бюджет ще удовлетворят исканията на чорбаджиите капиталисти. Той ще е още по-лош от предния за работещите в частния сектор. Не позволявайте на шарлатаните да ви приспят, борбата не е приключила. Не трябва преработен бюджет, а бюджет в интерес на работещите. И оставка на мафията.

    Коментиран от #53

    17:14 05.12.2025

  • 39 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Бавни са":

    ФАКТИ БГ ТУК ЗАКОНИ БЪЛГАРСКИ ВАЖАТ ЛИ ИЛИ ЗА НЯКОИ КОИТО ПЛАЩАТ МОГАТ ДА СИ ВИЛНЕЯТ

    Коментиран от #43, #46

    17:15 05.12.2025

  • 40 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гедер":

    И да сложи край на пепедебейската фашистка напаст. Но Плешо няма да го направи защото е щатска и натовска подлога.

    17:16 05.12.2025

  • 41 не ви трябва армия

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гедер":

    КПП-тата пазят протеста от провокатори. Вие може да сложете хора да наблюдават(най-добре да снимат) всички улици, които водят към Ларгото, ако случайно ги пропуснат на по-късен етап

    17:16 05.12.2025

  • 42 Силиций

    3 0 Отговор
    Не е много добре човек да позволява на желанията му (колкото и добронамерени да са) да му пречат да направи обективна прогноза. Стария политически лисугер ще избяга по-далеч от новия политически лалугер,ще "хвърли кърпата" (както казват форумци) и ще побърза да предизвика предсрочни избори докато има време и изпревари политическия проект на пилота( защото иначе лозето му ще се окаже на голям баир)
    А ловците ще погнат през това време лалугера....

    17:17 05.12.2025

  • 43 Прокопи Катъра

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Абе ти да не си Козлодуйския от кв. Изток?

    17:17 05.12.2025

  • 44 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Пеевски иска да повтори украинския сценарии.за това зарева за неговите братя цигани и турци.точно както стана в Украйна.

    17:18 05.12.2025

  • 45 ВКК 531

    3 1 Отговор
    НЕ ЖЕЛАЯ ДА НИ УПРАВЛЯВАТ ПП, СЪЩО ТАКА РА.ЕВ, МЕЧ, ВЪЗРАЖДАНЕ, ГЛАВНОТО Д. КАКВО ПРАВИМ ТОГАВА!?

    17:22 05.12.2025

  • 46 Кво пищиш бе, аутист?

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Народното събрание на България е на българите! Ако си правите оглушки, може да дойдат още по-близо, за да ги чуете!

    17:23 05.12.2025

  • 47 Да те успокоя

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Моите деца,въпреки,че не бяха доволни от бюджета,не бяха и на протестите,защото са разумни млади хора.Дано повече младежи да осъзнаят,че някой обира парите,който плаща поръчва музиката, а тях ги ИЗПОЛЗВАТ,ИЗПОЛЗВАТ ГИ! Иначе за ЛГБТси прав.

    Коментиран от #50, #70

    17:24 05.12.2025

  • 48 Промяна

    3 4 Отговор
    НЕ НА ШАРЛАТАНИТЕ НЕ НА ЧЕРЕП НЕ НА БОТАШ НЕ НА ГЕЛОВЕ НЕ НА ИЗМАМНИЦИ НЕ НЕ НЕ ОСВЕН ВИЕ МЕТЕЖНИЦИТЕ И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ БЪЛГАРИ ЖИВЕЯТ ТУК

    Коментиран от #62

    17:25 05.12.2025

  • 49 Искате да живеете и работите за

    6 2 Отговор
    Бюджета на Мафията, стойте си у Дома другата седмица или в Центъра на Властта, Всички Софиянци.
    Генерация Z е тук, Не за Бюджета на Мафията.

    Коментиран от #69

    17:26 05.12.2025

  • 50 Децата ти са 🎃и като теб

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "Да те успокоя":

    Манипулаторите, които твърдяха, че няма друг възможен бюджет, трябва да си подадат оставките!

    Коментиран от #58

    17:26 05.12.2025

  • 51 Хайде

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Гедер":

    Недейте да бъркате желания с възможности ! Май решихте,че всичко ви е позволено.

    17:28 05.12.2025

  • 52 Видьо Видев

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Докато има стотици хиляди "мъртви души" в списъците, Борисов и ЦИК пак ще фалшифицират изборите!

    Коментиран от #72

    17:30 05.12.2025

  • 53 Стига с тия чорбаджии

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Дедо Джо":

    Не ви ли писна да се преживявате като ратаи - сиромахомили?
    Терминлогията отпреди 100 години не ви прави по-достойни.

    Коментиран от #79

    17:31 05.12.2025

  • 54 Дедо

    2 0 Отговор
    Пеевски и Борисов са раздали на полицаите лилави шапки с надпис ДПС НН и са ги натоварили на автобуси да ги докарат в София на контрапротест .

    17:32 05.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 55555

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Мнение":

    Тва че е вреден е ясно но отстраняването му няма да реши нищо,просто дълбоката държава ще си назначи друга пионка.

    17:32 05.12.2025

  • 57 Слави

    1 0 Отговор
    калоян методиев иска гражданска война

    17:32 05.12.2025

  • 58 Да,да,ама не

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Децата ти са 🎃и като теб":

    Изкарват си достатъчно,за да живеят добре.Значи ПП вдигат пенсии и заплати и са готини,а как точно без заеми да се напълни хазната.Чисто и просо тушираха емоциите временно,но следва прогресивно подоходно облагане,вдигане лихви по заемите.Да видим тогава от кого ще ревете.

    Коментиран от #61

    17:33 05.12.2025

  • 59 Ти си болен!

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Казах ти да не пишеш с главни букви!

    Коментиран от #63, #68

    17:34 05.12.2025

  • 60 Милчо Лаков

    1 1 Отговор
    Каква лавина от протести?"Народът"си мълчи и се се готви за кулинарната оргия по Рождество Христово и Нова година.Ще видите какво става по гръцката граница след две седмици.....

    17:34 05.12.2025

  • 61 Зарзавати,

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Да,да,ама не":

    Подайте си оставката и не ми хленчете по форумите!

    17:38 05.12.2025

  • 62 ПеПер асо-Де Билите

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    Ш ИБ АНИ МОСКОВСКИ ЖИВОТНИ ГОВЕДА ИЗР ОДИ КАЛПАВИ И НЕКАДЪРНИ ИЗ МЕТ ИЗЧ АДИЯ .БОКЛУ ЦИ

    Коментиран от #77

    17:38 05.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Милчо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Стига с този Народен съд....Тогава той е организиран от Съюзническата комисия,като в цяла Европа.Ако беше останало на "народа",нищо нямаше да свършат.

    17:41 05.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 естествен интелект

    2 0 Отговор
    Ами да не ходи електората му от махалите на контрапротест . Да ви кажа гражданска война няма да има .При тази селяния в държавата , това е невъзможно

    17:53 05.12.2025

  • 67 Промяна

    2 1 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е ПЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ РЪСТ В ЕВРОПА ЛЪЖЦИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ЧЕРЕПИ МАФИОТИ ЗАКОННИ ЗА ВАС

    17:56 05.12.2025

  • 68 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Ти си болен!":

    И аз ти казах да спреш да ме обиждаш да разпространяваш лъжи но не спираш нали

    Коментиран от #76

    17:58 05.12.2025

  • 69 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Искате да живеете и работите за":

    Вие явно не сте заблудени повтаряте като опиянени две простотии тоест три АЗ пък ще кажа че вие сте платени мафиоти БЪЛГАРИЯ Е ПЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ СЕГА В ЕВРОПА И ВСИЧКОТО ТОВА ОТ ТОВА БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

    Коментиран от #74

    18:02 05.12.2025

  • 70 Хм Хм

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Да те успокоя":

    Значи твоите деца не са доволни, но понеже са разумни не протестират!
    Това е страхотно! По-добро дори от "Преклонена главица сабя не я сече".
    Предполагам, че когато другите им извоюват правата няма да кажат "Благодаря", защото са разумни.
    Аз пък бях на протеста и се озъртах за розови понита, лилави жирафи, но сигурно от вашето село не са ги пуснали да дойдат.

    Коментиран от #71, #73

    18:03 05.12.2025

  • 71 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Хм Хм":

    Вие явно не сте заблудени повтаряте като опиянени две простотии тоест три АЗ пък ще кажа че вие сте платени мафиоти БЪЛГАРИЯ Е ПЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ СЕГА В ЕВРОПА И ВСИЧКОТО ТОВА ОТ ТОВА БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

    18:04 05.12.2025

  • 72 между другото

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Видьо Видев":

    Следващият протест трябва да се проведе пред сградата на ЦИК!

    18:04 05.12.2025

  • 73 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Хм Хм":

    Другите щели да извоюват права ХАХАХАХАХАХАХА ОТ КОГО КЪДЕ ЩЕ ВОЮВАТЕ КОИ СТЕ ВИЕ КОЙ ЩЕ ВИ ДАДЕ ПРАВА ХАХАХАХАХАХАХАХА НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ НА НЕВЕЖЕСТВОТО ВИ 2025 ГОДИНА Е

    18:06 05.12.2025

  • 74 А бе много си нагъл, бе, тлъста шунко

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Промяна":

    Ти си мафиот! Бай Ставри не спира да пита за теб по форумите, но ми се струва, че д-р Гълъбова първа ще има възможността да те прегледа...

    18:08 05.12.2025

  • 75 Промяна

    2 1 Отговор
    И още важно промени при изборните правила 10%за влизане в парламента и гласуване за личности и който наистина не работи за България ВЪН ТАКИВА ШАРЛАТАНИИ ОБИДИ КЛЕВЕТИ ГНУСОТИИ НЯКАКВИ РЕШИЛИ ЧЕ СА СОБСТВЕНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ АУТ

    Коментиран от #78

    18:09 05.12.2025

  • 76 Ти си по лъжите!

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Промяна":

    Кажи какви лъжи, пациенте! АЗ НЕ ЛЪЖА!

    18:12 05.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ОТИВАТЕ СИ!

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Промяна":

    Няма праг, който да спре възмездието!

    18:15 05.12.2025

  • 79 Дедо Джо

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Стига с тия чорбаджии":

    Хаха. И каква е днешната “терминология”? И каква е разликата как ще го наречеш? Голямата разлика между ла.но и ескремент.

    18:16 05.12.2025

  • 80 Mайора

    2 0 Отговор
    “Покорна България” пак се обади не на място! Явно и те запяха в хора на разединителя Радев и проруските партии , начело с организатора на протестите Черепа , Прокопиев , Бобокови и останалите олигарси , искащи излизане на страната от структурите наЕС и не приемане на еврото и влизане при Путин и Евразия! Срамота!А кога Нинова ще отговаря за”Техноимпекс”?

    18:19 05.12.2025

  • 81 РЕШЕТНИКОВ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тити":

    На българите им се приискало Евро, ама не са ме питали за разрешение! Стачки и протести докато се раскандардисат...и дойдат да се молят, като бай Тошо, да ги приютим под крилото си, ама първо да възстановят МОЧА, опс грешка - ПСА!

    18:20 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол