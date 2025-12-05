Калоян Методиев: Управляващите са неадекватни. Вече е сигурно. Гражданска война ли искат?!

Управляващите са неадекватни. Вече е сигурно. В гарнитура с нагли и самозабравили се. Гражданска война ли искат?!

Страната е залята от безпрецедентни протести. Градове излизат един след друг като лавина. За никакви жълти павета не може да става въпрос. Опорките на трубадурите им са жалки. Гневът е истински и национален! Стотици хиляди вече минаха по площадите надлъж и нашир. И вместо да се смирят - управляващи наглеят. Наливат бензин в огъня.

Бойко Борисов прави етюди - не разбирал защо са протестите.

Пеевски плаши с етнически карти, които отдавна са бити.

Вчера Тошко Йорданов се подиграва ехидно от парламентарната трибуна на хората и брани кабинета на живот и смърт. Румен Петков снощи ни нарече тълпа. Не сме тълпа - нито аз, нито дъщеря ми, нито възпитаните и цивилизовани приятели, с които протестирахме мирно. Не сме!

Излизат информации, че се готви контрапротест. Е, само тази глупост остава да направите и помитането ви е сигурно.

Управлението ви е приключено. Не е въпросът дали-или, а кога. А от последните 24 часа виждам, че понеже сте неадекватни и безчувствени, на преден план излиза и въпросът: как.

Тази коментар публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България"