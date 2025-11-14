Държавен вестник обнародва закона за особения управител на "Лукойл" с указ номер 223 в брой номер 97.

На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в "Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приет от 51-вото Народно събрание на 7 ноември 2025 г., повторно приет на 13 ноември 2025 г.

Издаден в София на 13 ноември 2025 г., пише в Държавен вестник.

Припомняме, че промените бяха върнати от президента Румен Радев и гласувани повторно в пленарна зала още на следващия ден.