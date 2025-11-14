Държавен вестник обнародва закона за особения управител на "Лукойл" с указ номер 223 в брой номер 97.
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в "Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приет от 51-вото Народно събрание на 7 ноември 2025 г., повторно приет на 13 ноември 2025 г.
Издаден в София на 13 ноември 2025 г., пише в Държавен вестник.
Припомняме, че промените бяха върнати от президента Румен Радев и гласувани повторно в пленарна зала още на следващия ден.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 препис
12:31 14.11.2025
2 Зевс
12:31 14.11.2025
3 9 ти септември
12:31 14.11.2025
4 Въпрос
Каквоьще правиш, когато санкциите паднат!
Тръмп е пътник!
Явочник Бойко!
Марш в затвора, да те отворят!
12:32 14.11.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
От 1лв - на 1 евро🤔❗
Нали ТОЧНО ТОВА 1:1 ОБЕЩАХА,
ЧЕ НЯМА ДА СТАНЕ🤔❗
12:33 14.11.2025
6 Копейкииии
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":След 48 дни ставате €вропейци.Икли палите джапанките към Мухонасранск.
12:37 14.11.2025
8 Да де
До коментар #1 от "препис":Българското правителство, чрез вдигане на цените и теглото на огромни красоти краде половината пенсии на възрастните ни родители.
12:39 14.11.2025
9 Да де
До коментар #8 от "Да де":Българското правителство, чрез вдигане на цените и тегленето на огромни кредити краде половината пенсии на възрастните ни родители.
12:40 14.11.2025
10 Виж сега,
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":объркал си се. Оня измисленият кмет ви го натресе. Носете си го със здраве
12:41 14.11.2025
11 Никой
Защо бе?
До тук Радев се натегна на Кремъл, Борисов - на Вашингтон.
12:41 14.11.2025
12 Град Симитли
12:43 14.11.2025
13 Мухаа ха!
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ти гледай сеир,след Нова година.Когато чифтокопитните ръгнат да си обменят левовете .Какви опашки ще заформят.Ще висят с часове.Остави висенето.То си е наш- български специалитет.Но задължително ,на каса ще ти искат лична карта,без значение каква е сумата.Да не се получи така,че някой след това,да се обяснява пред данъчните,откъде разполага с такава/ такива суми,ако се " изхитри" да ги разбие на отделни суми.За другите,който имат запор на пенсия или заплата от чси,ще бъде проблем.Където и да отиде,в която и да е банка, или клон,в компа фигурира запор.Ако обмени,ще му удържат до цент, в рамките на дължимото.И нищо не може да оспорва.Такъв е закона! Има вратичка,ако изчака 6 месеца, и след това,само и директно в БНБ.Но тя е само една- на жълтите павета.
12:47 14.11.2025
14 Дзержинский, Ф. Е.
"Чрезвычайный правитель"! :))
12:48 14.11.2025
15 Файърфлай
До коментар #3 от "9 ти септември":А,то аман и от български "капитализъм" ! "Частната собственост е свещена и неприкосновена",демек колкото повече си награбил,толкова по "свещен и неприкосновен" си.Красота !
12:49 14.11.2025
16 Когато фактите говорят
12:50 14.11.2025
17 ха ха
12:54 14.11.2025
18 Енергетик
Добре — направих сравнение и събрах източници. Ето кратко и ясно:
Основни числа
ISAB (Сицилия, Lukoil → G.O.I. Energy / покупка 2023): ок. 320 000 барела на ден (320 kb/d). Сделката е приключена през май 2023 г.; медиите съобщаваха за оценка около €1.2–1.5 млрд (някои оценки стигат и до €1.9 млрд в по-оптимистични оценки).
Burgas (LUKOIL Neftochim Burgas, България): в различни източници капацитетът е цитирано по различен начин:
≈ 190 000 барела/ден — Reuters (по-ново съобщение за капацитета при политически/регулаторни разговори).
≈ 140 000–150 000 барела/ден — други анализи и исторически данни (отворен капацитет / 7–7.5 млн тона/година, което съответства приблизително на 140–150 kb/d).
Сравнение и извод
Ако ползваме ISAB 320 kb/d срещу Burgas 140–190 kb/d, ISAB е примерно 1.7–2.3 пъти по-голяма от Burgas в зависимост от коя оценка за Burgas приемем. (320 / 190 ≈ 1.68; 320 / 150 ≈ 2.13).
12:55 14.11.2025
19 Голямата глава
12:57 14.11.2025
20 Петър
До коментар #3 от "9 ти септември":Това беше грешка на Радев.
12:58 14.11.2025
21 Реалност
Никой не може да прави бизнес с тях“, каза той пред Financial Times. Според вестника, чуждестранните дъщерни дружества са на стойност 14 милиарда долара.
12:59 14.11.2025
22 Баце ЕООД
До коментар #8 от "Да де":Цъкам на банкомат да видя колко пари имам в сметката си, после гледам такса левче ли лев и петдесет дори, че съм видял.. Скандални са!
12:59 14.11.2025
23 Само да попитам
13:01 14.11.2025
24 пшибаев
13:02 14.11.2025
25 Фалатко
До коментар #3 от "9 ти септември":Фактите са красноречиво доказателство за некадърност...
13:06 14.11.2025
26 Мдам
До коментар #6 от "Копейкииии":Франция фалит, Германия рецесия, Италия фалит, Испания фалит, Италия фалит.. Купуваме чужд дълг, продаваме си бъдещето..
13:07 14.11.2025
27 Оди у Русиа
До коментар #26 от "Мдам":Там ти е спасението.
13:09 14.11.2025
28 Еее куклус клан
13:31 14.11.2025
29 Калоян
До коментар #1 от "препис":Горкият Орбан.Няма си дори хотел с водопад.
Горките унгарци.Нямат си две намагнитени порковчета да ги водят през мъглата уверено към ръба на....
13:33 14.11.2025
30 Корупция
13:37 14.11.2025