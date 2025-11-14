Новини
Държавен вестник обнародва закона за особения управител на "Лукойл"

14 Ноември, 2025 12:26 1 060 30

Промените бяха върнати от президента Румен Радев и гласувани повторно в пленарна зала още на следващия ден

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавен вестник обнародва закона за особения управител на "Лукойл" с указ номер 223 в брой номер 97.

На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в "Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приет от 51-вото Народно събрание на 7 ноември 2025 г., повторно приет на 13 ноември 2025 г.

Издаден в София на 13 ноември 2025 г., пише в Държавен вестник.

Припомняме, че промените бяха върнати от президента Румен Радев и гласувани повторно в пленарна зала още на следващия ден.


България
  • 1 препис

    15 4 Отговор
    Унгарското правителство обяви въвеждането на четиринадесета пенсия, съобщи премиерът Виктор Орбан...

    Коментиран от #8, #29

    12:31 14.11.2025

  • 2 Зевс

    24 2 Отговор
    Като иде реч да се открадне нещо се много бързи от НС

    12:31 14.11.2025

  • 3 9 ти септември

    10 6 Отговор
    Национализация на частен завод.Чист комунизъм.

    Коментиран от #7, #15, #20, #25

    12:31 14.11.2025

  • 4 Въпрос

    7 3 Отговор
    Към ятака Разбойко Борисов: Няма вечни санкции, както и няма вечни хора!
    Каквоьще правиш, когато санкциите паднат!
    Тръмп е пътник!
    Явочник Бойко!
    Марш в затвора, да те отворят!

    12:32 14.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    9 2 Отговор
    От 2 лв- на 2евро🤔❗
    От 1лв - на 1 евро🤔❗
    Нали ТОЧНО ТОВА 1:1 ОБЕЩАХА,
    ЧЕ НЯМА ДА СТАНЕ🤔❗

    Коментиран от #6, #10, #13

    12:33 14.11.2025

  • 6 Копейкииии

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    След 48 дни ставате €вропейци.Икли палите джапанките към Мухонасранск.

    Коментиран от #26

    12:37 14.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Да де

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "препис":

    Българското правителство, чрез вдигане на цените и теглото на огромни красоти краде половината пенсии на възрастните ни родители.

    Коментиран от #9, #22

    12:39 14.11.2025

  • 9 Да де

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Да де":

    Българското правителство, чрез вдигане на цените и тегленето на огромни кредити краде половината пенсии на възрастните ни родители.

    12:40 14.11.2025

  • 10 Виж сега,

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    объркал си се. Оня измисленият кмет ви го натресе. Носете си го със здраве

    12:41 14.11.2025

  • 11 Никой

    3 3 Отговор
    не дава гаранции, че особеният управител ще спре парите от ЛУКойл към Кремъл!

    Защо бе?

    До тук Радев се натегна на Кремъл, Борисов - на Вашингтон.

    12:41 14.11.2025

  • 12 Град Симитли

    6 1 Отговор
    "Особен" - - като "особено опасен" и "особено т@п"

    12:43 14.11.2025

  • 13 Мухаа ха!

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ти гледай сеир,след Нова година.Когато чифтокопитните ръгнат да си обменят левовете .Какви опашки ще заформят.Ще висят с часове.Остави висенето.То си е наш- български специалитет.Но задължително ,на каса ще ти искат лична карта,без значение каква е сумата.Да не се получи така,че някой след това,да се обяснява пред данъчните,откъде разполага с такава/ такива суми,ако се " изхитри" да ги разбие на отделни суми.За другите,който имат запор на пенсия или заплата от чси,ще бъде проблем.Където и да отиде,в която и да е банка, или клон,в компа фигурира запор.Ако обмени,ще му удържат до цент, в рамките на дължимото.И нищо не може да оспорва.Такъв е закона! Има вратичка,ако изчака 6 месеца, и след това,само и директно в БНБ.Но тя е само една- на жълтите павета.

    12:47 14.11.2025

  • 14 Дзержинский, Ф. Е.

    3 0 Отговор
    Направо ще е :
    "Чрезвычайный правитель"! :))

    12:48 14.11.2025

  • 15 Файърфлай

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "9 ти септември":

    А,то аман и от български "капитализъм" ! "Частната собственост е свещена и неприкосновена",демек колкото повече си награбил,толкова по "свещен и неприкосновен" си.Красота !

    12:49 14.11.2025

  • 16 Когато фактите говорят

    2 1 Отговор
    Без тръмп няма обнародване

    12:50 14.11.2025

  • 17 ха ха

    4 0 Отговор
    умрялата държава си има вестник за некролози и закони

    12:54 14.11.2025

  • 18 Енергетик

    2 1 Отговор
    Цената реално на Лукойл Бургас е около $ 0.7 млрд
    Добре — направих сравнение и събрах източници. Ето кратко и ясно:
    Основни числа
    ISAB (Сицилия, Lukoil → G.O.I. Energy / покупка 2023): ок. 320 000 барела на ден (320 kb/d). Сделката е приключена през май 2023 г.; медиите съобщаваха за оценка около €1.2–1.5 млрд (някои оценки стигат и до €1.9 млрд в по-оптимистични оценки).
    Burgas (LUKOIL Neftochim Burgas, България): в различни източници капацитетът е цитирано по различен начин:
    ≈ 190 000 барела/ден — Reuters (по-ново съобщение за капацитета при политически/регулаторни разговори).
    ≈ 140 000–150 000 барела/ден — други анализи и исторически данни (отворен капацитет / 7–7.5 млн тона/година, което съответства приблизително на 140–150 kb/d).
    Сравнение и извод
    Ако ползваме ISAB 320 kb/d срещу Burgas 140–190 kb/d, ISAB е примерно 1.7–2.3 пъти по-голяма от Burgas в зависимост от коя оценка за Burgas приемем. (320 / 190 ≈ 1.68; 320 / 150 ≈ 2.13).

    12:55 14.11.2025

  • 19 Голямата глава

    7 0 Отговор
    Боко, как се кри през 20 та, по горите заедно с Ананиев

    12:57 14.11.2025

  • 20 Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "9 ти септември":

    Това беше грешка на Радев.

    12:58 14.11.2025

  • 21 Реалност

    2 1 Отговор
    Времето за Лукойл изтича. „Собствениците вече се подготвят за възможността активите им просто да бъдат конфискувани“ – от страните, в които са базирани“, цитира Financial Times вътрешен човек от руския петролен пазар. Според Министерството на финансите, американските санкции на практика забраняват всякакво икономическо взаимодействие с Лукойл и неговите дъщерни дружества – не само за американски компании, но и за чуждестранни. Министерството на финансите изрично предупреди банките да не продължават да извършват бизнес с руската енергийна индустрия. След това тези институции биха могли да бъдат изключени от финансовата система на САЩ.
    Никой не може да прави бизнес с тях“, каза той пред Financial Times. Според вестника, чуждестранните дъщерни дружества са на стойност 14 милиарда долара.

    12:59 14.11.2025

  • 22 Баце ЕООД

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да де":

    Цъкам на банкомат да видя колко пари имам в сметката си, после гледам такса левче ли лев и петдесет дори, че съм видял.. Скандални са!

    12:59 14.11.2025

  • 23 Само да попитам

    5 0 Отговор
    Не се ли опече вече тази тиква?

    13:01 14.11.2025

  • 24 пшибаев

    3 0 Отговор
    ЧЕ ЩЕ ИМА РЕСТО ,НЯМА ДВЕ МНЕНИЯ НА ТИКВАТА ТУК НА СВИНЯТА В ДУБАЙ - НЕМА ЛАБАВО

    13:02 14.11.2025

  • 25 Фалатко

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "9 ти септември":

    Фактите са красноречиво доказателство за некадърност...

    13:06 14.11.2025

  • 26 Мдам

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейкииии":

    Франция фалит, Германия рецесия, Италия фалит, Испания фалит, Италия фалит.. Купуваме чужд дълг, продаваме си бъдещето..

    Коментиран от #27

    13:07 14.11.2025

  • 27 Оди у Русиа

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "Мдам":

    Там ти е спасението.

    13:09 14.11.2025

  • 28 Еее куклус клан

    0 0 Отговор
    Пак техният човек""беше избран. И спомен един тук беше и там и там къде има Лукойл в бедният балкански свят син на Тръмп и той даде напътствия кой какво да прави. Тулутуупа говори с него и за магнитски и по тази тема затова е сигурен, че този управител""ще бъде одобрен от Тръмп. Продадоха продават всичко що ние по възрастните построихме. И БАЙ ТОШКО ЕЛА И ВЪВЕДИ РЕД. ИЛИ ВСИЧКИ ПРИВИКАЙ ПРИ ТЕБ И НЕКА НЕЩО НОВО СЕ РОДИ. ТЕЗИ СА ПРЕДАТЕЛИ.

    13:31 14.11.2025

  • 29 Калоян

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "препис":

    Горкият Орбан.Няма си дори хотел с водопад.
    Горките унгарци.Нямат си две намагнитени порковчета да ги водят през мъглата уверено към ръба на....

    13:33 14.11.2025

  • 30 Корупция

    2 0 Отговор
    Предлагам Делян Пеевски за особен управител.

    13:37 14.11.2025

