Общината в Бурса с призив към феновете: Не освирквайте българския химн

Общината в Бурса публикува инструкции за феновете, които ще посетят световната квалификация между Турция и България в града. Освен обичайните указания за спазване на реда и допълнителните мерки за сигурност, свързани с присъствието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган на двубоя, феновете се призовават да проявят уважение към българския химн.
„Българският химн трябва да бъде слушан на крака, с тишина и максимално уважение“, се посочва в инструкциите.
Двубоят е утре от 19:00 часа на стадион „Ататюрк“ в града. Очаква се на трибуните да присъстват над 40 000 души.
1 Юруууууш
18:33 14.11.2025
2 Дааа
18:33 14.11.2025
3 Дааа
18:34 14.11.2025
4 ?????
В Бурса между другото е най-голямата община на българските турци.
18:38 14.11.2025
5 кмета на врани кон
18:40 14.11.2025