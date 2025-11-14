Новини
Общината в Бурса с призив към феновете: Не освирквайте българския химн

14 Ноември, 2025 18:30 448 5

Двубоят е утре от 19:00 часа на стадион „Ататюрк“ в града. Очаква се на трибуните да присъстват над 40 000 души

Общината в Бурса с призив към феновете: Не освирквайте българския химн - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Общината в Бурса публикува инструкции за феновете, които ще посетят световната квалификация между Турция и България в града. Освен обичайните указания за спазване на реда и допълнителните мерки за сигурност, свързани с присъствието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган на двубоя, феновете се призовават да проявят уважение към българския химн.

„Българският химн трябва да бъде слушан на крака, с тишина и максимално уважение“, се посочва в инструкциите.

Двубоят е утре от 19:00 часа на стадион „Ататюрк“ в града. Очаква се на трибуните да присъстват над 40 000 души.


  • 1 Юруууууш

    3 0 Отговор
    И да свирят и да не свирят все тая. Само да внимават да не ни вкарат повече от 10 гола, защото ще натъжат съгражданите ни от Кърджълиту и Дилиурману. И най-вече Думуз-Ага.

    18:33 14.11.2025

  • 2 Дааа

    4 0 Отговор
    Добре, че президент Радев отказа да гледа на живо този мач заедно с Ердоган... Че се очаква пълен резил и срам за националния отбор на България... Правилно решение...

    18:33 14.11.2025

  • 3 Дааа

    3 0 Отговор
    Добре, че президент Радев отказа да гледа на живо този мач заедно с Ердоган... Че се очаква пълен резил и срам за националния отбор на България... Правилно решение...

    18:34 14.11.2025

  • 4 ?????

    1 0 Отговор
    Евалла.
    В Бурса между другото е най-голямата община на българските турци.

    18:38 14.11.2025

  • 5 кмета на врани кон

    1 0 Отговор
    танер али ще е на мач до ЕРДОГАН

    18:40 14.11.2025

