Общината в Бурса с призив към феновете: Не освирквайте българския химн

Общината в Бурса публикува инструкции за феновете, които ще посетят световната квалификация между Турция и България в града. Освен обичайните указания за спазване на реда и допълнителните мерки за сигурност, свързани с присъствието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган на двубоя, феновете се призовават да проявят уважение към българския химн.

„Българският химн трябва да бъде слушан на крака, с тишина и максимално уважение“, се посочва в инструкциите.

Двубоят е утре от 19:00 часа на стадион „Ататюрк“ в града. Очаква се на трибуните да присъстват над 40 000 души.