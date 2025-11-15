Трима души загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия", има и ранен

Трима души са загинали и един е ранен при тежко пътнотранспортно произшествие на АМ "Тракия", съобщиха от МВР. Инцидентът е станал в 9:06 часа тази сутрин.
По първоначални данни катастрофата е станала на км 208+500, в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Сблъскали са се два леки автомобила.
Раненият пътник е транспортиран в болница за оказване на медицинска помощ. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на причините, довели до трагедията.
Вследствие на тежкото ПТП, лентата за движение в посока от София към Бургас е напълно затворена.
Осигурен е обходен маршрут за пътуващите, който преминава по път II-66.
1 Хора
11:43 15.11.2025
2 гост - нищо ново в България
Коментиран от #7, #19
11:45 15.11.2025
3 Гост
Коментиран от #13
11:46 15.11.2025
4 Боруна Лом
11:46 15.11.2025
5 Така
Пат пат и в отвъдното , да идва следващия.
11:50 15.11.2025
6 Мюмюн Али
11:51 15.11.2025
7 ои8уйхътгрф
До коментар #2 от "гост - нищо ново в България":Това е доста трудно, макар и възможно... По-скоро е другият вариант който за съжаление е редовно явление- ти си изпреварваш културно в лявата лента и някой в последният момент без да гледа започва да изпреварва и те засича зверски... През годините поне 20 пъти сензорите на колата са ме спасявали от такива дибили
Коментиран от #12, #16
11:53 15.11.2025
8 Стига бе
Коментиран от #11
11:56 15.11.2025
9 Оорана държава
Коментиран от #15
11:57 15.11.2025
10 НРБ
12:01 15.11.2025
11 ои8уйхътгрф
До коментар #8 от "Стига бе":Ако щеш вярвай ама е АБСОЛЮТНО ВЯРНО... По същият начин по който е АБСОЛЮТНО ВЯРНО, че самолетите са НАЙ-БЕЗОПАСНИЯТ транспорт... Стават катастрофи и има загинали навсякъде, но статистиката е просто нещо и не лъже- на магистралите има НАЙ-МАЛКО катастрофи и най-малко загинали...
Коментиран от #24
12:02 15.11.2025
12 А бе, седим си тук
До коментар #7 от "ои8уйхътгрф":и се чудим дибили ли се пише или дюбили?!
Някой знае ли?
И препинателните знаци да не са отпаднали, па ний да не сме чули?
Коментиран от #18, #21
12:02 15.11.2025
13 И кво?!
До коментар #3 от "Гост":Мислиш,че някой ще го спазва това...
.50км/ч...и то на магистрала...?!
Коментиран от #23
12:03 15.11.2025
14 Татуиран безсмъртен
Коментиран от #27, #37
12:03 15.11.2025
15 Ти май и да се оосереш
До коментар #9 от "Оорана държава":няма да разбереш кое е платно, кое е лента?!🤡
Коментиран от #17
12:04 15.11.2025
16 БрЯх...!
До коментар #7 от "ои8уйхътгрф":Направо изби комплекси,че вече не караш ,,Москвич"...!
И се похвали,че...,,сензорите те спасявали"...🤣😝😉😂!
12:05 15.11.2025
17 Летище София-Джингиби
До коментар #15 от "Ти май и да се оосереш":Личи си че ги бръкаш понятията
Коментиран от #20
12:06 15.11.2025
18 Пише се...-
До коментар #12 от "А бе, седим си тук":...,,ДЮбели"...,ония дето се забиват в стена и носят картини и огледала...😝!
Коментиран от #22
12:07 15.11.2025
19 Абе
До коментар #2 от "гост - нищо ново в България":В случая едната кола е прескочила мантинелата и се е забила челно в друг автомобил
12:13 15.11.2025
20 Ми кажи как е правилно де!
До коментар #17 от "Летище София-Джингиби":Обясни нам!
12:14 15.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ъхъ, сега загрях!😏
До коментар #18 от "Пише се...-":Ма не загрях как сензорите са спасили другаря ои8уйхътгрф от тия закачалки за картини?!
Коментиран от #28
12:17 15.11.2025
23 Остави го...
До коментар #13 от "И кво?!":....този,само си чеше езика...!
12:17 15.11.2025
24 Винкело
До коментар #11 от "ои8уйхътгрф":Я ти погледни, като си толкова отворен по статистиките, какъв процент оцелели има от самолетни катастрофи, в сравнение с автомобилни? И после пак ела.
12:18 15.11.2025
25 Въх, уплаших са!
До коментар #21 от "ои8уйхътгрф":С тия патъчки 36 номер къде си тръгнАл ве? 😉
Коментиран от #30
12:19 15.11.2025
26 Тояга
12:21 15.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Това за ,,закачалките"...
До коментар #22 от "Ъхъ, сега загрях!😏":...,бе закачка,бе Уили...!
Закачка за дървеният философ,дето го спасили...,,сензорите"...и е останал жив,а не закачен с дюбели,като посмъртна картина,в хола си...😉!
12:31 15.11.2025
29 007 /агент/
12:32 15.11.2025
30 ои8уйхътгрф
До коментар #25 от "Въх, уплаших са!":Тея дни ще провиш кой номер са ми обущата, не се притеснявай... Дано имаш 20 бона скътани щото последно доктора толкова искаше да вади кубинки 49-ти номер от отверстията на клоуни като тебе...
Коментиран от #33
12:32 15.11.2025
31 Чупката
12:33 15.11.2025
32 МИРО
РАДЕВ С НИЩО НЕ СЕ НАМЕСИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НАРОДА СИ !!! ТОВА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НИКАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ !!! СРАМОТА !!!
12:34 15.11.2025
33 Пише се
До коментар #30 от "ои8уйхътгрф":ТИЯ , а не тея!
Откъде си бе, селски?
12:36 15.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 димитри!
12:36 15.11.2025
36 Григор
Коментиран от #39
12:37 15.11.2025
37 Миньоро
До коментар #14 от "Татуиран безсмъртен":А евроатлантическите хайвани са безсмъртни, като в " Бързи и яростни ".
12:41 15.11.2025
38 ВЕЛИНСКИ
ИМАШЕ ПЕСЕН....
„КЪДЕ СА МИ ЧИСТАЧКИТЕ....КОЙ ГИ КРАДНА..
И СЛЕД МЪГЛАТА...А...ПАК МЪГЛА.”...😱
12:43 15.11.2025
39 665
До коментар #36 от "Григор":Горките хорица. Да си караш спокойно и т7па па4а буквално от небето да те размаже. По други сайтове на снимките се вижда , че мантинелата почти нищо ѝ няма. С колко ли е карала за да излети така?!
12:43 15.11.2025