Трима души загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия", има и ранен

15 Ноември, 2025 11:41 1 907 39

По първоначални данни катастрофата е станала в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Сблъскали са се два леки автомобила

Трима души загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия", има и ранен - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима души са загинали и един е ранен при тежко пътнотранспортно произшествие на АМ "Тракия", съобщиха от МВР. Инцидентът е станал в 9:06 часа тази сутрин.

По първоначални данни катастрофата е станала на км 208+500, в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Сблъскали са се два леки автомобила.

Раненият пътник е транспортиран в болница за оказване на медицинска помощ. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на причините, довели до трагедията.

Вследствие на тежкото ПТП, лентата за движение в посока от София към Бургас е напълно затворена.

Осигурен е обходен маршрут за пътуващите, който преминава по път II-66.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хора

    30 1 Отговор
    Спрете се с тая лудост

    11:43 15.11.2025

  • 2 гост - нищо ново в България

    35 2 Отговор
    Трябва да си абсолютен ИДИОТ за да се нацепиш в предната кола на магистрала! Какво ли не правят телефоните по време на път!

    Коментиран от #7, #19

    11:45 15.11.2025

  • 3 Гост

    27 5 Отговор
    Намалете им скороста на макс 50км на магистралата. Иначе тези диваци ще се избият.

    Коментиран от #13

    11:46 15.11.2025

  • 4 Боруна Лом

    33 3 Отговор
    ЕЙ НИЕ ДАВАМЕ ПОВЕЧЕ ЖЕРТВИ ОТ УКРИЯ!!ТЪПИ КОМПЛЕКСАРИ С КУПЕНИ КНИЖКИ!ЖАЛКО!

    11:46 15.11.2025

  • 5 Така

    14 3 Отговор
    Така е като се кара с една ръка тежкареейки. Вижте ме колко съм добър, не съм лузър да карам с две ръце на волана. Мога с една и дори няма да гледам пътя.

    Пат пат и в отвъдното , да идва следващия.

    11:50 15.11.2025

  • 6 Мюмюн Али

    14 4 Отговор
    батьо яко газ бемевето 316i торби ижанкцион 200 дигна и тряаасс жанти манти сичко леш

    11:51 15.11.2025

  • 7 ои8уйхътгрф

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "гост - нищо ново в България":

    Това е доста трудно, макар и възможно... По-скоро е другият вариант който за съжаление е редовно явление- ти си изпреварваш културно в лявата лента и някой в последният момент без да гледа започва да изпреварва и те засича зверски... През годините поне 20 пъти сензорите на колата са ме спасявали от такива дибили

    Коментиран от #12, #16

    11:53 15.11.2025

  • 8 Стига бе

    6 4 Отговор
    Няма ли да напишете, че магистралите спасяват човешки животи?

    Коментиран от #11

    11:56 15.11.2025

  • 9 Оорана държава

    14 2 Отговор
    Две платна магистрала с две платна.У Сащ у града са с по 7 .

    Коментиран от #15

    11:57 15.11.2025

  • 10 НРБ

    20 1 Отговор
    Купени книжки, огромно его и висока скорост...малоумни шофьори, карат като на рали....сами се унищожаваме от простотия !!!

    12:01 15.11.2025

  • 11 ои8уйхътгрф

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Стига бе":

    Ако щеш вярвай ама е АБСОЛЮТНО ВЯРНО... По същият начин по който е АБСОЛЮТНО ВЯРНО, че самолетите са НАЙ-БЕЗОПАСНИЯТ транспорт... Стават катастрофи и има загинали навсякъде, но статистиката е просто нещо и не лъже- на магистралите има НАЙ-МАЛКО катастрофи и най-малко загинали...

    Коментиран от #24

    12:02 15.11.2025

  • 12 А бе, седим си тук

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "ои8уйхътгрф":

    и се чудим дибили ли се пише или дюбили?!

    Някой знае ли?

    И препинателните знаци да не са отпаднали, па ний да не сме чули?

    Коментиран от #18, #21

    12:02 15.11.2025

  • 13 И кво?!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Мислиш,че някой ще го спазва това...
    .50км/ч...и то на магистрала...?!

    Коментиран от #23

    12:03 15.11.2025

  • 14 Татуиран безсмъртен

    4 7 Отговор
    Русофилски добитък- дава газ !

    Коментиран от #27, #37

    12:03 15.11.2025

  • 15 Ти май и да се оосереш

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Оорана държава":

    няма да разбереш кое е платно, кое е лента?!🤡

    Коментиран от #17

    12:04 15.11.2025

  • 16 БрЯх...!

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "ои8уйхътгрф":

    Направо изби комплекси,че вече не караш ,,Москвич"...!
    И се похвали,че...,,сензорите те спасявали"...🤣😝😉😂!

    12:05 15.11.2025

  • 17 Летище София-Джингиби

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ти май и да се оосереш":

    Личи си че ги бръкаш понятията

    Коментиран от #20

    12:06 15.11.2025

  • 18 Пише се...-

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "А бе, седим си тук":

    ...,,ДЮбели"...,ония дето се забиват в стена и носят картини и огледала...😝!

    Коментиран от #22

    12:07 15.11.2025

  • 19 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост - нищо ново в България":

    В случая едната кола е прескочила мантинелата и се е забила челно в друг автомобил

    12:13 15.11.2025

  • 20 Ми кажи как е правилно де!

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Летище София-Джингиби":

    Обясни нам!

    12:14 15.11.2025

  • 22 Ъхъ, сега загрях!😏

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Пише се...-":

    Ма не загрях как сензорите са спасили другаря ои8уйхътгрф от тия закачалки за картини?!

    Коментиран от #28

    12:17 15.11.2025

  • 23 Остави го...

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "И кво?!":

    ....този,само си чеше езика...!

    12:17 15.11.2025

  • 24 Винкело

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "ои8уйхътгрф":

    Я ти погледни, като си толкова отворен по статистиките, какъв процент оцелели има от самолетни катастрофи, в сравнение с автомобилни? И после пак ела.

    12:18 15.11.2025

  • 25 Въх, уплаших са!

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "ои8уйхътгрф":

    С тия патъчки 36 номер къде си тръгнАл ве? 😉

    Коментиран от #30

    12:19 15.11.2025

  • 26 Тояга

    3 1 Отговор
    Да се ограничи скороста до 120 км а на нарушителите солени глоби отнемане на книжки за дълъг период от време а за драстичните случаи всичко това с конфискация

    12:21 15.11.2025

  • 28 Това за ,,закачалките"...

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ъхъ, сега загрях!😏":

    ...,бе закачка,бе Уили...!
    Закачка за дървеният философ,дето го спасили...,,сензорите"...и е останал жив,а не закачен с дюбели,като посмъртна картина,в хола си...😉!

    12:31 15.11.2025

  • 29 007 /агент/

    0 0 Отговор
    Нефтохима почнали да го "транжират" и индианосите в надпревара

    12:32 15.11.2025

  • 30 ои8уйхътгрф

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Въх, уплаших са!":

    Тея дни ще провиш кой номер са ми обущата, не се притеснявай... Дано имаш 20 бона скътани щото последно доктора толкова искаше да вади кубинки 49-ти номер от отверстията на клоуни като тебе...

    Коментиран от #33

    12:32 15.11.2025

  • 31 Чупката

    0 0 Отговор
    Да мрът като са прости.

    12:33 15.11.2025

  • 32 МИРО

    1 1 Отговор
    ОГРОМЕН ФАКТ !!!!!

    РАДЕВ С НИЩО НЕ СЕ НАМЕСИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НАРОДА СИ !!! ТОВА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НИКАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ !!! СРАМОТА !!!

    12:34 15.11.2025

  • 33 Пише се

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ои8уйхътгрф":

    ТИЯ , а не тея!

    Откъде си бе, селски?

    12:36 15.11.2025

  • 35 димитри!

    1 0 Отговор
    Дано са били ...държавни лужители та да облекчат малко бюджет 26г на господарите им!Кълнете за мен не е опасно...А и за майка ми да говорите...Тя от доста години е горе!

    12:36 15.11.2025

  • 36 Григор

    2 0 Отговор
    Само дето не пишете какво всъщност се е случило. Ами случило се е следното. Една кифла се е движила в посока София с над 140 км/ч и загубила контрол над автомобила. Колата е прилетяла над мантинелата в насрещното платно и удря друг автомобил. Резултатът? Ами кифлата загинала на място, но в другия автомобил два нищо неподозиращи пътници губят живота си. Трети човек от ударения автомобил бере душа в болница. Че кифлата е решила да се убива е ясно, само че защо трябва да загиват невинни хора? Информация за размишление. В ДОБРАТА СТАРА АНГЛИЯ РАЗРЕШЕНАТА СКОРОСТ НА АВТОМАГИСТРАЛА Е 70 МИЛИ В ЧАС/ КОЕТО Е 113 КМ/Ч/. Какво, техните магистрали по-калпави ли са от нашите, или водачите им са по-недисциплинирани?!

    Коментиран от #39

    12:37 15.11.2025

  • 37 Миньоро

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Татуиран безсмъртен":

    А евроатлантическите хайвани са безсмъртни, като в " Бързи и яростни ".

    12:41 15.11.2025

  • 38 ВЕЛИНСКИ

    0 0 Отговор
    „БАЩАТА ”НА ЕСТРАДНАТА ХАЛТУРА
    ИМАШЕ ПЕСЕН....
    „КЪДЕ СА МИ ЧИСТАЧКИТЕ....КОЙ ГИ КРАДНА..
    И СЛЕД МЪГЛАТА...А...ПАК МЪГЛА.”...😱

    12:43 15.11.2025

  • 39 665

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Григор":

    Горките хорица. Да си караш спокойно и т7па па4а буквално от небето да те размаже. По други сайтове на снимките се вижда , че мантинелата почти нищо ѝ няма. С колко ли е карала за да излети така?!

    12:43 15.11.2025

