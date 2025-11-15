Подробности за катастрофата с трима загинали на АМ "Тракия"

Все още е затворен участъкът от магистрала "Тракия", в който стана катастрофата с трима загинали. По първоначални данни е настъпило ПТП между два леки автомобила.

По непотвърдена информация виновният за катастрофата водач е жена, която е пътувала в посока гр. София.

По неизяснени причини губи контрол и автомобилът ѝ започва да се върти неконтролируемо, като успява да премине в платното посока Бургас, където удря друг автомобил, в който са пътували трима души - мъж, жена и дете. Мъжът и жената са загинали, детето е откарано в болница.

Водачът причинил ПТП-то също е загинал, информира председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова.

Във Facebook тя написа, че продължават процесуално-следствените действия.

Катастрофата стана в 9:06 часа на км 208+500, в участъка между гр. Стара Загора и гр. Нова Загора.