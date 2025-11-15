Новини
Подробности за катастрофата с трима загинали на АМ "Тракия"

Подробности за катастрофата с трима загинали на АМ "Тракия"

15 Ноември, 2025 16:51

По непотвърдена информация виновният за катастрофата водач е жена, която е пътувала в посока гр. София

Подробности за катастрофата с трима загинали на АМ "Тракия" - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все още е затворен участъкът от магистрала "Тракия", в който стана катастрофата с трима загинали. По първоначални данни е настъпило ПТП между два леки автомобила.

По непотвърдена информация виновният за катастрофата водач е жена, която е пътувала в посока гр. София.

По неизяснени причини губи контрол и автомобилът ѝ започва да се върти неконтролируемо, като успява да премине в платното посока Бургас, където удря друг автомобил, в който са пътували трима души - мъж, жена и дете. Мъжът и жената са загинали, детето е откарано в болница.

Водачът причинил ПТП-то също е загинал, информира председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова.

Във Facebook тя написа, че продължават процесуално-следствените действия.

Катастрофата стана в 9:06 часа на км 208+500, в участъка между гр. Стара Загора и гр. Нова Загора.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 11 гласа.
  • 1 Начи, да ви светна

    57 19 Отговор
    Женският мозък тежи 200 грама по малко от мъжкия!
    Те хиляди години са стояли в пещерите да гледат деца!
    Жените не са ходили на лов и на войни! Те нямат изградени сетива като ориентация и рефлекси!

    Коментиран от #7, #16, #18, #20, #24, #27, #29, #40

    16:53 15.11.2025

  • 2 Асен Василев е виновен

    30 10 Отговор
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ. Благодарим ти, Асене!
    Пепи Еврото осуети разследването на фалита на КТБ. Благодарим ти, Асене!
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазарджик.

    Благодарим ти, Асене!

    16:54 15.11.2025

  • 5 Селянин

    51 12 Отговор
    На Лойко кашкавалените мантинели убиха още трима човека.
    Корупцията убива точно по този начин! Пак ходете за гъби като трябва да се гласува.

    Коментиран от #35

    16:55 15.11.2025

  • 6 Сила

    56 0 Отговор
    Поредната селска пръчка с джип , летяща с несъобразена скорост по заскрежения асфалт ( качествен асфалт , на "Трейс Груп " !!!") .....и едно дете остава сирак ( ако оживее !!)

    Коментиран от #12

    16:56 15.11.2025

  • 7 Така ще да е

    27 20 Отговор

    До коментар #1 от "Начи, да ви светна":

    Като наблюдавам шофьорите на камиони и таксита, теорията ти не издържа, при тях изобщо липсва мозък, само първични рефлекси.

    Коментиран от #70

    16:56 15.11.2025

  • 8 ясни са причините

    40 4 Отговор
    Една от многото неспособно патици които шофират, щото са еманципирани, е отрепала невини хора.
    Понятие си нямат какво правят много често.

    ЧУдя се една как така не ме вижда , ще ме прегази на пешеходната. После виждам през оглледалото една патица, концентриране, не смее да измести погледа от посоката в която се е в зряла, че да вземе да направи десен завой. Кара си. Не вижда ни пешеходна пътека ни хора.

    Е те такива са хиляди и хиляди.

    Коментиран от #58

    16:57 15.11.2025

  • 9 жалка държава

    15 1 Отговор
    Ама участука на катастрофата ще е затворен 40 дена - докато душите им се пренесат небесата !!! Няма кой да поеме отговорността за отварянето на пътя

    16:57 15.11.2025

  • 11 Мъж

    32 9 Отговор
    Откакто си помислила, че вместо да раждат деца и да готвят ги бива и за други неща света се срина...

    Коментиран от #23, #42, #71

    16:59 15.11.2025

  • 12 кръгъл сирак вероятно ако оживее

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Близките на семейството двойно почернени кой ще погледне горкото дете. Много лоши неща стават по света много често без вина.

    17:00 15.11.2025

  • 13 В София всяка втора кифла кара джип

    50 1 Отговор
    Чудя се какви са тези комплексари с малки пи шки, които им ги купуват?

    Коментиран от #66

    17:03 15.11.2025

  • 14 женско царство

    30 3 Отговор
    Човек, както живее, така и шофира. Жените си мислят, че са привилегировани, не се съобразяват, нахални са и причиняват катастрофи.Никога не отдават предимство, после вдигат кавги и разправии.

    17:03 15.11.2025

  • 15 Стига бе

    12 5 Отговор
    Няма ли да напишете, че магистралите спасяват животи? Когато по тях се движат елементарни евро-атлантически частици на асфалтово хранене точно ремонтираните, бързи и прави пътища убиват.

    17:03 15.11.2025

  • 18 ОСВЕН ТОВА

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "Начи, да ви светна":

    Ако те пратят на фронта, ще се скриеш като мутка!

    17:07 15.11.2025

  • 19 Евро-атлантическо ми е

    11 2 Отговор
    Добре, че е оная полово неопределената от евро-атлантипеското НПО, която искаше 2 млн за да снима дупки от космоса за да ни информира. Магистралите спасяват животи ли беше...

    17:07 15.11.2025

  • 21 Факт

    3 6 Отговор
    Летни гуми!

    Коментиран от #33

    17:09 15.11.2025

  • 22 665

    15 0 Отговор
    Наистина ли взимате пари за такива "статии":)))
    Та това е 1:1 от други медии от преди часове. Само заглавието е оригинално т1по и подвеждащо.

    17:10 15.11.2025

  • 23 Срина ли се?

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мъж":

    Първо вие почнахте да си вдигате крачетата!

    17:10 15.11.2025

  • 24 Сила

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Начи, да ви светна":

    С над 140 е карала !!! В мъглата , знаете как се заскрежава асфалта при мъгла и ниски температури и каква пързалка става ....??! Отделно с джип , на такава настилка , с такава скорост !!? Тотално несъобразяване с пътните условия ...

    Коментиран от #28

    17:11 15.11.2025

  • 25 Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Каза да го нач укукук ашашаш на ......

    17:12 15.11.2025

  • 26 читател

    4 7 Отговор
    Сигурно и двамата водачи са били пенсионери ......
    Карали са много бавно и за това се е получило така ....

    17:13 15.11.2025

  • 27 Олеле, мислителю!

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Начи, да ви светна":

    Който ти е преподавал история да вземе да си скъса дипломата! До началото на патриархалното общество жените воюват и ловуват наравно с мъжете, а при някои народи тази традиция се запазва чак до Ранното средновековие. За английските аристократки до началните десетилетия на 20-и век е задължително да умеят да ловуват, да ловят риба и да стрелят с лък. Жената си оства у дома да гледа децата и паралелно с домакинството да се занимва с така наречените домашни занаяти едва тогава, когато налице е вече частната собственост върху земята, т.е. когато възникват земеделските общества.

    Коментиран от #31, #34, #47

    17:14 15.11.2025

  • 28 1111

    20 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сила":

    Виновен е оня, който и е купил джипа! Високите возила са по-нестабилни и това трябва да се обяснява на шофьорските курсове! Сума ти кифли се търкаляха из канавките и деретата вече.

    Коментиран от #53

    17:15 15.11.2025

  • 29 И аз да те светна!

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Начи, да ви светна":

    Тия ги разправяй,в някой пенсионерски клуб,на наборите си...!
    Познавам много жени,които са в пъти,по-добри шофьори от заспали и некадърни мъже...!

    17:15 15.11.2025

  • 31 На тази

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Олеле, мислителю!":

    история в пепераската школа са те научили.

    17:18 15.11.2025

  • 33 АЙДЕ БЕ...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Откъде позна...?!
    Да не би на дивана,да имаш монтиран бинокъл,с 1000 -кратно увеличение,с лазерно насочване към АМ-,,Тракия...😝?!

    17:20 15.11.2025

  • 34 Питам

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Олеле, мислителю!":

    Убийцата блондинка ли е ?

    17:21 15.11.2025

  • 35 Емигрант

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Селянин":

    И за кого ще гласуваш бе малко-умния, 35 шайки са кандидати да те доограбят ? Как не се поучихте от развитите държави, от интелигентните народи какво ттябва да се направи, а повтаряте думите на тези които ви обират без норма - "не ходете за гъби, а гласувайте" ? Тиквата и Пеевски искат точно това, да има масовост за да докажат на ЕС, че стадото ги харесва ! България има един проблем и той се нарича "разединен народ" ! Как може белгийците да се организират, станат единни и да не гласуват защото политиците в списъците са корумпирани, 2.5 - 3 години не гласуваха и корумпираните напуснаха списъците, сега белгийците къде се намират, по-бедни ли са от вас или са водеща благоденстваща нация ! Светът е богат на добри примери за всичко, но вие "умниците" нищо не прихващате, защото лесно са ви закачили халки на носовете и ви разхождат като мечки из мгданите едни прости политици !

    17:21 15.11.2025

  • 37 456

    5 5 Отговор
    Всички казват ,че жената има вина. Може и да има. А в колко случаи мъже каращи са ви натискали отзад ,и сте били принудени да увеличите скоростта? На мен ми се е случвало. Ако някой такъв летящ с 200 я натискал,светкал я принудил да натисне педала. Не винаги и на момента можеш да се върнеш в дясната лента. Помислете малко преди да скачате. Защото в действителност ,може да излезе ,че главният виновник си е продължил пътя.
    Жалко за хората и дано детенцето се възтанови напълно. Съболезнования.
    В България се дават повече жертви по пътищата ,отколкото в Осрайна. Спрете се . Имаите уважение и към другите участници в движението ,независимо с какви коли са. И те имат близки и вие имате.

    Коментиран от #46, #76

    17:22 15.11.2025

  • 38 Шофер

    6 2 Отговор
    В Саудитска Арабия не дават на цените да карат коли. Има защо.

    Коментиран от #41, #48

    17:23 15.11.2025

  • 39 Хеми значи бензин

    5 0 Отговор
    Изтървала волана щото се е уплашила от "високата" скорост затова няма и дри сли във Ф1.
    Ходи пери ма ква кола за тебе и тротинетка ти е много.

    17:23 15.11.2025

  • 40 демократ

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Начи, да ви светна":

    стига ме копира бе при мат руски

    Коментиран от #51

    17:24 15.11.2025

  • 41 Шофер

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Шофер":

    На жените... глупава клавиатура.

    Коментиран от #50

    17:24 15.11.2025

  • 42 Умникооо,

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Мъж":

    В зората на фабричното производство точно на мъжете им идва наум, че жените също могат да бъдат работна сила до машините. Феминизмът е мъжка приумица - хайде да ги накараме освен домакинство да упражняват и професии в производството, а също и в администрацията, защото ще им плащаме по-малко. Мъж на ниска заплата като машинописец не би се съгласил, защото е глава на семейство. По същата причина едрите земевладелци изваждат дъщерите си от манастирските училища за благородни девици и прокарват закон, според който и жени могат да учат в университетите. Защото вместо в земеделие вкарват едрия капитал във фабриките, а фабрика се ръководи от кабинет. Вместо да повери наследството си на някой зет, той ще го остави на дъщерята, но за целта тя трябва да може да ръководи промишлените предприятия. Добави и това, че феминистичните концепции ви освободиха от покровителствената отговорност, която от хилядолетия по традиция имахте спрямо жените. А мнозина от вас решиха, че това ги освобождава и от кавалерството. Защото така ви е по-лесно. Но уютен дом, вкусна храна и здрави деца продължавате да искате да имате и чакате това от жените.

    17:24 15.11.2025

  • 44 Какво нещо е съдбата...?!

    6 0 Отговор
    На автомобила,движещ се в отсрещното платно,са били,нужни само няколко секунди,за да се разминат с фаталният удар...!
    Примерно,ако са се отбили на бензиностанция,или са тръгнали малко по-рано,или малко по-късно...!
    Мал шанс,за младото семейство...!
    Съпреживявам трагедията им...!

    17:28 15.11.2025

  • 45 Гошо

    3 0 Отговор
    Еййййй порно сайтче няма дете в инцидента, а веееее вий мазохисти ли сте да четете това порно тук веее
    Свършиха ли сериозните медииии
    Или просто щот тук ви оставят без профил да лаеете
    Тези трябва да ги закрият със закон, или хакнат

    17:29 15.11.2025

  • 46 Хм...

    0 5 Отговор

    До коментар #37 от "456":

    Това, че наричаш Украйна така ми е достатъчно да разбера що за човек си. Карай си в дясната лента, дори да си с максималната разрешена скорост! Ако не знаеш защо, потърси нещо за разположение на нерелсови превозни средства върху пътя.

    Коментиран от #61

    17:29 15.11.2025

  • 47 Пампаец

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Олеле, мислителю!":

    Вземи си пусни документални филми за дивите племена в Африка , Южна Америка , Океания ... Ще видиш , че с лов се занимават изключително мъжете от племената , а жените поддържат огъня, готвят и гледат децата. Защо си мислиш, че това което диваците практикуват сега , не се е практикувало и преди ? А бойните умения на жените са се ползвали изключително за пазене на домашното огнище , бивак и децата от хищници докато мъжете ги няма. Има хубави видеоклипове с фланкировка на казачки под звуците на песента ,,Ой ся ти ой ся , ти от меня не бой ся ..." Ще ти харесат. Тази фланкировка казармите са ползвали за да пазят домовете си , когато мъжете им ги няма и са на война , или работят далеч от дома . Това не значи , че казармите са ходели на война с мъжете зарязвайки дом и деца ...!

    17:30 15.11.2025

  • 48 456

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Шофер":

    Напротив. Жените в САрабия карат коли. Направи справка и ще видиш.

    17:30 15.11.2025

  • 49 Само това ще кажа

    3 0 Отговор
    Жалко за загиналите. Бог да ги прости.

    17:30 15.11.2025

  • 50 Хе,хе...!

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Шофер":

    Клавиатурата,не е глупава...!
    Глупав е този,който е зад нея!
    Тя,просто изпълнява командите на ...натискащият бутоните...!

    Коментиран от #62

    17:31 15.11.2025

  • 51 Ватенка

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "демократ":

    Дух... Мъстия

    17:31 15.11.2025

  • 52 ВЕЛИНСКИ

    6 0 Отговор
    ДЖЕНДЪРИТЕ СЪСИПАХА ТАА държава...☝

    Коментиран от #73

    17:32 15.11.2025

  • 53 Помни

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "1111":

    Не само височината прави возилата нестабилни . Прави ги и късата база . Момата се е шашнала от нещо , завъртяла е рязко и силно волана и белята е станала .

    17:33 15.11.2025

  • 54 Откровен

    2 0 Отговор
    Мара подробната от факултето

    17:34 15.11.2025

  • 55 гост

    2 1 Отговор
    Карали са без фарове . Ахъ ...

    17:35 15.11.2025

  • 56 нема начин

    2 2 Отговор
    Булката е била без зимни гуми . Най много всесезонни .

    Коментиран от #64

    17:36 15.11.2025

  • 57 добре че кифлата водачка

    4 0 Отговор
    не е убила и детето
    и не имало други с нея

    ако беше оцеляла
    най вероятно щяха да й дадат 3г условна
    защото ефективно вкарана в затвора за убийство на пътя шоферка няма

    17:37 15.11.2025

  • 58 ВРЕМЕ Е ГОСПОДИ ДА СИ ГО ПРИБЕРЕШ!

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "ясни са причините":

    РАЗБОЙКО БОРИСОВ Е ВИНОВЕН! КАЛПАВА МАГИСТРАЛА С ОЩЕ ПО КАЛПАВА МАНТИНЕЛА, ТОВА Е ЗАРАДИ КРАДЕНЕТО НА ОБРЪЧИТЕ ФИРМИ НА ШАЙКАТА И КОРУПЦИЯТА. РАЗБОЙКО НЕ САКА ДА ВЪВЕДЕ ФИЛАНДСКАТА СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ШОФЬОРИ КОЯТО Е С 7 ИЗПИТА! ТИЯ УБИТИ СЕ ТРУПАТ НА КАРМАТА НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ТЕХНИЯ ШЕФ КОГА ЛИ ЩЕ СЕ ЗАВЪРТИ ТАКА ДЖИПКАТА НА РАЗБОЙКО?

    17:37 15.11.2025

  • 59 Пампаец

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нищо не галя!":

    Жените галят . Лесбийките дето едно време ги наричаха Мъжки Дойни , ритат . Но няма как Мъжка Дойна да се нарече жена . За това и е измислена думата лесбийка ... :-)))))

    17:37 15.11.2025

  • 60 Гошо

    3 0 Отговор
    Наближава народния съд, всеки който си помисли да свети с фарчета да му правят път, да наглее ще лежи проснат на асфалта да ,,сменя шенкели"

    17:41 15.11.2025

  • 61 456

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хм...":

    Другият път и ти може да си в същата ситуация. Сигурно и ти си агресор на пътя.А колкото до Осрайна ,се радвам че се разминаваме, което потвърждава че нивото ти е като на Зе- О

    Коментиран от #69

    17:42 15.11.2025

  • 62 Пампаец

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хе,хе...!":

    Автокоректорът е . Човек пише едно , а автокоректорът подменя думата . И , ако бързаш и нямаш нерви да провериш каква гадост ти е скроил автокоректорът , излизат глупостите му . Ето , и аз изписах казачки , а автокоректорът е подменил думата с казарми ...

    Коментиран от #65

    17:44 15.11.2025

  • 63 трима загинали

    4 0 Отговор
    Заради варварите терористи от НСО

    Коментиран от #74

    17:46 15.11.2025

  • 64 Знае

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "нема начин":

    И със зимни гуми правят дрифтове и бели !!!

    17:46 15.11.2025

  • 65 Много упорита борба трябва

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Пампаец":

    С автокоректорът... То на изборите в Белгия сега така станало с машините но нашите мисирки мълчат.

    17:49 15.11.2025

  • 66 СМЪКНЕТЕ СКОРОСТТА ТЪПАЦИ ГЕРБЕРСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "В София всяка втора кифла кара джип":

    ОТ КЪДЕТО И ДА ПОГЛЕДНА РАЗБОЙКО Е ВИНОВЕН! ТОЙ ВЪВЕДЕ ТАЯ СКОРОСТ 140 КЛ В ЧАС В Неговата КОРУПЦИОННА МАГИСТРАЛА. АКО СКОРОСТТА БЕШЕ 110 ИЛИ 120 КЛ В ЧАС ТО ИМАШЕ МИНИМАЛЕН ШАНС ДА НЕ ПРЕСКОЧИ В ДРУГОТО ПЛАТНО. ПРОСТО СКОРОСТТА Е НА КВАДРАТ АМА ТЪПАЦИТЕ ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ СА НЕУКИ И ВСИЧКО ЗАВЪРШВА ФАТАЛНО.

    17:50 15.11.2025

  • 67 Диан

    0 0 Отговор
    Между другото тая теория за жените съм я чувал от един арабин в чужбина, нищо че там е пълно с автобусни шофьорки

    17:50 15.11.2025

  • 68 НСО са изблъскали жената

    1 0 Отговор
    У лево ут зади и се е завъртяла яку

    17:50 15.11.2025

  • 70 Ако се

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Така ще да е":

    Вземе изминати километри и предизвикани П Т П от споменатите от теб,няма да ти излезе сметката . В критични ситуации опита е по важен от образованието.

    17:52 15.11.2025

  • 71 Уточнение

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мъж":

    На мъжете все друг им е виновен, особено жените. Дори и в онези интимните моменти, когато нищо не става, пак жената е виновна.....

    Коментиран от #75

    17:52 15.11.2025

  • 73 Приемаш го много лично

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "ВЕЛИНСКИ":

    Сигурно те боли.

    17:53 15.11.2025

  • 74 456

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "трима загинали":

    Зад жената кортеж ли е имало? Таран ли са й направили?

    17:53 15.11.2025

  • 75 Жената е виновна и за това

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Уточнение":

    Всеки месец пробвам и нищо.

    17:54 15.11.2025

  • 76 О.с.ер.ен ти

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "456":

    е мозъка цървул нещастен

    17:58 15.11.2025

