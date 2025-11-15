Подробности за катастрофата с трима загинали на АМ "Тракия"

Все още е затворен участъкът от магистрала "Тракия", в който стана катастрофата с трима загинали. По първоначални данни е настъпило ПТП между два леки автомобила.
По непотвърдена информация виновният за катастрофата водач е жена, която е пътувала в посока гр. София.
По неизяснени причини губи контрол и автомобилът ѝ започва да се върти неконтролируемо, като успява да премине в платното посока Бургас, където удря друг автомобил, в който са пътували трима души - мъж, жена и дете. Мъжът и жената са загинали, детето е откарано в болница.
Водачът причинил ПТП-то също е загинал, информира председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова.
Във Facebook тя написа, че продължават процесуално-следствените действия.
Катастрофата стана в 9:06 часа на км 208+500, в участъка между гр. Стара Загора и гр. Нова Загора.
Начи, да ви светна
Те хиляди години са стояли в пещерите да гледат деца!
Жените не са ходили на лов и на войни! Те нямат изградени сетива като ориентация и рефлекси!
Селянин
Корупцията убива точно по този начин! Пак ходете за гъби като трябва да се гласува.
Сила
Така ще да е
До коментар #1 от "Начи, да ви светна":Като наблюдавам шофьорите на камиони и таксита, теорията ти не издържа, при тях изобщо липсва мозък, само първични рефлекси.
Коментиран от #70
8 ясни са причините
Понятие си нямат какво правят много често.
ЧУдя се една как така не ме вижда , ще ме прегази на пешеходната. После виждам през оглледалото една патица, концентриране, не смее да измести погледа от посоката в която се е в зряла, че да вземе да направи десен завой. Кара си. Не вижда ни пешеходна пътека ни хора.
Е те такива са хиляди и хиляди.
жалка държава
Мъж
12 кръгъл сирак вероятно ако оживее
17:00 15.11.2025
17:00 15.11.2025
17:03 15.11.2025
14 женско царство
17:03 15.11.2025
18 ОСВЕН ТОВА
До коментар #1 от "Начи, да ви светна":Ако те пратят на фронта, ще се скриеш като мутка!
17:07 15.11.2025
Та това е 1:1 от други медии от преди часове. Само заглавието е оригинално т1по и подвеждащо.
17:10 15.11.2025
23 Срина ли се?
До коментар #11 от "Мъж":Първо вие почнахте да си вдигате крачетата!
17:10 15.11.2025
24 Сила
До коментар #1 от "Начи, да ви светна":С над 140 е карала !!! В мъглата , знаете как се заскрежава асфалта при мъгла и ниски температури и каква пързалка става ....??! Отделно с джип , на такава настилка , с такава скорост !!? Тотално несъобразяване с пътните условия ...
17:11 15.11.2025
17:11 15.11.2025
25 Гошо
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Каза да го нач укукук ашашаш на ......
17:12 15.11.2025
26 читател
Карали са много бавно и за това се е получило така ....
17:13 15.11.2025
27 Олеле, мислителю!
До коментар #1 от "Начи, да ви светна":Който ти е преподавал история да вземе да си скъса дипломата! До началото на патриархалното общество жените воюват и ловуват наравно с мъжете, а при някои народи тази традиция се запазва чак до Ранното средновековие. За английските аристократки до началните десетилетия на 20-и век е задължително да умеят да ловуват, да ловят риба и да стрелят с лък. Жената си оства у дома да гледа децата и паралелно с домакинството да се занимва с така наречените домашни занаяти едва тогава, когато налице е вече частната собственост върху земята, т.е. когато възникват земеделските общества.
Коментиран от #31, #34, #47
17:14 15.11.2025
28 1111
До коментар #24 от "Сила":Виновен е оня, който и е купил джипа! Високите возила са по-нестабилни и това трябва да се обяснява на шофьорските курсове! Сума ти кифли се търкаляха из канавките и деретата вече.
Коментиран от #53
17:15 15.11.2025
29 И аз да те светна!
До коментар #1 от "Начи, да ви светна":Тия ги разправяй,в някой пенсионерски клуб,на наборите си...!
Познавам много жени,които са в пъти,по-добри шофьори от заспали и некадърни мъже...!
17:15 15.11.2025
31 На тази
До коментар #27 от "Олеле, мислителю!":история в пепераската школа са те научили.
17:18 15.11.2025
33 АЙДЕ БЕ...?!
До коментар #21 от "Факт":Откъде позна...?!
Да не би на дивана,да имаш монтиран бинокъл,с 1000 -кратно увеличение,с лазерно насочване към АМ-,,Тракия...😝?!
17:20 15.11.2025
34 Питам
До коментар #27 от "Олеле, мислителю!":Убийцата блондинка ли е ?
17:21 15.11.2025
35 Емигрант
До коментар #5 от "Селянин":И за кого ще гласуваш бе малко-умния, 35 шайки са кандидати да те доограбят ? Как не се поучихте от развитите държави, от интелигентните народи какво ттябва да се направи, а повтаряте думите на тези които ви обират без норма - "не ходете за гъби, а гласувайте" ? Тиквата и Пеевски искат точно това, да има масовост за да докажат на ЕС, че стадото ги харесва ! България има един проблем и той се нарича "разединен народ" ! Как може белгийците да се организират, станат единни и да не гласуват защото политиците в списъците са корумпирани, 2.5 - 3 години не гласуваха и корумпираните напуснаха списъците, сега белгийците къде се намират, по-бедни ли са от вас или са водеща благоденстваща нация ! Светът е богат на добри примери за всичко, но вие "умниците" нищо не прихващате, защото лесно са ви закачили халки на носовете и ви разхождат като мечки из мгданите едни прости политици !
17:21 15.11.2025
37 456
Жалко за хората и дано детенцето се възтанови напълно. Съболезнования.
В България се дават повече жертви по пътищата ,отколкото в Осрайна. Спрете се . Имаите уважение и към другите участници в движението ,независимо с какви коли са. И те имат близки и вие имате.
17:22 15.11.2025
17:22 15.11.2025
38 Шофер
17:23 15.11.2025
39 Хеми значи бензин
Ходи пери ма ква кола за тебе и тротинетка ти е много.
17:23 15.11.2025
40 демократ
До коментар #1 от "Начи, да ви светна":стига ме копира бе при мат руски
17:24 15.11.2025
41 Шофер
До коментар #38 от "Шофер":На жените... глупава клавиатура.
17:24 15.11.2025
42 Умникооо,
До коментар #11 от "Мъж":В зората на фабричното производство точно на мъжете им идва наум, че жените също могат да бъдат работна сила до машините. Феминизмът е мъжка приумица - хайде да ги накараме освен домакинство да упражняват и професии в производството, а също и в администрацията, защото ще им плащаме по-малко. Мъж на ниска заплата като машинописец не би се съгласил, защото е глава на семейство. По същата причина едрите земевладелци изваждат дъщерите си от манастирските училища за благородни девици и прокарват закон, според който и жени могат да учат в университетите. Защото вместо в земеделие вкарват едрия капитал във фабриките, а фабрика се ръководи от кабинет. Вместо да повери наследството си на някой зет, той ще го остави на дъщерята, но за целта тя трябва да може да ръководи промишлените предприятия. Добави и това, че феминистичните концепции ви освободиха от покровителствената отговорност, която от хилядолетия по традиция имахте спрямо жените. А мнозина от вас решиха, че това ги освобождава и от кавалерството. Защото така ви е по-лесно. Но уютен дом, вкусна храна и здрави деца продължавате да искате да имате и чакате това от жените.
17:24 15.11.2025
44 Какво нещо е съдбата...?!
Примерно,ако са се отбили на бензиностанция,или са тръгнали малко по-рано,или малко по-късно...!
Мал шанс,за младото семейство...!
Съпреживявам трагедията им...!
17:28 15.11.2025
46 Хм...
До коментар #37 от "456":Това, че наричаш Украйна така ми е достатъчно да разбера що за човек си. Карай си в дясната лента, дори да си с максималната разрешена скорост! Ако не знаеш защо, потърси нещо за разположение на нерелсови превозни средства върху пътя.
Коментиран от #61
17:29 15.11.2025
47 Пампаец
До коментар #27 от "Олеле, мислителю!":Вземи си пусни документални филми за дивите племена в Африка , Южна Америка , Океания ... Ще видиш , че с лов се занимават изключително мъжете от племената , а жените поддържат огъня, готвят и гледат децата. Защо си мислиш, че това което диваците практикуват сега , не се е практикувало и преди ? А бойните умения на жените са се ползвали изключително за пазене на домашното огнище , бивак и децата от хищници докато мъжете ги няма. Има хубави видеоклипове с фланкировка на казачки под звуците на песента ,,Ой ся ти ой ся , ти от меня не бой ся ..." Ще ти харесат. Тази фланкировка казармите са ползвали за да пазят домовете си , когато мъжете им ги няма и са на война , или работят далеч от дома . Това не значи , че казармите са ходели на война с мъжете зарязвайки дом и деца ...!
17:30 15.11.2025
48 456
До коментар #38 от "Шофер":Напротив. Жените в САрабия карат коли. Направи справка и ще видиш.
17:30 15.11.2025
49 Само това ще кажа
50 Хе,хе...!
До коментар #41 от "Шофер":Клавиатурата,не е глупава...!
Глупав е този,който е зад нея!
Тя,просто изпълнява командите на ...натискащият бутоните...!
17:31 15.11.2025
51 Ватенка
До коментар #40 от "демократ":Дух... Мъстия
17:31 15.11.2025
52 ВЕЛИНСКИ
17:32 15.11.2025
53 Помни
До коментар #28 от "1111":Не само височината прави возилата нестабилни . Прави ги и късата база . Момата се е шашнала от нещо , завъртяла е рязко и силно волана и белята е станала .
17:33 15.11.2025
54 Откровен
55 гост
56 нема начин
17:36 15.11.2025
57 добре че кифлата водачка
и не имало други с нея
ако беше оцеляла
най вероятно щяха да й дадат 3г условна
защото ефективно вкарана в затвора за убийство на пътя шоферка няма
17:37 15.11.2025
58 ВРЕМЕ Е ГОСПОДИ ДА СИ ГО ПРИБЕРЕШ!
До коментар #8 от "ясни са причините":РАЗБОЙКО БОРИСОВ Е ВИНОВЕН! КАЛПАВА МАГИСТРАЛА С ОЩЕ ПО КАЛПАВА МАНТИНЕЛА, ТОВА Е ЗАРАДИ КРАДЕНЕТО НА ОБРЪЧИТЕ ФИРМИ НА ШАЙКАТА И КОРУПЦИЯТА. РАЗБОЙКО НЕ САКА ДА ВЪВЕДЕ ФИЛАНДСКАТА СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ШОФЬОРИ КОЯТО Е С 7 ИЗПИТА! ТИЯ УБИТИ СЕ ТРУПАТ НА КАРМАТА НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ТЕХНИЯ ШЕФ КОГА ЛИ ЩЕ СЕ ЗАВЪРТИ ТАКА ДЖИПКАТА НА РАЗБОЙКО?
17:37 15.11.2025
60 Гошо
61 456
До коментар #46 от "Хм...":Другият път и ти може да си в същата ситуация. Сигурно и ти си агресор на пътя.А колкото до Осрайна ,се радвам че се разминаваме, което потвърждава че нивото ти е като на Зе- О
17:42 15.11.2025
62 Пампаец
До коментар #50 от "Хе,хе...!":Автокоректорът е . Човек пише едно , а автокоректорът подменя думата . И , ако бързаш и нямаш нерви да провериш каква гадост ти е скроил автокоректорът , излизат глупостите му . Ето , и аз изписах казачки , а автокоректорът е подменил думата с казарми ...
17:44 15.11.2025
63 трима загинали
17:46 15.11.2025
64 Знае
До коментар #56 от "нема начин":И със зимни гуми правят дрифтове и бели !!!
17:46 15.11.2025
65 Много упорита борба трябва
До коментар #62 от "Пампаец":С автокоректорът... То на изборите в Белгия сега така станало с машините но нашите мисирки мълчат.
17:49 15.11.2025
66 СМЪКНЕТЕ СКОРОСТТА ТЪПАЦИ ГЕРБЕРСКИ
До коментар #13 от "В София всяка втора кифла кара джип":ОТ КЪДЕТО И ДА ПОГЛЕДНА РАЗБОЙКО Е ВИНОВЕН! ТОЙ ВЪВЕДЕ ТАЯ СКОРОСТ 140 КЛ В ЧАС В Неговата КОРУПЦИОННА МАГИСТРАЛА. АКО СКОРОСТТА БЕШЕ 110 ИЛИ 120 КЛ В ЧАС ТО ИМАШЕ МИНИМАЛЕН ШАНС ДА НЕ ПРЕСКОЧИ В ДРУГОТО ПЛАТНО. ПРОСТО СКОРОСТТА Е НА КВАДРАТ АМА ТЪПАЦИТЕ ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ СА НЕУКИ И ВСИЧКО ЗАВЪРШВА ФАТАЛНО.
17:50 15.11.2025
67 Диан
68 НСО са изблъскали жената
17:50 15.11.2025
70 Ако се
До коментар #7 от "Така ще да е":Вземе изминати километри и предизвикани П Т П от споменатите от теб,няма да ти излезе сметката . В критични ситуации опита е по важен от образованието.
17:52 15.11.2025
71 Уточнение
До коментар #11 от "Мъж":На мъжете все друг им е виновен, особено жените. Дори и в онези интимните моменти, когато нищо не става, пак жената е виновна.....
17:52 15.11.2025
73 Приемаш го много лично
До коментар #52 от "ВЕЛИНСКИ":Сигурно те боли.
17:53 15.11.2025
74 456
До коментар #63 от "трима загинали":Зад жената кортеж ли е имало? Таран ли са й направили?
17:53 15.11.2025
75 Жената е виновна и за това
До коментар #71 от "Уточнение":Всеки месец пробвам и нищо.
17:54 15.11.2025
76 О.с.ер.ен ти
До коментар #37 от "456":е мозъка цървул нещастен
17:58 15.11.2025