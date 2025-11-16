Новини
България »
Новина за шофьорите: Системата „Бонус-малус” влиза в сила от февруари

Новина за шофьорите: Системата „Бонус-малус” влиза в сила от февруари

16 Ноември, 2025 15:13 590 0

  • гражданска отговорност-
  • застраховка-
  • бонус-малус

Принципът ѝ е: колкото по-малко са щетите по автомобила, толкова по-евтина излиза „Гражданска отговорност" за следващата година

Новина за шофьорите: Системата „Бонус-малус” влиза в сила от февруари - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С промените в Кодекса за застраховането през юли тази година беше прието у нас да бъде въведена системата „Бонус-малус". Принципът ѝ е: колкото по-малко са щетите по автомобила, толкова по-евтина излиза „Гражданска отговорност" за следващата година. А очакванията са шест месеца след въвеждането на системата - или до февруари догодина, тя да заработи.

Системата „Бонус-малус" ще се прилага за задължителната „Гражданска отговорност". Философията е: „Които нямат щети, да получат отстъпка, а пък тези, които са имали щети и през предишни периоди, съответно да получат завишение на застраховката”, обясни зам.-председателят на Асоциация на българските застрахователи на Пламен Шинов пред Нова тв.

Според Иван, който е таксиметров шофьор, има цели групи рискови водачи.

„Ние си пазим колите, защото това е нашият инструмент за работа. Има рискова зона- като куриери, доставчици на храни, които наистина бързат”, каза той.

Гаранционният фонд ще събира информация за причинени щети и на база тези данни, след това застрахователите ще определят размера на „Гражданска отговорност". Всеки сам ще преценява как и с колко.

„Повечето „Бонус малус” системи по света са изключително прости и работят само на база брой щети”, посочи Шинов.

По системата у нас все още се работи.

„Работим усилено по изработването на наредбите, които уреждат начина, по който ще се случи. Срокът е до началото на февруари. Би трябвало да сме се справили - изпратени са първите виждания на Комисията за финансов надзор и как трябва да изглежда подзаконовата нормативна уредба на всички заинтересовани лица”, подчерта зам.- председателят на Комисия за финансов надзор Пламен Данаилов.

„Бонус малус” ще успее да повлияе върху поведението на повечето шофьори, смята Иван.

„Когато на българина му се бръкне в джоба, тогава се получават нещата. Живял съм в Америка 5 години и там при ПТП, невинен или виновен, следващата година застраховката е по-висока”, сподели той.

„Моят апел е по-скоро хората да не внимават заради това, че ще плащат по-голяма премия, а да внимават, защото и те могат да бъдат потърпевши, и да пазят всеки, който е на или около пътя”, съветва Пламен Данаилов.

При съмнения за нечестно калкулиране от страна на застрахователите от Комисията за финансов надзор апелират ощетените да се обърнат към тях. Системата трябва да започне да работи от началото на февруари.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове