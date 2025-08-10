Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение от 1,2 млн. лева на деца в неравностойно положение

Бащата на Сияна - Николай Попов сподели във фейсбук профила си, че ще дари на деца в неравностойно положение цялата сума от застраховката на шофьора, който отне живота на детето му.
"Нашето послание. Аз и семейството ми трябва да получим около 1.2 млн. лв. обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма да върнат детето ни.
Но могат да направят някой друг щастлив — някой, който се бори за живота си, някой, за когото възстановеното здраве е най-голямата мечта. Така и ние ще бъдем щастливи.
Цялата сума, получена от застраховката, ще бъде дарена на деца в неравностойно положение — деца, които имат нужда от лечение, подкрепа и надежда.
Деца, за които тези средства могат да донесат поне малко радост и утеха. Сияна загина, докато помагаше на друг човек. Аз ще продължа нейното дело. Вярвам, че ако има друг живот, тя ще бъде щастлива, знаейки, че и след смъртта си помага.
Апелирам към застрахователната компания да изплати дължимата сума. Чакаме доста време. Това ще бъде знак на съпричастност и отговорност. Ако това се случи, публично ще обявя как средствата са изразходвани, като представя всички банкови документи. Надявам се заедно да успеем да върнем поне една детска усмивка."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 това се казва справедливост по български
Коментиран от #3, #38
11:57 10.08.2025
2 Какви
Коментиран от #19
12:00 10.08.2025
3 Жоро
До коментар #1 от "това се казва справедливост по български":"тоя" който е загубил дъщеря опитва да направи един наистина красив и благороден жест. Дано му се получи. Дай Боже повече хора като него и жена му!
Коментиран от #6
12:02 10.08.2025
4 Да не се е побъркал
Коментиран от #27
12:05 10.08.2025
5 И как го реши че
12:06 10.08.2025
6 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #3 от "Жоро":"3 Жоро
02ОТГОВОР
До коментар 1 от "това се казва справедливост по български":
"тоя" който е загубил дъщеря опитва да направи един наистина красив и благороден жест. Дано му се получи. Дай Боже повече хора като него и жена му!
12:02 10.08.2025"
И коя е жена му? И защо нито веднъж досега не се е показала публично и тя да коментира трагедията, а???
Задавал ли си си този въпрос, а??? 🤔🤔
Коментиран от #44, #46, #48
12:07 10.08.2025
7 Мнение
12:07 10.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 таксиджия 🚖
Ще ще ще след като застрахователната фирма му преведе парите. Бащата на Сияна всъщност натиска фирмата за този 1.2 млн лв! Той иска парите!
12:11 10.08.2025
10 дедо
Коментиран от #14
12:11 10.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мисля си...
12:16 10.08.2025
14 таксиджия 🚖
До коментар #10 от "дедо":Вярно е!
Но ако новината беше за Деборка чалгарката и ти напишеш такъв аргументиран с факти коментар, нпо лгбт лелките ще те разкостят! Вече ползват ЧатГПТ и спамят едно след друго глупости като бодишейминг, виктим блейминг и подобие.
Същото правят и под статиите за кученца или котенца. Но за други животинки - НЕ. И естествено за деца - НЕ. Просто там няма пари, а тях само това ги интересува.
Коментиран от #17
12:16 10.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нах
12:20 10.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 факт
Коментиран от #22
12:20 10.08.2025
19 абе това дето се обещава дава ли се?
До коментар #2 от "Какви":най лесно се дарява като на циганска сватба без да имаш нещо го даряваш на булката
12:22 10.08.2025
20 шаа
12:22 10.08.2025
21 таксиджия 🚖
До коментар #17 от "Не закачай Дебора":Не я закачам, хич ме не интересува! Престанете да ни я натрапвате както и тоя бащата гербажия раздаващ милиони за благотворителност!
Коментиран от #24
12:24 10.08.2025
22 некой
До коментар #18 от "факт":С Бул инс обезщетенията по ГО вървят най-зле от години. КФН не знам какво прави, ама видно не е достатъчно към някой застрахователни компании, така както виждаме се случва при нашите съседи. Тук шуробаджанащината и координатните приятелства не могат да бъдат изкоренени към този момент.
12:24 10.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Именно
До коментар #21 от "таксиджия 🚖":Ти зачекна Дебора
12:27 10.08.2025
25 Реалист
12:29 10.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ои8уйхътгрф
До коментар #4 от "Да не се е побъркал":Ами толкова е лимита по ГО- до 1,2млн. за всеки пострадал или загинал... И нещо от сорта на 5-6млн. за материални щети...
Дали някой някога у ваштъ дупкъ е получавал повече от 50 бона за загинал от ЗК е съмнително... Поне не и без да се съдят 5-7-10 години...
Коментиран от #29
12:30 10.08.2025
28 Има ли в
12:32 10.08.2025
29 Максимум
До коментар #27 от "ои8уйхътгрф":100 бона за загинал е присъждано!
12:33 10.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Странна цифра
Коментиран от #41
12:34 10.08.2025
32 Израел колко ще плати
12:36 10.08.2025
33 Немо
12:36 10.08.2025
34 Механик
Тоя, по традиционния си нагло-безочлив метод иска:
а/ Да бъде по медиите.
б/ Да извие ръцете на застрахователите и да ги изнуди за едни 1.2 милиона, които не само не му се полагат, но и не би получил без да ползва мутренси способи на изнудване.
п.п.
А на бас, че ако му бъдат дадени парите, ние повече няма и да чуем за тях, камо ли за дрения и прочее.
12:36 10.08.2025
35 геле
Коментиран от #40
12:36 10.08.2025
36 КОЛЬО ПАРЪМА
12:36 10.08.2025
37 Обаче
12:49 10.08.2025
38 Кирил петков
До коментар #1 от "това се казва справедливост по български":Щото направих промяна 😉😏
12:50 10.08.2025
39 Дик диверсанта
Ако се води дело, очакванията във времевия график се изкривени.
12:50 10.08.2025
40 кога ще има държавна застрахователна ком
До коментар #35 от "геле":ОБАЧЕ ВСИЧКИ КАМЕРИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МВР ви гони за а платите на застрахователите това което им се полага да вземат от вас, а кога стане за даване мвр си трае камерите не снимат
защо няма държавна застрахователна компания а всичко е частно а? ще се сетите нали?
12:54 10.08.2025
41 Дик диверсанта
До коментар #31 от "Странна цифра":Е, те тука е заровено кучето, трайната емоционална обвързаност увеличава броя на получателите на пари, но се доказва за всеки случай поотделно в съда и като съм писал по горе отнема много, страшно много време на българските съдилища. А вече заявена връзка (емоционална) подлежи на санкция от съда дали е или не.
12:54 10.08.2025
42 ръп
12:55 10.08.2025
43 ЗК дал бог дърво
милион му се щяло на тоя как па не?
12:55 10.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Бегай
И то в такива, които са далеч от мъката на бащата на Сияна.В такива, които не са участвали в ПТП с тежки последици.В такива с дребни душици, от които никой нищо не иска, но злорадстват...
Коментиран от #50
13:07 10.08.2025
46 Задаваме си този въпрос
До коментар #6 от "АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷":Дай инфо.
Коментиран от #49
13:12 10.08.2025
47 Какво и за какво
13:12 10.08.2025
48 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #6 от "АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷":ЦИТАТ ОТ СТАТИЯТА:
"Бащата на Сияна - Николай Попов сподели във фейсбук профила си, че ще дари на деца в неравностойно положение цялата сума от застраховката на шофьора, който отне живота на детето му.
"Нашето послание. Аз и семейството ми трябва да получим около 1.2 млн. лв. обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма да върнат детето ни."
Точно така, Николайчо..... Съвсем правилно не споменаваш името на "ШОФЬОРА, КОЙТО ОТНЕ ЖИВОТА НА ДЕТЕТО ТИ", щото това е твоят собствен тъст: ГЕОРГИ ЛАМБЕВ!!!
От неговата застраховка (ако има такава, де) трябва да си търсиш паричките!!! След като го осъдят, разбира се!!!
САМО ДЕТО, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА СУПЕРДЕБЕЛИТЕ ТИ ВРЪЗКИ С "АСФАЛТ ПАША" - ТИ ЩЕ ПОЧЕРНИШ АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННО ЖИВОТА НА НАПЪЛНО НЕВИННИЯ ШОФЬОР НА ТИРА ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ, КОЙТО ДО КРАЯ НА ДЕЛОТО ЩЕ ЛЕЖИ В СВИНСКИТЕ УСЛОВИЯ НА СЛЕДСТВ. АРЕСТ!!!!!!!
13:12 10.08.2025
49 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #46 от "Задаваме си този въпрос":"46 Задаваме си този въпрос
1
0
Отговор
До коментар 6 от "АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷":
Дай инфо.
13:12 10.08.2025"
ВЪПРОСЪТ Е РИТОРИЧЕН: НЯМАМ ИНФО!!!
13:15 10.08.2025
50 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #45 от "Бегай":"45 Бегай
0
1
Отговор
Мнго злоба има в хората.
И то в такива, които са далеч от мъката на бащата на Сияна.В такива, които не са участвали в ПТП с тежки последици.В такива с дребни душици, от които никой нищо не иска, но злорадстват...
13:07 10.08.2025"
То и бащата на Сияна НИКОЛАЙ ПОПОВ не е бил на мястото на трагедията в момента на нейното случване, за да обвинява "ТАКА ЩЕДРО" напълно невинния шофьор на ТИР-а Георги Александров, опитвайки се по този начин да свали напълно вината на своя тъст ГЕОРГИ ЛАМБЕВ!!!
Нещо да кажеш за това, "дребна душицо".......... ??? 🤔🤔 🤔🤔 🤔🤔
13:21 10.08.2025
51 ниандерталец
13:40 10.08.2025
52 Някой
13:44 10.08.2025