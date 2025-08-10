Новини
България »
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение от 1,2 млн. лева на деца в неравностойно положение

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение от 1,2 млн. лева на деца в неравностойно положение

10 Август, 2025 11:55 1 872 52

  • сияна-
  • баща-
  • николай попов-
  • застраховка-
  • обезщетение

Апелирам към застрахователната компания да изплати дължимата сума. Чакаме доста време

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение от 1,2 млн. лева на деца в неравностойно положение - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бащата на Сияна - Николай Попов сподели във фейсбук профила си, че ще дари на деца в неравностойно положение цялата сума от застраховката на шофьора, който отне живота на детето му.

"Нашето послание. Аз и семейството ми трябва да получим около 1.2 млн. лв. обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма да върнат детето ни.

Но могат да направят някой друг щастлив — някой, който се бори за живота си, някой, за когото възстановеното здраве е най-голямата мечта. Така и ние ще бъдем щастливи.

Цялата сума, получена от застраховката, ще бъде дарена на деца в неравностойно положение — деца, които имат нужда от лечение, подкрепа и надежда.

Деца, за които тези средства могат да донесат поне малко радост и утеха. Сияна загина, докато помагаше на друг човек. Аз ще продължа нейното дело. Вярвам, че ако има друг живот, тя ще бъде щастлива, знаейки, че и след смъртта си помага.

Апелирам към застрахователната компания да изплати дължимата сума. Чакаме доста време. Това ще бъде знак на съпричастност и отговорност. Ако това се случи, публично ще обявя как средствата са изразходвани, като представя всички банкови документи. Надявам се заедно да успеем да върнем поне една детска усмивка."


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това се казва справедливост по български

    52 13 Отговор
    я да попитам защо тоя ще получава милион обещетение а семейството на убития човек край варна от киро тъпото не получи нищо???

    Коментиран от #3, #38

    11:57 10.08.2025

  • 2 Какви

    35 10 Отговор
    са тези космически обезщетения в България , бе ? Всъщност още нищо не е получил , а го дарява ?!

    Коментиран от #19

    12:00 10.08.2025

  • 3 Жоро

    34 18 Отговор

    До коментар #1 от "това се казва справедливост по български":

    "тоя" който е загубил дъщеря опитва да направи един наистина красив и благороден жест. Дано му се получи. Дай Боже повече хора като него и жена му!

    Коментиран от #6

    12:02 10.08.2025

  • 4 Да не се е побъркал

    39 8 Отговор
    1.2 млн. лв. обезщетение от застраховката на водача. Кой в българия някога подобна сума е получавал? А?

    Коментиран от #27

    12:05 10.08.2025

  • 5 И как го реши че

    16 8 Отговор
    Той и семейството му трябва да получи около 1.2 млн. лв. ?

    12:06 10.08.2025

  • 6 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    20 12 Отговор

    До коментар #3 от "Жоро":

    "3 Жоро
    02ОТГОВОР
    До коментар 1 от "това се казва справедливост по български":

    "тоя" който е загубил дъщеря опитва да направи един наистина красив и благороден жест. Дано му се получи. Дай Боже повече хора като него и жена му!
    12:02 10.08.2025"

    И коя е жена му? И защо нито веднъж досега не се е показала публично и тя да коментира трагедията, а???
    Задавал ли си си този въпрос, а??? 🤔🤔

    Коментиран от #44, #46, #48

    12:07 10.08.2025

  • 7 Мнение

    26 9 Отговор
    Кой ще му даде 1,2 милиона, този добре ли е ? Те погребението не са платили, когато е трябвало да свършат нещо, чакал сега милиони. Застрахователят взема, не дава. Поне докато не го ликвидират

    12:07 10.08.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    16 8 Отговор
    Алоооу подвеждащо заглавие!!!

    Ще ще ще след като застрахователната фирма му преведе парите. Бащата на Сияна всъщност натиска фирмата за този 1.2 млн лв! Той иска парите!

    12:11 10.08.2025

  • 10 дедо

    27 9 Отговор
    Е изплю камъчето тоя , бърза да изкара шофьора на камиона виновен ,за да прилапа един милион и 200 хиляди от застрахователите. Много е алчен. Нали не вярвате ,че точно тоя с лека ръка ще даде милион и двеста за благотворителност. Просто за пореден път се опитва да влияе на съда. При съвина между двамата шофьори , няма да има застрахователно обезщетение. Също така и при вина на дядото пожарникар ,на който не е взета кръвна проба за алкохол и наркотици , карал е със незаконен син буркан и детето се е возило без колан . Отделно камиона на другия шофьор си е изцяло в неговата лента ,което го потвтърдиха и полицаите дошли на мястото на катастрофата.

    Коментиран от #14

    12:11 10.08.2025

  • 13 Мисля си...

    19 2 Отговор
    Първо, законът дава право на застрахователя да топа топката доста дълго време. Второ, ако за един смъртен случай се изплати такова обезщетение от 1.2 млн лв, то ще е прецедент и рекорд за българския застрахователен пазар, тъй че изпитвам дълбоки съмнения в това. Ако това все пак стане, то ще промени изцяло съдебната практика в подобни случаи и със сигурност застрахователите ще вдигнат драстично премиите, защото такива обезщетения не отговарят на възможностите на пазара.

    12:16 10.08.2025

  • 14 таксиджия 🚖

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "дедо":

    Вярно е!

    Но ако новината беше за Деборка чалгарката и ти напишеш такъв аргументиран с факти коментар, нпо лгбт лелките ще те разкостят! Вече ползват ЧатГПТ и спамят едно след друго глупости като бодишейминг, виктим блейминг и подобие.

    Същото правят и под статиите за кученца или котенца. Но за други животинки - НЕ. И естествено за деца - НЕ. Просто там няма пари, а тях само това ги интересува.

    Коментиран от #17

    12:16 10.08.2025

  • 16 Нах

    11 4 Отговор
    Само едно не мога да разбера как всичко започва като "кръстоносен поход"и в един момент се стига до пари.Защо настояваш да ги платят щом не ти трябват и нямаш намерение да ги използваш в своя облага.

    12:20 10.08.2025

  • 18 факт

    13 0 Отговор
    закона пази застрахователите и те не плащат докато няма осъдителна присъда на всички съдебни истанции... могат да минат и 5-6 години. Близка жена беше убита на пешеходна пътека в София преди четири години. Делото се точи и вече е на трета инстанция... Бул Инс, които са правили гражданската не изплащат обезщетение, защото няма окончателна присъда...

    Коментиран от #22

    12:20 10.08.2025

  • 19 абе това дето се обещава дава ли се?

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "Какви":

    най лесно се дарява като на циганска сватба без да имаш нещо го даряваш на булката

    12:22 10.08.2025

  • 20 шаа

    14 5 Отговор
    шумно афиширано намерение за дарение подкопава самата идея за дарение и е по-скоро саморекламна акция.

    12:22 10.08.2025

  • 21 таксиджия 🚖

    11 4 Отговор

    До коментар #17 от "Не закачай Дебора":

    Не я закачам, хич ме не интересува! Престанете да ни я натрапвате както и тоя бащата гербажия раздаващ милиони за благотворителност!

    Коментиран от #24

    12:24 10.08.2025

  • 22 некой

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "факт":

    С Бул инс обезщетенията по ГО вървят най-зле от години. КФН не знам какво прави, ама видно не е достатъчно към някой застрахователни компании, така както виждаме се случва при нашите съседи. Тук шуробаджанащината и координатните приятелства не могат да бъдат изкоренени към този момент.

    12:24 10.08.2025

  • 24 Именно

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "таксиджия 🚖":

    Ти зачекна Дебора

    12:27 10.08.2025

  • 25 Реалист

    2 3 Отговор
    Да почова в мир душата й.

    12:29 10.08.2025

  • 27 ои8уйхътгрф

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Да не се е побъркал":

    Ами толкова е лимита по ГО- до 1,2млн. за всеки пострадал или загинал... И нещо от сорта на 5-6млн. за материални щети...

    Дали някой някога у ваштъ дупкъ е получавал повече от 50 бона за загинал от ЗК е съмнително... Поне не и без да се съдят 5-7-10 години...

    Коментиран от #29

    12:30 10.08.2025

  • 28 Има ли в

    13 0 Отговор
    България подобна сума някой, някога да е получил? А?......Я проверете!

    12:32 10.08.2025

  • 29 Максимум

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "ои8уйхътгрф":

    100 бона за загинал е присъждано!

    12:33 10.08.2025

  • 31 Странна цифра

    8 0 Отговор
    Обезщетението по гражданска отговорност при смърт, причинена в резултат на ПТП, се изплаща на близките на починалия. Размерът на обезщетението се определя "по справедливост" според българското законодателство, като обикновено се движи между 120 000 и 150 000 лева на всеки близък, но може да достигне и до 250 000 лева в по-специфични случаи. Материално легитимирани да получат обезщетение са съпруг/а, деца, родители, възходящи и низходящи до втора степен, братя и сестри, както и лица, които са създали трайна емоционална връзка с починалия.

    Коментиран от #41

    12:34 10.08.2025

  • 32 Израел колко ще плати

    11 0 Отговор
    Че уби Марин Маринов ?

    12:36 10.08.2025

  • 33 Немо

    8 0 Отговор
    Не вярвам да получи толкова пари, застрахователните знаят само да взимат, но не и да дават. Освен това досега не съм чул нищо от майката на момичето, тя може и да не иска това

    12:36 10.08.2025

  • 34 Механик

    9 2 Отговор
    Тоя явно ни взима съвсем за боядисани канарчета.
    Тоя, по традиционния си нагло-безочлив метод иска:
    а/ Да бъде по медиите.
    б/ Да извие ръцете на застрахователите и да ги изнуди за едни 1.2 милиона, които не само не му се полагат, но и не би получил без да ползва мутренси способи на изнудване.
    п.п.
    А на бас, че ако му бъдат дадени парите, ние повече няма и да чуем за тях, камо ли за дрения и прочее.

    12:36 10.08.2025

  • 35 геле

    6 0 Отговор
    "застрахователите", които си имат лобисти в държавното управление изплащат след много години мотаене по гражданска макс 180к за смъртен случай и това е лесно да се провери в статистиката. Иначе, когато прибират парите по премиите проблеми няма... като трябва да плащат хич ги няма и няма кой да ги накара да си изпълняват задълженията.

    Коментиран от #40

    12:36 10.08.2025

  • 36 КОЛЬО ПАРЪМА

    10 4 Отговор
    Стига с тоя на занимавате всеки ден бе

    12:36 10.08.2025

  • 37 Обаче

    4 0 Отговор
    Изключително благородно е това, само че е абсолютно задължително да се проследи тези пари да не потънат в нечии дълбоки джобове. Защото историята помни много такива случаи. Недобросъвестни хора, с користни цели има колкото щеш. Независимо дали ще се дадат за лечение на деца, на домове за деца, трябва много изкъсо да се контролира изразходването на средствата.

    12:49 10.08.2025

  • 38 Кирил петков

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "това се казва справедливост по български":

    Щото направих промяна 😉😏

    12:50 10.08.2025

  • 39 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    Обичайно застрахователя предлага доста по ниска сума. За да вземеш голямо обезщетение трябва да водиш дело срещу застрахователя и съда да го принуди да плати повече. Делата, независимо за какво в България продължават с години.
    Ако се води дело, очакванията във времевия график се изкривени.

    12:50 10.08.2025

  • 40 кога ще има държавна застрахователна ком

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "геле":

    ОБАЧЕ ВСИЧКИ КАМЕРИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МВР ви гони за а платите на застрахователите това което им се полага да вземат от вас, а кога стане за даване мвр си трае камерите не снимат

    защо няма държавна застрахователна компания а всичко е частно а? ще се сетите нали?

    12:54 10.08.2025

  • 41 Дик диверсанта

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Странна цифра":

    Е, те тука е заровено кучето, трайната емоционална обвързаност увеличава броя на получателите на пари, но се доказва за всеки случай поотделно в съда и като съм писал по горе отнема много, страшно много време на българските съдилища. А вече заявена връзка (емоционална) подлежи на санкция от съда дали е или не.

    12:54 10.08.2025

  • 42 ръп

    6 0 Отговор
    Този човек става хаотичен в проявите си. Дали взима пример от нереализиралите се политици?

    12:55 10.08.2025

  • 43 ЗК дал бог дърво

    4 0 Отговор
    ще има да вземате пари от ЗК застрахователната компания ама вшестък ха ха ха

    милион му се щяло на тоя как па не?

    12:55 10.08.2025

  • 45 Бегай

    1 3 Отговор
    Мнго злоба има в хората.
    И то в такива, които са далеч от мъката на бащата на Сияна.В такива, които не са участвали в ПТП с тежки последици.В такива с дребни душици, от които никой нищо не иска, но злорадстват...

    Коментиран от #50

    13:07 10.08.2025

  • 46 Задаваме си този въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷":

    Дай инфо.

    Коментиран от #49

    13:12 10.08.2025

  • 47 Какво и за какво

    3 1 Отговор
    Тоя зъл човек е получил тия милиони обезщетение!

    13:12 10.08.2025

  • 48 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷":

    ЦИТАТ ОТ СТАТИЯТА:
    "Бащата на Сияна - Николай Попов сподели във фейсбук профила си, че ще дари на деца в неравностойно положение цялата сума от застраховката на шофьора, който отне живота на детето му.

    "Нашето послание. Аз и семейството ми трябва да получим около 1.2 млн. лв. обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма да върнат детето ни."

    Точно така, Николайчо..... Съвсем правилно не споменаваш името на "ШОФЬОРА, КОЙТО ОТНЕ ЖИВОТА НА ДЕТЕТО ТИ", щото това е твоят собствен тъст: ГЕОРГИ ЛАМБЕВ!!!
    От неговата застраховка (ако има такава, де) трябва да си търсиш паричките!!! След като го осъдят, разбира се!!!

    САМО ДЕТО, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА СУПЕРДЕБЕЛИТЕ ТИ ВРЪЗКИ С "АСФАЛТ ПАША" - ТИ ЩЕ ПОЧЕРНИШ АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННО ЖИВОТА НА НАПЪЛНО НЕВИННИЯ ШОФЬОР НА ТИРА ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ, КОЙТО ДО КРАЯ НА ДЕЛОТО ЩЕ ЛЕЖИ В СВИНСКИТЕ УСЛОВИЯ НА СЛЕДСТВ. АРЕСТ!!!!!!!

    13:12 10.08.2025

  • 49 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Задаваме си този въпрос":

    "46 Задаваме си този въпрос
    1
    0
    Отговор

    До коментар 6 от "АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷":
    Дай инфо.

    13:12 10.08.2025"

    ВЪПРОСЪТ Е РИТОРИЧЕН: НЯМАМ ИНФО!!!

    13:15 10.08.2025

  • 50 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Бегай":

    "45 Бегай
    0
    1
    Отговор
    Мнго злоба има в хората.
    И то в такива, които са далеч от мъката на бащата на Сияна.В такива, които не са участвали в ПТП с тежки последици.В такива с дребни душици, от които никой нищо не иска, но злорадстват...

    13:07 10.08.2025"

    То и бащата на Сияна НИКОЛАЙ ПОПОВ не е бил на мястото на трагедията в момента на нейното случване, за да обвинява "ТАКА ЩЕДРО" напълно невинния шофьор на ТИР-а Георги Александров, опитвайки се по този начин да свали напълно вината на своя тъст ГЕОРГИ ЛАМБЕВ!!!

    Нещо да кажеш за това, "дребна душицо".......... ??? 🤔🤔 🤔🤔 🤔🤔

    13:21 10.08.2025

  • 51 ниандерталец

    0 0 Отговор
    От КАТ са му обещали тройно за прокарването на новите закони .

    13:40 10.08.2025

  • 52 Някой

    0 0 Отговор
    вярва ли му на тоя? Щял да ги дари, ама не му ги дават. И каква е тази милионна застраховка?? Лъжец!!

    13:44 10.08.2025

