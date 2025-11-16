Врани пробиха временния покрив на горялата гимназия в Трявна

Врани нападнаха временния покрив на Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна.

През април в училището избухна голям пожар, който унищожи покрива и третият етаж на сградата.

Обещаният от културното министерство ремонт се бави повече от половин година, предаде БТВ.

Докато ремонтът се бави заради тромави процедури, врани вече са пробили кръгли дупки в битумната мембрана на временния покрив. Това води до нови течове в класните стаи.

Междувременно учениците карат практически занятия по няколко класа в един кабинет, а общообразователните в друго училище. Очаква се през следващата седмица да бъде обявена обществена поръчка за избор на фирма, която да извърши ремонта на сградата, за който държавата отпусна 2 милиона лева.