Новини
България »
Врани пробиха временния покрив на горялата гимназия в Трявна

Врани пробиха временния покрив на горялата гимназия в Трявна

16 Ноември, 2025 16:46 479 8

През април в училището избухна голям пожар, който унищожи покрива и третият етаж на сградата

Врани пробиха временния покрив на горялата гимназия в Трявна - 1
Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Врани нападнаха временния покрив на Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна.

През април в училището избухна голям пожар, който унищожи покрива и третият етаж на сградата.

Обещаният от културното министерство ремонт се бави повече от половин година, предаде БТВ.

Докато ремонтът се бави заради тромави процедури, врани вече са пробили кръгли дупки в битумната мембрана на временния покрив. Това води до нови течове в класните стаи.

Междувременно учениците карат практически занятия по няколко класа в един кабинет, а общообразователните в друго училище. Очаква се през следващата седмица да бъде обявена обществена поръчка за избор на фирма, която да извърши ремонта на сградата, за който държавата отпусна 2 милиона лева.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нон сенс

    3 0 Отговор
    Мара да пише за образованието в България вместо за украинското настъпление

    16:55 16.11.2025

  • 2 няма държава

    7 0 Отговор
    С тази снимка оприличавам цялата ни територия !!

    16:56 16.11.2025

  • 3 Бендида

    11 0 Отговор
    Не са тромави процедурите, просто умуват...как да откраднат по-голяма сума, но да останат и за покрив. А децата и училище....,,врани " ги яли.

    Коментиран от #4

    16:57 16.11.2025

  • 4 Въпрос

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бендида":

    Какво правят след като ги откраднат големите суми?

    Коментиран от #5

    17:01 16.11.2025

  • 5 търсят

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въпрос":

    други да крадат.

    17:02 16.11.2025

  • 6 То освен

    1 0 Отговор
    враните да ги осъдят, и после да ги накарат да построят нов покрив, че по-бързичко ще стане.

    17:12 16.11.2025

  • 7 ГЕРБ дупки

    0 0 Отговор
    Всяка врана да си знае покрива!

    17:13 16.11.2025

  • 8 Оня

    1 0 Отговор
    Извод:Отпуснали някакви пари,обаче всички по веригата дръпнали парите..за ремонт не стигат.Метнали нещо на покрива да се симулира ремонт,гаргите го изяли.(имаше подобна история с еди милиарди които не могат да се проследят щото мишките плюс наводнение затрили документите)Та сега една двойка милиони свежа пара,пак наши хора ще ги усвоят .Следва смяна на продупчената мембрана..то пък идва зима ще задуха вятър и ще вдигне всичко сложено до момента(ами,ние не сме виновни за времето)Децата на куп в една стая,въпросът е ..Какви са тия родители,какъв е тоя проst народ.

    17:15 16.11.2025

