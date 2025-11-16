Врани пробиха временния покрив на горялата гимназия в Трявна

Врани нападнаха временния покрив на Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна.
През април в училището избухна голям пожар, който унищожи покрива и третият етаж на сградата.
Обещаният от културното министерство ремонт се бави повече от половин година, предаде БТВ.
Докато ремонтът се бави заради тромави процедури, врани вече са пробили кръгли дупки в битумната мембрана на временния покрив. Това води до нови течове в класните стаи.
Междувременно учениците карат практически занятия по няколко класа в един кабинет, а общообразователните в друго училище. Очаква се през следващата седмица да бъде обявена обществена поръчка за избор на фирма, която да извърши ремонта на сградата, за който държавата отпусна 2 милиона лева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нон сенс
16:55 16.11.2025
2 няма държава
16:56 16.11.2025
3 Бендида
Коментиран от #4
16:57 16.11.2025
4 Въпрос
До коментар #3 от "Бендида":Какво правят след като ги откраднат големите суми?
Коментиран от #5
17:01 16.11.2025
5 търсят
До коментар #4 от "Въпрос":други да крадат.
17:02 16.11.2025
6 То освен
17:12 16.11.2025
7 ГЕРБ дупки
17:13 16.11.2025
8 Оня
17:15 16.11.2025