Левовете в евро: Операторите на вендинг машини за кафе и храни искат отсрочка от един месец

Левовете в евро: Операторите на вендинг машини за кафе и храни искат отсрочка от един месец

16 Ноември, 2025 21:29, обновена 16 Ноември, 2025 20:33 1 065 15

Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?

Левовете в евро: Операторите на вендинг машини за кафе и храни искат отсрочка от един месец - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Операторите на вендинг машини за кафе и храни водят разговори да получат отсрочка от един месец, за да пренастроят автоматите след официалното приемане на еврото от 1 януари догодина, предаде БНТ.

Ако това не се случи, съществува риск в първите дни на новата година масово хората в болници, автогари и малките населени места да останат без достъп до тази услуга. Заради изискванията на закона, препрограмирането на устройствата не може да започне преди официалното приемане на еврото като разплащателна единица. В същото време, за да избегнат този риск на летищата във Варна и Бургас ползвателите на паркомати вече имат възможност да плащат таксите си с карта.

Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?

По данни на Българската вендинг асоциация има над 30 хиляди вендинг автомати за храни и напитки, но пък много малка част от тях позволяват разплащания с карта. Поставянето на нови монетници и нов софтуер на касовите апарати ще затрудни оперирането с тях в първите дни на новата година.

Рискът да не може да си купите кафе или чай от машина на улицата на 1 януари е твърде голям. Ако сте празнували Нова година в малко населено място - това е сигурно.

Тодор Каназирев, Българска вендинг асоциация: "Ние няма как да се справим на 1 януари. Да почнем да продаваме само в евро. За всяка една машина. Трябва да бъде подменен монетният механизъм. На някоя част от касовите апарати, които нямат втори GPRS канал, трябва да бъде касовият апарат свален, а в сервиз оторизиран, който да превалутира самия касов апарат. Да му сложи ъпдейта, че вече е в евро."

Затова от бранша се надяват да получат отсрочка от един месец.

Тодор Каназирев: "В този период, който ние трябва да настроим нашите машини, ние няма как да я предоставим тази услуга на никой, в малки населени места, болници. Ние на 1 януари, ако спрем машините, те ще останат реално без достъп до кафе, енергийни напитки, топла напитка, вода, вафла."

За преустройството на всички вендинг автомати разходите на оператор са минимум 100 лева на машина. От асоциацията казват, че по закон нямат право да вдигат цените, въпреки че имат основания за това.

Тодор Каназирев, Българска вендинг асоциация: "Нашите цени могат да бъдат на 5 или на 0. Всичко, което струва 80 стотинки, ще почне да струва 40 евроцента. Това за бизнеса е много тежък удар. Ние продаваме много бройки и тези 2 стотинки на нас ни костват чиста печалба."

Освен вендинг машините, и апаратите, с които се плаща на паркингите в молове и други обекти трябва да бъдат подменени. За да се справят с проблема, на летищата във Варна и Бургас заплащането вече е възможно и чрез постерминали.

Светлана Симеонова - директор „Търговски дейности и клиентско изживяване“, “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД: "Ние вече сме въвели на всички паркомати картови разплащания, така че няма да има промяна от 1 януари. Сравнително отскоро е промяната, но ние изследваме световните тенденции. Все повече и повече картовите разплащания, знаете, че навлизат навсякъде."

Ако все пак ползвателите нямат карти - и в момента, и след 1 януари 2026 г. таксите за паркиране на двата аеропорта ще могат да се платят на гише.

Ако имаме събрани стотинки в касички, няколко съвета какво да направим с тях. Най-лесно е да ги изхарчим до 31 декември или да ги дадем за благотворителност. Ако не успеем, след първи януари търговците ще продължат да ги приемат, но ако им дадем повече от 50 броя при едно плащане може и да ни ги откажат. В касовия център на БНБ може да ги смените за хартиени банкноти в новата валута. Ако сте сортирали 1,2 или 5 стотинки ще ви ги приемат без такса, без значение от сумата. Но ако имате над 200 лева в монети от 10, 20 и 50 стотинки, 1 и 2 лева - може да ви начислят такса при замяната.


  • 1 Ко речи?

    13 7 Отговор
    Е, ГолЕм праз, то това са стоки от първа необходимост, риишли. Няма да има умрял човек.

    Коментиран от #5

    20:37 16.11.2025

  • 2 Кафемен

    12 4 Отговор
    Няя пием кафе от тъпите им машини. Ай, ще го преживея. Дано свикна без.

    Коментиран от #12

    20:37 16.11.2025

  • 3 Абе какво кафе бе!?!

    13 6 Отговор
    То няма да има за храна, те за кафе ми мислят.

    Коментиран от #6

    20:45 16.11.2025

  • 4 ?!?

    9 3 Отговор
    А къде спаха досега? Никаква отсрочка! Каквото за другите, такова и за тях.

    20:57 16.11.2025

  • 5 тинтири минтири

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ко речи?":

    И аз така казвам само че как ще свикнат тъпаците. Същото беше в Германия и Франция. Как щели да си заменят силната валута с новите хартийки. Много важно с какво пазарувам важното е да има с какво.

    21:02 16.11.2025

  • 6 то и

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Абе какво кафе бе!?!":

    и пари за ракия няма за храна мислим.

    21:05 16.11.2025

  • 7 Кажете

    4 2 Отговор
    Как ще спя сега? Много съм стресиран!

    21:07 16.11.2025

  • 8 Иво

    7 5 Отговор
    Стига с това евро бе, натресохте го насила, с цени все едно си в Манхатън, има пенсионери с 500 лв. какво ще си купят? Самозабравили се политици с милиони тормозят хората.

    Коментиран от #9

    21:09 16.11.2025

  • 9 Трай бе лепилар

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Иво":

    Ако българите бяха наистина против еврозоната, на протестите нямаше да са 500-1000 души, а поне 500 000. Така че 🖕🖕🖕

    Коментиран от #13

    21:23 16.11.2025

  • 10 Здравов

    1 2 Отговор
    Туй данъчните да си размърдат трибуквието малко и из селата и кварталите , а не да дерат фирми в града само. Пълно е с всякакви автомати ,магазини ,заведения ,автомивки на самообслужване , псевдо сервизи с "майстори" лошо говорещи Български в махалите и въобще не са свързвани никога към нищо . В дворовете на кметовете пълно с вендиги ,а има и на общински ток до кметствата . в техни нелегални заведения сватби по три дена и 5000 чиста печалба не харесват от сватба , а те са всяка седмица. Бракове обаче няма . Самотни родители колкото искаш поради по-високите и лесни помощи. Докато не излезете да работите дори и с полиция ако трябва, да изисквате от махленците етнос спазване на закони като от другите ,то може и да съберете малко пари за другата година . Какво само вдигате данъци ,пенсионни , здравни , за имот и смет данъци на работещите ,глоби, акцизи . Нищо няма да Ви се плати докато не заработите високите си заплати ,чантаджии номенклатурчици партийни.

    21:29 16.11.2025

  • 11 няма проблем

    2 1 Отговор
    според мен поне вендинг машините да си работят със сотитнки по-дълго време. Обаче това едва ли ще им помогне. Хората ще разкарат стотинките много бързо и ще се снабдят с центове. Ако машината ти приема само стотинки няма да ти я позлват. По-бързо трябва да се организира този процес.

    21:35 16.11.2025

  • 12 пий си кафето

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кафемен":

    Обаче се поинтересувай дали има връзка с водобповода или минава някой чичка да налива вода от кофа...

    21:36 16.11.2025

  • 13 Залупен евроатлантически цървул

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трай бе лепилар":

    Ако българите бяха наистина за еврозоната, нямаше да забранят референдума. Така че 🖕🖕🖕

    Коментиран от #15

    21:56 16.11.2025

  • 14 Марк

    1 0 Отговор
    Ако бяхме нормална държава би трябвало да им дадат исканата отсрочка. (Но всъщност, ако бяхме нормална държава - нямаше да приемем еврото!)
    Но при нашите нагли, корумпирани и безскрупулни управляващи политици - всичко тъпо и глупаво е възможно, и най-вероятно!
    Така, че може и да не им дадат отсрочка.

    За мен също е проблем това, защото пия кафе главно от 1-2 апарата на улицата. (Все пак не е едно и също дали пиеш кафе за 80 стотинки, или за 3 и нещо по заведенията.)
    А кафе на джезве не харесвам, кафе машина нямам в къщи.

    21:59 16.11.2025

  • 15 Трай бе лепилар

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Залупен евроатлантически цървул":

    И сънуват руските таракани , референдум от азиатски тип ! По-добри референдуми от Путин ,може да прави само Ким Чен Ун! А и превратаджията Радев , се облизва за една "аллабала " с машинките ! Дейност пред Мутрафанова трябва да отчита ! Поне плъховете ще изплуват на повърхноста ! Така че 🖕🖕🖕

    22:02 16.11.2025

