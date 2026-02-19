Новини
Бойко Борисов събра бившите министри на ГЕРБ от кабинета „Желязков“ ВИДЕО

19 Февруари, 2026 15:11 2 242 84

Политически отчет и мобилизация

Бойко Борисов събра бившите министри на ГЕРБ от кабинета „Желязков“ ВИДЕО - 1
Мария Атанасова

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с министрите от партията, участвали в кабинета „Желязков“, в деня, в който управлението бе предадено на служебно правителство. В продължително изказване той направи политически отчет за свършеното, отправи персонални благодарности, защити ключови стратегически решения и очерта приоритетите на ГЕРБ преди предстоящите избори.

Борисов започна с благодарност към министрите, подчертавайки, че всеки от тях е дал „максимума“ в изключително трудна вътрешна и международна среда. По думите му кабинетът е функционирал в сложна конфигурация, но въпреки това е успял да постигне значими резултати, без да губи връзката с партията, която е носила политическата отговорност, уточни "Нова телевизия".

Сред основните акценти лидерът на ГЕРБ открои подкрепата за Украйна чрез т.нар. „Коалиция на желаещите“, участието на България в международни формати за мир и навременните стратегически решения, които по думите му са изпреварили действията на други държави и дори на Европейска комисия. Той подчерта, че страната отново е възприемана като надежден партньор както от Брюксел, така и от Съединени американски щати.

Важно място в изказването му зае напредъкът по пътя към еврозоната. Борисов благодари персонално на финансовия екип и приходните агенции за усилията по ограничаване на контрабандата, което е довело до милиарди левове допълнителни приходи и задържане на дефицита в рамките на 3%. Той представи това като ключов фактор за положителния конвергентен доклад и стратегически успех за държавата.

„Ние лидирахме процеса за еврозоната и тук специално искам да благодаря за всички усилия по конвергентния доклад, за това, което се направи, включително и в споровете, че дефицитът може да се върже до 3%. Това не беше просто техническа работа, това беше политическа битка“, посочи той.

Той свърза този успех с борбата срещу контрабандата: „Трябва да благодарим и на приходните агенции, и на данъчните служби, и на митниците, защото от спирането на контрабандата над 14 милиарда лева – вече над 7 милиарда евро – дойдоха повече в хазната. Благодарение на това днес сме на този дефицит“.

Лидерът на ГЕРБ открои и работата по Плана за възстановяване и устойчивост, определяйки я като „спасяване“ на загубени средства и превръщането им в реални инвестиции. Според него придвижването на проекти в IT сектора, индустрията и технологиите очертава дългосрочна перспектива за икономически растеж и конкурентоспособност.

„От напълно загубени европейски пари, с много усилия, с работа в две министерства, успяхме да предоговорим Плана за възстановяване и да докараме милиарди в хазната. В същото време придвижихме напред много, много проекти в IT сектора, индустрията и технологиите“.

Той определи тези области като ключови за развитието на страната: „Това е перспектива, която ще се вижда не след месеци, а след години, и тогава ще се разбере колко важно е било това, което направихме“.

В енергийния сектор Борисов подчерта усилията за гарантиране на доставки и стабилни цени в условията на международни кризи. В отбраната той заяви, че за първи път след 1990 г. България реализира толкова мащабни инвестиции и проекти, включително превъоръжаване и подкрепа за Украйна. Назначаването на министъра на отбраната в служебния кабинет бе защитено като „държавническо решение“, взето с оглед на глобалната нестабилност.

„Само ние си знаем през какви изпитания минахме, за да не спре веригата на доставки – и за горивата, и за газа, и за нефта. В такава сложна ситуация успяхте да договорите така, че хората днес да виждат цени по бензиностанциите и да има сигурност“, допълни той.

Макар да приветства заявената приемственост, Борисов отправи сериозни критики към определени кадрови решения в служебното правителство, особено по отношение на вицепремиера, отговарящ за изборния процес. Според него изнесените факти за него поставят под съмнение доверието в честността на изборите и е изцяло отговорност на назначилите го:

„Ако е вярно това, което чета, че този човек (бел.ред. Стоил Цицелков) има забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на избори, това е тежко нарушение. И точно такъв човек да отговаря за вътрешното министерство и изборите – с такъв човек никой няма да приеме изборите за честни“.

„Пакетираха ни с Пеевски заради подкрепата ни за еврозоната и Плана за възстановяване, но според мен по-голямата вина е на ПП, защото те работеха с него по конституционни въпроси, докато ние успяхме да осигурим подкрепата, за да влезем в зоната и в Шенген. Аз смятам, че този балон, който се опитват да надуят, вече сме го виждали 5–6 пъти и накрая ще гръмне. Радвам се, че поне в началото на новото правителство се говори за приемственост и особено финансовият министър е отчел какво сме направили по еврозоната. Така че, щом и Клисурски е благодарил, ще приемем, че и ПП, и ДБ са ни благодарили. Оттам нататък обаче това правителство изцяло е ангажимент на госпожа Йотова“, допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ призна, че партията е понесла политически удари и е допускала грешки, но подчерта, че те са били резултат от активна работа и поемане на риск в името на стратегически цели като еврозоната и Шенген. Той призова за пълна мобилизация, активна кампания по места и увереност пред избирателите, заявявайки, че ГЕРБ няма от какво да се срамува и трябва „с високо вдигната глава“ да защитава постигнатото:

„Понесохме загуби, допускахме грешки, но аз най-много се уча от тях. Те бяха от работа, от поемане на риск и от това, че държахме геостратегическите цели – еврозоната и Шенген. С много гордо вдигната глава трябва да отидем при нашите избиратели и симпатизанти. Този път няма от какво да се срамуваме. Починете си един-два дена и от понеделник – пълна мобилизация по избирателните райони“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    56 6 Отговор
    Стендъп комедиино шоу ще им изнася пак

    15:12 19.02.2026

  • 2 Гост

    62 6 Отговор
    Само мошеници, измамници и тежки милионери

    15:12 19.02.2026

  • 3 С/Р

    42 6 Отговор
    Без думи.

    15:13 19.02.2026

  • 4 Тиквата

    52 6 Отговор
    събра тиквеничковчетата, за да се отчетат в кюлчета.

    15:13 19.02.2026

  • 5 Анонимен

    9 52 Отговор
    Борисов действа успешно тук и сега и следващите 50 години

    15:13 19.02.2026

  • 6 Я, тоя е жив

    36 8 Отговор
    Аз помислих, че се е въодушевил от петроханците и е последвал примера им

    Коментиран от #29

    15:14 19.02.2026

  • 7 Факти

    47 6 Отговор
    Бойко Борисов събра бившите министри на ГЕРБ от кабинета „Желязков“ за да се направи на "интересен"

    15:15 19.02.2026

  • 8 Сесил Каратанчева

    34 5 Отговор
    Спомен за Бате Бойко, когато бях малка

    15:15 19.02.2026

  • 9 честен ционист

    7 10 Отговор
    Ще си взима довиждане Бильбо Бэггинс. Ще отплава с Херкулеса за Малибу.

    15:15 19.02.2026

  • 10 Абсолютен

    40 6 Отговор
    Смешник

    15:15 19.02.2026

  • 11 Тиквонтий

    33 6 Отговор
    Предай се сам. Ще бъде смекчаващо вината обстоятелство

    15:16 19.02.2026

  • 12 Хаха

    39 6 Отговор
    Учел се бил от грешките. Нема за кога, Буци, нема за кога.

    15:16 19.02.2026

  • 13 Пиги

    36 4 Отговор
    Теменужка колко къси ръчички има прилича на джужден;це. Като я гледям се чудя как се е покатерила на стола?

    Коментиран от #24, #73

    15:18 19.02.2026

  • 14 Събрание

    27 4 Отговор
    колкото за снимка и за последно ! И на празна ясла мултимилионерите , и чаша вода няма ! "Скромност" !

    15:18 19.02.2026

  • 15 истина е

    39 6 Отговор
    Докато боко е на свобода ,бял ден няма да види тази страна !!

    Коментиран от #23

    15:18 19.02.2026

  • 16 Приятелят Дебелян

    25 4 Отговор
    Ми писа от Дубай. За разлика от Банкя там е без облачно

    15:18 19.02.2026

  • 17 Промяна

    7 22 Отговор
    Веднага излязоха едни дописници с простотията си една и съща ВЕЧЕ сте банални

    15:19 19.02.2026

  • 18 Лост

    32 3 Отговор
    Ама той нали беше едно обикновено депутатче и нямаше правителство?

    15:19 19.02.2026

  • 19 симптоматично

    14 2 Отговор
    "Гунди" с претенции в последните секунди.

    15:21 19.02.2026

  • 20 пак поредните

    4 5 Отговор
    писарски пълнежи

    15:21 19.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ТИКВИ И ПРАСЕТА

    18 3 Отговор
    Ражда земята българска. Такива живеят дълго. Но бързо ги забравят. Такива като АПОСТОЛА изгарят млади в борбата с тиранията или увисват осъдени от ХаджиПенчовци

    Коментиран от #25

    15:22 19.02.2026

  • 23 Промяна

    6 11 Отговор

    До коментар #15 от "истина е":

    15 АМА ТИ СИ ГЛЕДАЙ ТВОЯТ БЯЛ ДЕН И ТВОЯТ ЖИВОТЕЦ 15 ЯВНО СИ ПЕТРОХАНЕЦ

    15:22 19.02.2026

  • 24 Тази женица

    14 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пиги":

    я виждам редовно в квартала, висока е колкото табуретка, затова и ръчичките са такива.

    15:23 19.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Къде е д-р Гълъбова?

    24 4 Отговор
    Завършекът беше психопатичен.

    15:23 19.02.2026

  • 27 ккк

    20 4 Отговор
    благодаря ви , че крадохме яко с вас и Д-то, ама имало и край

    Коментиран от #30

    15:25 19.02.2026

  • 28 Защо не го предложихте за

    12 3 Отговор
    Служебен премиер ? Ми да бяхте казали на вицепрезидентката че предложението за нововъведението се отнася за вашия човек.

    15:26 19.02.2026

  • 29 Аааа

    21 4 Отговор

    До коментар #6 от "Я, тоя е жив":

    След малко ще си правят Груповото Харакири. Само гледайте. Боко два пъти.

    15:26 19.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ирония

    18 7 Отговор
    Този неук примат Бокича дали спи още с пачки и кюлчета или вече всичко се побира в сейфа му?

    15:30 19.02.2026

  • 32 Я на подскоци веднага към

    11 3 Отговор
    „Коалиция на желаещите“...недоразумения

    15:37 19.02.2026

  • 33 Надзирател

    20 6 Отговор
    Борисов се прощава, защото скоро ще влиза в затвора.

    Коментиран от #36

    15:38 19.02.2026

  • 34 Емигрант

    21 5 Отговор
    Аааа, че този кабинет на Водопада нали беше уж безпартиен и отдалечен от шайки бе ? Тези измамници какво търсят сега в/от Чекмеджето - премиите за добре свършена работа ли ?

    15:39 19.02.2026

  • 35 Гнусни хора

    16 3 Отговор
    Само за "подкрепа за Украйна" и нацистки Израел дрънкат и щети на българите нанасят

    15:39 19.02.2026

  • 36 Промяна

    8 15 Отговор

    До коментар #33 от "Надзирател":

    В ЗАТВОРА ВЛИЗАШ ТИ ПЕТРОХАНЦИТЕ И ВСИЧКИТЕ МЕТЕЖНИЦИ КОИТО ОВЛАДЯХА ДЪРЖАВАТА С ИЗМАМА ИЗВРАТЕНЯЦИ ПЕТРОХАНЦИ МАШЕНИЦИ КРАДЦИ С ПРОТЕКЦИИГЕ НА ПЕПЕЙЦИТЕ

    15:41 19.02.2026

  • 37 лидирахте процеса за еврозоната

    14 4 Отговор
    По възможно най тоталитарният, антидемократичен и нацистки начин ....и срам нямате даже предатели

    Коментиран от #40

    15:42 19.02.2026

  • 38 "Батальонът

    16 4 Отговор
    се строява за последен път..."

    15:43 19.02.2026

  • 39 Данко Харсъзина

    8 23 Отговор
    Политик от световна класа. Така се прави. Поклон до земи.

    Коментиран от #44, #45, #74

    15:49 19.02.2026

  • 40 Промяна

    4 10 Отговор

    До коментар #37 от "лидирахте процеса за еврозоната":

    ШАРЛАТАНИТЕ СПРЯХА БЪЛГАРИЯ ДА ВЛЯЗАТ В ЕВРОЗОНАТА ЗАЕДНО С ХЪРВАТИЯ

    15:52 19.02.2026

  • 41 ккк

    9 4 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    беги се скрий някъде в някой зайчарник и вий яко , аз не съм зависим ни от тези ни от онези петроханци ли какви , ама не искам все едни и същи да сте на софрата , защото не ви е бащиния

    15:53 19.02.2026

  • 42 Точка по точка

    11 5 Отговор
    Позор след позор

    15:53 19.02.2026

  • 43 Тоя циркаджия

    13 5 Отговор
    Се чуди вече какво да измисли.А народа не може вече да го гледа

    Коментиран от #61

    15:54 19.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Фройд

    9 3 Отговор

    До коментар #39 от "Данко Харсъзина":

    Глей си не удариш чутурата от много навеждане.

    Събрал ги шефа на ГЕРБ ЕООД , и ги поФалил за добре свършената работа .
    Май забрави тулупа , що се стигна дотук.
    Дали не бяха едни протести , дето казаха - Ту-тууу на омертата ?!

    15:55 19.02.2026

  • 46 Били са на

    7 3 Отговор
    Очна ставка да не са прибра ли нещо без да се отчетът !!?.

    15:56 19.02.2026

  • 47 Пенсионерка

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Много слабо тролиш?! Давай по-хард! Рискуваш да те изритат от компанията….

    15:58 19.02.2026

  • 48 таксиджия 🚖

    8 1 Отговор
    Барни Ръбъл от Хасково го няма.

    16:01 19.02.2026

  • 49 Ехееее

    5 2 Отговор
    Къде беше банкянския буда до сега?Испълзя от бърлогата най на края,не че е липсвал на някой ама нека да се изкаже за петрохан,че ние знаем,че без негово знание и на намагнитения в тази територия не става.

    Коментиран от #65

    16:02 19.02.2026

  • 50 Мара Атанасова

    7 2 Отговор
    Да ме извиняваш ама тиквун няма такъв речник! Слагате му думи в устата, които никога не е изговарял защото не знае какво значат

    16:02 19.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Предизборен инструктаж,

    13 2 Отговор
    слушах го този идиот, насъска си кучетата да грабват бухалките и да тръгват на лов за гласове. Още иска да лапа, ненаситна свиня излезе, завижда на Шиши!?

    16:09 19.02.2026

  • 54 Що не млъкне най-сетне

    10 3 Отговор
    Хем голям, хем @сран. Да му личи!

    16:11 19.02.2026

  • 55 Борисов предаде

    11 3 Отговор
    властта на Радев.

    Каква мобилизация сънува?
    ГЕРБ ще се срутят тежко на тези избори!

    Коментиран от #60

    16:13 19.02.2026

  • 56 Трябва да накажем

    9 3 Отговор
    Борисов на изборите.

    И да гласуваме за опозицията!

    Коментиран от #62

    16:16 19.02.2026

  • 57 Буци и

    9 3 Отговор
    той се чуди по какъв повод да излезе от дуката. Събрал сламените хорица от герб покрай себе си!

    16:16 19.02.2026

  • 58 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Въпрос":

    51 И 52 ЕДИН И СЪЩИ СИ НАЕТ ТУК РЕДОВЕН МЕТЕЖНИЦИ ОВЛАДЕЛИ ДЪРЖАВАТА С ИЗМАМА СЕГА ЗАЩОТО С ИЗБОРИ С МАДУРОВКИ С АЛА БАЛА НЕ УСПЯВАТЕ ЖАЛКА РАБОТА Е

    16:19 19.02.2026

  • 59 Какъв Брюксел и каква Банкя

    7 2 Отговор
    Сред основните акценти лидерът на ГЕРБ открои подкрепата за Украйна чрез т.нар. „Коалиция на желаещите“, участието на България в международни формати за мир и навременните стратегически решения, които по думите му са изпреварили действията на други държави и дори на Европейска комисия. Той подчерта, че страната отново е възприемана като надежден партньор както от Брюксел, така и от Съединени американски щати.
    -;-
    Абе още ли се надявате герберистите да направят нещо ново и полезно!

    След историята с Чувалите с парите за Магистралите ГЕРБ отиват на бунището на историята!

    16:21 19.02.2026

  • 60 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Борисов предаде":

    РР върви по стъпките на Киро а властта отдавна още 2020 година е при РР и шарлатаните

    16:22 19.02.2026

  • 61 БМБ се изложи

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Тоя циркаджия":

    Тоя циркаджия
    43ОТГОВОР
    Се чуди вече какво да измисли.А народа не може вече да го гледа
    -;-
    не е важно дали ГЕРБ ще са с 10-15-20"
    Важното е Свинята и Мачото от Банкя да изчезват!

    Коментиран от #63

    16:24 19.02.2026

  • 62 Промяна

    2 5 Отговор

    До коментар #56 от "Трябва да накажем":

    КОГО ЩЕ НАКАЗВАШ ОСВЕН СЕБЕ СИ ХАХАХА АМА КЪДЕ ТИ ТОЛКОВА АКЪЛ ПЕТРОХАНЦИ ДЕРИБЕИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ НАЙ СЕТНЕ ВЕЧЕ УПРАВЛЯВАТ ЧЕСТИТО НАКАЗВАШ СЕБЕ СИ 56

    16:24 19.02.2026

  • 63 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "БМБ се изложи":

    ВАЖНОТО Е ТАКИВА КАТО ТЕБ ДА ВИДЯТ ОТКЪДЕ ИЗГРАВЯ СЛЪНЦЕТО БОРИСОВ НЕ ГО МИСЛИ ХАХАХАХАХАХА

    16:26 19.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 БМБ да отива при поредните "журналисти"

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ехееее":

    Ехееее
    21ОТГОВОР
    Къде беше банкянския буда до сега?Испълзя от бърлогата най на края,не че е липсвал на някой ама нека да се изкаже за петрохан,че ние знаем,че без негово знание и на намагнитения в тази територия не става.
    -;-
    да си нпомними 3-те интервюта за Капитал
    при Карбовски
    При Бюреков на тротоара

    Егати, трудно ли е да отиваш в Пенсия както мадридското нищожество

    какви 800 дни и каква ЕВРОЗОНА

    Намалете краденето

    16:28 19.02.2026

  • 66 Не се кахъри за Радев

    6 1 Отговор
    Боко тик вата да си гледа своя спускан и спихнат балон, че съвсем е загубил равновесие от това, което му се случва. А като агент на ДС, "прякорът" му е Буда. БУДА, БУДА, БУДА! Неговата ръка целуваха като на мафиот ски бос! БУДА и половина!

    16:31 19.02.2026

  • 67 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    5 1 Отговор
    РАЗБОР СЛЕД ПРОВАЛА..Късно е вече. Няма кой да ви вярва. Балъцците изчезнаха. ВРЕМЕ Е ДА СИ ХОДИТЕ ПО ЖИВО ПО ЗДРАВО.

    16:36 19.02.2026

  • 68 Абе

    9 2 Отговор
    Трябва да си получи заслуженото за сретен йосич,барселонагей,истанбулгей одрин текстил и магистралите където плащаше от джипката,а събираше в чували и чекмеджета т-пия генерал

    Коментиран от #81

    16:43 19.02.2026

  • 69 адаша

    4 2 Отговор
    И накрая, министрите се поклониха, прегърнаха и казаха - "За мен беше чест"...

    Коментиран от #80

    17:12 19.02.2026

  • 70 Боклуци

    5 2 Отговор
    Около голяма празна маса.

    17:15 19.02.2026

  • 71 Тъпа Мара се побара

    2 1 Отговор
    Отбора на наглите....

    17:23 19.02.2026

  • 72 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Скицника с неясните драсканици бил ли е там на разположение на фюрера?

    Коментиран от #79

    17:23 19.02.2026

  • 73 Тъпа Мара се побара

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пиги":

    Къси ама ако знаеш как краде с тия късите....

    Коментиран от #78

    17:26 19.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 тиквенсониада

    0 1 Отговор
    Карал ли ги е да му целуват ръката ?

    18:03 19.02.2026

  • 76 На БАБА фърчилото

    1 1 Отговор
    Простакът От Банкя / да не се обижда на истината / нали през цялото време твърдеше , че тез министри не са негови и не носи отговорност !?

    18:04 19.02.2026

  • 77 Слоностозъбест Абракадабър

    1 1 Отговор
    Вика ги , за да му се отчетат с финансови потоци към чекмеджетата ли ?

    18:06 19.02.2026

  • 78 Зайо Байо

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Тъпа Мара се побара":

    Мата Хари ни го показа ! Дано е Жива и Здрава женицата , че бай Ганьо е отмъстителен. А и оттогава ни вест , ни кост от нея !

    18:08 19.02.2026

  • 79 хер ФЛИК

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Обиждаш Фюрера , като го сравняваш с Борисов ! Недей така , той не го заслужава !

    18:14 19.02.2026

  • 80 Кума ЛисА

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "адаша":

    .....и се гръмнаха ли ?

    18:15 19.02.2026

  • 81 дебеЛ Лебед

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Абе":

    Много малко от геройствата му си изброил. Той е горд носител на още много кражби , корупции и простотии !

    18:17 19.02.2026

  • 82 сайко килър

    0 2 Отговор
    Като ги видим насъбрани така на куп , си спомням за името на първия албум на Металика от 1983 година - Кил Ем Ол !

    18:20 19.02.2026

  • 83 джиляско най намаза

    1 1 Отговор
    цял водопад глътна

    18:43 19.02.2026

  • 84 Киро

    1 0 Отговор
    Бойко, пенсионирай се и оди на село Банкя,
    да гледаш зайци в зайчарника.3526

    10:16 20.02.2026

