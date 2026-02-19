Бойко Борисов събра бившите министри на ГЕРБ от кабинета „Желязков“ ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с министрите от партията, участвали в кабинета „Желязков“, в деня, в който управлението бе предадено на служебно правителство. В продължително изказване той направи политически отчет за свършеното, отправи персонални благодарности, защити ключови стратегически решения и очерта приоритетите на ГЕРБ преди предстоящите избори.

Борисов започна с благодарност към министрите, подчертавайки, че всеки от тях е дал „максимума“ в изключително трудна вътрешна и международна среда. По думите му кабинетът е функционирал в сложна конфигурация, но въпреки това е успял да постигне значими резултати, без да губи връзката с партията, която е носила политическата отговорност, уточни "Нова телевизия".

Сред основните акценти лидерът на ГЕРБ открои подкрепата за Украйна чрез т.нар. „Коалиция на желаещите“, участието на България в международни формати за мир и навременните стратегически решения, които по думите му са изпреварили действията на други държави и дори на Европейска комисия. Той подчерта, че страната отново е възприемана като надежден партньор както от Брюксел, така и от Съединени американски щати.

Важно място в изказването му зае напредъкът по пътя към еврозоната. Борисов благодари персонално на финансовия екип и приходните агенции за усилията по ограничаване на контрабандата, което е довело до милиарди левове допълнителни приходи и задържане на дефицита в рамките на 3%. Той представи това като ключов фактор за положителния конвергентен доклад и стратегически успех за държавата.

„Ние лидирахме процеса за еврозоната и тук специално искам да благодаря за всички усилия по конвергентния доклад, за това, което се направи, включително и в споровете, че дефицитът може да се върже до 3%. Това не беше просто техническа работа, това беше политическа битка“, посочи той.

Той свърза този успех с борбата срещу контрабандата: „Трябва да благодарим и на приходните агенции, и на данъчните служби, и на митниците, защото от спирането на контрабандата над 14 милиарда лева – вече над 7 милиарда евро – дойдоха повече в хазната. Благодарение на това днес сме на този дефицит“.

Лидерът на ГЕРБ открои и работата по Плана за възстановяване и устойчивост, определяйки я като „спасяване“ на загубени средства и превръщането им в реални инвестиции. Според него придвижването на проекти в IT сектора, индустрията и технологиите очертава дългосрочна перспектива за икономически растеж и конкурентоспособност.

„От напълно загубени европейски пари, с много усилия, с работа в две министерства, успяхме да предоговорим Плана за възстановяване и да докараме милиарди в хазната. В същото време придвижихме напред много, много проекти в IT сектора, индустрията и технологиите“.

Той определи тези области като ключови за развитието на страната: „Това е перспектива, която ще се вижда не след месеци, а след години, и тогава ще се разбере колко важно е било това, което направихме“.

В енергийния сектор Борисов подчерта усилията за гарантиране на доставки и стабилни цени в условията на международни кризи. В отбраната той заяви, че за първи път след 1990 г. България реализира толкова мащабни инвестиции и проекти, включително превъоръжаване и подкрепа за Украйна. Назначаването на министъра на отбраната в служебния кабинет бе защитено като „държавническо решение“, взето с оглед на глобалната нестабилност.

„Само ние си знаем през какви изпитания минахме, за да не спре веригата на доставки – и за горивата, и за газа, и за нефта. В такава сложна ситуация успяхте да договорите така, че хората днес да виждат цени по бензиностанциите и да има сигурност“, допълни той.

Макар да приветства заявената приемственост, Борисов отправи сериозни критики към определени кадрови решения в служебното правителство, особено по отношение на вицепремиера, отговарящ за изборния процес. Според него изнесените факти за него поставят под съмнение доверието в честността на изборите и е изцяло отговорност на назначилите го:

„Ако е вярно това, което чета, че този човек (бел.ред. Стоил Цицелков) има забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на избори, това е тежко нарушение. И точно такъв човек да отговаря за вътрешното министерство и изборите – с такъв човек никой няма да приеме изборите за честни“.

„Пакетираха ни с Пеевски заради подкрепата ни за еврозоната и Плана за възстановяване, но според мен по-голямата вина е на ПП, защото те работеха с него по конституционни въпроси, докато ние успяхме да осигурим подкрепата, за да влезем в зоната и в Шенген. Аз смятам, че този балон, който се опитват да надуят, вече сме го виждали 5–6 пъти и накрая ще гръмне. Радвам се, че поне в началото на новото правителство се говори за приемственост и особено финансовият министър е отчел какво сме направили по еврозоната. Така че, щом и Клисурски е благодарил, ще приемем, че и ПП, и ДБ са ни благодарили. Оттам нататък обаче това правителство изцяло е ангажимент на госпожа Йотова“, допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ призна, че партията е понесла политически удари и е допускала грешки, но подчерта, че те са били резултат от активна работа и поемане на риск в името на стратегически цели като еврозоната и Шенген. Той призова за пълна мобилизация, активна кампания по места и увереност пред избирателите, заявявайки, че ГЕРБ няма от какво да се срамува и трябва „с високо вдигната глава“ да защитава постигнатото:

„Понесохме загуби, допускахме грешки, но аз най-много се уча от тях. Те бяха от работа, от поемане на риск и от това, че държахме геостратегическите цели – еврозоната и Шенген. С много гордо вдигната глава трябва да отидем при нашите избиратели и симпатизанти. Този път няма от какво да се срамуваме. Починете си един-два дена и от понеделник – пълна мобилизация по избирателните райони“.