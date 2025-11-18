Новини
Петър Чолаков: От Спецов нищо не зависи. Изборът му за особен управител е гросмайсторски ход на Пеевски и Борисов

18 Ноември, 2025 09:03 1 462 17

  • петър чолаков-
  • румен спецов-
  • избор-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

"Чарът на Радев е в насипното му състояние, в мъглявината, която представлява. Може да си позволи да се заиграва с всички. Той е партиен лидер без партия”, каза и политологът Любомир Стефанов

Петър Чолаков: От Спецов нищо не зависи. Изборът му за особен управител е гросмайсторски ход на Пеевски и Борисов - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изборът на Румен Спецов за особен управител е гросмайсторски ход на Пеевски и Борисов. Вероятно с доста чувство за хумор е подходил Борисов, това е една закачка с ПП. Слушайки тази новина, българинът си казва: „Ето, Баце пак ги плъзна”. От Спецов обаче нищо не зависи. Това заяви политологът Петър Чолаков пред Нова телевизия, цитиран от novini.bg.

Политологът Любомир Стефанов подчерта: „Решенията не се взимат в България въобще. Ако хипотезата е вярна, че САЩ се договарят с Русия през „Лукойл”, не мисля, че ще позволят на някой по места да се намеси и да застраши такава сделка. Вижте санкциите „Магнитски” на кого са наложени, вижте с кого си говори Борисов – „с чичо си зад океана”, както нарича Тръмп.”

„Нещата са на дистанционно управление и центърът на властта не е в Министерски съвет. Мисля, че осъзнатият интерес на Борисов и Пеевски е нещата максимално добре да се случват с „Лукойл Нефтохим”. Притесняват ме обаче некомпетентност от хората, даже не от самия Спецов”, на мнение е Чолаков.

Според Стефанов управляващите не могат да постигнат консенсус и пробват гражданите колко безумия могат да понесат.

Чолаков коментира Бюджет 2026: „Това е опит да се купи любовта на избирателите. Това е бюджет, ясно определен като ляв. Въпросът е кой ще плаща сметката. На хоризонта са президентските избори догодина, идеята е да се издържи дотогава. За момента не бих рисувал апокалиптични сценарии. Икономически нещата не изглеждат зле към момента.”

„Чарът на Радев е в насипното му състояние, в мъглявината, която представлява. Може да си позволи да се заиграва с всички. Той е партиен лидер без партия”, каза още Стефанов.

„Това е борба за власт, която се води от началото. Иначе кой започна първи – няма голямо значение. Доста прегоря тази кандидатура за политически проект на Радев. Вярвам, че в обществото има очаквания, и неофициално от социологически проучвания се говори за второ място, ако изборите бяха днес. Нещо се готви”, смята Чолаков.

Той коментира още, че Борисов продължава да отстъпва пред Пеевски: „Пеевски е гръбнакът на това правителство. А дали Пеевски се е изпрал – той като че ли е най-голям враг на самия себе си.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою и шиши

    9 0 Отговор
    ще му правят ганги банги на специту

    Коментиран от #16

    09:05 18.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    36 години режат за скрап това което построи Бай Тошо.

    09:05 18.11.2025

  • 3 Може

    13 2 Отговор
    Ли да слушаме такива слабоумни узказвания по телевизията? Може! На нас това ни стана ясно веднага, тези сега се сещат!

    09:07 18.11.2025

  • 4 1488

    9 1 Отговор
    то и от тебе нищо не зависи

    09:08 18.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "жлквбасф":

    Имат гръб от Мафията и Брюксел.

    09:14 18.11.2025

  • 7 Спецов е машата на шиши за събиране на

    14 0 Отговор
    Рекета! Ниско грамотен и крадлив ходещ по левия тротоар!

    09:16 18.11.2025

  • 8 пеевски

    7 0 Отговор
    не може да е гръбнак на нищо, само шкембе може!

    09:19 18.11.2025

  • 9 УВАЖАЕМИ ЧОЛАКОВ

    8 2 Отговор
    ДВЕТЕ ПРАСЕТА ЩЕ СЕ НАЙГРАЯТ МИСЛИШЛИ ЧЕ РУСНАЦИТЕ ЩЕ ГИ ОСТАВЯТ ОБЕДЕН СЪМ ЧЕ СА ИМ ВЗЕМАЛИ РАЗМЕРТИ 2/1

    09:23 18.11.2025

  • 10 Директор на Данъчната агенция

    5 0 Отговор
    Какви качества трябва да има човек за да го назначат за такъв. То има длъжностна характеристика. За особен оправител вероятно няма. Значи по други качества. Не знаем точно какви. Да се надяваме че Нефтохима си има управител по принцип който ръководи дейността. Особенния само приподписва. Абе нещо се готви не знаем точно какво и анализаторите май не знаят.

    09:32 18.11.2025

  • 11 Бай Данчо

    6 1 Отговор
    Гросмайсторски ход на Пеевски и Борисов-шах шах и мат

    09:32 18.11.2025

  • 12 Престане бе tulupi

    7 0 Отговор
    Престанете да изкарвате тия подли престъпници нЕкви "големи играчи"....те не са "играчи", вие всички барабар с армия, полиция, служби сте maloumnici и страхливци

    09:33 18.11.2025

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    Спецов не е назначен, за да работи, той е там, за да мълчи и да не прави нищо...

    09:38 18.11.2025

  • 14 фен

    2 2 Отговор
    По усмивките на двамата личи, че няма нищо страшно за БГ. Бюджета ще се приеме, Лукойл ще оцелее, Радев няма да направи партия, за Коледа ще има сняг и надбавки, остава само да спре войната. Защото всичко е заради войната. Смешно е и това, че веднъж Бойко цака всички, като направи Зглобката с ПП Денков-Габриел. Тогава Чолаков си изяде ....те от яд и писа надълго в ДВ как избирателя е изигран. Оня ден Бойко пак ги цака, като назначи Спеца в Лука, а знайно е, че той е човек на ПП. Няма само да цакат Тони с топла бира...

    09:39 18.11.2025

  • 15 Нела

    4 0 Отговор
    Това ж-но непоносимо Дебелян да си взема под ръка Тиквата и да изчезват с всичките си схеми,че ни писна да ни крадат и лъжат.Такива и..з р...о..д. .и в управлението никой не иска.

    09:52 18.11.2025

  • 16 Празни приказки

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "бою и шиши":

    Шахмайстирът май е зад Океана.

    09:53 18.11.2025

  • 17 пак

    2 0 Отговор
    седнаха на мазно турско кафе в скута на магнитската с-и-ч-га КТБ Булгартабак и лавките

    10:09 18.11.2025

