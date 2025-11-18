Петър Чолаков: От Спецов нищо не зависи. Изборът му за особен управител е гросмайсторски ход на Пеевски и Борисов

Изборът на Румен Спецов за особен управител е гросмайсторски ход на Пеевски и Борисов. Вероятно с доста чувство за хумор е подходил Борисов, това е една закачка с ПП. Слушайки тази новина, българинът си казва: „Ето, Баце пак ги плъзна”. От Спецов обаче нищо не зависи. Това заяви политологът Петър Чолаков пред Нова телевизия, цитиран от novini.bg.
Политологът Любомир Стефанов подчерта: „Решенията не се взимат в България въобще. Ако хипотезата е вярна, че САЩ се договарят с Русия през „Лукойл”, не мисля, че ще позволят на някой по места да се намеси и да застраши такава сделка. Вижте санкциите „Магнитски” на кого са наложени, вижте с кого си говори Борисов – „с чичо си зад океана”, както нарича Тръмп.”
„Нещата са на дистанционно управление и центърът на властта не е в Министерски съвет. Мисля, че осъзнатият интерес на Борисов и Пеевски е нещата максимално добре да се случват с „Лукойл Нефтохим”. Притесняват ме обаче некомпетентност от хората, даже не от самия Спецов”, на мнение е Чолаков.
Според Стефанов управляващите не могат да постигнат консенсус и пробват гражданите колко безумия могат да понесат.
Чолаков коментира Бюджет 2026: „Това е опит да се купи любовта на избирателите. Това е бюджет, ясно определен като ляв. Въпросът е кой ще плаща сметката. На хоризонта са президентските избори догодина, идеята е да се издържи дотогава. За момента не бих рисувал апокалиптични сценарии. Икономически нещата не изглеждат зле към момента.”
„Чарът на Радев е в насипното му състояние, в мъглявината, която представлява. Може да си позволи да се заиграва с всички. Той е партиен лидер без партия”, каза още Стефанов.
„Това е борба за власт, която се води от началото. Иначе кой започна първи – няма голямо значение. Доста прегоря тази кандидатура за политически проект на Радев. Вярвам, че в обществото има очаквания, и неофициално от социологически проучвания се говори за второ място, ако изборите бяха днес. Нещо се готви”, смята Чолаков.
Той коментира още, че Борисов продължава да отстъпва пред Пеевски: „Пеевски е гръбнакът на това правителство. А дали Пеевски се е изпрал – той като че ли е най-голям враг на самия себе си.“
