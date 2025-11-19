Софийската районна прокуратура протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест спрямо оправдателна присъда, постановена от състав на Софийски районен съд спрямо Лена Бориславова за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на тях са положени от членове на Сдружение „Да запазим Корал“. Това съобщават от СРП.
Бориславова е привлечена към наказателна отговорност за това, че на 13.05.2021 г. около 01,55 часа пред длъжностно лице при Агенция по вписванията в гр. София съзнателно се ползвала от неистински частни документи – Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ; Списък на всички членове на сдружение с нестопанска цел „Да запазим Корал“ към 06 май 2021 г.; Протокол относно разлепване на покана за свикване на Общо събрание на „Да запазим Корал“ Сдружение от дата 20.04.2021 г.; Покана за свикване на Общо събрание Сдружение „Да запазим Корал“ и Протокол от Общо събрание на Сдружение „Да запазим Корал“, на които е бил придаден вид, че подписите на документите са положени от А.Р. - председател на Управителния съвет на Сдружение „Да запазим Корал“, и от М.Д. (член на Сдружението), а действително не били положени от тях. Бориславова се е ползвала и от пълномощно, с което е упълномощена самата тя, на което бил придаден вид, че подписът на документа е положен от А.Р., а действително не бил положен от него.
На 14.05.2021 г. около 11,45 часа пред длъжностно лице при Агенция по вписванията Лена Бориславова съзнателно се ползвала от следните неистински документи: Списък на всички членовете на сдружение с нестопанска цел „Да запазим Корал“; Списък на всички членове на Сдружението, присъствали на Общото събрание, проведено на 06 май 2021 г.; Списък на всички членове на сдружение с нестопанска цел „Да запазим Корал“ към 19 април 2021 г. и Протокол от събрание на Управителния съвет на Сдружение „Да запазим Корал“, на които бил придаден вид, че подписите на документите са положени от председателя на Управителния съвет на Сдружение „Да запазим Корал“ и от негови членове, а в действителност не били положени от тях. Депутатът от ПП-ДБ отново ползвала и пълномощното, което представила и предишния ден.
Тя е обвинена, че съзнателно се е ползвала от неистинските документи, като те са употребени за да се докаже, че е прекратено правното отношение между Кирил Петков и Сдружение „Да запазим Корал“, като от нея не може да се търси наказателна отговорност за съставянето на документите.
На 18.11.2025 г. състав на Софийски районен съд постанови оправдателна присъда спрямо Бориславова. Наблюдаващият прокурор не е съгласен с постановената присъда и намира за безспорно доказано деянието, вината и авторството на подсъдимата и продължава да поддържа обвинението спрямо нея, именно затова днес, 19.11.2025 г., е внесен протест. В него се посочва, че квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния подпис и че не би следвало притежателят да позволява ползването му да е обществено достъпно. Освен това в обясненията си пред съдебния състав подсъдимата не посочва никакви конкретни данни относно евентуално неправомерно ползване на електронния ѝ подпис, както и никакви данни да е сезирала за такова деяние съответните компетентни органи и доставчика на електронния подпис.
Предвид факта, че в съдебната зала не станаха ясни мотивите за определената присъда, наблюдаващият прокурор ще допълни протеста, щом съставът на съда съобщи мотивите за решението си.
До коментар #2 от "честен ционист":И Тиквата Борисов има дете от мис Гащи и затова с крадени пари й купи къща в Испания, но съда е в затруднение.
Внушенията от Шишковите медии, клеветите, лъжите НЕ СА ИСТИНА и няма как да станат!
8 един БЪЛГАРИН
В момента един човек без присъда е в затвора и съда, който го е поставил там казва, че не е негова работа да се занимава с това.
Коментиран от #58
що толкова много мъже я лашкаате че ей на на какво е заприличала на леличка
11 За ленда
До коментар #10 от "Да ви имам проблема!":Това какво общо има с подсъдимите действия на ленда, а забравох в п е де бе така се чете правото
12 Тъжно
13 Фалшификатор... невинен
14 мда
15 Парадокс БГ
В случая с Лена Бориславова съдът е преценил, че обвинението не е подкрепено с достатъчно доказателства – нито относно това, че документите са използвани с умисъл, нито че подсъдимата е извършила престъпление. Това само по себе си говори, че делото е било слабо структурирано или че е имало значителни съмнения, които съдът е уважил, както е редно.
Важно е и друго: обвинението срещу Бориславова беше за чисто формален състав – „ползване на неистински документ“ – без да е налице щета, мотив или каквото и да било реално последствие. А когато в един случай няма вреда, няма мотив и няма убедителни доказателства, логичният резултат е именно оправдателна присъда.
16 Да ви имам проблема!
До коментар #11 от "За ленда":Съдът на първа инстанция вече се е произнесъл в полза на Бориславова, след като е изслушал всички аргументи и е преценил доказателствата по делото.
На фона на реални, тежки, системни проблеми в държавата е трудно да се приеме, че подобни чисто процедурни казуси заслужават такъв ресурс и внимание. Нормално е обществото да очаква прокуратурата да насочи усилията си към случаи със значителни последици, а не към дела, които изглеждат като прекомерна криминализация на административни спорности.
17 Глупости
До коментар #3 от "Да де":Ама ти наистина ли го мислиш това дето си написал ? Добре , че няма референдуми в РБ , че що малоумници щяха да гласуват !
18 Лена е НЕВИННА!
А в случая с Лена Бориславова съдът вече е казал ясно: доказателства за вина няма.
17:53 19.11.2025
19 Медийна дъвка
20 Фактите говорят:
17:55 19.11.2025
21 .......
22 За ленда
До коментар #16 от "Да ви имам проблема!":На първа инстанция
23 А КТБ кога? А кюлчетата и пачките кога?
В същото време наблюдаваме как огромни, действителни, доказуеми и обществено значими казуси — фалитът на КТБ, злоупотреби за стотици милиони, подкупи, корупционни скандали по високите етажи на властта — остават без резултат. Това неизбежно поставя под въпрос приоритетите в държавното обвинение. Как е възможно да се стига до протест срещу оправдателната присъда по дело без щета и без последици, а в същото време десетки тежки корупционни разследвания стоят замразени с години?
24 Мнение
До коментар #22 от "За ленда":Лена Бориславова изглежда по-скоро като човек, който попада под ударите на институции, които действат избирателно — строго към едни, мълчаливо към други. И ако съдът вече е преценил, че няма вина, ако няма доказателства за неправомерно действие, ако няма щета, тогава защо се продължава натискът? Вместо да се търси истинската корупция, вместо да се преследват големите случаи, се губи време в дребни, спорни, административни казуси.
25 Вина НЕ е доказана! Точка!
До коментар #22 от "За ленда":Решението на съда има и по-широк смисъл: то напомня, че правосъдието трябва да остане над политиката.
А в случая с Бориславова — на този етап правосъдието говори ясно: вина не е доказана.
26 Знаете ли какво е ад
27 Анонимен
28 На МВР е прокуратурата
До коментар #21 от ".......":На МВР е прокуратурата и не е независима !
Пълно е с луди в прокуратурата,пълно!
31 Сандо
32 Цвете
33 Реалист
До коментар #21 от ".......":Като не е на Пеевски, защо прокуратурата се занимава с глупости, а не разследва Пеевски? Как Пеевски стана милионер след фалита на КТБ?
34 Далавера Импекс
35 Прав си!
До коментар #17 от "Глупости":Простата и крадлива Тиква Борисов с крадени пари е закупил къща в Барселона за мис Гащи от която има дете.
36 Има разлика!
До коментар #27 от "Анонимен":Глобите са ФИНАНСОВО ВЗЕМАНЕ, а случая с Лена Бориславова е БЕЗ финансово задължение, БЕЗ щета за Държавата, БЕЗ изчезнали пари, БЕЗ злоупотреба с бюджет, т.е. БЕЗ МАТЕРИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ!!
Кое не разбираш??.?
37 Разликата е огромна:
До коментар #27 от "Анонимен":🔵 Твоят пример
→ документ за плащане на глоба
→ засяга пари
→ засяга държавния бюджет
→ нанася реална щета
→ директна измама
→ престъпление без спор
🟡 Случаят с Бориславова
→ вътрешни документи на НПО
→ няма пари, няма щета
→ няма ощетено лице
→ спор за формалности
→ доказателства за умисъл липсват
→ СЪДЪТ ВЕЧЕ Я ОПРАВДА!
Няма пари, няма щета, няма мотив и съдът вече е казал, че няма вина, прокуратурата продължава да се занимава с формалности и глупости!
38 .......
До коментар #33 от "Реалист":През 2001 г. Делян Пеевски става член на НДСВ, тогавашният министър на транспорта Пламен Петров го назначава за парламентарен секретар и му възлага да оглави борда на „Пристанище Варна“ ЕАД – най-голямото пристанище в България, тогава Пеевски е само на 21 години, пост от който по-късно е освободен поради липса на образователен ценз.14 Според Юрген Рот тогава пристанището се владее от свързваната с организирана престъпност групировка ТИМ. При правителството на Симеон Сакскобургготски майката на Пеевски, Ирена Кръстева, е шеф на Българския спортен тотализатор. От май 2005 г. Пеевски е следовател в стопански отдел на Столичната следствена служба, макар че според закона за тази длъжност се изисква двегодишен стаж. Пет месеца по-късно е назначен за заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии в правителството на Сергей Станишев. Там той наблюдава Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. Става и член на междуведомствената комисия, която издава лицензите за търговия с оръжие.
39 Георги
До коментар #25 от "Вина НЕ е доказана! Точка!":тя лично е внесла неистински документи под които стои нейният подпис, а другите, чиито подписи стоят на тея документи твърдят, че никога не са ги подписвали, но по някакви неясни причини ленчето не е виновна.
40 разказ
До коментар #9 от "моля по малко я ползвайте лена":В Харвард е пълно с студенти афроамериканци,нигерийци и южноафриканци.Тренирала е активно креватна гимнастика.
41 защо
Наш човек - ето ви мотивите.
42 Анонимен
До коментар #35 от "Прав си!":35 ти наясно ли си с действителността изобщо
43 Аврам
44 Чисто и просто
До коментар #5 от "Горски":Правят ни на маймуни.Фаршифициране на подпис си е ФАЛШИФИШИРАНЕ и колкото и да са образовани и да могат да ни омотават с купешки приказки, не сме толкова невежи.
45 Ти наясно ли си
До коментар #36 от "Има разлика!":Правилата и законите са задължителни за всеки и не подлежат на тълкуване !
46 Промяна
47 Виж сега,
До коментар #42 от "Анонимен":Че простата и крадлива герберска Тиква Борисов има дете от мис Гащи, спор няма. Че и е купил огромна къща в Испания, спор няма. Че къщата е купена с крадени пари от Тиквата, спор няма. Но може да се спори дали къщата струва 2 милиона евро или повече.
48 Промяна
До коментар #36 от "Има разлика!":КАК БЕЗ ЩЕТА С ТЕЗИ ФАЛШИФИКАТИ КИРО СТАВА МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ
49 Анонимен
До коментар #47 от "Виж сега,":Ти добре ли си изобщо и какво толкова те интересува животът на някои хора ГЛЕДАЙ своят живот ИЛИ нямаш свой хахахаха
50 Виж сега
До коментар #37 от "Разликата е огромна:":Навремето,дъщеря ми във втори клас,се наложи да живее при баба си и дядо си.Подписала на отлична оценка дядо си(с еднакви букви са имената им)Получила мъмрене пред класа,ние й се карахме.Това са уроците в живота,да знае детето,че това НЕ СЕ ПРАВИ Кажи ми сега,дипломиран адвокат защо търси виновни другаде.Морал най-малкото трябва да има.
51 Тази
18:43 19.11.2025
До коментар #47 от "Виж сега,":Не си в час.Пиши по темата,бе човек.По-долу ком 50 съм го писала аз,просто съвпадение на заглавие.Пък ти не се опитвай да оправдаваш едно нарушение с друго нарушение на морала.Да не си светил на ББ.
53 Никой
Ленчето си отива при другото Ленче - с кремчето, консумирала е престъплението - то е очевидно.
Не се е подписвала - напротив - връткала е всякакви истории.
54 Ха..ха..ха
До коментар #52 от "Хайде стига":Мис Гащи не иска светлина от Тиквата Борисов или някой да им свети, а иска скъпи имоти.
55 българка
58 Голям смех
До коментар #8 от "един БЪЛГАРИН":Корумпираният кмет на Варна е виновен и всички съдебни състави след като видят доказателствата постановяват едно и също ВИНОВЕН е и трябва да остане в ареста, а сега затвора, защото е супер вреден... и Лена Бориславова трябва да го последва.
59 прс
60 Даката
До коментар #18 от "Лена е НЕВИННА!":Е как да няма... попълваш данъчна декларация едно към гьотере с фалшиви подписи и после какво... ами казваш, че след като на Лена Бориславова и се размина и на мен тогава трябва да ми се размине и така, за фалшива данъчна декларация примерно не бива да последват никакви санкции... нали така
А съществува полиграф и съм на 100%, че Лена не може да го издържи.
62 Виновна е
63 Позор за българския съд
64 Има тежки последици
До коментар #36 от "Има разлика!":Как да няма материални последици? След фалшифизираните от Лена от парапета подписи, Киро просто стана министър, сетне премиер, и страната потъна с политическа, и финансова криза.
65 хари потър
66 Закривай
67 ПЕНКО
