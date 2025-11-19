Новини
Софийската районна прокуратура протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова

19 Ноември, 2025 17:09 1 711 67

В съдебната зала не са станали ясни мотивите за определената присъда. Наблюдаващият прокурор ще допълни протеста, щом съставът на съда съобщи мотивите за решението си

Софийската районна прокуратура протестира оправдателната присъда на Лена Бориславова - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест спрямо оправдателна присъда, постановена от състав на Софийски районен съд спрямо Лена Бориславова за това, че в условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на тях са положени от членове на Сдружение „Да запазим Корал“. Това съобщават от СРП.

Бориславова е привлечена към наказателна отговорност за това, че на 13.05.2021 г. около 01,55 часа пред длъжностно лице при Агенция по вписванията в гр. София съзнателно се ползвала от неистински частни документи – Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ; Списък на всички членове на сдружение с нестопанска цел „Да запазим Корал“ към 06 май 2021 г.; Протокол относно разлепване на покана за свикване на Общо събрание на „Да запазим Корал“ Сдружение от дата 20.04.2021 г.; Покана за свикване на Общо събрание Сдружение „Да запазим Корал“ и Протокол от Общо събрание на Сдружение „Да запазим Корал“, на които е бил придаден вид, че подписите на документите са положени от А.Р. - председател на Управителния съвет на Сдружение „Да запазим Корал“, и от М.Д. (член на Сдружението), а действително не били положени от тях. Бориславова се е ползвала и от пълномощно, с което е упълномощена самата тя, на което бил придаден вид, че подписът на документа е положен от А.Р., а действително не бил положен от него.

На 14.05.2021 г. около 11,45 часа пред длъжностно лице при Агенция по вписванията Лена Бориславова съзнателно се ползвала от следните неистински документи: Списък на всички членовете на сдружение с нестопанска цел „Да запазим Корал“; Списък на всички членове на Сдружението, присъствали на Общото събрание, проведено на 06 май 2021 г.; Списък на всички членове на сдружение с нестопанска цел „Да запазим Корал“ към 19 април 2021 г. и Протокол от събрание на Управителния съвет на Сдружение „Да запазим Корал“, на които бил придаден вид, че подписите на документите са положени от председателя на Управителния съвет на Сдружение „Да запазим Корал“ и от негови членове, а в действителност не били положени от тях. Депутатът от ПП-ДБ отново ползвала и пълномощното, което представила и предишния ден.

Тя е обвинена, че съзнателно се е ползвала от неистинските документи, като те са употребени за да се докаже, че е прекратено правното отношение между Кирил Петков и Сдружение „Да запазим Корал“, като от нея не може да се търси наказателна отговорност за съставянето на документите.

На 18.11.2025 г. състав на Софийски районен съд постанови оправдателна присъда спрямо Бориславова. Наблюдаващият прокурор не е съгласен с постановената присъда и намира за безспорно доказано деянието, вината и авторството на подсъдимата и продължава да поддържа обвинението спрямо нея, именно затова днес, 19.11.2025 г., е внесен протест. В него се посочва, че квалифицираният електронен подпис има същата правна стойност като саморъчния подпис и че не би следвало притежателят да позволява ползването му да е обществено достъпно. Освен това в обясненията си пред съдебния състав подсъдимата не посочва никакви конкретни данни относно евентуално неправомерно ползване на електронния ѝ подпис, както и никакви данни да е сезирала за такова деяние съответните компетентни органи и доставчика на електронния подпис.

Предвид факта, че в съдебната зала не станаха ясни мотивите за определената присъда, наблюдаващият прокурор ще допълни протеста, щом съставът на съда съобщи мотивите за решението си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    14 10 Отговор
    Ако беше дружество "Да унищожим Корал" пак ли щяха да я съдят?

    17:20 19.11.2025

  • 2 честен ционист

    16 28 Отговор
    Много ясно, че ще е оправдателна присъдата. Къде сте виждали да осъдят ефективно едновременно и бащата и майката.

    Коментиран от #3

    17:22 19.11.2025

  • 3 Да де

    26 18 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И Тиквата Борисов има дете от мис Гащи и затова с крадени пари й купи къща в Испания, но съда е в затруднение.

    Коментиран от #17

    17:25 19.11.2025

  • 4 Еееее , не

    12 2 Отговор
    Тя пък адвокат ли си взела ?!

    17:33 19.11.2025

  • 5 Горски

    28 7 Отговор
    Навсякъде са преплетени като свински черва. Делата, повечето, не се гледат по същество, а кой е, какъв е, как трябва да се изкара.... лош, добър и т.н. Тая пантера фалшифицирала документ, съзнателно, официален документ, с цел да се заблуди държавен орган и тия ми ги въртят от хиляда и една нощ, разни фантастики, само и само да е изкарат невинна. То не стига, че и наказанието е смешно, но все пак . Значи Ленчето си оставила безстопанствено паролата и електронния подпис на бюрото в кантората и можело някой друг да извърши фалшификацията.А кой е сътрудника по това време на Киро министъра и кой ползваше парапетко?Адв.Лулчева и тя си оставяла по същия начин паролата с електронния подпис безстопанствено.И Лена оправдана ,щото друг рязал и нагласял подписи за Общо събрание на 10 човека ,друг подписал управителя и друг внесъл в ТР с нейния подпис.Такова явно безобразие и слугинащина от съда ,след като на всички е известно ,нямам думи.

    Коментиран от #44

    17:35 19.11.2025

  • 6 За ленда

    18 5 Отговор
    И баба и явно е в реда на нормата да подпишеш друго лице, да фалшифицирал документ за гражданство, тя така ги е учила нещата. Те не са mafia

    Коментиран от #10

    17:35 19.11.2025

  • 7 Възмутен

    15 22 Отговор
    Напразни са напъните на мафията зад ГЕРБ-ДПС Ново Начало да унижат и злепоставят острието на Продължаваме Промяната - Лена Бориславова!!!
    Внушенията от Шишковите медии, клеветите, лъжите НЕ СА ИСТИНА и няма как да станат!

    17:35 19.11.2025

  • 8 един БЪЛГАРИН

    13 13 Отговор
    По повод делото за Коцев – 4 месеца Софийския съд го държи в затвора, на 5тия месец делото се внася в съда, но съда решава, че не е компетентен.
    В момента един човек без присъда е в затвора и съда, който го е поставил там казва, че не е негова работа да се занимава с това.

    Коментиран от #58

    17:38 19.11.2025

  • 9 моля по малко я ползвайте лена

    17 11 Отговор
    много амортизирана изглежда тая квачка лена? кои я е амортизирал толкова много

    що толкова много мъже я лашкаате че ей на на какво е заприличала на леличка

    Коментиран от #40

    17:39 19.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 За ленда

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "Да ви имам проблема!":

    Това какво общо има с подсъдимите действия на ленда, а забравох в п е де бе така се чете правото

    Коментиран от #16

    17:42 19.11.2025

  • 12 Тъжно

    14 7 Отговор
    Вместо да си гледа Кирка, тя фалшифицира подписи

    17:43 19.11.2025

  • 13 Фалшификатор... невинен

    19 7 Отговор
    Съдът може да каже, че и мустак няма Ленчето, но уви, истината е друга 😉

    17:47 19.11.2025

  • 14 мда

    19 4 Отговор
    само питам еуглена, ако аз подпиша някого, ще бъда ли оправдан

    17:48 19.11.2025

  • 15 Парадокс БГ

    11 13 Отговор
    Оправдателната присъда на Софийския районен съд по казуса с документите на сдружение „Да запазим Корал“ показва нещо много важно, което често се губи в публичния шум: в правовата държава обвинението трябва да бъде доказано, а не да се приема на доверие.
    В случая с Лена Бориславова съдът е преценил, че обвинението не е подкрепено с достатъчно доказателства – нито относно това, че документите са използвани с умисъл, нито че подсъдимата е извършила престъпление. Това само по себе си говори, че делото е било слабо структурирано или че е имало значителни съмнения, които съдът е уважил, както е редно.
    Важно е и друго: обвинението срещу Бориславова беше за чисто формален състав – „ползване на неистински документ“ – без да е налице щета, мотив или каквото и да било реално последствие. А когато в един случай няма вреда, няма мотив и няма убедителни доказателства, логичният резултат е именно оправдателна присъда.

    17:49 19.11.2025

  • 16 Да ви имам проблема!

    7 12 Отговор

    До коментар #11 от "За ленда":

    Съдът на първа инстанция вече се е произнесъл в полза на Бориславова, след като е изслушал всички аргументи и е преценил доказателствата по делото.
    На фона на реални, тежки, системни проблеми в държавата е трудно да се приеме, че подобни чисто процедурни казуси заслужават такъв ресурс и внимание. Нормално е обществото да очаква прокуратурата да насочи усилията си към случаи със значителни последици, а не към дела, които изглеждат като прекомерна криминализация на административни спорности.

    Коментиран от #22

    17:52 19.11.2025

  • 17 Глупости

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да де":

    Ама ти наистина ли го мислиш това дето си написал ? Добре , че няма референдуми в РБ , че що малоумници щяха да гласуват !

    Коментиран от #35

    17:52 19.11.2025

  • 18 Лена е НЕВИННА!

    10 13 Отговор
    В крайна сметка, в едно демократично общество трябва да приемаме, че човек е невинен, докато не бъде доказано обратното.
    А в случая с Лена Бориславова съдът вече е казал ясно: доказателства за вина няма.

    Коментиран от #60

    17:53 19.11.2025

  • 19 Медийна дъвка

    4 13 Отговор
    Случаят с Лена Бориславова е показателен за това как в България често се образуват дела, които изглеждат повече като инструмент за политически натиск, отколкото като стремеж към справедливост. Обвинението срещу нея се базира на формални хипотези за използване на документи, за които дори прокуратурата не твърди, че тя е съставила. Няма щета, няма материален интерес, няма ощетено лице. И въпреки това – години наред делото се влачи и се превръща в медиен сюжет.

    Коментиран от #56

    17:54 19.11.2025

  • 20 Фактите говорят:

    6 11 Отговор
    Фактът, че съдът я оправда на първа инстанция, говори сам за себе си. Това решение показва, че обвинението не е успяло да докаже нито умисъл, нито авторство, нито дори знание. Когато подсъдимият не само няма мотив, но и няма конкретна роля в съставянето на документи, логичната и справедлива реакция на съда е да постанови оправдателна присъда.

    17:55 19.11.2025

  • 21 .......

    7 8 Отговор
    Ха сега - прокуратурата била на Пеевски ,да ама друг път

    Коментиран от #28, #30, #33

    17:55 19.11.2025

  • 22 За ленда

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Да ви имам проблема!":

    На първа инстанция

    Коментиран от #24, #25

    17:56 19.11.2025

  • 23 А КТБ кога? А кюлчетата и пачките кога?

    7 8 Отговор
    Съдът е институцията, която оценява фактите, а не медийното говорене и политическите пориви.
    В същото време наблюдаваме как огромни, действителни, доказуеми и обществено значими казуси — фалитът на КТБ, злоупотреби за стотици милиони, подкупи, корупционни скандали по високите етажи на властта — остават без резултат. Това неизбежно поставя под въпрос приоритетите в държавното обвинение. Как е възможно да се стига до протест срещу оправдателната присъда по дело без щета и без последици, а в същото време десетки тежки корупционни разследвания стоят замразени с години?

    17:56 19.11.2025

  • 24 Мнение

    5 12 Отговор

    До коментар #22 от "За ленда":

    Лена Бориславова изглежда по-скоро като човек, който попада под ударите на институции, които действат избирателно — строго към едни, мълчаливо към други. И ако съдът вече е преценил, че няма вина, ако няма доказателства за неправомерно действие, ако няма щета, тогава защо се продължава натискът? Вместо да се търси истинската корупция, вместо да се преследват големите случаи, се губи време в дребни, спорни, административни казуси.

    17:57 19.11.2025

  • 25 Вина НЕ е доказана! Точка!

    5 9 Отговор

    До коментар #22 от "За ленда":

    Решението на съда има и по-широк смисъл: то напомня, че правосъдието трябва да остане над политиката.
    А в случая с Бориславова — на този етап правосъдието говори ясно: вина не е доказана.

    Коментиран от #39

    17:58 19.11.2025

  • 26 Знаете ли какво е ад

    5 7 Отговор
    Всички прокурори са на МВР и ГЕРБ,тези са някакъв ад,правят и вашия живот ад без да осъзнавате!

    17:58 19.11.2025

  • 27 Анонимен

    12 3 Отговор
    А аз мога ли тогава да си подписвам бележки, че съм си платил глобите?

    Коментиран от #36, #37

    18:00 19.11.2025

  • 28 На МВР е прокуратурата

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от ".......":

    На МВР е прокуратурата и не е независима !
    Пълно е с луди в прокуратурата,пълно!

    18:00 19.11.2025

  • 29 Цвете

    6 7 Отговор
    ЗАЩО НЕ СЕ ЦИТИРА ИМЕТО НА ТОЗИ ПРОКУРОР? КОЙ Е ТОЗИ ИЛИ ТАЗИ? ПАК ПОДМОЛНО СИ ПРОДЪЛЖАВА ВЕЧЕ ВСИЧКО ОТ 35 ГОДИНИ? 🤔👎😶‍🌫️🇧🇬🇧🇬

    18:01 19.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сандо

    7 4 Отговор
    Е можеше да я пратят за няколко години в Белене.

    18:04 19.11.2025

  • 32 Цвете

    7 4 Отговор
    ЗАЩО НЕ СЕ ЦИТИРА ИМЕТО НА ТОЗИ ПРОКУРОР? КОЙ Е ТОЗИ ИЛИ ТАЗИ? ПАК ПОДМОЛНО СИ ПРОДЪЛЖАВА ВЕЧЕ ВСИЧКО ОТ 35 ГОДИНИ? 🤔👎😶‍🌫️🇧🇬🇧🇬

    18:05 19.11.2025

  • 33 Реалист

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от ".......":

    Като не е на Пеевски, защо прокуратурата се занимава с глупости, а не разследва Пеевски? Как Пеевски стана милионер след фалита на КТБ?

    Коментиран от #38

    18:05 19.11.2025

  • 34 Далавера Импекс

    11 2 Отговор
    Съдията и той е ходил при парапета...май🤫😉

    18:06 19.11.2025

  • 35 Прав си!

    5 8 Отговор

    До коментар #17 от "Глупости":

    Простата и крадлива Тиква Борисов с крадени пари е закупил къща в Барселона за мис Гащи от която има дете.

    Коментиран от #42

    18:07 19.11.2025

  • 36 Има разлика!

    2 8 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Глобите са ФИНАНСОВО ВЗЕМАНЕ, а случая с Лена Бориславова е БЕЗ финансово задължение, БЕЗ щета за Държавата, БЕЗ изчезнали пари, БЕЗ злоупотреба с бюджет, т.е. БЕЗ МАТЕРИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ!!
    Кое не разбираш??.?

    Коментиран от #45, #48, #64

    18:09 19.11.2025

  • 37 Разликата е огромна:

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    🔵 Твоят пример
    → документ за плащане на глоба
    → засяга пари
    → засяга държавния бюджет
    → нанася реална щета
    → директна измама
    → престъпление без спор
    🟡 Случаят с Бориславова
    → вътрешни документи на НПО
    → няма пари, няма щета
    → няма ощетено лице
    → спор за формалности
    → доказателства за умисъл липсват
    → СЪДЪТ ВЕЧЕ Я ОПРАВДА!

    Няма пари, няма щета, няма мотив и съдът вече е казал, че няма вина, прокуратурата продължава да се занимава с формалности и глупости!

    Коментиран от #50

    18:12 19.11.2025

  • 38 .......

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Реалист":

    През 2001 г. Делян Пеевски става член на НДСВ, тогавашният министър на транспорта Пламен Петров го назначава за парламентарен секретар и му възлага да оглави борда на „Пристанище Варна“ ЕАД – най-голямото пристанище в България, тогава Пеевски е само на 21 години, пост от който по-късно е освободен поради липса на образователен ценз.14 Според Юрген Рот тогава пристанището се владее от свързваната с организирана престъпност групировка ТИМ. При правителството на Симеон Сакскобургготски майката на Пеевски, Ирена Кръстева, е шеф на Българския спортен тотализатор. От май 2005 г. Пеевски е следовател в стопански отдел на Столичната следствена служба, макар че според закона за тази длъжност се изисква двегодишен стаж. Пет месеца по-късно е назначен за заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии в правителството на Сергей Станишев. Там той наблюдава Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. Става и член на междуведомствената комисия, която издава лицензите за търговия с оръжие.

    18:13 19.11.2025

  • 39 Георги

    13 2 Отговор

    До коментар #25 от "Вина НЕ е доказана! Точка!":

    тя лично е внесла неистински документи под които стои нейният подпис, а другите, чиито подписи стоят на тея документи твърдят, че никога не са ги подписвали, но по някакви неясни причини ленчето не е виновна.

    18:13 19.11.2025

  • 40 разказ

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "моля по малко я ползвайте лена":

    В Харвард е пълно с студенти афроамериканци,нигерийци и южноафриканци.Тренирала е активно креватна гимнастика.

    18:13 19.11.2025

  • 41 защо

    7 2 Отговор
    Мотиви, та мотиви.
    Наш човек - ето ви мотивите.

    18:20 19.11.2025

  • 42 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Прав си!":

    35 ти наясно ли си с действителността изобщо

    Коментиран от #47

    18:29 19.11.2025

  • 43 Аврам

    11 0 Отговор
    Защото е гълтала мъжки хормони,затова има мустаци Лена. Като знаем Киро може и брада да пусне.

    18:30 19.11.2025

  • 44 Чисто и просто

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Правят ни на маймуни.Фаршифициране на подпис си е ФАЛШИФИШИРАНЕ и колкото и да са образовани и да могат да ни омотават с купешки приказки, не сме толкова невежи.

    18:30 19.11.2025

  • 45 Ти наясно ли си

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Има разлика!":

    Правилата и законите са задължителни за всеки и не подлежат на тълкуване !

    18:33 19.11.2025

  • 46 Промяна

    8 0 Отговор
    КАК ТАКА ЩЕ Я ОПРАВДАВАТ ИМА ДЕЙСТВИЕ ИМА ФАЛШИФИЦИРАНЕ ИМА НАЗНАЧАВАНЕ НА КИРО ТОГАВА КОЙ Е ИЗВЪРШИЛ ВСИЧКОТО ТОВА

    18:34 19.11.2025

  • 47 Виж сега,

    3 9 Отговор

    До коментар #42 от "Анонимен":

    Че простата и крадлива герберска Тиква Борисов има дете от мис Гащи, спор няма. Че и е купил огромна къща в Испания, спор няма. Че къщата е купена с крадени пари от Тиквата, спор няма. Но може да се спори дали къщата струва 2 милиона евро или повече.

    Коментиран от #49, #52

    18:36 19.11.2025

  • 48 Промяна

    11 0 Отговор

    До коментар #36 от "Има разлика!":

    КАК БЕЗ ЩЕТА С ТЕЗИ ФАЛШИФИКАТИ КИРО СТАВА МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ

    18:37 19.11.2025

  • 49 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #47 от "Виж сега,":

    Ти добре ли си изобщо и какво толкова те интересува животът на някои хора ГЛЕДАЙ своят живот ИЛИ нямаш свой хахахаха

    18:38 19.11.2025

  • 50 Виж сега

    10 0 Отговор

    До коментар #37 от "Разликата е огромна:":

    Навремето,дъщеря ми във втори клас,се наложи да живее при баба си и дядо си.Подписала на отлична оценка дядо си(с еднакви букви са имената им)Получила мъмрене пред класа,ние й се карахме.Това са уроците в живота,да знае детето,че това НЕ СЕ ПРАВИ Кажи ми сега,дипломиран адвокат защо търси виновни другаде.Морал най-малкото трябва да има.

    18:42 19.11.2025

  • 51 Тази

    11 0 Отговор
    Мустаката жена, фалшификаторка , че е оправдана -оправдана е!Това според мен е поредната фейк новина, че нещо се обжалва, поредната ванипулация и пр,акция на "умнокрасивите", предвид, че правят протест утре за корумпето Благо

    18:43 19.11.2025

  • 52 Хайде стига

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Виж сега,":

    Не си в час.Пиши по темата,бе човек.По-долу ком 50 съм го писала аз,просто съвпадение на заглавие.Пък ти не се опитвай да оправдаваш едно нарушение с друго нарушение на морала.Да не си светил на ББ.

    Коментиран от #54

    18:49 19.11.2025

  • 53 Никой

    8 0 Отговор
    Доста е закъсала - защото тази адвокатка е - вече слаба.

    Ленчето си отива при другото Ленче - с кремчето, консумирала е престъплението - то е очевидно.

    Не се е подписвала - напротив - връткала е всякакви истории.

    18:59 19.11.2025

  • 54 Ха..ха..ха

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Хайде стига":

    Мис Гащи не иска светлина от Тиквата Борисов или някой да им свети, а иска скъпи имоти.

    19:09 19.11.2025

  • 55 българка

    2 1 Отговор
    Нечии кирливи ризи, в които се е въргаляло едно дебело прасе, излизат на показ!

    19:19 19.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Голям смех

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "един БЪЛГАРИН":

    Корумпираният кмет на Варна е виновен и всички съдебни състави след като видят доказателствата постановяват едно и също ВИНОВЕН е и трябва да остане в ареста, а сега затвора, защото е супер вреден... и Лена Бориславова трябва да го последва.

    21:11 19.11.2025

  • 59 прс

    0 4 Отговор
    Няма как в залата да станат ясни мотивите! Този наблюдаващ прокурор,къде е учил?

    21:23 19.11.2025

  • 60 Даката

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Лена е НЕВИННА!":

    Е как да няма... попълваш данъчна декларация едно към гьотере с фалшиви подписи и после какво... ами казваш, че след като на Лена Бориславова и се размина и на мен тогава трябва да ми се размине и така, за фалшива данъчна декларация примерно не бива да последват никакви санкции... нали така
    А съществува полиграф и съм на 100%, че Лена не може да го издържи.

    21:24 19.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Виновна е

    4 0 Отговор
    По тази логика всичко с електронен подпис е фалшиво. Виновна е ако искат да и намалят наказнието, но го е напраеила.

    21:38 19.11.2025

  • 63 Позор за българския съд

    5 0 Отговор
    Съдът се подиграва с всички българи, с държавата, ако я има. Има безспорни доказателства, че Лена Бориславова е фалшифицирала подписите и че сама е представила документите в Търгавсщия регистър, мйй с участието на мутиращия й колега Николай Минчев. След което Кирил Петков стана министър. В същото време Лена Бориславона напористо напада хора които според нея, отнемали правата на другите, а тя прави същото с хората, чиито подписи е фалшифицирала. И след всичко това, ще й се размине дори без глоба, или "порицание", както в любимия й социализъм?

    22:28 19.11.2025

  • 64 Има тежки последици

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Има разлика!":

    Как да няма материални последици? След фалшифизираните от Лена от парапета подписи, Киро просто стана министър, сетне премиер, и страната потъна с политическа, и финансова криза.

    22:34 19.11.2025

  • 65 хари потър

    3 0 Отговор
    тая баба беше адвокат на БАЙ ТОШО и всички разбрахме че е бедняк със кърпени чорапи. И тук схемата е същата лена фалшифицирала но не е съвсем сигурно че е тя, и че заради нея кирчо станал премиер.НО със сигурност е стсанал премиер заради фалшив подпис ТАЯ баба не я ли хвана деменцията и докога ще ни мота и лъже

    05:08 20.11.2025

  • 66 Закривай

    2 0 Отговор
    Няма такава държава

    05:18 20.11.2025

  • 67 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    НЯМА ПОНЯТИЕ " СЪД " ---ИМА СЪДЛЬО -СЪДЛЯР / ОТ НИКОГО НЕИЗБРАН / МУНЬО ИЛИ Д РИ СЛА ПЕТРОВ /А --НЯМА МОТИВИ -ПОЛОВИН ГОДИНА ---НО ПАРИТЕ СА ПРЕВЕДЕНИ ОТ ЦРУ !!!!!!!!!!!!!!

    14:33 20.11.2025

