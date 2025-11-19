Новини
Нападател на Борусия Дортмунд отнесе сериозна глоба за притежание на оръжие

19 Ноември, 2025 20:58 967 3

Адейеми е изиграл 14 мача за Борусия Дортмунд във всички състезания този сезон, като е отбелязал 3 гола и е дал 3 асистенции

Нападателят на Борусия Дортмунд Карим Адейеми е глобен с 450 000 евро за незаконно притежание на оръжие, съобщава Bild. Според източник, 23-годишният играч е разполагал с месингов бокс и електрошоков пистолет, и двете от които са забранени съгласно германското законодателство. Адвокатът на Адейеми твърди, че предметите са получени чрез „Мистериозна кутия“, поръчана в TikTok.

Адейеми е изиграл 14 мача за Борусия Дортмунд във всички състезания този сезон, като е отбелязал 3 гола и е дал 3 асистенции.


  • 1 Мистериозна, мистериозна,

    3 0 Отговор
    колко па да е мистериозна тази кутия, която е получил?

    21:24 19.11.2025

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    450 000 или 4500?

    21:50 19.11.2025

  • 3 Името му

    2 0 Отговор
    Говори за произхода му! Сами може да си направите заключението

    07:20 20.11.2025

