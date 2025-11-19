Нападател на Борусия Дортмунд отнесе сериозна глоба за притежание на оръжие

Нападателят на Борусия Дортмунд Карим Адейеми е глобен с 450 000 евро за незаконно притежание на оръжие, съобщава Bild. Според източник, 23-годишният играч е разполагал с месингов бокс и електрошоков пистолет, и двете от които са забранени съгласно германското законодателство. Адвокатът на Адейеми твърди, че предметите са получени чрез „Мистериозна кутия“, поръчана в TikTok.

Адейеми е изиграл 14 мача за Борусия Дортмунд във всички състезания този сезон, като е отбелязал 3 гола и е дал 3 асистенции.