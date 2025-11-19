""Лукойл": Надяваме се, че особеният управител на активите ни в България ще осигури тяхното нормално функциониране"

"Лукойл“ се надява, че особеният управител на неговите активи в България ще осигури нормалното им функциониране и доставките на гориво на пазара на страната, съобщи компанията днес, предава ТАСС, цитирана от "Фокус".
"Изразяваме надежда, че външният управител ще действа в строго съответствие с приложимото законодателство с цел продължаване на дейността на организациите, ще осигури нормалната им работа за снабдяване на пазара на България с гориво, плащане на данъци и поддържане на високи стандарти на социалната политика по отношение на служителите на завода, установени и поддържани от "Лукойл“, се посочва в съобщението.
Компанията също така отбелязва, че си запазва правото да защити правата и законните си интереси в съда в случай на тяхното нарушение.
На 14 ноември в България беше приет закон за въвеждане на външно управление в завода "Лукойл - Нефтохим Бургас“, "Лукойл - България“ и други организации от групата "Лукойл“ в България външно управление, като от 17 ноември 2025 г. всички правомощия на управителните органи на посочените организации преминават към външен(особен) управител.
