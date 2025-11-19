Новини
България »
Всички градове »
"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител на активите ни в България ще осигури тяхното нормално функциониране

"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител на активите ни в България ще осигури тяхното нормално функциониране

19 Ноември, 2025 17:39 1 704 17

  • лукойл-
  • особен управител-
  • активи-
  • българия

Компанията също така отбелязва, че си запазва правото да защити правата и законните си интереси в съда в случай на тяхното нарушение.

"Лукойл": Надяваме се, че особеният управител на активите ни в България ще осигури тяхното нормално функциониране - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Лукойл“ се надява, че особеният управител на неговите активи в България ще осигури нормалното им функциониране и доставките на гориво на пазара на страната, съобщи компанията днес, предава ТАСС, цитирана от "Фокус".

"Изразяваме надежда, че външният управител ще действа в строго съответствие с приложимото законодателство с цел продължаване на дейността на организациите, ще осигури нормалната им работа за снабдяване на пазара на България с гориво, плащане на данъци и поддържане на високи стандарти на социалната политика по отношение на служителите на завода, установени и поддържани от "Лукойл“, се посочва в съобщението.

Компанията също така отбелязва, че си запазва правото да защити правата и законните си интереси в съда в случай на тяхното нарушение.

На 14 ноември в България беше приет закон за въвеждане на външно управление в завода "Лукойл - Нефтохим Бургас“, "Лукойл - България“ и други организации от групата "Лукойл“ в България външно управление, като от 17 ноември 2025 г. всички правомощия на управителните органи на посочените организации преминават към външен(особен) управител.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винченцо Андолини

    12 3 Отговор
    Ще внимава той не ами...
    Пластични операции и фалшив паспорт няма да го спасят иначе.

    17:50 19.11.2025

  • 2 си дзън

    9 6 Отговор
    Преди Лукойл източваше държавата, сега Спецов ще източи законно Лукойл
    с неизгодни договори. Да купи един патент за рафиниране на нефт
    за 2 млрд. например. Да вземе заем при 20% лихва и да заложи рафинерията да го плати.
    Съдът - с пръст в устата.

    17:50 19.11.2025

  • 3 ВЕЛИНСКИ

    6 3 Отговор
    И В КОЙ СЪД....МЕШЕРЕТО ЛИ...

    17:54 19.11.2025

  • 4 Какъв съд бе?

    8 13 Отговор
    Маскалия ще стои зад оградата в следващите 100 години! Поне!

    Коментиран от #12

    17:54 19.11.2025

  • 5 Едно е сигурно

    11 3 Отговор
    Ще осигури целия си род за 20 поколения напред. Заклевам се. Ако греша целия парламент да падне, и да затрупа 240-те разбойника.

    Коментиран от #13

    17:54 19.11.2025

  • 6 Жалка работа

    1 3 Отговор
    Щом руснаците само се надяват на правилни действия от мускулестия Гай явно им е удобен и са съгласни да ги полашка и тях!?

    18:06 19.11.2025

  • 7 ШИШИ

    7 0 Отговор
    ИНАЧЕ....ДУБАЙ А ТАМ...БОЙ,ТАКОВАНЕ ,И ГРЪЦКА МУЗИКА

    18:08 19.11.2025

  • 8 Как

    4 0 Отговор
    И ние на това се надяваме.

    18:17 19.11.2025

  • 9 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ТЪРСЕТЕ СИ АКТИВИТЕ ОТ НЯКОЙ НЕИМОТЕН РИМЛЯНИН!СПЕЦОВ Е СПЕЦ ПО ТЕЗИ ЗАДАЧИ!

    18:27 19.11.2025

  • 10 ЗАДАЧАТА НА СПЕЦА

    3 6 Отговор
    Е ясна.....да спре милиардите за дъртака кремълски и рафинерията да работи....другото е без значение....
    .

    18:28 19.11.2025

  • 11 Лукойл ша го ЗАПОРИРАМЕ

    2 2 Отговор
    И ша го шитнем..парите в отделна сметка. Ако путинягата слушка, може и да получи никакви трохи.

    18:30 19.11.2025

  • 12 ВЕЛИНСКИ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Какъв съд бе?":

    АМА ТОЧНО КАТО ОНАЗИ
    НА МЕХИКО АМЕРИКАНСКАТА ГРАНИЦА...

    18:38 19.11.2025

  • 13 Аоо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Едно е сигурно":

    Ако бог е решил да го дари с поколение, може да отидат в чужди ръце.

    18:39 19.11.2025

  • 14 ха, ха, ха...

    3 1 Отговор
    ""Лукойл": Надяваме се, че особеният управител на активите ни в България ще осигури тяхното нормално функциониране"

    Е, дано не ги хванат, че послезаради тях всички ще оперем пешкира. Стана малко като вица с циганчетата:
    - Утре ще отида до банката да изтегля малко пари.
    - Бате, ако не те хванат изтегли малко и за мен!

    18:42 19.11.2025

  • 15 ШФейк

    0 0 Отговор
    Я санкции, да ги затворят тия нещастници нагли, изтеглете управителя, да ги разцепат

    19:33 19.11.2025

  • 16 Тая сага

    1 1 Отговор
    с Лукойл скоро ще и видим края.Путин е много мирен и кротък,все пак става въпрос за Лукойл?Тука има нещо.Най вероятно компанията тихо и мирно ще бъде продадена на щатски фирми,в замяна на нещо свързано с Украйна.Иииии най-накрая ще подпишат мир.

    Коментиран от #17

    19:35 19.11.2025

  • 17 Путин е под САНКЦИИ

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тая сага":

    Ще му гушнат лукойла като стой та гледай....

    19:39 19.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол