"Възраждане“ срещу окрупняването на ВиК

„Възраждане“ внесе в Народното събрание пакет от поправки в Закона за водоснабдяването и канализацията, приет на първо гласуване преди месец, с основна цел да се прекрати задължителното окрупняване на ВиК операторите в един областен оператор и да се върне правото на общините самостоятелно да определят кой да управлява местната водоснабдителна система. Според вносителите това ще осигури по-голяма защита на общинската собственост, повече местен контрол и по-справедливи цени за потребителите.

В мотивите на предложените промени преди второ четене, вносителите от „Възраждане“ уточняват, че има общински дружества, които въпреки липсата на европейски средства инвестират и успяват да осигурят качествени услуги на социално приемлива цена.

„В страната няма общинско ВиК дружество, което да е въвело режим на водоснабдяването. Ето защо вливането в един неефективен ВиК оператор с лошо финансово състояние, предоставящ недобри услуги, само ще намали качеството на живот в консолидиралите се общини”, се посочва в мотивите.

Предложенията предвиждат в рамките на една обособена територия да могат да работят няколко ВиК дружества, като всяка община избира оператора, на когото да възложи дейността. Така се създава възможност общинските ВиК дружества, които според вносителите са доказали своята ефективност и устойчивост, да продължат да функционират, без да бъдат принудително сляти в по-големи и често финансово затруднени областни оператори.

„От няколко години различни общини буквално излизат на бунт от страна на местните им управляващи и граждани, с искане да напуснат водните асоциации, тъй като общинските им ВиК фалират, но същевременно са подложени на безпрецедентен натиск за консолидиране и принудително държани в общ воден оператор, а последиците са завишени в пъти цени на водата без инвестиции в областта на водопреносната мрежа. Всичко това е в абсолютно нарушение на обществените интереси”, твърдят от „Възраждане“.

С промените ще се разширяват правомощията на общинските съвети в управлението на ВиК системите, когато те са общинска собственост. Общините ще могат да приемат бизнес плановете на операторите, да одобряват регионалните генерални планове и да участват пряко в определянето на инвестициите, които засягат местните активи. Според вносителите това е необходимо, за да се прекрати практиката Министерството на регионалното развитие и благоустройството еднолично да определя бъдещето на ВиК сектора в дадена община, без да отчита спецификата и нуждите на местното население.

Съществен акцент е и промяната в модела на ценообразуване. „Възраждане“ настоява за диференцирани цени според начина на водоснабдяване – гравитачен, помпен или комбиниран. По думите им е несправедливо потребителите в населени места, в които водата достига без допълнителни разходи за електроенергия, да плащат същата цена като тези, при които подаването е изцяло помпено. Очакваният ефект, според родолюбците, е въвеждането на разходноориентирани цени, които отразяват действителната себестойност на услугата.

В тази връзка „Възраждане“ посочва, че в много високопланински и малки населени места водата се доставя гравитачно и без нужда от пречиствателни съоръжения, но въпреки това проектозаконът предвижда всички населени места в една област да плащат еднакви цени, определяни от новия регулатор. Това уеднаквяване обаче пренебрегва реалните разходи по водоснабдяването и ощетява потребителите в райони с по-евтино и по-лесно водоподаване, казват вносителите. „Проблемът за несправедливото формиране на сметките за доставяне на вода е дал основание на стотици български граждани безрезултатно да сезират различни институции. Тези граждани продължават да заплащат стойността на електроенергията, включена в цената на водата, която стойност не би трябвало изобщо да дължат при гравитачно водоснабдяване или съответно да дължат в непълен обем при комбинирано водоснабдяване“, се казва в мотивите.

Законопроектът задължава ВиК операторите да поемат по-ясни ангажименти за поддръжка, ремонт и инвестиции в мрежата, като това бъде включено и в договорите им с асоциациите по ВиК.

С поправките се въвежда и по-строга отговорност при нарушения – ако качеството на питейната вода се отклонява от нормативните изисквания, потребителите да не заплащат услугата за този период. Ако в продължение на повече от 24 часа няма достъп до вода, операторът да дължи обезщетения.

Според „Възраждане“ предложените промени ще доведат до повече прозрачност, по-добра защита на общинската собственост и по-ефективно управление на ВиК системите. Това би дало възможност на местните власти да защитят интересите на жителите си и да избегнат негативите от централизирания модел, който според вносителите е довел до неравнопоставеност, липса на инвестиции и влошаване на услугата в редица населени места.

Припомняме, че още през октомври “Възраждане” внесе предложение и за отпадането на така наречената такса водомер.