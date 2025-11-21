Новини
"Възраждане“ срещу окрупняването на ВиК

21 Ноември, 2025 09:32 1 225 16

Oбщините да решават кой управлява водата им

Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ внесе в Народното събрание пакет от поправки в Закона за водоснабдяването и канализацията, приет на първо гласуване преди месец, с основна цел да се прекрати задължителното окрупняване на ВиК операторите в един областен оператор и да се върне правото на общините самостоятелно да определят кой да управлява местната водоснабдителна система. Според вносителите това ще осигури по-голяма защита на общинската собственост, повече местен контрол и по-справедливи цени за потребителите.

В мотивите на предложените промени преди второ четене, вносителите от „Възраждане“ уточняват, че има общински дружества, които въпреки липсата на европейски средства инвестират и успяват да осигурят качествени услуги на социално приемлива цена.

„В страната няма общинско ВиК дружество, което да е въвело режим на водоснабдяването. Ето защо вливането в един неефективен ВиК оператор с лошо финансово състояние, предоставящ недобри услуги, само ще намали качеството на живот в консолидиралите се общини”, се посочва в мотивите.

Предложенията предвиждат в рамките на една обособена територия да могат да работят няколко ВиК дружества, като всяка община избира оператора, на когото да възложи дейността. Така се създава възможност общинските ВиК дружества, които според вносителите са доказали своята ефективност и устойчивост, да продължат да функционират, без да бъдат принудително сляти в по-големи и често финансово затруднени областни оператори.

„От няколко години различни общини буквално излизат на бунт от страна на местните им управляващи и граждани, с искане да напуснат водните асоциации, тъй като общинските им ВиК фалират, но същевременно са подложени на безпрецедентен натиск за консолидиране и принудително държани в общ воден оператор, а последиците са завишени в пъти цени на водата без инвестиции в областта на водопреносната мрежа. Всичко това е в абсолютно нарушение на обществените интереси”, твърдят от „Възраждане“.

С промените ще се разширяват правомощията на общинските съвети в управлението на ВиК системите, когато те са общинска собственост. Общините ще могат да приемат бизнес плановете на операторите, да одобряват регионалните генерални планове и да участват пряко в определянето на инвестициите, които засягат местните активи. Според вносителите това е необходимо, за да се прекрати практиката Министерството на регионалното развитие и благоустройството еднолично да определя бъдещето на ВиК сектора в дадена община, без да отчита спецификата и нуждите на местното население.

Съществен акцент е и промяната в модела на ценообразуване. „Възраждане“ настоява за диференцирани цени според начина на водоснабдяване – гравитачен, помпен или комбиниран. По думите им е несправедливо потребителите в населени места, в които водата достига без допълнителни разходи за електроенергия, да плащат същата цена като тези, при които подаването е изцяло помпено. Очакваният ефект, според родолюбците, е въвеждането на разходноориентирани цени, които отразяват действителната себестойност на услугата.

В тази връзка „Възраждане“ посочва, че в много високопланински и малки населени места водата се доставя гравитачно и без нужда от пречиствателни съоръжения, но въпреки това проектозаконът предвижда всички населени места в една област да плащат еднакви цени, определяни от новия регулатор. Това уеднаквяване обаче пренебрегва реалните разходи по водоснабдяването и ощетява потребителите в райони с по-евтино и по-лесно водоподаване, казват вносителите. „Проблемът за несправедливото формиране на сметките за доставяне на вода е дал основание на стотици български граждани безрезултатно да сезират различни институции. Тези граждани продължават да заплащат стойността на електроенергията, включена в цената на водата, която стойност не би трябвало изобщо да дължат при гравитачно водоснабдяване или съответно да дължат в непълен обем при комбинирано водоснабдяване“, се казва в мотивите.

Законопроектът задължава ВиК операторите да поемат по-ясни ангажименти за поддръжка, ремонт и инвестиции в мрежата, като това бъде включено и в договорите им с асоциациите по ВиК.

С поправките се въвежда и по-строга отговорност при нарушения – ако качеството на питейната вода се отклонява от нормативните изисквания, потребителите да не заплащат услугата за този период. Ако в продължение на повече от 24 часа няма достъп до вода, операторът да дължи обезщетения.

Според „Възраждане“ предложените промени ще доведат до повече прозрачност, по-добра защита на общинската собственост и по-ефективно управление на ВиК системите. Това би дало възможност на местните власти да защитят интересите на жителите си и да избегнат негативите от централизирания модел, който според вносителите е довел до неравнопоставеност, липса на инвестиции и влошаване на услугата в редица населени места.

Припомняме, че още през октомври “Възраждане” внесе предложение и за отпадането на така наречената такса водомер.


  • 1 Последния Софиянец

    9 16 Отговор
    Популисти. Винаги внасят нещо което знаят че няма да се приеме. Уж са загрижени за народа,а предварително уговорена съпротива. Казано простичко, играта - добрия и лошия милиционер .

    Коментиран от #3, #11

    09:45 21.11.2025

  • 2 гост

    16 2 Отговор
    Според закона СОБСТВЕНИК на ВиК мрежата е ОБЩИНАТА. Но на собственика се натрапва ОПЕРАТОР с най-малко 51% държавна собственост и СОБСТВЕНИКА УВИСВА! Целта на закона на ГЕРБ е да се КРАДЕ!

    09:51 21.11.2025

  • 3 Минувач

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти май не си наясно със самия себе си, а?
    Ако Възраждане не внасят законопроекти - нищо не правели в парламента.
    (те всъщност досега имат внесене над 200).
    Ако внесат нещо добро - популисти били.
    Ако гласуват против нещо анти-народно - пак били популисти.
    Ами, дай акъл, какво трябва да се прави в парламента! Може би да се седи на последния ред и не се внася нищо, както са Величие примерно или пък да не се внася нищо добро за народа, защото явно за теб е по-добре да се внасят лоши закони???

    Коментиран от #4

    09:59 21.11.2025

  • 4 гост

    5 15 Отговор

    До коментар #3 от "Минувач":

    Прав е Софиянеца. Защото копейките винаги се качват на този влак който пътува на обратно. Примерно, качват се на влак движещ се за София с билет за Добрич и спорят, че имат билет и не пътуват безплатно и искат влака да отива в Добрич, знаейки че влака така или иначе си отива за София

    10:14 21.11.2025

  • 5 пресолена

    7 2 Отговор
    предлагам първо на софиянци да се начислява истинската цена на парното . а не да се правят манипулации през цената на тока....

    10:17 21.11.2025

  • 6 Точен

    10 3 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ са внесли не 20, а 47 проектозакона в НС. Що се отнася до Величие, те са внесли само 1 закон, който преди това е бил внасян почти същия от ВЪЗРАЖДАНЕ. Не съм компетентен в областта на ВиК услугите, но познавам вносителя Коста Стоянов, който винаги е бил почтен и подготвен в областта на инфраструктурните проекти и дейности.

    10:17 21.11.2025

  • 7 Хората са против еврото и бюджета

    3 6 Отговор
    Възраждане са против ВиК тоест вятър ги вее на бял кон. Те си имат някакъв техен дневен ред на дребно за вода и канали.

    10:24 21.11.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    ЗАЩО ПРОДАВАТЕ ВОДАТА НИ НА ГЪРЦИТЕ НА БЕЗЦЕНИЦА, А ТУК ХЕМ НЯМА ВОДА, ХЕМ СКЪПО Я ПЛАЩАМЕ ,ЧЕ И СЕ ЧУДИТЕ ОЩЕ КАКВИ ТАКСИ ДА ИЗМИСЛЯТЕ....
    СЕГА СТЕ РЕШИЛИ ДА СЕ ПРАВИТЕ НА ЗАГРИЖЕНИ...
    СПРЕТЕ ДА ЛЪЖИТЕ НАРОДА!
    АКО НЯМА ДА РАБОТИТЕ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ, НЯМАТЕ РАБОТА ТАМ!

    10:25 21.11.2025

  • 9 Анти фен

    4 2 Отговор
    На възраждане съм ,но тук са прави ,при централно управление ,бог високо цар далече

    10:35 21.11.2025

  • 10 Един

    8 3 Отговор
    Възраждане се утвърждава като една от най-разумните партии!
    Наистина е редно общините да решават, а не централно някой пън, който дори не е ходил на място да види какво е дереджето

    10:43 21.11.2025

  • 11 Един

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Извинявай - а защо няма да се приеме? Щото мафията неще!
    Има ли резон в предложението - има и то голям. Тогава що няма да се приеме? Щото управляващите го играят контра и щото им бърка интересите да преточват милиони от ВиК сектора

    10:44 21.11.2025

  • 15 Варна

    2 0 Отговор
    Тоя нормален ли е бе?
    Във Варна ВиК са държава в държавата. Само крадат и нищо не вършат.
    Разкопаха целия град и няма кой да ги принуди да си оправят дупките.
    Сега гледам пак са затворили един булевард и са разкопали, за 7-ми път тази година, тази дупка ни излезе колкото един километър на руското мекере Буда Тиквоний.

    11:22 21.11.2025

  • 16 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    3 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣
    Тия вГъZpoжденци мърдат ли още ?

    11:27 21.11.2025

