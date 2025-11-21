Новини
България »
Вигенин: Здравната сигурност да бъде защитен приоритет в бюджета на ЕС

Вигенин: Здравната сигурност да бъде защитен приоритет в бюджета на ЕС

21 Ноември, 2025 13:42 314

  • кристиан вигенин-
  • бсп-
  • здравна сигурност-
  • бюджет-
  • ес

Евродепутатът участва в дебат на тема „Здравната сигурност като политически приоритет“

Вигенин: Здравната сигурност да бъде защитен приоритет в бюджета на ЕС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Способността да реагираме на кризи, защитата на гражданите и устойчивостта на европейските общества – всичко това зависи в голяма степен от здравната сигурност в Европейския съюз.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин, който в Брюксел участва в дебат на тема „Здравната сигурност като политически приоритет: как Многогодишната финансова рамка може да укрепи устойчивостта на ЕС“. Той беше организиран от Kangaroo Group – асоциация на представители на институциите, академичните среди и бизнеса, създадена с цел укрепване на европейското единство.

В своето изказване Вигенин изтъкна, че следващата Многогодишна финансова рамка ще бъде решаваща за това дали Европа ще се превърне в истински Съюз на готовността или ще остане уязвима при следващите предизвикателства.

„Предложението за бюджет от около 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г. е важна стъпка, но реалната му покупателна сила може да спадне значително. Това означава само едно: здравната сигурност трябва да остане видим и защитен приоритет“, отбеляза евродепутатът.

Вигенин открои три основни акцента от гледна точка на България и Източна Европа:

„Трябва да има равен достъп до медицински средства за защита – всички граждани, във всички региони на ЕС, трябва да получават навременна и равнопоставена помощ. Необходимо е да заложим на децентрализирано производство в повече европейски региони, за да изградим истинска устойчивост - производственият капацитет не може да бъде концентриран само в няколко държави. Смятам, че трябва да има подкрепа за периферните и граничните региони, защото именно там външните шокове се усещат първи.“

Българският евродепутат последователно провежда инициативи и участва във форуми, в които се дискутират пътищата за изграждане на стабилна здравна система в страните – членки, която предоставя равен достъп до лекарства и лечение за всички европейски граждани.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: Здравната сигурност да бъде защитен приоритет в бюджета на ЕС


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове