Георги Харизанов: Изтегленият бюджет е миш-маш

Георги Харизанов, политически анализатор, напомни в сутрешния блок на БНТ, че депутатите също са хора.

Ще видим тези дни дали бюджетът наистина е бил причината за протестите, поясни той в студиото на "Денят започва".

Харизанов определи за много добър въпрос това кой написа бюджета.

Политическият анализатор дори го нарече доста голям миш-маш.

Според него проектобюджетът за 2026 година може би е бил възможно най - добрият, но не и мечтаният.