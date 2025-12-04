Новини
Георги Харизанов: Изтегленият бюджет е миш-маш

4 Декември, 2025 09:36 891 23

  • георги харизанов-
  • бюджет

Според него проектобюджетът за 2026 година може би е бил възможно най-добрият, но не и мечтаният

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Георги Харизанов, политически анализатор, напомни в сутрешния блок на БНТ, че депутатите също са хора.

Ще видим тези дни дали бюджетът наистина е бил причината за протестите, поясни той в студиото на "Денят започва".

Харизанов определи за много добър въпрос това кой написа бюджета.

Политическият анализатор дори го нарече доста голям миш-маш.

Според него проектобюджетът за 2026 година може би е бил възможно най - добрият, но не и мечтаният.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    Нали беше единственият възможен бюджет.

    09:36 04.12.2025

  • 2 алоуу главният прокурор

    този индивид защо е на свобода ?????!

    Коментиран от #4

    09:38 04.12.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    Коментиран от #21

    09:39 04.12.2025

  • 4 главния съм

    До коментар #2 от "алоуу главният прокурор":

    ами защото има пари

    09:39 04.12.2025

  • 5 ннннннннн

    Изтегленият бюджет е миш-маш-НЕ ГО ЯШ!

    09:40 04.12.2025

  • 6 Проблемните бюджети 25 и 26 започнаха

    от явната липса на готовност на България за прием на еврото, по подобие на Гърция.

    09:41 04.12.2025

  • 7 Каквито авторите, такъв и бюджета

    И сглобката ви е миш-маш.

    09:41 04.12.2025

  • 8 бушприт

    Харизанов определи за много добър въпрос, този:"- Кой написа бюджета?".

    09:42 04.12.2025

  • 9 ккк

    пише го един и същ Данчо ментата и протестите са основно заради овластяването на държавата от момчето и Боката

    09:43 04.12.2025

  • 10 На бас 👍

    При предсрочни избори, ГЕРБ пак ще са първи със 25-26% гласове при 30-40% избирателна активност. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    09:45 04.12.2025

  • 11 Прокурор

    Много моля да не натрапвате такива крадци с фалшиви дипломи като "експерти" - ПЕНКИЛЕРИ!

    09:49 04.12.2025

  • 12 мъкаааа

    Квиш-кваш.

    09:49 04.12.2025

  • 13 Аз полковникът

    Я бягай бе,мръшляк...

    09:50 04.12.2025

  • 14 Водопровдчикът

    Не така.
    До преди ден, друго лаеше!

    09:56 04.12.2025

  • 15 оикиои

    Тръба, защо не си в затвора калпаазанин??? За милиони и милиарди нанесе щета на българите и сега трябва да обясниш само защо не си в затвора? Слава Богу като агитираш за крадците на ГЕРБ и всеки ден българите ви намразват от все сърце, безплатно.

    09:56 04.12.2025

  • 17 ШЕФА

    Гошо Тръбата,не се напрягай с мисловна дейност че току виж си получил някой мозъчен гърч.

    10:05 04.12.2025

  • 19 Гост

    Тоя само един сърбин може да го обиди, ама точно как си трябва

    10:06 04.12.2025

  • 20 Хмм

    не са хора като нас, ние си изкарваме прехраната с труд, а те дори не ходят на работа, кой вярва, че теменужката може да стъкми държавен бюджет, нямаше пари за шофьорите, борисов нареди и ги намери, а имаха намерение да спрат метрото и провалят матурите, не се регистрират, не гласуват, били хора като нас, какъв юрист е пеевски дето не може да каже едно правилно изречение на български, борисов също дето има докторат и егенерал, Путин е кадрови офицер и е само полковник, а борисов генерал дето каза, че ако започне война пръв щял да се изнесе от България

    10:17 04.12.2025

  • 21 мачката

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако вземе да гръмне ще отиде и отсреща Румъния,и то ще е краят.България ще бъде разделена като торта на четири парчета.Поне.

    10:23 04.12.2025

  • 22 Разджуркване

    А следващия бюджет ще е Маш-миш.

    10:25 04.12.2025

  • 23 Офелия

    Оставката на банкянския дървен шоп донякъде ще поуспокои обществото.Той е главния дразнител.Чуйте го само как мучи като някой искърско говедо и нищо не му се разбира.Този елемент е срам за държавата.Толкова години,но вече не се търпи.

    10:29 04.12.2025

