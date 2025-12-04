Георги Харизанов: Изтегленият бюджет е миш-маш

Георги Харизанов, политически анализатор, напомни в сутрешния блок на БНТ, че депутатите също са хора.
Ще видим тези дни дали бюджетът наистина е бил причината за протестите, поясни той в студиото на "Денят започва".
Харизанов определи за много добър въпрос това кой написа бюджета.
Политическият анализатор дори го нарече доста голям миш-маш.
Според него проектобюджетът за 2026 година може би е бил възможно най - добрият, но не и мечтаният.
