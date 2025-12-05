Новини
Нова среща за бюджет 2026 на управляващи, синдикати и работодатели

5 Декември, 2025 07:41

Те ще разговарят в Министерството на финансите

Нова среща за бюджет 2026 на управляващи, синдикати и работодатели - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Започват решаващи срещи за втория вариант на бюджета за 2026 година, предаде NOVA.

Работодатели, синдикати и управляващи ще се срещнат в Министерството на финансите, за да обсъдят възможностите как план-сметката на държавата да се промени, така че да могат да бъдат покрити и изискванията на трите страни.

Нагласите са това да са финалните преговори преди провеждане на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Между социалните партньори има съгласие да не се вдига данък дивидент, очаква се да има консенсус и за запазване на размера на пенсионната вноска, съгласие има и за отпадането на автоматизма при заплатите в някои държавни сектори.

Ако бъдат изпълнени всички искания на работодатели и синдикати – трябва да бъде решен и въпросът как да бъдат осигурени почти 1 милиард и половина евро.


  • 1 що така

    11 0 Отговор
    нали според темеРутка петкова досегашния бюджет беше единствения възможен.

    06:50 05.12.2025

  • 2 Освен

    15 0 Отговор
    да го направят още по - ужасен , по - неграмотен и далаверажийски , друго не могат да сътворят ! Оставка !

    06:52 05.12.2025

  • 3 Ялови срещи

    6 0 Отговор
    Мамутите за материал на юрти

    Коментиран от #8

    06:53 05.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Във всяка нормална държава правителство което не може да направи бюджет подава оставка незабавно Последният пример е Франция.

    06:55 05.12.2025

  • 5 муцунка

    5 0 Отговор
    Колко ли хилядарки ще си нагушат?!

    06:57 05.12.2025

  • 6 Спрете

    6 0 Отговор
    с тоя бюджет, Теменугата ми замириса !

    06:57 05.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Пари за бюджета няма.БНБ алармира че фирмите и банките изнасят десетки милиарди от България.Заради големите разходи в еврозоната бизнеса бяга от България.

    Коментиран от #16

    06:58 05.12.2025

  • 8 Да питам

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ялови срещи":

    Защото трима от стадото дебелаци са с дебелокожи ли?
    Ще помагам в щавенето!
    Вещ съм!

    06:58 05.12.2025

  • 9 на село

    4 0 Отговор
    Франция е на светлинни години,там нещата са по макаронски.

    06:58 05.12.2025

  • 10 колориметър

    3 1 Отговор
    И на моята котенцето й намирисва,ама ми харесва. Нарошвам й дългата коса и се забавляваме.

    07:00 05.12.2025

  • 11 Даниел

    9 0 Отговор
    Задължително администрацията трябва да започне да плаща данъци и осигуровки,що за политика от страна на МФ,налозите на плащащите се вдигат ,за да има пари за драстични увеличения на заплати за неплащащите данъци??!!

    07:02 05.12.2025

  • 12 А Къде са Преставителите на Народа

    7 0 Отговор
    на тази Нова Среща?? Народа, е Против тоя Бюджет и против Това Правителство!! Казионни Профсъюзи на Държавна Хранилка и Измислени Организации начело с Олигарси! Кой ще Защитава интересите на Народа на тази Среща??? Никой от Изброените по нагоре!!

    07:05 05.12.2025

  • 13 Оставка на ковчежника на мафията

    9 0 Отговор
    Теменужка събирай си багажа

    07:07 05.12.2025

  • 14 Станчо

    5 0 Отговор
    Трябва да се реши въпроса с работещите пенсионери, защото така не могат да бъдат развивани с трупане на опит млади хора. Администрацията създава усещането, че при напускане на такива кадри всичко ще се срине и това е на фона, че не се назначават и обучават млади кадри. Това е навсякъде, МВР примерно се ръководи от работещи пенсионери на заплата плюс пенсия, които сложени на двойна хранилка са послушковци работещи ден за ден.

    Коментиран от #19

    07:09 05.12.2025

  • 15 Четете и други медии

    6 1 Отговор
    Ам ни информират, че в Общият съд на ЕС в Люксембург е допуснато за разтлеждане иска на Възраждане и този на Сдружкние Дойран срещу влизане на България в еврозоната!
    Има голям шанс да си останем с лева!

    Коментиран от #21, #26

    07:10 05.12.2025

  • 16 Не е тази

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Причината! Зарибят ги с огромни печалби! Ще се върнат голи и боси! Големите риби ще ги изядат

    07:10 05.12.2025

  • 17 Уса

    4 0 Отговор
    Изброилите сте трите страни а народа е четвъртата,защо не броите народа

    07:11 05.12.2025

  • 18 Хмхмхмхмхм

    3 1 Отговор
    Нещата са много ясни.,Средната каса е гръбнакът на икономиката в България, нетния донор на всичи останали класи, касти, работници, селяни, олигарси и т.н.. НЕ ПИПАЙТЕ плоския данък, НЕ ВЪВЕЖДАЙТЕ нова данъчна ставка за по-високоте й доходи, НЕ ВЪВЕЖДАЙТЕ нито нови видове данъци, нито нови видове данъчни ставки на актуалните, нито променена данъчна основа на актуалните.Тръгне ли с е в друга посока, значи това НС иска премахване на пазарната икономика, връщане на соца в България и бетониране на тоталната ни зависимост от русищ. Ако това се случил тогава ще видите истински протест, защото на улиците и площадите ще излязат тези, които създават БВП на България, т.е. работещата средна класа, както и нормалните работодатели в България. Къде ще се скриете комунисти , социалисти, глисти и всяакви други /исти/ от гнева на средната класа....

    07:13 05.12.2025

  • 19 И в Конституционния съд е така

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Станчо":

    Да не говорим за съд, прокуратура, следствие!
    Пенсиите им над по 3000 лв + заплата, ами защо да не са имотни? И то законно?!

    07:13 05.12.2025

  • 20 Мнение

    2 2 Отговор
    Теменужка трябва да бъде изритана, осъдена, вкарана в затвора, да й се вземат всички заплати, които е получавала през последната година от България и за министър на финансите да се сложи Асена Василев. Какво е това съветско чучело теменужка, на което освен всичко българският народ плаща рокфелерска заплата. Айде един шамар и чао по процедурата,с която започнах

    07:14 05.12.2025

  • 21 Хмхмхмхмхм

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Четете и други медии":

    Никъде няма такова съобщение, да не говорим, че за да се оспорва ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ на въвеждане на еврото в България, трябва да имате солидни ЮРИДИЧЕСКИ, НЕ ПОЛИТИЧЕСКИ аргументи. Юридически аргументи биха могли да бъдат неизпълнение на маастрихтските критерии/ 4 на брой/ , но това се и доказва, Откъде знам тези неща , ли- ами с това законно си изкарванм хляба и си плащам данъците- с упражнщване на една от юридическите професии... Накратко- дайде официален източник за доказване на верността на тази /новина/, иначе я считам за фейк...

    Коментиран от #27

    07:18 05.12.2025

  • 22 Напред към еврозоната

    2 0 Отговор
    Ако това правителство остане, Тутууландия я очаква съдбата на Булгартабак и КТБ, в малко по-голям мащаб.

    07:24 05.12.2025

  • 23 Забрана на теглене на заеми до 2030

    0 0 Отговор
    Намаляване на цени на храни, ток, вода, парно, лекарства. Замразяване на увеличаване на здравни, пенсионни осигуровки. Забрана увеличаване на заплата и пенсии. Забрана вдигане на данък сгради с 40% за основно жилище. Намаляване на 50% заплати на бюджетници, пулучаващи месечно над 2000 заплата чисто. Замразяване на вдигане на МРЗ, и да не е обвързана със Средна работна заплата, безумие на Сглобката. Не може 21 милиарда лева заеми да отиват за заплати в държавен сектор.
    Не може само заеми, инфлация, повишение на цени, дефицити, повишаване на данъци.
    Ще опоскат резерва и ще бягат по островите.
    От 1997 до 2020 г. 23 милиарда лева дълг
    От 2020 до 2028 предвидени заеми 75 милиарда лева дълг.
    Увеличаването на паричната маса увеличава инфлацията и води до повишаването на цени.
    Да подават оставка всички партии.

    07:25 05.12.2025

  • 24 Тити

    0 0 Отговор
    Нова среща като старата.

    07:27 05.12.2025

  • 25 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    С тиминужка?!
    Верно ли бе?!
    Ама наистина?!

    07:27 05.12.2025

  • 26 Хмхмхмхмхм

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Четете и други медии":

    Също така, ми е много интересно дали костадин костадинов, ръководител на пп атака, който навсякъде се афишира и като правоспособен юрист, има Удостоверение за правоспособност, издадено от МП и дали той в качеството си на /правоспособен юрист/, тръбящ навсякъде, че България незаконно влизала в еврозоната, осъздава, че лъжите му са наказуеми и е достатъчно да се свали депутатският му имунитет, за да бъде разследван за тирацжирането им със специалната цел извършване на саботаж и/или измяна на Р.България- най- тежките престъпления в България след извършване на умишлени убийства на повече от 1 лице. Нямам политически пристрастия, така, че не ми приписвайте /членство/ в една или друга политическа партия...

    07:32 05.12.2025

  • 27 Ами чети

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хмхмхмхмхм":

    ДИР БГ!
    На първо място!
    Факти и ПИК и Длиц няма да го поместят, но ако е някаква простотия на Бащата, даже и снимка ще му боцнат!

    07:33 05.12.2025

