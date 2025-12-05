Нова среща за бюджет 2026 на управляващи, синдикати и работодатели

Започват решаващи срещи за втория вариант на бюджета за 2026 година, предаде NOVA.
Работодатели, синдикати и управляващи ще се срещнат в Министерството на финансите, за да обсъдят възможностите как план-сметката на държавата да се промени, така че да могат да бъдат покрити и изискванията на трите страни.
Нагласите са това да са финалните преговори преди провеждане на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Между социалните партньори има съгласие да не се вдига данък дивидент, очаква се да има консенсус и за запазване на размера на пенсионната вноска, съгласие има и за отпадането на автоматизма при заплатите в някои държавни сектори.
Ако бъдат изпълнени всички искания на работодатели и синдикати – трябва да бъде решен и въпросът как да бъдат осигурени почти 1 милиард и половина евро.
1 що така
06:50 05.12.2025
2 Освен
06:52 05.12.2025
3 Ялови срещи
Коментиран от #8
06:53 05.12.2025
4 Последния Софиянец
06:55 05.12.2025
5 муцунка
06:57 05.12.2025
6 Спрете
06:57 05.12.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #16
06:58 05.12.2025
8 Да питам
До коментар #3 от "Ялови срещи":Защото трима от стадото дебелаци са с дебелокожи ли?
Ще помагам в щавенето!
Вещ съм!
06:58 05.12.2025
9 на село
06:58 05.12.2025
10 колориметър
07:00 05.12.2025
11 Даниел
07:02 05.12.2025
12 А Къде са Преставителите на Народа
07:05 05.12.2025
13 Оставка на ковчежника на мафията
07:07 05.12.2025
14 Станчо
Коментиран от #19
07:09 05.12.2025
15 Четете и други медии
Има голям шанс да си останем с лева!
Коментиран от #21, #26
07:10 05.12.2025
16 Не е тази
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Причината! Зарибят ги с огромни печалби! Ще се върнат голи и боси! Големите риби ще ги изядат
07:10 05.12.2025
17 Уса
07:11 05.12.2025
18 Хмхмхмхмхм
07:13 05.12.2025
19 И в Конституционния съд е така
До коментар #14 от "Станчо":Да не говорим за съд, прокуратура, следствие!
Пенсиите им над по 3000 лв + заплата, ами защо да не са имотни? И то законно?!
07:13 05.12.2025
20 Мнение
07:14 05.12.2025
21 Хмхмхмхмхм
До коментар #15 от "Четете и други медии":Никъде няма такова съобщение, да не говорим, че за да се оспорва ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ на въвеждане на еврото в България, трябва да имате солидни ЮРИДИЧЕСКИ, НЕ ПОЛИТИЧЕСКИ аргументи. Юридически аргументи биха могли да бъдат неизпълнение на маастрихтските критерии/ 4 на брой/ , но това се и доказва, Откъде знам тези неща , ли- ами с това законно си изкарванм хляба и си плащам данъците- с упражнщване на една от юридическите професии... Накратко- дайде официален източник за доказване на верността на тази /новина/, иначе я считам за фейк...
Коментиран от #27
07:18 05.12.2025
22 Напред към еврозоната
07:24 05.12.2025
23 Забрана на теглене на заеми до 2030
Не може само заеми, инфлация, повишение на цени, дефицити, повишаване на данъци.
Ще опоскат резерва и ще бягат по островите.
От 1997 до 2020 г. 23 милиарда лева дълг
От 2020 до 2028 предвидени заеми 75 милиарда лева дълг.
Увеличаването на паричната маса увеличава инфлацията и води до повишаването на цени.
Да подават оставка всички партии.
07:25 05.12.2025
24 Тити
07:27 05.12.2025
25 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Верно ли бе?!
Ама наистина?!
07:27 05.12.2025
26 Хмхмхмхмхм
До коментар #15 от "Четете и други медии":Също така, ми е много интересно дали костадин костадинов, ръководител на пп атака, който навсякъде се афишира и като правоспособен юрист, има Удостоверение за правоспособност, издадено от МП и дали той в качеството си на /правоспособен юрист/, тръбящ навсякъде, че България незаконно влизала в еврозоната, осъздава, че лъжите му са наказуеми и е достатъчно да се свали депутатският му имунитет, за да бъде разследван за тирацжирането им със специалната цел извършване на саботаж и/или измяна на Р.България- най- тежките престъпления в България след извършване на умишлени убийства на повече от 1 лице. Нямам политически пристрастия, така, че не ми приписвайте /членство/ в една или друга политическа партия...
07:32 05.12.2025
27 Ами чети
До коментар #21 от "Хмхмхмхмхм":ДИР БГ!
На първо място!
Факти и ПИК и Длиц няма да го поместят, но ако е някаква простотия на Бащата, даже и снимка ще му боцнат!
07:33 05.12.2025