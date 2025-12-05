Новини
ПП-ДБ внася вот на недоверие към правителството

ПП-ДБ внася вот на недоверие към правителството

5 Декември, 2025 07:41, обновена 5 Декември, 2025 06:45 561 11

Темата е несправяне в областта на икономическата политика на правителството

След многохилядните протести нов вот на недоверие срещу кабинета „Желязков”, предаде NOVA.

Той ще бъде внесен днес от ПП-ДБ. Темата е несправяне в областта на икономическата политика на правителството.

Според втората политическа сила в парламента именно с действията си в тази сфера правителството е изкарало хиляди на протести. Първоначално недоволството беше срещу проекта на бюджет за 2026 г., но в последствие прерасна в искане на оставка на кабинета.

Очаква се вотът на недоверие да се гласува следващата седмица, за тогава опозицията обяви и нов протест.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 улицата

    7 0 Отговор
    и на децата е ясно, че вота няма да мине.

    06:48 05.12.2025

  • 3 Факт

    6 0 Отговор
    Стани да Седна!

    06:51 05.12.2025

  • 4 Крайно

    6 4 Отговор
    време е ! Правителството на мафията да се изхвърли.

    06:54 05.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Цяла България излезе срещу Мафията.

    06:59 05.12.2025

  • 6 Аз съм Друг

    6 0 Отговор
    Борбата е за активите на валутния борд!

    07:00 05.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    Златото от валутния резерв го смениха с фалшиви кюлчета в Англия.А валутата е обърната в американски ценни книжа които не струват нищо.

    07:06 05.12.2025

  • 8 Уса

    4 2 Отговор
    На всички е ясно,че вот на недоверие не минава.Пдрс ите не подкрепиха референдума,защото са с мафията

    07:09 05.12.2025

  • 9 Тези мошеници и манипулатори

    3 1 Отговор
    се опитват да яхнат протестите на гражданите.
    Ние си спомняме едни пуделчета които носят пачки от една митница и не могат да ни заблудят такива парашутисти в политиката. Всички трябва да напусна парламента. Свини тикви розови понита всичко на боклука.

    07:14 05.12.2025

  • 10 Коцев

    2 0 Отговор
    Идните седмици и армията на 5та колона ще влезе в яростна война срещу еврото. Ще слушаме до откат за поскъпване, обедняване, кризи, гръцки сценарии, разпадаща се еврозона и какво ли още не. Това е явната, откровената част от съпротивата срещу все по-пълната евроинтеграция на България.

    07:24 05.12.2025

  • 11 Само хабят

    2 0 Отговор
    тоалетната си хартия,вместо да я ползват по предназначение .

    07:25 05.12.2025

