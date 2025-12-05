ПП-ДБ внася вот на недоверие към правителството

След многохилядните протести нов вот на недоверие срещу кабинета „Желязков”, предаде NOVA.
Той ще бъде внесен днес от ПП-ДБ. Темата е несправяне в областта на икономическата политика на правителството.
Според втората политическа сила в парламента именно с действията си в тази сфера правителството е изкарало хиляди на протести. Първоначално недоволството беше срещу проекта на бюджет за 2026 г., но в последствие прерасна в искане на оставка на кабинета.
Очаква се вотът на недоверие да се гласува следващата седмица, за тогава опозицията обяви и нов протест.
1 улицата
06:48 05.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факт
06:51 05.12.2025
4 Крайно
06:54 05.12.2025
5 Последния Софиянец
06:59 05.12.2025
6 Аз съм Друг
Коментиран от #7
07:00 05.12.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Аз съм Друг":Златото от валутния резерв го смениха с фалшиви кюлчета в Англия.А валутата е обърната в американски ценни книжа които не струват нищо.
07:06 05.12.2025
8 Уса
07:09 05.12.2025
9 Тези мошеници и манипулатори
Ние си спомняме едни пуделчета които носят пачки от една митница и не могат да ни заблудят такива парашутисти в политиката. Всички трябва да напусна парламента. Свини тикви розови понита всичко на боклука.
07:14 05.12.2025
10 Коцев
07:24 05.12.2025
11 Само хабят
07:25 05.12.2025