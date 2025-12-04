Доц. Петър Чолаков: ИТН и БСП трудно ще влязат в следващия парламент

Този протест не принадлежи на нито една политическа сила. Опозицията отговаря на този гняв, който се излива на площадите и по улиците на страната – повече хора от очакваното и повече от привържениците на тези опозиционни партии. Една вена, през която се излива фрустрацията на хората от години. Това заяви пред Нова нюз доц. Петър Чолаков, политолог.

„Опозицията е длъжна да потърси отговорност на управляващите. Обединяващото между опозиционните партии е неприязънта към управляващото мнозинство. Чисто математически обаче нямат превес, освен ако някой отвътре не им помогне. Не виждам някой да има интерес обаче“, смята той.

Според него формиране на ново парламентарно мнозинство в този парламент е абсолютна кауза пердута – малко вероятно е да се случи, а и не би трябвало да се случи: „Върви се към предсрочни избори. ИТН и БСП трудно ще попаднат в следващия парламент, затова според мен управляващите ще бъдат сплотени и трудно ще мине този вот на недоверие.”

„Радикализацията на протеста не е търсена от тези политически сили. Те се на призовавали да се атакуват централите на ГЕРБ и ДПС, това е ясно. Ивайло Мичев, пред централата на ДПС, призова хората на ПП-ДБ да се изтеглят и тогава провокаторите ходиха да му викат: „К’ъв си ти, бе?”. Кой има интерес от това да се окървави протеста, за да се дискредитира протестът – това е в интерес на самите управляващи. Това се е правило в продължение на години. Отдавна се знаеше, предупреждения за провокации имаше“, напомни доц. Чолаков.

„Сега сме най-добре икономически за последните 35 години. Вярно е, че хората усещат инфлацията и повишаването на цените, че има притеснения около еврозоната. Но този протест не е мотивиран от икономически съображения, а основно от ценностни мотиви. Ценностите изкараха хората на улицата. Непоносимост, тежка алергия към това поведение на мутри в изпълнителната, в законодателната власт. Хората не желаят да виждат повече това“, категоричен е той.

На въпрос кой има интерес от предсрочни избори и дали ще влязат същите партии в новия парламент, той обърна внимание: „Не може да се каже, че ще се повтори същата конфигурация в парламента при нови избори. Важно е да се разбере, че хората решават. Когато има предсрочни избори, важно е кого ще подкрепят, на кого ще се доверят. Опозицията очевидно има интерес от избори. Не знам дали ПП-ДБ ще вдигнат резултата си. Възможно е някой трети, за когото даже не подозираме, дори не проект на Радев, да обере ползите от това.”