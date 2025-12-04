Доц. Петър Чолаков: ИТН и БСП трудно ще влязат в следващия парламент

Този протест не принадлежи на нито една политическа сила. Опозицията отговаря на този гняв, който се излива на площадите и по улиците на страната – повече хора от очакваното и повече от привържениците на тези опозиционни партии. Една вена, през която се излива фрустрацията на хората от години. Това заяви пред Нова нюз доц. Петър Чолаков, политолог.
„Опозицията е длъжна да потърси отговорност на управляващите. Обединяващото между опозиционните партии е неприязънта към управляващото мнозинство. Чисто математически обаче нямат превес, освен ако някой отвътре не им помогне. Не виждам някой да има интерес обаче“, смята той.
Според него формиране на ново парламентарно мнозинство в този парламент е абсолютна кауза пердута – малко вероятно е да се случи, а и не би трябвало да се случи: „Върви се към предсрочни избори. ИТН и БСП трудно ще попаднат в следващия парламент, затова според мен управляващите ще бъдат сплотени и трудно ще мине този вот на недоверие.”
„Радикализацията на протеста не е търсена от тези политически сили. Те се на призовавали да се атакуват централите на ГЕРБ и ДПС, това е ясно. Ивайло Мичев, пред централата на ДПС, призова хората на ПП-ДБ да се изтеглят и тогава провокаторите ходиха да му викат: „К’ъв си ти, бе?”. Кой има интерес от това да се окървави протеста, за да се дискредитира протестът – това е в интерес на самите управляващи. Това се е правило в продължение на години. Отдавна се знаеше, предупреждения за провокации имаше“, напомни доц. Чолаков.
„Сега сме най-добре икономически за последните 35 години. Вярно е, че хората усещат инфлацията и повишаването на цените, че има притеснения около еврозоната. Но този протест не е мотивиран от икономически съображения, а основно от ценностни мотиви. Ценностите изкараха хората на улицата. Непоносимост, тежка алергия към това поведение на мутри в изпълнителната, в законодателната власт. Хората не желаят да виждат повече това“, категоричен е той.
На въпрос кой има интерес от предсрочни избори и дали ще влязат същите партии в новия парламент, той обърна внимание: „Не може да се каже, че ще се повтори същата конфигурация в парламента при нови избори. Важно е да се разбере, че хората решават. Когато има предсрочни избори, важно е кого ще подкрепят, на кого ще се доверят. Опозицията очевидно има интерес от избори. Не знам дали ПП-ДБ ще вдигнат резултата си. Възможно е някой трети, за когото даже не подозираме, дори не проект на Радев, да обере ползите от това.”
1 хаха
21:05 04.12.2025
2 Майтап бе, Уили!
Слави има пари.
Коментиран от #5, #14
21:06 04.12.2025
3 Хмм
Коментиран от #6
21:06 04.12.2025
4 Гост
21:07 04.12.2025
5 Ами
До коментар #2 от "Майтап бе, Уили!":БСП са на трето място по надписани гласове след ДПС и ГЕРБ, така са влезли в сегашния парламент
Коментиран от #8
21:08 04.12.2025
6 ИТН
До коментар #3 от "Хмм":Винаги са били за референдумите. Напъваш се да се излагаш.
21:09 04.12.2025
7 Ха ха
21:10 04.12.2025
8 Не е вярно
До коментар #5 от "Ами":На трето място са ПП и ДБ.
21:10 04.12.2025
9 Тоя пък манипулатор от къде се взе
21:14 04.12.2025
10 Учуден
21:20 04.12.2025
11 Ще има промяна
Коментиран от #20
21:20 04.12.2025
12 Стенли
21:22 04.12.2025
13 И хората
21:23 04.12.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "Майтап бе, Уили!":Точно. Червените чугуни са не изтребими. А Слави ще купи. Шишко пак ще помогне.
Коментиран от #17
21:26 04.12.2025
15 Патериците
21:27 04.12.2025
16 гражданин
21:30 04.12.2025
17 Ко ще купи
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":И ко ще ти помага шишко?
21:36 04.12.2025
18 Няма да имат гласове за субсидия
Коментиран от #21
21:37 04.12.2025
19 ООрана държава
21:38 04.12.2025
20 Това е идеята на кръга капитал
До коментар #11 от "Ще има промяна":като създаде проектите на нинова, меч и величие. Проекта на нинова трябва да обере гласовете на БСП, МЕЧ на ИТН, Величие на Възраждане. Затова всички са реципрочно идентични. И ако има глупав народ, ще стане, а на тази територия дал господ.
Коментиран от #25
21:39 04.12.2025
21 Така е
До коментар #18 от "Няма да имат гласове за субсидия":Затова днес превит на 2 ката има среща с известен олигарх наметнал качулка да не го познаят да бяга от страната най мразения ,долен ,подиграван и прогонен гнусен отпадък от Учиндол славуца от Има Такива Нещастници- ИТН
Коментиран от #22, #26, #28
21:40 04.12.2025
23 Горски
Коментиран от #24
21:45 04.12.2025
24 Факт
До коментар #23 от "Горски":Платените на величие и меч ги пуснаха на протеста да вандалстват.
21:49 04.12.2025
25 Абре
До коментар #20 от "Това е идеята на кръга капитал":Гробъжжия отивате в канала на историята
Коментиран от #27
21:56 04.12.2025
27 Гадна ли е истината. 😄
До коментар #25 от "Абре":Как ще си иначе бедна и нещастна, ако не защитаваш пошлостта, лъжата и мафията и проектите им ПП, ДБ, МЕЧ, Величие и нинова.
21:58 04.12.2025
28 Дей троли мъ
До коментар #21 от "Така е":Само боклук го фащат отпадъците ПП и ДБ да троли мъ.
Сайта на тролеите пази боклуците, ама мен ми е кеф да им е гадно на боклуците. Затова истината ще стои. 😄
22:02 04.12.2025
29 Тити
22:03 04.12.2025