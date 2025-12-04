Новини
Доц. Петър Чолаков: ИТН и БСП трудно ще влязат в следващия парламент

4 Декември, 2025 21:03 931 29

Върви се към предсрочни избори

Доц. Петър Чолаков: ИТН и БСП трудно ще влязат в следващия парламент - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Този протест не принадлежи на нито една политическа сила. Опозицията отговаря на този гняв, който се излива на площадите и по улиците на страната – повече хора от очакваното и повече от привържениците на тези опозиционни партии. Една вена, през която се излива фрустрацията на хората от години. Това заяви пред Нова нюз доц. Петър Чолаков, политолог.

„Опозицията е длъжна да потърси отговорност на управляващите. Обединяващото между опозиционните партии е неприязънта към управляващото мнозинство. Чисто математически обаче нямат превес, освен ако някой отвътре не им помогне. Не виждам някой да има интерес обаче“, смята той.

Според него формиране на ново парламентарно мнозинство в този парламент е абсолютна кауза пердута – малко вероятно е да се случи, а и не би трябвало да се случи: „Върви се към предсрочни избори. ИТН и БСП трудно ще попаднат в следващия парламент, затова според мен управляващите ще бъдат сплотени и трудно ще мине този вот на недоверие.”

„Радикализацията на протеста не е търсена от тези политически сили. Те се на призовавали да се атакуват централите на ГЕРБ и ДПС, това е ясно. Ивайло Мичев, пред централата на ДПС, призова хората на ПП-ДБ да се изтеглят и тогава провокаторите ходиха да му викат: „К’ъв си ти, бе?”. Кой има интерес от това да се окървави протеста, за да се дискредитира протестът – това е в интерес на самите управляващи. Това се е правило в продължение на години. Отдавна се знаеше, предупреждения за провокации имаше“, напомни доц. Чолаков.

„Сега сме най-добре икономически за последните 35 години. Вярно е, че хората усещат инфлацията и повишаването на цените, че има притеснения около еврозоната. Но този протест не е мотивиран от икономически съображения, а основно от ценностни мотиви. Ценностите изкараха хората на улицата. Непоносимост, тежка алергия към това поведение на мутри в изпълнителната, в законодателната власт. Хората не желаят да виждат повече това“, категоричен е той.

На въпрос кой има интерес от предсрочни избори и дали ще влязат същите партии в новия парламент, той обърна внимание: „Не може да се каже, че ще се повтори същата конфигурация в парламента при нови избори. Важно е да се разбере, че хората решават. Когато има предсрочни избори, важно е кого ще подкрепят, на кого ще се доверят. Опозицията очевидно има интерес от избори. Не знам дали ПП-ДБ ще вдигнат резултата си. Възможно е някой трети, за когото даже не подозираме, дори не проект на Радев, да обере ползите от това.”


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    8 0 Отговор
    Ноу шит Шерлок?

    21:05 04.12.2025

  • 2 Майтап бе, Уили!

    7 8 Отговор
    БСП си имат твърд електорар.
    Слави има пари.

    Коментиран от #5, #14

    21:06 04.12.2025

  • 3 Хмм

    11 2 Отговор
    ИТН разбраха накъде духа вятъра и гласуваха за референдума на президента, опитват се да сехареста, но трифонов нарече тези, които го критикуват "плебеи", та никаква надежда няма за ИТН, но субсидия ще имат, доката БСП ако не влязат в парламента ще останат без субсидия защото са коалиция

    Коментиран от #6

    21:06 04.12.2025

  • 4 Гост

    12 1 Отговор
    Ще се граби до последно, щото главният чалгар си е прибрал депесарските милиони и са си негови, ама другите продажници и измек"яри като тошко африката и другия мръшляк балабанко, какво ще правят

    21:07 04.12.2025

  • 5 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майтап бе, Уили!":

    БСП са на трето място по надписани гласове след ДПС и ГЕРБ, така са влезли в сегашния парламент

    Коментиран от #8

    21:08 04.12.2025

  • 6 ИТН

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Винаги са били за референдумите. Напъваш се да се излагаш.

    21:09 04.12.2025

  • 7 Ха ха

    7 0 Отговор
    за итн е сигурно че няма да влязат,а за бсп-почти!

    21:10 04.12.2025

  • 8 Не е вярно

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    На трето място са ПП и ДБ.

    21:10 04.12.2025

  • 9 Тоя пък манипулатор от къде се взе

    0 6 Отговор
    Тоя пък манипулатор от къде се взе. Сигурно е роднина на Киро Лъжата.

    21:14 04.12.2025

  • 10 Учуден

    6 0 Отговор
    Щом сега сме най-добре икономически и всяка година вземаме заеми за да вържем двата края, как ли ще изглежда ситуацията, ако бъдем икономически зле?

    21:20 04.12.2025

  • 11 Ще има промяна

    3 0 Отговор
    Значителна част от избирателите на БСП ще идат при Непокорна България на Нинова, България може или в Народна сила. По подобен начин ще се пръскат гласовете на Величие и ИТН.

    Коментиран от #20

    21:20 04.12.2025

  • 12 Стенли

    2 3 Отговор
    М даа тук съм съгласен с него но мен друго ме гложди гледах доста пъти клипа как Мирчев се кара с Пеевски та мисля си аз с каква е разликата между пп дб и дпс ново начало като се подиграха с хората които искаха да им се чуе гласът за еврозоната за партия гроб дори не ми се и говори това бяха над шестотин хиляди човека единствената що годе читава партия в този парламент е ВЪЗРАЖДАНЕ и донякъде меч човека

    21:22 04.12.2025

  • 13 И хората

    3 0 Отговор
    на шиши без пазаруване няма да влязат!

    21:23 04.12.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Майтап бе, Уили!":

    Точно. Червените чугуни са не изтребими. А Слави ще купи. Шишко пак ще помогне.

    Коментиран от #17

    21:26 04.12.2025

  • 15 Патериците

    3 0 Отговор
    Отиват на бунището при Воля,НФСБ,ВмРО и десетките партийни съюзили се номояли се покрай г.роб

    21:27 04.12.2025

  • 16 гражданин

    1 0 Отговор
    Ама тезидве мафиотски структори ще се борят само за субсидии да вземат

    21:30 04.12.2025

  • 17 Ко ще купи

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    И ко ще ти помага шишко?

    21:36 04.12.2025

  • 18 Няма да имат гласове за субсидия

    4 0 Отговор
    От Има Такива Нещастници ( ИТН). За 1 процент са необходими 27-28 хиляди гласа а те с роднини ,близки, баби ,стринки ,лели ,съветници и кординатори са около 15 хиляди в страната. Откъде ще намерят още 10-на хиляди гласа от цялата страна? Под 1 процент е най мразения сакат ,болен и гнусен продажник от Упиндол славуца трифоновска

    Коментиран от #21

    21:37 04.12.2025

  • 19 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Те няма и да влязат, нямат и място там, нямат и работа там. Мястото на патериците е в ортопедия

    21:38 04.12.2025

  • 20 Това е идеята на кръга капитал

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ще има промяна":

    като създаде проектите на нинова, меч и величие. Проекта на нинова трябва да обере гласовете на БСП, МЕЧ на ИТН, Величие на Възраждане. Затова всички са реципрочно идентични. И ако има глупав народ, ще стане, а на тази територия дал господ.

    Коментиран от #25

    21:39 04.12.2025

  • 21 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Няма да имат гласове за субсидия":

    Затова днес превит на 2 ката има среща с известен олигарх наметнал качулка да не го познаят да бяга от страната най мразения ,долен ,подиграван и прогонен гнусен отпадък от Учиндол славуца от Има Такива Нещастници- ИТН

    Коментиран от #22, #26, #28

    21:40 04.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Горски

    3 1 Отговор
    Тошко Йорданов е отговорен за много покварени семейства след 2000г. Шоуто на Слави си беше една институциинлаизирна чалгаризация. Днес не е лошо да му се припомня на този и групата им откъде са тръгнали и че това е сред най- сериозните социални атаки срещу хората и българските ценности. Спасява го доносническата система, която върна ИТН в парламента, за да ограничи и разсее вот към Възраждане. Предателите, забранили да се коментира в профилите им в социалната мрежа не коментира че в 147 закона от 162 приети гласува с ДПС на Пеевски и ГЕРБ на Бойко. Обаче видял нашия кой подскрекава протеста, който бе срещу неговия бюджет и неговите партньори. Няма по гнусни хора (нарочно не ги наричам човеци) от представителите на ИТН. Тошко, вие сте предатели , отидохте при Д за пари .... Вие сте долни предатели ! Довиждане сте.

    Коментиран от #24

    21:45 04.12.2025

  • 24 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Платените на величие и меч ги пуснаха на протеста да вандалстват.

    21:49 04.12.2025

  • 25 Абре

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Това е идеята на кръга капитал":

    Гробъжжия отивате в канала на историята

    Коментиран от #27

    21:56 04.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гадна ли е истината. 😄

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Абре":

    Как ще си иначе бедна и нещастна, ако не защитаваш пошлостта, лъжата и мафията и проектите им ПП, ДБ, МЕЧ, Величие и нинова.

    21:58 04.12.2025

  • 28 Дей троли мъ

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Така е":

    Само боклук го фащат отпадъците ПП и ДБ да троли мъ.

    Сайта на тролеите пази боклуците, ама мен ми е кеф да им е гадно на боклуците. Затова истината ще стои. 😄

    22:02 04.12.2025

  • 29 Тити

    1 0 Отговор
    За продажника дългия е последен валс

    22:03 04.12.2025

