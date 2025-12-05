Бурята „Байрон“ блокира Гърция: Червен код и затворени училища

Силната буря „Байрон“ връхлетя Гърция с мощни ветрове и интензивни валежи, предизвиквайки наводнения, свлачища и сериозни затруднения в движението. В няколко части на страната е обявен червен код за опасно време, а властите призоваха хората да избягват пътувания, освен в случай на крайна необходимост, предава News.bg.

Най-сериозно засегнат остава регионът Атика, включително и столицата Атина. Заради прогнозите за нови проливни валежи местните власти разпоредиха всички училища и детски градини в областта да останат затворени в петък.

Бурята, която се движи от югозапад към север, вече е причинила наводнени пътни артерии, закъсали автомобили и прекъсвания на електроснабдяването. Екипите на Гражданска защита са мобилизирани и работят по отводняване на критични зони, като същевременно оказват помощ на хора, изпаднали в затруднение.

Според метеоролозите опасната обстановка ще се задържи и през следващите часове, като на отделни места съществува риск от нови внезапни наводнения. Гръцките власти отправят апел гражданите да следят официалната информация и да ограничат придвижването си, докато бурята „Байрон“ отслабне.