Бурята „Байрон“ блокира Гърция: Червен код и затворени училища

5 Декември, 2025 07:52 1 495 2

Ураганни ветрове, поройни дъждове и наводнения предизвикаха сериозни щети и парализираха трафика в редица райони, включително Атина

Бурята „Байрон“ блокира Гърция: Червен код и затворени училища - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Силната буря „Байрон“ връхлетя Гърция с мощни ветрове и интензивни валежи, предизвиквайки наводнения, свлачища и сериозни затруднения в движението. В няколко части на страната е обявен червен код за опасно време, а властите призоваха хората да избягват пътувания, освен в случай на крайна необходимост, предава News.bg.

Най-сериозно засегнат остава регионът Атика, включително и столицата Атина. Заради прогнозите за нови проливни валежи местните власти разпоредиха всички училища и детски градини в областта да останат затворени в петък.

Бурята, която се движи от югозапад към север, вече е причинила наводнени пътни артерии, закъсали автомобили и прекъсвания на електроснабдяването. Екипите на Гражданска защита са мобилизирани и работят по отводняване на критични зони, като същевременно оказват помощ на хора, изпаднали в затруднение.

Според метеоролозите опасната обстановка ще се задържи и през следващите часове, като на отделни места съществува риск от нови внезапни наводнения. Гръцките власти отправят апел гражданите да следят официалната информация и да ограничат придвижването си, докато бурята „Байрон“ отслабне.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    3 1 Отговор
    Това като възмездие, че фермерите им затварят границата с България ли е?

    08:18 05.12.2025

  • 2 Българин

    1 0 Отговор
    Оставка!

    08:23 05.12.2025

