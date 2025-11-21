България и Монголия подписаха спогодби за автомобилни и въздушни превози

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков и Н. Пр. Лхагвасурен Саянаа, извънреден и пълномощен посланик на Монголия в Република България, подписаха Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари и Спогодба за въздушен транспорт. Церемонията се състоя в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията и отбелязва важен етап в развитието на транспортните отношения между двете държави.
„С тези две спогодби се поставят основите на пряка транспортна свързаност между нашите две приятелски страни. Това ще създаде благоприятни условия за мобилност, търговия и икономически растеж, като доближат страните ни въпреки географската отдалеченост“, отбеляза заместник-министър Недялков.
Той уточни, че ще се създадат благоприятни условия за транспортните оператори и ще се осигурят прозрачни и равноправни правила за всички участници. „Това е още една стъпка към укрепването на двустранното сътрудничество и показва колко важни са добрите институционални отношения между двете държави“, посочи зам.-министър Недялков.
По думите му подписаните спогодби откриват нов период в транспортните отношения между България и Монголия, като укрепват връзките между хората и бизнеса в двете страни.
1 Пич
Коментиран от #15
17:33 21.11.2025
2 Познавате ли географията
17:42 21.11.2025
3 Йеронимус БОШ
17:44 21.11.2025
4 сайко килър
Коментиран от #6
17:45 21.11.2025
5 МВР източва България чрез Борисов
Коментиран от #7, #9
18:20 21.11.2025
6 Неподписан
До коментар #4 от "сайко килър":Баща им Лъв и майка им Мария са гърци.Азбуката която създават е по поръчка и е разновидност на гръцката.Тъй както и латиницата например
18:28 21.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Неподписан
18:31 21.11.2025
9 Неподписан
До коментар #5 от "МВР източва България чрез Борисов":"Болгар, Болга-а-р..."
18:31 21.11.2025
10 Бойко
Коментиран от #16
18:37 21.11.2025
11 Дедо
18:43 21.11.2025
12 Заров
18:47 21.11.2025
13 вечна дружба
19:04 21.11.2025
14 Плд, ул Св Климент
19:05 21.11.2025
15 израстък
До коментар #1 от "Пич":Тук нали си имаме синоптичка плод на българо-монголската дружба.
19:10 21.11.2025
16 важно
До коментар #10 от "Бойко":Важното е да се открие посолство и да се напълни с "наши"хора или роднини.Търговия?Глупости.
19:21 21.11.2025
17 Дедо Джо
19:25 21.11.2025
18 фен
Коментиран от #19
19:35 21.11.2025
19 Чингис хан
До коментар #18 от "фен":Екатерина ми на гости
11:21 22.11.2025