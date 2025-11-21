България и Монголия подписаха спогодби за автомобилни и въздушни превози

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков и Н. Пр. Лхагвасурен Саянаа, извънреден и пълномощен посланик на Монголия в Република България, подписаха Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари и Спогодба за въздушен транспорт. Церемонията се състоя в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията и отбелязва важен етап в развитието на транспортните отношения между двете държави.

„С тези две спогодби се поставят основите на пряка транспортна свързаност между нашите две приятелски страни. Това ще създаде благоприятни условия за мобилност, търговия и икономически растеж, като доближат страните ни въпреки географската отдалеченост“, отбеляза заместник-министър Недялков.

Той уточни, че ще се създадат благоприятни условия за транспортните оператори и ще се осигурят прозрачни и равноправни правила за всички участници. „Това е още една стъпка към укрепването на двустранното сътрудничество и показва колко важни са добрите институционални отношения между двете държави“, посочи зам.-министър Недялков.

По думите му подписаните спогодби откриват нов период в транспортните отношения между България и Монголия, като укрепват връзките между хората и бизнеса в двете страни.