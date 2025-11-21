Новини
България и Монголия подписаха спогодби за автомобилни и въздушни превози

21 Ноември, 2025 17:26 1 226 19

  • димитър недялков -
  • н. пр. лхагвасурен саянаа-
  • монголия

Заместник-министър Недялков уточни, че ще се създадат благоприятни условия за транспортните оператори

Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков и Н. Пр. Лхагвасурен Саянаа, извънреден и пълномощен посланик на Монголия в Република България, подписаха Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари и Спогодба за въздушен транспорт. Церемонията се състоя в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията и отбелязва важен етап в развитието на транспортните отношения между двете държави.

„С тези две спогодби се поставят основите на пряка транспортна свързаност между нашите две приятелски страни. Това ще създаде благоприятни условия за мобилност, търговия и икономически растеж, като доближат страните ни въпреки географската отдалеченост“, отбеляза заместник-министър Недялков.

Той уточни, че ще се създадат благоприятни условия за транспортните оператори и ще се осигурят прозрачни и равноправни правила за всички участници. „Това е още една стъпка към укрепването на двустранното сътрудничество и показва колко важни са добрите институционални отношения между двете държави“, посочи зам.-министър Недялков.

По думите му подписаните спогодби откриват нов период в транспортните отношения между България и Монголия, като укрепват връзките между хората и бизнеса в двете страни.


  • 1 Пич

    10 0 Отговор
    Като цяло в Монголия може да бъде интересно , но ако сте настроени народняшки ! Монголките са много кръглогкави , монголците карат някакви ретро бегачки по анцузи и маратонки като старовремски мутри , но има и автентични номади на коне , и живеещи в юрти. Моят извод е , че не бих повторил !

    Коментиран от #15

    17:33 21.11.2025

  • 2 Познавате ли географията

    11 2 Отговор
    Тези самолети и коли трябва да минат през Русия за да стигнат Монголия. А България е обявена за вражеска държава от Русия..

    17:42 21.11.2025

  • 3 Йеронимус БОШ

    6 1 Отговор
    Там броди ли все още духа на великият Юмжагийн Цеденбал ?

    17:44 21.11.2025

  • 4 сайко килър

    14 1 Отговор
    Интересен факт е , че монголите ползват за азбука ......КИРИЛИЦАТА ! Пичове !

    Коментиран от #6

    17:45 21.11.2025

  • 5 МВР източва България чрез Борисов

    10 0 Отговор
    България е Терористична Държава от крайно жалки хора!

    Коментиран от #7, #9

    18:20 21.11.2025

  • 6 Неподписан

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "сайко килър":

    Баща им Лъв и майка им Мария са гърци.Азбуката която създават е по поръчка и е разновидност на гръцката.Тъй както и латиницата например

    18:28 21.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Неподписан

    3 2 Отговор
    "Болгар,Болга-а-р...."

    18:31 21.11.2025

  • 9 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "МВР източва България чрез Борисов":

    "Болгар, Болга-а-р..."

    18:31 21.11.2025

  • 10 Бойко

    8 0 Отговор
    Впрочем "голяма новина" просто дипломатическа хроника за запълване на сайта.

    Коментиран от #16

    18:37 21.11.2025

  • 11 Дедо

    7 2 Отговор
    Монголците са много готини хора. Не са злобни и надменни като руснаците , въпреки че Монголската империя е била най великата в историята и че са владеели Русия повече от два века

    18:43 21.11.2025

  • 12 Заров

    6 0 Отговор
    Завръщане към корените ,когато тук стане нетърпимо .

    18:47 21.11.2025

  • 13 вечна дружба

    6 0 Отговор
    Едно време внасяхме кожени изделия на сравнително добро качество.А сега ще откриват самолетна линия както до Скопие ли?

    19:04 21.11.2025

  • 14 Плд, ул Св Климент

    1 1 Отговор
    значи ще внасяме имигранти-изнасилвачи (както правеха в Украйна) от Монголия, които ще ни изгонят от работните места и от земята ни.

    19:05 21.11.2025

  • 15 израстък

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тук нали си имаме синоптичка плод на българо-монголската дружба.

    19:10 21.11.2025

  • 16 важно

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бойко":

    Важното е да се открие посолство и да се напълни с "наши"хора или роднини.Търговия?Глупости.

    19:21 21.11.2025

  • 17 Дедо Джо

    2 0 Отговор
    Ше внасяме говеждо месо от Монголия и ше го транспортираме с евтина руска нафта.

    19:25 21.11.2025

  • 18 фен

    3 2 Отговор
    За Монголия знам: 1. В развитието си са пропуснали феодалния строй. 2. Прочутата гробница на Чингис хан е открита, но разкопките са забранени. Мястото е обявено за свещено и недосегаемо. 3. Когато си на гости при монголците, чест е да преспиш вечерта с домакинята. Това го гледах преди 50 г. в един филм, впоследствие се оказа традиция.4. 1978 г. в Мюнхен е създадена рок група Чингис хан. Едноименната песен и Москва стават хитове и са популярни и досега.

    Коментиран от #19

    19:35 21.11.2025

  • 19 Чингис хан

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "фен":

    Екатерина ми на гости

    11:21 22.11.2025

