Времето днес, прогноза за събота, 22 ноември: Променлива облачност, следобеден дъжд над югоизточните части от страната

Минималните температури днес ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 9°, а максималните - между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, в София – около 16°.

Ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над северните райони, а в следобедните часове над югоизточните части от страната, където на места ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините - временно силен южен вятър. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад и ще е слаб до умерен.

По Черноморието облачността ще бъде незначителна, а през втората половина на деня ще се увеличи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° по Северното Черноморие до 23° по Южното. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра – от сняг. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра – около 6°.