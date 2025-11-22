Новини
Времето днес, прогноза за събота, 22 ноември: Променлива облачност, следобеден дъжд над югоизточните части от страната

22 Ноември, 2025 07:39, обновена 22 Ноември, 2025 07:43 825 2

Максималните температури ще са между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°

Снимка: БНТ
Минималните температури днес ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 9°, а максималните - между 14° и 19°, в югоизточните райони – до 22°, в София – около 16°.

Ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над северните райони, а в следобедните часове над югоизточните части от страната, където на места ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините - временно силен южен вятър. В Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад и ще е слаб до умерен.

По Черноморието облачността ще бъде незначителна, а през втората половина на деня ще се увеличи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° по Северното Черноморие до 23° по Южното. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра – от сняг. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра – около 6°.


  • 1 Име

    3 1 Отговор
    Хубав ден!

    07:52 22.11.2025

  • 2 хаберих

    0 0 Отговор
    Какво се случва, когато играят “Челси” и “Милан”?
    Двама милиардери наблюдават, как на терена търчат 22-мата милионери.

    09:32 22.11.2025

