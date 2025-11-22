Протест във видинското село Дреновец срещу трафика на тирове

Хора във Видинско излязоха на протест. Причината - тежкотоварният трафик, преминаващ през село Дреновец. Камионите, пътуващи от и към "Дунав мост 2", минават на метри от домовете на хората. Демонстрацията протича мирно, но жителите на селото решиха да блокират пътя като преминават по пешеходната пътека. За минути се натрупа огромна опашка от камиони, посочи "Нова телевизия".

Това, за което настояват протестиращите, е повече видеонаблюдение, ограничаване на скоростта и контрол на движението през населеното място, както и, ако е възможно, пренасочване на трафика от тежкотоварни автомобили извън селото.

„Не мога да спя, тъй като трафика започва от 3 часа сутринта – без ограничение на скоростта. Камион се удари в дървото в двора на къщата ми. Има училище, но няма никакво ограничение на скоростта", разказа жителка на селото.

"Преди около седмица имаше инцидент в селото, при който човек е бил ударен от тир", заяви протестиращ.

А друг допълни: "Пътната настилка е сравнително нова, но след преминаването на тежкотоварния трафик се разбива и напуква".

Хората твърдят, че е напукват и къщите на всички, които са на първа линия в селото. "Абсолютно всички къщи са напукани. Да дойде някой от институциите - да види какво представлява пътят от Ружинци до Дреновец – станал е като нива“, посочва демонстрант.