Протест във видинското село Дреновец срещу трафика на тирове

Хора във Видинско излязоха на протест. Причината - тежкотоварният трафик, преминаващ през село Дреновец. Камионите, пътуващи от и към "Дунав мост 2", минават на метри от домовете на хората. Демонстрацията протича мирно, но жителите на селото решиха да блокират пътя като преминават по пешеходната пътека. За минути се натрупа огромна опашка от камиони, посочи "Нова телевизия".
Това, за което настояват протестиращите, е повече видеонаблюдение, ограничаване на скоростта и контрол на движението през населеното място, както и, ако е възможно, пренасочване на трафика от тежкотоварни автомобили извън селото.
„Не мога да спя, тъй като трафика започва от 3 часа сутринта – без ограничение на скоростта. Камион се удари в дървото в двора на къщата ми. Има училище, но няма никакво ограничение на скоростта", разказа жителка на селото.
"Преди около седмица имаше инцидент в селото, при който човек е бил ударен от тир", заяви протестиращ.
А друг допълни: "Пътната настилка е сравнително нова, но след преминаването на тежкотоварния трафик се разбива и напуква".
Хората твърдят, че е напукват и къщите на всички, които са на първа линия в селото. "Абсолютно всички къщи са напукани. Да дойде някой от институциите - да види какво представлява пътят от Ружинци до Дреновец – станал е като нива“, посочва демонстрант.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #2
14:54 22.11.2025
2 ширминт
До коментар #1 от "Шопо":Затворете зад решетките тия в парламента и всичко ще се оправи!
14:58 22.11.2025
3 Гост
Коментиран от #5, #10, #12
15:06 22.11.2025
4 Гост
15:32 22.11.2025
5 Милчо
До коментар #3 от "Гост":Мостът си е добър,но насам как е?Трябваше първо магистрала,тунел под Петрохан и направо към Солун....А те бързАха да приберат мангизите от моста ,а Дреновец и Димово кучета ги яли.
15:33 22.11.2025
6 Нехис
Коментиран от #7
15:42 22.11.2025
7 Един шофьор
До коментар #6 от "Нехис":А през бай Тошово време никой не протестираше!
15:46 22.11.2025
8 От село
Когато имаш само чук в ръка, смяташ, че може да решиш всеки проблем чрез гвоздей.
15:56 22.11.2025
9 От село
До коментар 6 от "Нехис":
А през бай Тошово време никой не протестираше!
Отговор: Ако през времето на бай Тошовото протестираш, моментално заминаваш в концлагер!
16:02 22.11.2025
10 Посетител
До коментар #3 от "Гост":Не бойко ти е строил моста! Почнат беше още при Царя...
17:21 22.11.2025
11 МИРО
ЗЕМЯ, КАТО ЕДНА ЧОВЕШКА ДЛАН,
РОДИЛА ТОЛКОВА КРАДЛИВА СГАН
17:53 22.11.2025
12 До ком 3
До коментар #3 от "Гост":Как няма да го построи,когато Големият задокеански шеф,му е спуснал заповед - Трябва ни,и ще го построите вие- с ваши пари! Защо: Отговора се избистря едва преди месец.Стартитране строежа на ЖП връзка България- С.Македония.Схващаш ли,далечния замисъл? От шиптуряса - там е най голямата ,на практика база на щатите( под флага на отанчо) през макетата,на българска територия,- до румънците,- от там директно през Незалежная, до самата руска граница.А по евтин,бърз, сигурен и подсигуряващ превоз на тежки товари- танкове,бронирани машини, ракетни системи,жива сила от ЖП няма.Доказано е още от Първата световна война,до наши дни.Нали помните,че говореха и за Дунав -3.От Адриатика до границите на Русия,при военно положение, ще тече река от ешелони- денонощно.Като " каймака" от ответни удари,ще го обере българина.Мостоветв никога няма да ги съборят.Но до мостовете,цялата жп и пътна инфраструктура,ще е превърнат в кратери,в продължение на километри.
18:41 22.11.2025