Протест във видинското село Дреновец срещу трафика на тирове
  Тема: Войната на пътя

Протест във видинското село Дреновец срещу трафика на тирове

22 Ноември, 2025 14:45 963 12

Това, за което настояват протестиращите, е повече видеонаблюдение, ограничаване на скоростта и контрол на движението през населеното място

Протест във видинското село Дреновец срещу трафика на тирове - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова

Хора във Видинско излязоха на протест. Причината - тежкотоварният трафик, преминаващ през село Дреновец. Камионите, пътуващи от и към "Дунав мост 2", минават на метри от домовете на хората. Демонстрацията протича мирно, но жителите на селото решиха да блокират пътя като преминават по пешеходната пътека. За минути се натрупа огромна опашка от камиони, посочи "Нова телевизия".

Това, за което настояват протестиращите, е повече видеонаблюдение, ограничаване на скоростта и контрол на движението през населеното място, както и, ако е възможно, пренасочване на трафика от тежкотоварни автомобили извън селото.

„Не мога да спя, тъй като трафика започва от 3 часа сутринта – без ограничение на скоростта. Камион се удари в дървото в двора на къщата ми. Има училище, но няма никакво ограничение на скоростта", разказа жителка на селото.

"Преди около седмица имаше инцидент в селото, при който човек е бил ударен от тир", заяви протестиращ.

А друг допълни: "Пътната настилка е сравнително нова, но след преминаването на тежкотоварния трафик се разбива и напуква".

Хората твърдят, че е напукват и къщите на всички, които са на първа линия в селото. "Абсолютно всички къщи са напукани. Да дойде някой от институциите - да види какво представлява пътят от Ружинци до Дреновец – станал е като нива“, посочва демонстрант.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    14 0 Отговор
    Затворете моста за Румъния и проблема ще се реши.

    Коментиран от #2

    14:54 22.11.2025

  • 2 ширминт

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Затворете зад решетките тия в парламента и всичко ще се оправи!

    14:58 22.11.2025

  • 3 Гост

    5 1 Отговор
    Бойко изобщо не трябваше да го строи този мост.

    Коментиран от #5, #10, #12

    15:06 22.11.2025

  • 4 Гост

    2 1 Отговор
    Бойко изобщо не трябваше да го строи този мост.

    15:32 22.11.2025

  • 5 Милчо

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Мостът си е добър,но насам как е?Трябваше първо магистрала,тунел под Петрохан и направо към Солун....А те бързАха да приберат мангизите от моста ,а Дреновец и Димово кучета ги яли.

    15:33 22.11.2025

  • 6 Нехис

    2 9 Отговор
    Смешковци, тези тирове ви карат храната! С какво ще пълните червото иначе, търтеи такива?

    Коментиран от #7

    15:42 22.11.2025

  • 7 Един шофьор

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Нехис":

    А през бай Тошово време никой не протестираше!

    15:46 22.11.2025

  • 8 От село

    0 1 Отговор
    Но и защо протестирате, като няма файда от тия протести, понеже никой няма да ви обърне внимание, че сте протестирали! вземаш една кутия пълна с гводеи, отиваш през нощта на два три километра извън селото и ги изсипваш по малко на двеста метга. Но и затова трябва да си спомним лафа от миналото: Най-редкият човешки жребий е възможността да избираш.
    Когато имаш само чук в ръка, смяташ, че може да решиш всеки проблем чрез гвоздей.

    15:56 22.11.2025

  • 9 От село

    0 5 Отговор
    До коментар 7 Един шофьор
    До коментар 6 от "Нехис":
    А през бай Тошово време никой не протестираше!

    Отговор: Ако през времето на бай Тошовото протестираш, моментално заминаваш в концлагер!

    16:02 22.11.2025

  • 10 Посетител

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Не бойко ти е строил моста! Почнат беше още при Царя...

    17:21 22.11.2025

  • 11 МИРО

    2 2 Отговор
    ФАКТ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА РАДЕВ :

    ЗЕМЯ, КАТО ЕДНА ЧОВЕШКА ДЛАН,
    РОДИЛА ТОЛКОВА КРАДЛИВА СГАН

    17:53 22.11.2025

  • 12 До ком 3

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Как няма да го построи,когато Големият задокеански шеф,му е спуснал заповед - Трябва ни,и ще го построите вие- с ваши пари! Защо: Отговора се избистря едва преди месец.Стартитране строежа на ЖП връзка България- С.Македония.Схващаш ли,далечния замисъл? От шиптуряса - там е най голямата ,на практика база на щатите( под флага на отанчо) през макетата,на българска територия,- до румънците,- от там директно през Незалежная, до самата руска граница.А по евтин,бърз, сигурен и подсигуряващ превоз на тежки товари- танкове,бронирани машини, ракетни системи,жива сила от ЖП няма.Доказано е още от Първата световна война,до наши дни.Нали помните,че говореха и за Дунав -3.От Адриатика до границите на Русия,при военно положение, ще тече река от ешелони- денонощно.Като " каймака" от ответни удари,ще го обере българина.Мостоветв никога няма да ги съборят.Но до мостовете,цялата жп и пътна инфраструктура,ще е превърнат в кратери,в продължение на километри.

    18:41 22.11.2025

