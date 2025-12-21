Новини
МВР предупреди за възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили на граничните пунктове с Гърция

21 Декември, 2025 07:40, обновена 21 Декември, 2025 06:43 633 4

  • гърция-
  • камиони-
  • стачка-
  • гранични пунктове

Причина е стачните действия на територията на южната ни съседка

МВР предупреди за възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили на граничните пунктове с Гърция - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 часа сутринта.

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт „Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до днес включително.

БТА припомня, че протестиращите гръцки фермери заявиха готовност да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата. Тяхното недоволство избухна заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и на ГКПП Лесово на изход за товарни автомобили, информират от "Гранична полиция".

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи.

Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония:

Трафикът е нормален и на всички гранични пунктове със Сърбия.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ннннннннн

    0 0 Отговор
    Кравата е женска,а бикът вече ще е кравец.Детя Пикова.

    06:50 21.12.2025

  • 2 Един

    1 0 Отговор
    На държавата не и пука,че бизнеса който и плаща данъци и рушвети е в застой.

    Коментиран от #4

    06:50 21.12.2025

  • 3 хаберих

    0 0 Отговор
    Двама философи се срещат. Единият казва:
    - Нали?
    След дълго обмисляне другият отвръща:
    - Дали?
    След 30 мин. почесване по брадата първият заключава:
    - Надали!

    07:19 21.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

