Въздушна линейка ще транспортира до София пострадал мъж от Ямбол

В Ямбол отново е задействана системата за спешна медицинска помощ по въздуха. В Спешното отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон" към 11:00 часа днес е постъпил 49-годишен пациент с фрактура на лумбален прешлен, вследствие на падане от голяма височина, посочи БНТ.
След направена на пациента образна диагностика и консултация с неврохирург, той ще бъде транспортиран с въздушна линейка за лечение в Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ "Пирогов". Решението е взето в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и "България Хели Мед Сървиз".
Пострадалият ще бъде транспортиран с линейка до авиобаза "Безмер", където се очаква да кацне специализирният медицински хеликоптер, съобщиха от МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1111
Коментиран от #5
17:42 22.11.2025
2 обективен
17:42 22.11.2025
3 Гост
17:43 22.11.2025
4 Лошо
17:51 22.11.2025
5 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #1 от "1111":ТОВА Е НОВИНА.
🤣
ПРЕНАСЯНЕ НА КАЛККАН С ЛИНЕЙКА ОТ ВАРНА, НА СУДЖУК ОТ ДОБРИЧ, НА ПAЧKИ СЪС САМОЛЕТ НА АВИООТРЯД 28 КЪМ БЛИЗКИ ДО НАС ДЕМОКРАТИЧНИ ДЪРЖАВИ Е
РУТИНА.
😝
17:56 22.11.2025
6 Това е поредна
Коментиран от #8, #9
18:04 22.11.2025
7 Данко Харсъзина
18:46 22.11.2025
8 дюрюгация
До коментар #6 от "Това е поредна":Аз незнам какво е разстоянето от Ямбол до София по въздух но хиликоптера тръгва от Сливен където е базиран до Ямбол и от там към София. Питам се ще му стигне ли горивото или някъде по пътя ще спира да презарежда. Тежко и горко му на пацента тогава.
19:31 22.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.