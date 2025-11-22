Новини
Въздушна линейка ще транспортира до София пострадал мъж от Ямбол

Въздушна линейка ще транспортира до София пострадал мъж от Ямбол

22 Ноември, 2025 17:37 964 9

Решението е взето в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и "България Хели Мед Сървиз"

Въздушна линейка ще транспортира до София пострадал мъж от Ямбол - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

В Ямбол отново е задействана системата за спешна медицинска помощ по въздуха. В Спешното отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон" към 11:00 часа днес е постъпил 49-годишен пациент с фрактура на лумбален прешлен, вследствие на падане от голяма височина, посочи БНТ.

След направена на пациента образна диагностика и консултация с неврохирург, той ще бъде транспортиран с въздушна линейка за лечение в Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ "Пирогов". Решението е взето в координация с Министерството на здравеопазването, Центъра за спешна медицинска помощ и "България Хели Мед Сървиз".

Пострадалият ще бъде транспортиран с линейка до авиобаза "Безмер", където се очаква да кацне специализирният медицински хеликоптер, съобщиха от МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Ямбол.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    5 0 Отговор
    Това не трябва да е новина. Линейката е за това. Виж, ако с нея пренасят калкан от Варна до правителствена болница в София е друго.

    Коментиран от #5

    17:42 22.11.2025

  • 2 обективен

    6 0 Отговор
    И аз днес бях на работа , но никой не го отразява !! Та нали за това получават заплати !!!

    17:42 22.11.2025

  • 3 Гост

    7 0 Отговор
    Тая новина малко ми звучи като Водещият на новините прочете новините. Нали това е работата на въздушната линейка!

    17:43 22.11.2025

  • 4 Лошо

    1 0 Отговор
    нараняване , дано човекът има късмет и лекарите успех !

    17:51 22.11.2025

  • 5 АМАH OT ИДИOTИ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1111":

    ТОВА Е НОВИНА.
    🤣
    ПРЕНАСЯНЕ НА КАЛККАН С ЛИНЕЙКА ОТ ВАРНА, НА СУДЖУК ОТ ДОБРИЧ, НА ПAЧKИ СЪС САМОЛЕТ НА АВИООТРЯД 28 КЪМ БЛИЗКИ ДО НАС ДЕМОКРАТИЧНИ ДЪРЖАВИ Е
    РУТИНА.
    😝

    17:56 22.11.2025

  • 6 Това е поредна

    3 0 Отговор
    Глупост. Ще го лангъркат до Безмер с линейка, сред това ще го товарят на Хели Мед. В Пирогов няма площадка за хеликоптер, значи ще го товарят на още една линейка и тогава в неврохирургията. Всяко преместване от легло на носилка, на нова носилка и тн, е опасно за пациент с гръбначна травма. А има магистрала - 2 ч 30 Мин. До София. Да не говорим, че Пловдив е на половината път

    Коментиран от #8, #9

    18:04 22.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Това струва пари. Сиреч по вусоки осигуровки и по големи заеми.

    18:46 22.11.2025

  • 8 дюрюгация

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Това е поредна":

    Аз незнам какво е разстоянето от Ямбол до София по въздух но хиликоптера тръгва от Сливен където е базиран до Ямбол и от там към София. Питам се ще му стигне ли горивото или някъде по пътя ще спира да презарежда. Тежко и горко му на пацента тогава.

    19:31 22.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

