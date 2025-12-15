59-годишен шофьор загина при катастрофа на АМ „Струма“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 14 декември - в близост до пътен възел „Дупница - Юг“.

Водачът е навлязъл в ускорителната лента, ударил се е в мантинела и се е забил в канавка.

Тялото му е извадено от автомобила със съдействието на екип от пожарната.

Ще бъде извършена аутопсия. Починалият е украински гражданин. По случая се води разследване.