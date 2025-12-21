Новини
България »
Планински спасител: Най-често причината за инциденти в планината е подценяването на условията и терена

Планински спасител: Най-често причината за инциденти в планината е подценяването на условията и терена

21 Декември, 2025 10:10 368 1

  • пирин-
  • мъж-
  • загинал-
  • пропаст

Сигналът за инцидента е подаден около 11:30 часа в събота на дежурния спасител в база Банско

Планински спасител: Най-често причината за инциденти в планината е подценяването на условията и терена - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фатален инцидент в Пирин планина от събота отново напомни колко опасни могат да бъдат зимните условия във високите части на планината. Турист загина, след като се подхлъзна и падна в пропаст в района на връх Вихрен, обобщи бТВ.

Сигналът за инцидента е подаден около 11:30 часа в събота на дежурния спасител в база Банско. По думите на планинския спасител Благовест Обецанов веднага е взето решение за провеждане на спасителна акция и е поискан медицински хеликоптер.

Хеликоптерът е транспортирал двама спасители до труднодостъпен район на около 200–300 метра от мястото на инцидента. Те са достигнали бързо до пострадалия, но са установили, че той е починал.

По думите на спасителя ПСС това е бил най-бързият и ефективен възможен начин за реакция. От службата изразяват благодарност към екипажа на медицинския хеликоптер за бързото съдействие.

По информация на спасителите туристът е бил с неподходяща екипировка за зимните условия във високата планина. Районът е със стръмен и силно заледен терен на над 2500 метра надморска височина. Липсата на котки и каска е намалила шансовете за оцеляване при подхлъзването, посочват от ПСС.

От началото на зимния сезон сигналите за инциденти не са много, но най-честата причина остава подценяването на зимните условия и терена. Спасителите напомнят, че зимната планина изисква специална подготовка, опит и екипировка, както и умения за работа с нея.

При инцидент в планината най-бързият начин за реакция е сигнал на телефон 112, който може да бъде набран дори при липса на обхват на мобилния оператор. Важно е да е заредена батерията на апарата.

Планинските спасители отново апелират за повече отговорност и уважение към планината, особено през зимния сезон.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хорейшо

    0 0 Отговор
    Когато са на домашен терен..... инцидентите са от друг характер.

    10:30 21.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове