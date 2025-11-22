Новини
Почина първият председател на Сметната палата в новата история на България

22 Ноември, 2025 18:49 1 522 6

Доц. д-р Николов е депутат в Седмото Велико народно събрание, в 36-то и 37-то Народно събрание

Почина първият председател на Сметната палата в новата история на България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първият председател на Сметната палата на Република България доц. д-р Георги Николов почина на 80-годишна възраст на 21 ноември 2025 г. след кратко боледуване, съобщават от националната одитната институция.

Той е избран от Народното събрание (НС) за ръководител на възстановената през 1995 г. Сметна палата на България остава начело на институцията на 10 години.

"Неговият богат професионален опит, лични качества и изключителна всеотдайност са в основата на успешното съграждане на Върховната одитна институция на страната в годините на прехода", посочват от Сметната палата.

Доц. д-р Николов е депутат в Седмото Велико народно събрание, в 36-то и 37-то Народно събрание. В 36-то НС е зам.-председател на Комисията по икономическа политика, а в 37-то оглавява Комисията по бюджет и финанси до избирането му за председател одитната институция. Бил е и ректор и заместник-ректор на Университета по застраховане и финанси.

Сметната палата изказва съболезнования на близките на доц. д-р Георги Николов.

Поклон пред паметта му!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    9 1 Отговор
    А последният Главанака кога?

    Коментиран от #2

    18:57 22.11.2025

  • 2 Наемник

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Като си платят. Ние сме само изпълнители.

    19:08 22.11.2025

  • 3 Сторм

    2 0 Отговор
    Не го помня и на това разчитат политиците. Няма да празнувам .

    19:10 22.11.2025

  • 4 Е нещо хубаво

    9 0 Отговор
    Боклуците от прехода си утиват, а още много има. А днешните управляващи кога

    19:12 22.11.2025

  • 5 Лили

    6 0 Отговор
    Светла да е паметта на г-н Николов!
    Но първият председател на Сметната палата е проф. МИХАИЛ ДИНЕВ !

    20:11 22.11.2025

  • 6 така, така

    1 0 Отговор
    Един боклукИпаразит по-малко! Дано го последва и сегашния!

    20:58 22.11.2025

