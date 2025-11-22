Почина първият председател на Сметната палата в новата история на България

Първият председател на Сметната палата на Република България доц. д-р Георги Николов почина на 80-годишна възраст на 21 ноември 2025 г. след кратко боледуване, съобщават от националната одитната институция.

Той е избран от Народното събрание (НС) за ръководител на възстановената през 1995 г. Сметна палата на България остава начело на институцията на 10 години.

"Неговият богат професионален опит, лични качества и изключителна всеотдайност са в основата на успешното съграждане на Върховната одитна институция на страната в годините на прехода", посочват от Сметната палата.

Доц. д-р Николов е депутат в Седмото Велико народно събрание, в 36-то и 37-то Народно събрание. В 36-то НС е зам.-председател на Комисията по икономическа политика, а в 37-то оглавява Комисията по бюджет и финанси до избирането му за председател одитната институция. Бил е и ректор и заместник-ректор на Университета по застраховане и финанси.

Сметната палата изказва съболезнования на близките на доц. д-р Георги Николов.

Поклон пред паметта му!