След протестите идват стачките: Синдикати искат промяна в изчислението на заплатите

След протестите идват стачките: Синдикати искат промяна в изчислението на заплатите

23 Ноември, 2025 12:43 2 177 32

За следващата седмица заявки за протести има в земеделието, горите и здравеопазването

След протестите идват стачките: Синдикати искат промяна в изчислението на заплатите
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През седмицата станахме свидетели на протести на служители от администрацията в лицето на НОИ и НСИ. Те настояват за увеличение на заплатите, което да бъде заложено в Бюджет 2026.

За следващата седмица заявки за протести има в земеделието, горите и здравеопазването.

"Този бюджет не е левичарски“, заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, цитиран от bgonair.bg.

Той напомни, че в България функционират 302 централни администрации, които трудно могат да се обединят, защото "всяка от тях има началник, който е някаква политическа проекция“.

По думите му има и "260 общински администрации“, което поддържа политическа клиентела.

От КТ "Подкрепа" искат промяна на начина за формиране на възнагражденията, тъй като за една и съща позиция разликата между институциите достига "4-5 пъти".

Манолов посочи, че по времето на Дянков изваждането на осигуровките от заплатите е довело до абсурд "Държавата просто ги мести от един джоб в друг".

Фискалният съвет, по думите му, получава възнаграждения "три пъти средното за обществения сектор и три пъти минималната заплата за всяко заседание“. Щедро увеличение се предвижда и за КЗК, КФН и антикорупционната комисия.

"Тези ужасни дисбаланси непременно трябва да бъдат прекратени", подчерта синдикалистът в ефира на националното радио.

Манолов предупреди, че Златното швейцарско правило нанася сериозни щети, защото ръстът на пенсиите следва инфлацията, а не осигурителния доход.

"Това, което наричат Златно швейцарско правило, нанасе най-голяма щета по отношение размерите на пенсиите. Плащаме осигурителни вноски на база осигурителен принос, на база ръст на осигурителния доход, а ръстът на пенсиите е във връзка с инфлацията. Дори инфлацията присъства като фактор в ръста на осигурителния доход. Ако пенсиите бяха увеличавани единствено спрямо ръста на осигурителния доход, сега техните размери щяха да са съвсем различни. Златното швейцарско правило години наред натиска пенсиите надолу", коментира Манолов.

Протестите ще продължат, въпреки че властта ги неглижира.

"След протеста идва стачката. Хич не обичам стачките, но ако не остане друг избор – ще е това", даде заявка президентът на КТ "Подкрепа".


  • 1 Те би

    22 1 Отговор
    трябвало срещу теб и другия алчен двуличник с бялата коса като на пръч !

    Коментиран от #10, #13

    12:45 23.11.2025

  • 2 Старшина Шкембаков

    22 0 Отговор
    Ние сме доволни, ама искаме още 50%

    12:46 23.11.2025

  • 3 Налудник

    28 2 Отговор
    Тези синдикати само смучат пари. Абсолютно излишни са, в много от случите дори са вредни.

    12:47 23.11.2025

  • 4 Коментиращ

    21 1 Отговор
    Кои синдикати?!
    Тия дето бяха заедно с правителството и против работодателите (които пък се застъпиха за работниците, прецедент в историята вероятно на човечеството)?!

    Трябва сериозно разследване на всяко едно звено в държавата и при наличие на корупция, да има много сериозни наказания!!!

    12:47 23.11.2025

  • 5 Мнении

    23 1 Отговор
    Не ни го показвайте този напазарувания. Айде да каже колко му е заплата за това че нищо не прави.

    Коментиран от #12

    12:50 23.11.2025

  • 6 БЕЗ МАЙТАП

    19 0 Отговор
    Стачкувайте за съкращения на политическите назначения или така наречените калинки и освободените средства да отидат за увеличение на заплатите на тези които работят. Въпроса е стиска ли ви за такава стачка и какви лозунги ще издигнете?

    12:51 23.11.2025

  • 7 Кака Пена

    19 1 Отговор
    Какви стачки бе? Нали слугувате на Толyna и Шиши? Нали това е "възможно най-добрия предлаган бюджет"? Долни отpenkи сте.

    12:51 23.11.2025

  • 8 Камък върху камък

    17 0 Отговор
    Това което Борисов няма да унищожи в страната лаласиндикалистите ще изгорят.

    12:52 23.11.2025

  • 9 тези

    14 0 Отговор
    от разни институти и изчислителни центрове ще бъдат уволнени от изкуствения интелект съвсем скоро И да си търсят място и работа или със спестените пари да създават бизнес Един пример хаванските пури са скъпи но защо няма български ИМАМЕ супер тютюни и по проста технология на производство и по прости производители няма КОПЙ ви пречи да произвеждате пури или цигари с бандерол законно

    12:53 23.11.2025

  • 10 Да де

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Те би":

    558 000 бюджетари има в България, над два милиона пенсионери и около два милиона хора произвеждащи блага с ръцете и главите си. Огромни са заплатите на милиционери, прокурори и онези служители дето защитават корупцията, дансаджии, депутати и министри. Стачки ДА, но и жестоко рязане е необходимо.

    Коментиран от #14

    12:57 23.11.2025

  • 11 Някой

    12 8 Отговор
    Браво! Трябват протести и стачки. Иначе пари не се дават и права не се спазват.
    Няма начин при реална инфлация над 50% да няма повишение на заплатите. Заради това евро ни изпразниха джобовете. Обаче, оправите ни дебелички политици напълниха още повече гушките.
    Тъй че, стачки до припадък.
    Работещите в частния сектор да се оправят - да вдигат стачки и те, а не само да мрънкат, че в държавния сектор нищо не правели, а пари вземали. Капиталиста разбира само от сила. А и вече не е в позиция да казва, че за мястото на всеки недоволен чакат по 10 човека.

    13:00 23.11.2025

  • 12 Някой

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Мнении":

    Гледай сега - това, че ти не знаеш какво прави друг човек на работното си място, не означава че не прави нищо. Но от висините на общия работник на строеж - толкова. Той все си мисли, че много работи, но малко ми се плаща. И гледа с лошо другите, които имат неразбираеми за него професии, и все повтаря че нищо не работели, но получавали дебели заплати. Несправедливост, разбирате ли?

    Коментиран от #18

    13:02 23.11.2025

  • 13 Протести за куче

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Те би":

    Ако джeндър прегази куче , кой от двамата е с приоритет ?

    13:04 23.11.2025

  • 14 Някой

    6 14 Отговор

    До коментар #10 от "Да де":

    Как ги произвеждат тези блага онези 2 милиона? Само работещите в частния сектор ли произвеждат блага? В градския транспорт, например, не произвеждат ли блага? Щото 1 милион в София ежедневно го ползват. Данъчните, пенсионното, държавните болници, училищата? Държавния АЕЦ? Те произвеждат ли блага?
    Аман от хора, дето си мислят че само техния труд е важен и ценен.

    Коментиран от #16

    13:05 23.11.2025

  • 15 майстор

    5 1 Отговор
    "Златното швейцарско правило" такова таковата на пенсионерите. Затова в България пенсиите на възрастните хора са ниски,най-ниските в Европа. За заплатите се отнася същото нещо. България не е швейцарска собственност!

    Коментиран от #26

    13:08 23.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мнение

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Вие вършите работа но не в полза на хората. Росен вижда с просто око. Всички наблюдават какво правите във вреда на работещите.

    Коментиран от #20

    13:18 23.11.2025

  • 19 Пари за лошо качество.

    7 1 Отговор
    Пазара диктува търсенето и предлагането.Който не харесва заплата,сменя веднага работодателя.

    13:20 23.11.2025

  • 20 Някой

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Не знам. Според мен обикновените служители в държавните учреждения си изпълняват задачите, доколкото са им създадени необходимите работни условия.
    Представи си изведнъж да изчезнат държавните учреждения - простите ще се радват, а умните ще се притеснят.

    13:22 23.11.2025

  • 21 Баш софиянец

    12 1 Отговор
    Егати наглеците! Частният бизнес е изнудван и мачкан, за да се плащат огромни безсмислени заплати на безумно много администрация със съмтителен умствен капацитет, за да гласува на следващите избори за когото трябва. И т.нар."синдикати" са първа кипра в подкрепа на мафиотското статукво. Отвратително! Заради изблиците им трябва да се теглят кредити, които и правнуците ни ще плащат. Няма такива наглеци просто!

    13:29 23.11.2025

  • 22 123456

    9 1 Отговор
    Много бизнеси , вече си изтефлиха дивидента и догодина няма да разпределят , освен това много бизнеси след Нива година затваря . Данъците от затворени бизнеси са 0 % .Нали влизаме в клуба на богатите , там е така

    13:34 23.11.2025

  • 23 Стачки до дупка

    7 0 Отговор
    Както има инфлация, така ще има и ръст на заплати, стига кражба от мафията!

    13:59 23.11.2025

  • 24 А колко са спортните бюджетни кадри

    4 0 Отговор
    А колко са спортните бюджетни кадри и техните издръжки?

    14:02 23.11.2025

  • 25 В БЪЛГАРИЯ СИНДИКАТИ НЯМА !

    7 0 Отговор
    ДНЕШНИТЕ ПРОФСЪЮЗИ СА МАФИЯ ! ТАКА ЧЕ КАКВО ИСКАТ ЗНАЯТ САМО УПРАВЛЯВАЩИТЕ ГИ КЪРЛЕЖИ С ЦЕЛ ДА НИ КРАДАТ !

    14:25 23.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Как

    4 0 Отговор
    Манолов ще стачкуваш? Та Вие сте имитация на синдикати защитавате управляващите и чиновниците които вземат хиляди лева запати.Не защитавате работещите бедни,пенсионери и хора в трудни здравословно състояние Предатели!

    Коментиран от #32

    14:31 23.11.2025

  • 28 Сурикат

    3 0 Отговор
    Антинародните синдикати нямат място в народните протести. Основната им задача е да контролират протестиращите докато протестите заглъхнат. Слуги на грабежа.

    15:36 23.11.2025

  • 29 Економист

    1 0 Отговор
    Предлагам едно много просто решение. Бюджетните пари за държавната администрация да се замразят за 10-15 години. Така се решават проблемите с държавната администрация. Пример: догодина има инфлация 5%, това означава, че за да има индексиране на заплатите на държавните служители с 5%, трябва да се направят съкращения икономисващи 5% от определената сума( която са разходите за 2025г). 2027г има инфлация 8% - следователно в държавна администрация трябва да се направят съкращения за 8% от определеният за 2025г бюджет ( замразен е на това ниво) и така след 10-15 години държавната администрация и бюджета за нея ще са в норми.. Отделно в следствие бунтове, недоволства и други такива ВЪТРЕ в държавната администрация, ще се получи справедливо разпределение на определените им пари.

    15:57 23.11.2025

  • 30 Горски

    4 0 Отговор
    Малей, над половин милион калинки... И то по (занижени) данни на НСИ. Борбата че е трудна и "безмилостно жестока". Не може 1,3 милиона да издържаме и чиновниците. Пенсионерите е нормално,защото хората са внасяли,работили са цял живот, но чиновниците не са внасяли нищо! Почнат ли и те да внасят- ще има достатъчно пари в държавата. Не може и тях да издържаме ,защото реално така се получава- ние плащаме на чиновниците социалните осигуровки и ще взимат и високи пенсии без да са внесли стотинка.

    16:00 23.11.2025

  • 31 Цървул

    3 0 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    16:02 23.11.2025

  • 32 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Как":

    Профсъюзите са също работодатели, чрез своите фирми..Тава е пародия на синдикати, които не изграждат стачен фонд,които рекетират чрез привилегии на своите членове( 8дни .платен отпуск повече, ,и една заплата повече при пенсиониране) спрямо тези които не са членове на профсъюза. Те играят ролята на ОФ.при соца. Няма такива демагози и търтеи като тях.

    23:13 23.11.2025

