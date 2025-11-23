След протестите идват стачките: Синдикати искат промяна в изчислението на заплатите

През седмицата станахме свидетели на протести на служители от администрацията в лицето на НОИ и НСИ. Те настояват за увеличение на заплатите, което да бъде заложено в Бюджет 2026.
За следващата седмица заявки за протести има в земеделието, горите и здравеопазването.
"Този бюджет не е левичарски“, заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, цитиран от bgonair.bg.
Той напомни, че в България функционират 302 централни администрации, които трудно могат да се обединят, защото "всяка от тях има началник, който е някаква политическа проекция“.
По думите му има и "260 общински администрации“, което поддържа политическа клиентела.
От КТ "Подкрепа" искат промяна на начина за формиране на възнагражденията, тъй като за една и съща позиция разликата между институциите достига "4-5 пъти".
Манолов посочи, че по времето на Дянков изваждането на осигуровките от заплатите е довело до абсурд "Държавата просто ги мести от един джоб в друг".
Фискалният съвет, по думите му, получава възнаграждения "три пъти средното за обществения сектор и три пъти минималната заплата за всяко заседание“. Щедро увеличение се предвижда и за КЗК, КФН и антикорупционната комисия.
"Тези ужасни дисбаланси непременно трябва да бъдат прекратени", подчерта синдикалистът в ефира на националното радио.
Манолов предупреди, че Златното швейцарско правило нанася сериозни щети, защото ръстът на пенсиите следва инфлацията, а не осигурителния доход.
"Това, което наричат Златно швейцарско правило, нанасе най-голяма щета по отношение размерите на пенсиите. Плащаме осигурителни вноски на база осигурителен принос, на база ръст на осигурителния доход, а ръстът на пенсиите е във връзка с инфлацията. Дори инфлацията присъства като фактор в ръста на осигурителния доход. Ако пенсиите бяха увеличавани единствено спрямо ръста на осигурителния доход, сега техните размери щяха да са съвсем различни. Златното швейцарско правило години наред натиска пенсиите надолу", коментира Манолов.
Протестите ще продължат, въпреки че властта ги неглижира.
"След протеста идва стачката. Хич не обичам стачките, но ако не остане друг избор – ще е това", даде заявка президентът на КТ "Подкрепа".
1 Те би
Коментиран от #10, #13
12:45 23.11.2025
2 Старшина Шкембаков
12:46 23.11.2025
3 Налудник
12:47 23.11.2025
4 Коментиращ
Тия дето бяха заедно с правителството и против работодателите (които пък се застъпиха за работниците, прецедент в историята вероятно на човечеството)?!
Трябва сериозно разследване на всяко едно звено в държавата и при наличие на корупция, да има много сериозни наказания!!!
12:47 23.11.2025
5 Мнении
Коментиран от #12
12:50 23.11.2025
6 БЕЗ МАЙТАП
12:51 23.11.2025
7 Кака Пена
12:51 23.11.2025
8 Камък върху камък
12:52 23.11.2025
9 тези
12:53 23.11.2025
10 Да де
До коментар #1 от "Те би":558 000 бюджетари има в България, над два милиона пенсионери и около два милиона хора произвеждащи блага с ръцете и главите си. Огромни са заплатите на милиционери, прокурори и онези служители дето защитават корупцията, дансаджии, депутати и министри. Стачки ДА, но и жестоко рязане е необходимо.
Коментиран от #14
12:57 23.11.2025
11 Някой
Няма начин при реална инфлация над 50% да няма повишение на заплатите. Заради това евро ни изпразниха джобовете. Обаче, оправите ни дебелички политици напълниха още повече гушките.
Тъй че, стачки до припадък.
Работещите в частния сектор да се оправят - да вдигат стачки и те, а не само да мрънкат, че в държавния сектор нищо не правели, а пари вземали. Капиталиста разбира само от сила. А и вече не е в позиция да казва, че за мястото на всеки недоволен чакат по 10 човека.
13:00 23.11.2025
12 Някой
До коментар #5 от "Мнении":Гледай сега - това, че ти не знаеш какво прави друг човек на работното си място, не означава че не прави нищо. Но от висините на общия работник на строеж - толкова. Той все си мисли, че много работи, но малко ми се плаща. И гледа с лошо другите, които имат неразбираеми за него професии, и все повтаря че нищо не работели, но получавали дебели заплати. Несправедливост, разбирате ли?
Коментиран от #18
13:02 23.11.2025
13 Протести за куче
До коментар #1 от "Те би":Ако джeндър прегази куче , кой от двамата е с приоритет ?
13:04 23.11.2025
14 Някой
До коментар #10 от "Да де":Как ги произвеждат тези блага онези 2 милиона? Само работещите в частния сектор ли произвеждат блага? В градския транспорт, например, не произвеждат ли блага? Щото 1 милион в София ежедневно го ползват. Данъчните, пенсионното, държавните болници, училищата? Държавния АЕЦ? Те произвеждат ли блага?
Аман от хора, дето си мислят че само техния труд е важен и ценен.
Коментиран от #16
13:05 23.11.2025
15 майстор
Коментиран от #26
13:08 23.11.2025
18 Мнение
До коментар #12 от "Някой":Вие вършите работа но не в полза на хората. Росен вижда с просто око. Всички наблюдават какво правите във вреда на работещите.
Коментиран от #20
13:18 23.11.2025
19 Пари за лошо качество.
13:20 23.11.2025
20 Някой
До коментар #18 от "Мнение":Не знам. Според мен обикновените служители в държавните учреждения си изпълняват задачите, доколкото са им създадени необходимите работни условия.
Представи си изведнъж да изчезнат държавните учреждения - простите ще се радват, а умните ще се притеснят.
13:22 23.11.2025
21 Баш софиянец
13:29 23.11.2025
22 123456
13:34 23.11.2025
23 Стачки до дупка
13:59 23.11.2025
24 А колко са спортните бюджетни кадри
14:02 23.11.2025
25 В БЪЛГАРИЯ СИНДИКАТИ НЯМА !
14:25 23.11.2025
27 Как
Коментиран от #32
14:31 23.11.2025
28 Сурикат
15:36 23.11.2025
29 Економист
15:57 23.11.2025
30 Горски
16:00 23.11.2025
31 Цървул
16:02 23.11.2025
32 Снежанка Димитрова
До коментар #27 от "Как":Профсъюзите са също работодатели, чрез своите фирми..Тава е пародия на синдикати, които не изграждат стачен фонд,които рекетират чрез привилегии на своите членове( 8дни .платен отпуск повече, ,и една заплата повече при пенсиониране) спрямо тези които не са членове на профсъюза. Те играят ролята на ОФ.при соца. Няма такива демагози и търтеи като тях.
23:13 23.11.2025