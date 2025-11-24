Изтича срокът за предложения за промени в проектобюджета на ДОО

До края на днешния ден изтича срокът за внасяне на предложения от страна на депутатите между първо и второ четене на проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година.

Към момента няма внесени промени от парламентарните групи на управляващата коалиция и от ДПС-НН.



Хасан Адемов от "Алианс за права и свободи" предлага увеличаване на средствата за персонал в НОИ, така че възнаграждения на заетите там да бъдат увеличени с 10 процента, а не с предлаганите до 5 на сто.



Депутати от същата парламентарна група предлагат през следващата година да се замрази минималния осигурителен доход за животновъди, производители на плодове, зеленчуци и тютюн, а за Великден и Коледа да се определи допълнително възнаграждение за всички пенсионери от 392 евро.



Депутати от "Възраждане" предлагат през следващата година да не се събират осигурителни вноски за допълнителното задължително осигуряване в частните фондове, както и бизнесът да плаща само първия ден от болничните, а от втория обезщетението да се поема от НОИ.

Очаква се днес управляващото мнозинство да внесе поправки в законопроекта за бюджета на Здравната каса, които да определят правилата за разпределяне на целевите 260 милиона евро за заплати на медицинския персонал в болниците у нас.



Законопроектът беше одобрен на първо четене в пленарната зала в четвъртък, а днес изтича срокът за предложения преди второто му четене.



Тази вечер лекари от инициативата "Бъдеще в България" излизат на протест под надслов: "Няма да ни излъжете".



Въпреки че в доклада на бюджетната комисия, одобрила на първо четене бюджета на Касата, е записано, че са предвидени 260 милиона евро за заплати на млади лекари, медицински сестри и акушерки, според председателя на здравната комисия Костадин Ангелов целевите средства са за целия персонал на болниците.



Според последното обявено от него решение на Съвета за съвместно управление, 30 милиона евро ще бъдат насочени към структури, подчинени на здравното министерство, а останалите 230 милиона евро плюс още 34 милиона евро ще се разпределят между държавни, общински и областни болници. Това ще стане по методика, гарантираща достигане на минималните нива на заплащане за лекари и медицински сестри, обясни Ангелов.



Как ще се разпределят целевите средства за заплати очакват да разберат и протестиращите млади лекари. Протестът ще се проведе пред здравното министерство.