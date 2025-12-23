Министър Гуцанов: Близо 25 млн. лв. осигурява правителството за услугата "Топъл обяд" за 67 000 души

Близо 25 млн. лв. осигурява правителството за услугата "Топъл обяд" за 67 000 души. Това съобщи министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет след края на правителственото заседание, предават от БТА.
Преди малко взехме решение за средствата необходими за т.нар. топъл обяд, който се отпуска по европейски програми, които приключиха на 30 септември тази година, каза министърът. Той подчерта, че са преразпределени средства в социалното министерство, така че програмата да продължи до 30 септември 2026 г. В противен случай програмата трябваше да приключи в края на януари догодина, уточни той. Общо 226 общини предлагат услугата "Топъл обяд", парите ще бъдат преведени, за да бъдат спокойни кметовете на общините, информира Гуцанов.
Независимо кое правителство ще бъде на власт, средствата за програмата са осигурени за едни от най-уязвимите хора, каза министърът в оставка. Той подчерта, че топлият обяд не е екстра, а необходимост за хора в нужда и благодари на министър-председателя и министрите, че са намерили парите.
Гуцанов припомни, че правителството в оставка е намерило средства и по програмата "Грижа в дома". Намерихме тези пари, които са около 150 милиона, без никой да разбере, каза Гуцанов.
В отговор на въпрос, министърът в оставка каза, че всички системи на Министерството на труда и социалната политика са готови за разплащанията в евро след 1 януари. Даже и днес имаше такива решения на Министерския съвет за прехвърляне от левове в евро, допълни Гуцанов.
1 Порочна практика
Коментиран от #4
14:56 23.12.2025
2 Цвете
15:01 23.12.2025
3 Петър
15:01 23.12.2025
4 Потресаващо!
До коментар #1 от "Порочна практика":Топъл обяд за бедните, нали?! Това е добре! Но за Гуцанов, Зафиров и останалите мазници и лъжци от бесепарската върхушка, да им се даде топъл КОАЛИЦИОНЕН обяд, когато влязат в затвора заедно с Тиквата Борисов, Пеевски и мумията Слави Трифонов. Кредитите които изтеглиха струват на всички ни по 55 милиона евро на ден. Някой работник да е видял нещо от тези пари?!
15:01 23.12.2025
5 Цвете
15:02 23.12.2025
6 Цвете
15:03 23.12.2025
7 за вас помия за тях келепир
15:06 23.12.2025
8 Гуци
15:07 23.12.2025
9 Между другото
15:10 23.12.2025
10 Между другото
15:10 23.12.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТЕЗИ ХОРА САМО ПО ПРАЗНИЦИТЕ ЛИ СА ГЛАДНИ!?
А ЗА ХОРАТА ОТ НАВОДНЕНИТЕ И ОПОЖАРЕНИ РАЙОНИ КАКВО НАПРАВИХТЕ?
ПОСТРОИХТЕ ИМ ДОМОВЕ , НАСТАНИХТЕ ГИ В ХОТЕЛИ...? ...НЕ,ТАЗИ ПРЕВИЛЕГИЯ Е САМО ЗА "БЯГАЩИТЕ" ОТ ВОЙНАТА УКРАИНЦИ,КОИТО СИ НАКУПИХА ЖИЛИЩА ТУКА,КОИТО УБИВАТ И ИЗНАСИЛВАТ БЪЛГАРИ.....
МНОГО КЪСНО СЕ СЕТХТЕ ЗА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА...
НАГЪЗИЛИ СТЕ СЕ НА УСУЛОФАШИЗМА И ГРАМ НЕ ВИ ИНТЕРЕСУВАТ НУЖДАЕЩИТЕ СЕ БЪЛГАРИ.
ВСИЧКИ СТЕ ЗА ЗАТВОР!
15:18 23.12.2025
12 ТИЯ НАШТЕ ФАШИСТИ И ОТ БЕДНИТЕ КРАДАТ
15:27 23.12.2025
13 ЕСТЕСТВЕНО Е , ЧЕ НИКОЙ НЕ РАЗБРА !
15:35 23.12.2025
14 Новак
15:41 23.12.2025
15 Нехис
15:41 23.12.2025