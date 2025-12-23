Новини
Министър Гуцанов: Близо 25 млн. лв. осигурява правителството за услугата "Топъл обяд" за 67 000 души

23 Декември, 2025 14:45 452 15

  • борислав гуцанов-
  • средства-
  • програма топъл обяд

Взехме решение за средствата необходими за т.нар. топъл обяд, който се отпуска по европейски програми, които приключиха на 30 септември тази година, каза социалният министър. Той подчерта, че са преразпределени средства в социалното министерство, така че програмата да продължи до 30 септември 2026 г

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Близо 25 млн. лв. осигурява правителството за услугата "Топъл обяд" за 67 000 души. Това съобщи министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет след края на правителственото заседание, предават от БТА.

Преди малко взехме решение за средствата необходими за т.нар. топъл обяд, който се отпуска по европейски програми, които приключиха на 30 септември тази година, каза министърът. Той подчерта, че са преразпределени средства в социалното министерство, така че програмата да продължи до 30 септември 2026 г. В противен случай програмата трябваше да приключи в края на януари догодина, уточни той. Общо 226 общини предлагат услугата "Топъл обяд", парите ще бъдат преведени, за да бъдат спокойни кметовете на общините, информира Гуцанов.

Независимо кое правителство ще бъде на власт, средствата за програмата са осигурени за едни от най-уязвимите хора, каза министърът в оставка. Той подчерта, че топлият обяд не е екстра, а необходимост за хора в нужда и благодари на министър-председателя и министрите, че са намерили парите.

Гуцанов припомни, че правителството в оставка е намерило средства и по програмата "Грижа в дома". Намерихме тези пари, които са около 150 милиона, без никой да разбере, каза Гуцанов.

В отговор на въпрос, министърът в оставка каза, че всички системи на Министерството на труда и социалната политика са готови за разплащанията в евро след 1 януари. Даже и днес имаше такива решения на Министерския съвет за прехвърляне от левове в евро, допълни Гуцанов.


  • 1 Порочна практика

    11 1 Отговор
    Вместо да намерят или създадат работа на хората се хвърлят милиони отнети от работещите и си изтупват ръцете, че са свършили работата.

    Коментиран от #4

    14:56 23.12.2025

  • 2 Цвете

    4 0 Отговор
    15:01 23.12.2025

  • 3 Петър

    8 2 Отговор
    Стига с този популизъм на БСП.

    15:01 23.12.2025

  • 4 Потресаващо!

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Порочна практика":

    Топъл обяд за бедните, нали?! Това е добре! Но за Гуцанов, Зафиров и останалите мазници и лъжци от бесепарската върхушка, да им се даде топъл КОАЛИЦИОНЕН обяд, когато влязат в затвора заедно с Тиквата Борисов, Пеевски и мумията Слави Трифонов. Кредитите които изтеглиха струват на всички ни по 55 милиона евро на ден. Някой работник да е видял нещо от тези пари?!

    15:01 23.12.2025

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    15:02 23.12.2025

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    15:03 23.12.2025

  • 7 за вас помия за тях келепир

    4 0 Отговор
    Всичко минава през фирмите на властта.Топъл обяд...хъ хъ хъ хъ

    15:06 23.12.2025

  • 8 Гуци

    3 0 Отговор
    Стига глупости.Кой ви брой за 5 стотинки!

    15:07 23.12.2025

  • 9 Между другото

    3 0 Отговор
    Ви докарахте хората до такава нужда.Имам предвид бсп.

    15:10 23.12.2025

  • 10 Между другото

    3 0 Отговор
    15:10 23.12.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 1 Отговор
    АДИ СТИГА С ТАЗИ ПОКАЗНОСТ БЕ!
    ТЕЗИ ХОРА САМО ПО ПРАЗНИЦИТЕ ЛИ СА ГЛАДНИ!?
    А ЗА ХОРАТА ОТ НАВОДНЕНИТЕ И ОПОЖАРЕНИ РАЙОНИ КАКВО НАПРАВИХТЕ?
    ПОСТРОИХТЕ ИМ ДОМОВЕ , НАСТАНИХТЕ ГИ В ХОТЕЛИ...? ...НЕ,ТАЗИ ПРЕВИЛЕГИЯ Е САМО ЗА "БЯГАЩИТЕ" ОТ ВОЙНАТА УКРАИНЦИ,КОИТО СИ НАКУПИХА ЖИЛИЩА ТУКА,КОИТО УБИВАТ И ИЗНАСИЛВАТ БЪЛГАРИ.....
    МНОГО КЪСНО СЕ СЕТХТЕ ЗА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА...
    НАГЪЗИЛИ СТЕ СЕ НА УСУЛОФАШИЗМА И ГРАМ НЕ ВИ ИНТЕРЕСУВАТ НУЖДАЕЩИТЕ СЕ БЪЛГАРИ.
    ВСИЧКИ СТЕ ЗА ЗАТВОР!

    15:18 23.12.2025

  • 12 ТИЯ НАШТЕ ФАШИСТИ И ОТ БЕДНИТЕ КРАДАТ

    2 0 Отговор
    ЩОМ 25 МИЛИОНА ГИ НЯМА А ГЛАДНИТЕ СА ПАК ГЛАДНИ !

    15:27 23.12.2025

  • 13 ЕСТЕСТВЕНО Е , ЧЕ НИКОЙ НЕ РАЗБРА !

    2 0 Отговор
    Гуцанов припомни, че правителството в оставка е намерило средства и по програмата "Грижа в дома". Намерихме тези пари, които са около 150 милиона, без никой да разбере, каза Гуцанов.

    15:35 23.12.2025

  • 14 Новак

    0 1 Отговор
    Колко от тях ще гушнат Пламенка и сие и колко ще останат за "топъл обяд от 1.20 евро?⁶

    15:41 23.12.2025

  • 15 Нехис

    0 0 Отговор
    Вместо да осигурявате обяд на безделници, пращайте ги да се квалифицират за своя сметка и да бачкат, не да развъждате хрантутници!

    15:41 23.12.2025

