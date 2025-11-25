Новини
Д-р Даниел Кипров: Ако не бъдат изпълнени исканията ни, протестите ще продължат

25 Ноември, 2025

Лекарят каза, че не е ясно как парите от бюджета за здравеопазване ще стигнат до младите лекари

Д-р Даниел Кипров: Ако не бъдат изпълнени исканията ни, протестите ще продължат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От решенията на депутатите, засягащи здравеопазването и бюджета, стана ясно, че се опитват да излъжат хората. Преговаряме вече над половин година, но всички законопроекти, по които работихме толкова време, бяха отхвърлени. Обяснението беше, че са измислили по-добър. Но това, което предложиха народните представители, е замазване на очите. Ние искахме истинска реформа за разпределението на парите в здравната система, така че те да стигат реално до младите медици. Нашата цел не е само заплащането, но те направиха така, че фокусът да е главно този. Ако не бъдат изпълнени исканията ни, протетисте ще продължат. Така общопрактикуващият лекар, който е част от протестиращите млади медици, д-р Даниел Кипров коментира решенията на народните представители относно бюджета за следващата година в частта здравеопазване.

„Депутатите заложиха да направят трансфер от централния бюджет - нашите данъци, защото не искат да засягат интересите на конкретни хора и да има преразпределение. Така в тази бездънна яма – нашето здравеопазване, да се налеят още повече пари. Самите те не можеха да назоват механизъм, по който парите ще стигнат до нас. Дадоха на Здравната каса и на Надзорния съвет да го измислят”, обясни лекарят в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той допълни, че целта е била да спрат с протестите.

Д-р Кипров обясни още, че на НЗОК е вменена функцията да разпределя целево бюджета към общинските болници. И подчерта, че не е ясно защо народните представители са се спрели точно на сумата от 260 милиона евро за бюджет за здравеопазване.

Той посочи, че тези пари ще се преведат от бюджета към болниците, но не е ясно как, на кои здравни заведения и дали средствата ще стигнат до лекарите на първа линия. "Може да се получи отново, че едни хора, които разполагат предоволно със средства от Здравната каса, ще взимат още от данъците и държавния бюджет. А лекарите на първа линия ще получават същите заплати. Хората ще са излъгани, че нашите проблеми са решени”, каза още лекарят.

Д-р Кипров допълни още, че не е решен и въпросът за прозрачност на специализациите.


България
  • 1 Не е редно

    11 3 Отговор
    И не е хуманно, медици да извиват ръце!
    А може и да започнете да ни прегазвате с мощните си коли, бедняци!
    Никакви пари, докатотне си ги заслужите!

    Коментиран от #5

    10:35 25.11.2025

  • 2 Наглостта

    9 1 Отговор
    Е безпределна!
    Упоритаикато спин!

    10:36 25.11.2025

  • 3 РЕАЛИСТ

    8 3 Отговор
    Не може го разбра младите лекари, кво плачат. Вие сте все още чираци и учите занаят. Плашите , че ще избягате от България, но никой не е преритал за вас. Иска се супер владеене на чужд език, за да те вземе някой за лекар в чужбина, а вие не го владеете. Можете да отидете само в Африка. При социализма, Бай Тошо ви пращаше по три години по селата по разпределение , за да научите занаята, а сега много се отворихте и лакоми за пари станахте. Куцо и сакато вече завършва медицина.

    10:38 25.11.2025

  • 4 пенсионер

    4 2 Отговор
    А пари за младите счетоводители кога? Немогат още абокат да сложат ,а искат пари.

    10:44 25.11.2025

  • 5 Един от вас докторче

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не е редно":

    Прегази по хуманни съображения едно невинно животно, друт- Нидал Мухамад, сннче на травматолог се заби с колата си и показа среден пръст!
    Още да продължавам ли?
    Защо не протестирате срещу тези убийци?
    Айде, заминавай в Малко Търново. Там ще ти плащат с яйца и кокошки. Това имат хората. Ама не реват и не блокират пътища!

    10:49 25.11.2025

  • 6 Българи, изчакайте 40 дена,

    7 1 Отговор
    Българи, изчакайте 40 дена,
    колкото за един мъртвец, за да почувствате убавинята на България
    да е в ЕС и Еврозоната?

    Ако плащате за всичко двойно от Паркоместа до Цени в Магазина и Стоки до Данъци и Такси но получавате същите Пари като Заплата да знаете че това не е вашето въображение а
    Евродействителността която се съдраха да я хвалят, препоръчват и да ви убеждават как ще забогатеете от 01.01.26 година?😁🇧🇬

    10:49 25.11.2025

  • 7 Коалиция Магнитски Мега Кражба

    2 0 Отговор
    Коалиция Магнитски Мега Кражба пред вратите на ада?
    България, в ЕС и Еврозоната:
    .1 Загуба на Държавност, конверсия от лв. евро.

    .2 От фискална дисциплина към Клубът на свръх задлъжнелите западни Държави?


    .3 Замразяване на всички Социални Плащания и увеличаване на Заплати на Репресивният Апарат в България, Полиция, Специални Военизирани Отделения, Държавна Администрация, Парламент.

    10:53 25.11.2025

  • 8 Крали Марко

    6 0 Отговор
    Директори на болници - милионери от една заплата с над 100 хиляди лева на месец ,обявиха ,че няма да протестират...За сега.....

    10:58 25.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🤔Как Ви харесва да

    0 0 Отговор
    сте богати българи в Еврозоната?

    Споко, все още имате кръв във вените, щом ви боли значи сте живи, значи можете да се борите.😁❤️🇧🇬

    11:19 25.11.2025

  • 11 цяр

    4 0 Отговор
    Какво значи " на първа линия"? Това го измислиха онези от НОЩ!
    Не може лекар на два петъка да взима колкоти професор или лекар с 30 години стаж.
    Едно време завършил в София и разпределен в дълбоката провинция за да се придобият практически опит и умения!

    11:26 25.11.2025

