Протести срещу Борисов и Пеевски в столицата и големите градове на страната ОБЗОР

Множество граждани изпълниха т.нар. триъгълник на властта в центъра на София за протест срещу управляващите. Протести се проведоха и в няколко градове в страната, съобщиха кореспондентите на БТА.

Демонстрацията в София, която беше заявена в Столична община, беше организирана от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и премина под надслов „Не храни прасето с твоите пари Vol. 3“. Това беше поредният протест, организиран от ПП-ДБ, като първите два бяха срещу предложения бюджет за следващата година, а последният беше с искане за оставката на правителството. Протестиращи държаха плакати с надписи: "Вън Голямото Д от България" и снимка на Делян Пеевски, "Това е фарс", "Нашето не е блъф", "За честни и свободни избори". По време на протеста беше отправен призив към хората да станат доброволци на евентуалните предсрочни избори следващата година, за да се гарантира честността на вота.

Чака ни дълъг и труден път, за да си вземем държавата обратно и да извадим мафията от нея, този път започва с честни избори, каза председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев от трибуната пред събралите се протестиращи в София.

Най-много ги е страх от честни и свободни избори, каза на протеста Божидар Божанов, съпредседател на „Демократична България“.

Имаше полицейско присъствие около цялата сграда на Народното събрание, както и пред Министерския съвет.

Друг протест - пред Съдебната палата за независимо правосъдие, организиран от инициатива "Правосъдие за всеки", се сля с протеста срещу управляващите.

Протестът в София приключи с изпълнение на химна малко след 20:00 ч. След това част от протестиращите се изтеглиха към Орлов мост и "Цариградско шосе" и движението на автомобили и градски транспорт беше спряно за кратко.

Протести имаше и в няколко градове в страната.

С протестно шествие през центъра граждани на Варна поискаха оставката на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов и въвеждането на изцяло машинно гласуване. Основен организатор на протеста беше „Да, България“. Участниците в шествието скандираха „Мафията вън“, „Мутри, вън“ и изразяваха недоволството си от поведението на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Във Велико Търново хора от различни поколения се събраха на пореден протест срещу порочните практики на властта. Протестът се състоя пред сградата на Община Велико Търново, той беше обявен както в общината, ката и в Областната дирекция на полицията. Този протест е продължение на нашето послание, е, че няма да стане по този начин, каза Владислав Иванов, представител на организаторите.

Протестът в Добрич приключи спокойно, той продължи около един час. Гражданите се събраха на площад “Демокрация” пред Драматичния театър “Йордан Йовков”. Демонстрацията беше организирана от местната структура на ПП-ДБ, като част от протестите в страната. Участниците носеха плакати с надпис “Няма да спираме, докато не ги раираме”, “Защити демокрацията, изгони мафията”.

В Плевен протестът беше с искане за честни избори, машинен вот и промяна в Изборния кодекс. Той събра граждани пред сградата на Общината. Демонстрацията беше заявена в общинската администрация от областното ръководство на ПП-ДБ. Протестът премина под мотото "#НеХраниПрасетоСТвоитеПари". По време на протеста граждани можеха да научат как да станат доброволци за опазване на вота чрез специално мобилно приложение.

Протестиращи на площад „Съединение“ в Пловдив настояха за оставката на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов, отпадане на охраната на народните представители и честни избори. Протестът беше под надслов „Не храни прасето с твоите пари!“ и е организиран от представители на местните структури на политическите формации „Продължаваме Промяната“, „Да, България“ и „Демократи за силна България“. На протеста присъстваше група хора, която скандираше „Не на еврото“ и носеше плакати с послания срещу валутата. Останалата част от протестиращите определи тези хора като провокатори и се насочи срещу тях с викове „Тук не е Москва“ и с призиви да напуснат протеста.

Протест "за намаляване на влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски върху институциите" и с искания за въвеждане на изцяло машинно гласуване на предстоящите избори и реформи в правосъдието се проведе и в Русе. Събитието пред сградата на Съдебната палата беше популяризирано предимно в социалните мрежи, но от общинската администрация съобщиха за БТА, че има и подадено уведомление от гражданин. Протестиращите настояха и за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Те държаха плакати с надписи "Правосъдието е в кома", "Държавата е наша, а не тяхна", "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата" и др., насочени срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов.

В Стара Загора гражданите се събраха на протест пред сградата на Областната управа. Демонстрацията беше организирана от общинската структура на ПП-ДБ в града, а уведомителното писмо за събитието е постъпило в местната администрация от Магдалена Овчарова, общински съветник от същата коалиция, съобщиха за БТА от пресцентъра на Общината. Протестът беше в подкрепа на машинното гласуване, сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и освобождаване от поста на временния главен прокурор Борислав Сарафов и се проведе пред сградата на Областната управа в Стара Загора.

Граждани на Търговище също се събраха на протест в центъра на града. Така те изразиха своята подкрепа към провежданите в страната протести срещу управляващите. Демонстрацията не беше предварително заявена в администрацията на Община Търговище. Организацията се случи чрез публикации в социалните мрежи. Един от плакат представяше лидерите на ГЕРБ, „ДПС – Ново начало“ и „Има такъв народ“ като коледари. Демонстрацията премина спокойно и без напрежение.

Граждани се събраха на протест и пред сградата на Общината в Шумен. Протестът беше организиран в социалните мрежи. Присъстващите скандираха "Не на еврото", след което от тонколони бе пуснат химнът на Република България и песен за капитан Петко воевода и други патриотични песни. Протестиращите носят плакати с надпис: "Не храни прасето с твоите пари" и "Искаме си лева".