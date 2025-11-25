Мъж загина при катастрофа в Шуменско

Мъж на 60 години загина при катастрофа на пътя между село Лятно и квартал „Кус“ на град Каолиново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигнал за пътното произшествие е подаден в 11:20 часа в оперативната дежурна част на полицията в Шумен. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната, спешна медицинска помощ.

По първоначални данни лек автомобил, с шуменска регистрация, управляван от 60-годишен мъж от град Каолиново, е излязъл вляво от пътното платно и се ударил в дърво. Водачът е починал на място, а 61-годишна жена, пътувала в автомобила, е транспортирана в болницата в Шумен за прегледи и оказване на медицинска помощ.

На мястото на пътното произшествие се извършва оглед. Водачите да шофират с повишено внимание в този участък на пътя, допълват от полицията в Шумен.

Полицаи задържаха петима водачи, шофирали с над 1,4 промила алкохол в Шуменско от 21 до 23 ноември. Един от употребилите алкохол водачи се е преобърнал с управлявания от него автомобил в ограда на имот във великопреславското село Драгоево.

Над 70 хил. са установените нарушения от началото на годината до края на октомври т.г. по пътищата в област Шумен – 15 хил. повече в сравнение със същия период на миналата година.