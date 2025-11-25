Новини
България »
Мъж загина при катастрофа в Шуменско

25 Ноември, 2025 16:21 795 6

  • загинал-
  • катастрофа-
  • шуменско

61-годишна жена, пътувала в автомобила, е транспортирана в болницата в Шумен за прегледи и оказване на медицинска помощ

Мъж загина при катастрофа в Шуменско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 60 години загина при катастрофа на пътя между село Лятно и квартал „Кус“ на град Каолиново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигнал за пътното произшествие е подаден в 11:20 часа в оперативната дежурна част на полицията в Шумен. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната, спешна медицинска помощ.

По първоначални данни лек автомобил, с шуменска регистрация, управляван от 60-годишен мъж от град Каолиново, е излязъл вляво от пътното платно и се ударил в дърво. Водачът е починал на място, а 61-годишна жена, пътувала в автомобила, е транспортирана в болницата в Шумен за прегледи и оказване на медицинска помощ.

На мястото на пътното произшествие се извършва оглед. Водачите да шофират с повишено внимание в този участък на пътя, допълват от полицията в Шумен.

Полицаи задържаха петима водачи, шофирали с над 1,4 промила алкохол в Шуменско от 21 до 23 ноември. Един от употребилите алкохол водачи се е преобърнал с управлявания от него автомобил в ограда на имот във великопреславското село Драгоево.

Над 70 хил. са установените нарушения от началото на годината до края на октомври т.г. по пътищата в област Шумен – 15 хил. повече в сравнение със същия период на миналата година.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор
    Нещо за Добрич 🤔❗
    За една кола с над СЕДЕМСЕСЕТ пакета вътре, реагирали при полеви текст НЕ НА ПУДРА ЗАХАР❗
    /по скеча с Т.Колев/

    Коментиран от #2

    16:25 25.11.2025

  • 2 Нищо не мога да кажа

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Чакам бащата на Саяна да даде становище по темата и после ще си формирам мнение.

    16:34 25.11.2025

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 0 Отговор
    Днес в Бургас двама катаджии дремеха в малка уличка да хващат нарушители в обратна посока, но пропуснаха кола на Община Бургас.

    16:41 25.11.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Джигит а?! Не си платил 100те лева рекет на еничарите?

    16:49 25.11.2025

  • 5 гост

    2 1 Отговор
    От година в година в живота и по пътищата излиза все по-простото поколение на дИмокрацията! Това е и ЕДНА от причините за повечето нарушения и катастрофи !

    16:50 25.11.2025

  • 6 Бай Илия мераклия

    4 0 Отговор
    Марооо голям мерак ти имам под черните ти очила да свърша...и да гълташ ,а не да триеш...

    16:51 25.11.2025

