Хакери атакуват банковите ни сметки

25 Ноември, 2025 22:30 1 750 16

  • хакери-
  • банкови сметки-
  • спас иванов

Съвети за какво да внимаваме даде експертът по киберсигурност Спас Иванов

Хакери атакуват банковите ни сметки - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Обемът на кибератаките срещу банките се увеличава за последната година, но не и пораженията. Българските институции работят усилено с европейските, за да противодействат, но доколко защитени са сметките и парите ни? Темата в предаването „Социална мрежа” по NOVA News коментира експертът по киберсигурност Спас Иванов.

"Реалистично картината изглежда по следния начин - гражданите носят основната отговорност за опазването на собствените си сметки. На този етап поне в Европа, а и в България в частност - няма документиран случай, в който банка да е компрометирана до такава степен, че парите на гражданите да са изтеглени. Защото банката като инфраструктура, като система за банкиране, е била „хакната“ и оттам са източени средства", обясни той.

По думите му случаите, които се докладват, обикновено са от отделни потребители, клиенти на банките, които — дали поради проява на немарливост, дали поради използването на сложни техники за кражба на техните банкови данни — в крайна сметка са станали жертва и са загубили различни суми.

Иванов обясни, че атакуващият, когато прави дизайна на атаката, решава дали ще тръгне след „голямата риба“,тоестда изтегли една голяма сума от банкова сметка и след това да се укрие. Или ще избере друг метод, който става все по-популярен — от стотици хиляди акаунти да се изтеглят месечно дребни суми, които не предизвикват съмнение и внимание от потребителите.

"Примерно суми от 10, 15, 20 лева. Представете си, че имате извлечение с няколкостотин реда — това изобщо няма да ви направи впечатление. Много вероятно е дори да не го погледнете", подчерта той.

Иванов обясни и как хакерите успяват да стигнат до сметките. А това става по много начини. Между банките и потребителя обикновено стои някакъв вид електронно устройство — смартфон, компютър, таблет, или всичко заедно, в зависимост от това колко активен е потребителят. Обикновено там се чупи веригата на сигурността.

"Ако говорим за смартфон, който е най-честата причина, изненадващо голям брой хора не съблюдават елементарна хигиена при ползването му, не подбират марката и модела, въпреки че използват устройството за банкиране, не обичат да го обновяват. Софтуерните актуализации, които производителите дават, се посрещат с недоверие. Забраняват обновяване и на самите приложения. Инсталират поголовно всякакви непроверени приложения — игри, QR код скенери и други уж „полезни“ приложения, които много често служат на киберпрестъпниците като трамплин, чрез който да откраднат информация", посочи киберекспертът.

По думите му в момента, в който приложението е инсталирано на Android или iOS телефон — то може да открадне вашето потребителско име и парола. И ако приложението е добре написано, има докладвани десетки случаи по света, при които атакуващи успяват да прихванат и т.нар. код за еднократна авторизация — SMS-ите, с които потвърждаваме транзакции. "Оттам-нататък банката няма как да ви защити, защото тя няма как да определи дали действието е извършено от вас или не", категоричен е експертът.

Претенции към банката, разбира се, винаги могат да се отправят. Всяка банка разполага с "антифрод" системи — системи за засичане на подозрително поведение." Например, ако направя транзакция в София, а след два часа има транзакция от Аруба или Латинска Америка, това географски е невъзможно. В такива случаи системите вдигат „флагове“ и транзакцията се отказва или временно се спира достъпът до сметката, докато клиентът не се свърже с банката", обясни Иванов.


България
  • 1 БЕГАЙ баце

    5 1 Отговор
    Българина има само да дава на банките … А дано му платят борча хакерите .

    22:53 25.11.2025

  • 2 Мдаа

    11 0 Отговор
    За съжаление експертът се е съсредоточил единствено и само върху грешките на потребителя. Иначе темата е много обширна, примерно софтуери като "Pegasus" и "zero day" експлойти. Там потърпевшите нямат вина.

    22:57 25.11.2025

  • 3 Нищо общо с хакерите.

    7 0 Отговор
    Това са самите банки.Ще дойде време когато ще ви кажат........парите ви ги няма,нещо като просиянските пари.Хакерите обработват по друг начин банките.......

    22:59 25.11.2025

  • 4 Пазете си левовете и ги обменяте когато

    3 0 Отговор
    Ви потрябват
    Това с автоматичното превалутиране е масова приватизация на лева от частните чуждестранни банки
    левовете трябва да стоят в банките докато вложителя реши кога и колко лева да обмени

    23:00 25.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 иван костов

    6 0 Отговор
    Държавата България ограбва БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД! Смяната на парите облагодетелства подлеците от ппдб/ЛГБТ, крадците от герб, навярно и пеевски! На 01.01.26. ще се събудите и банкоматите ще ви покажат среден пръст !

    23:14 25.11.2025

  • 7 банките

    5 0 Отговор
    уж "пазят" парите на хората а някакви си хакери си крадат както си искат от тях нещо намирисва на куманизъм...

    23:15 25.11.2025

  • 8 бгполитик

    0 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    23:25 25.11.2025

  • 9 Име

    0 0 Отговор
    Хайде моля Ви се! Спрете с тези простотии и кибер сигурност! Всички простотии стават от глупостта на потребителя, или вътрешен банков/фирмен проблем!

    23:26 25.11.2025

  • 10 иван костов

    0 0 Отговор
    Поредният гей по нова/гей телевизия обяснява как правилно да седнете върху фалоимитаторътг и че лубриканти ще има за всички! Просто ще ви
    блокират 🤥сметките и пийте една студена вода! Кибер сигурност, зад която стоят тиквата, прасето и байТанас от ппдб/ЛГБТ, НЕ Благодаря!

    Коментиран от #11

    23:26 25.11.2025

  • 11 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "иван костов":

    Като въведем дигитално евро проблема се решава.

    23:31 25.11.2025

  • 12 български идиот

    0 0 Отговор
    ИСКАМ ПАРИ!!!

    23:33 25.11.2025

  • 13 Мдаа

    1 0 Отговор
    Между другото, днес гледах в ютуб шорт, че близка до Таки фирма имала достъп до ТОЛ камерите за наблюдение. Иначе за киберсигурност говорим.

    23:33 25.11.2025

  • 14 Бивш негов колега

    1 0 Отговор
    Спасе спасеееее, спасе.... нито си експерт киберсигурност, нито си експерт. Нямало банка в ЕС, от която да са били източени средства? Абе момче, пич, я отвори една търсачка, и потърси за пробиви в банки в България само - после почни държава по държава... почти всички банки в ЕС са пробивани и то не по веднъж, и от почти всички са теглени пари по най-различни начини. Добре, че има застраховки.

    23:34 25.11.2025

  • 15 Спасе, Спасе ,

    0 0 Отговор
    Не хакери, а НАТОто, гейсъюзът и техните подлоги в България ни ограбват ежесекундно!!
    Подлогите са: ппдб/ЛГБТ, герб и Пеевски! Разбира се и зулусите и бсп искат да гепят, обаче ги държат на къишка! Къс повод!

    23:40 25.11.2025

  • 16 Колците или доматите да рупаме

    0 0 Отговор
    Тея "хакери", биха нанесли МНОГО ПО-ГОЛЯМА щета ако нулират кредитите на потребителите! Явно банките САМИ си правят бонуси със собствения си софтуер за сметка на клиентите - сам си си виновен, че си държиш парите в нашата банка! - Типично за Тиквата и Прасето!

    23:58 25.11.2025

