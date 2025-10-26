Новини
Божидар Божанов: „Да, България“ ще изпрати сигнал до американското правителство за банковите сметки на Делян Пеевски

26 Октомври, 2025 13:08 959 24

Основната нелегитимна власт, която натрупа Пеевски, беше между 2017 и 2021 година, припомни съпредседателят на "Да, България"

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Да, България“ ще изпрати сигнал до американското правителство относно банковите сметки на депутата Делян Пеевски, обяви в ефира на предаването „Събуди се“ по "Нова телевизия" съпредседателят на партията Божидар Божанов. По думите му документите ще бъдат изпратени в понеделник, като сигналът е основан на данни от декларациите на Пеевски, в които той сам посочва, че притежава сметки в щатски долари.

„Явно български банки обслужват тези сметки, което е незаконно“, заяви Божанов.

От формацията вече са подали сигнал и към Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за несъответствие от около 100 милиона лева между средствата, които фирмите, свързани с Пеевски, декларират, и това, което самият той посочва като получени доходи.

„Основната нелегитимна власт, която натрупа Пеевски, беше между 2017 и 2021 година“, подчерта Божанов.

По думите на Божанов в бъдеще управлението на страната неминуемо ще бъде коалиционно. От партията вече са започнали разговори за приоритети, около които би могло да се формира управление.

„Борисов знае какви са нашите условия – те бяха премахнати от коалиционното споразумение впоследствие. Липсват 5–6 точки, свързани именно с Пеевски“, каза той.

Божанов допълни, че ПП-ДБ не обсъжда нов вот на недоверие, но като втора политическа сила формацията показва, че е алтернатива на настоящото управление. Според него партиите вече са готови за предсрочни избори.

Божанов припомни, че преди три месеца партията е внесла законопроект за прилагане на санкциите по закона „Магнитски“ в България, съобразен с Конституцията, но той не е бил подкрепен от „Възраждане“.

„Не знам защо тогава не го подкрепиха, а сега предлагат свой законопроект“, посочи Божанов.

По отношение на наложените от САЩ санкции срещу „Лукойл“, Божанов заяви, че първо трябва да бъдат изслушани компетентните институции, които разполагат с пълната информация.

„Очакваме парламентът и правителството да държат обществото информирано дали цените на горивата ще се покачат. "Лукойл" трябва да има нов купувач – западен инвеститор, но Пеевски трябва да остане настрана от този процес“, подчерта той.


България
  • 1 бою мизерника

    7 4 Отговор
    имам милиарди ойро в турски банки....

    Коментиран от #16

    13:11 26.10.2025

  • 2 Пожелавам

    9 5 Отговор
    Наградата за пиевски ще е килия в Синг-Синг ,в килия с южно изложение ,а в северното ще е Боко.

    13:12 26.10.2025

  • 3 бою мизерника

    9 5 Отговор
    с откраднатото мога да купя нефтохима и да ми остана още доста милиарди

    13:12 26.10.2025

  • 4 бою мизерника

    8 5 Отговор
    с годямото Д имаме улица в дубай и "малко" депозити

    13:14 26.10.2025

  • 5 бою мизерника

    5 5 Отговор
    24 тона злато от бг резерва съм го пратил в лондон, ся им прати оше 2 тона заради приемането на ойрото

    13:16 26.10.2025

  • 6 😌😌😌

    5 1 Отговор
    🔪🐷🟰🥩

    13:19 26.10.2025

  • 7 оня с коня

    8 3 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    13:21 26.10.2025

  • 8 Оня с коня

    4 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    13:21 26.10.2025

  • 9 Само бг банки

    9 1 Отговор
    откриват сметки на руските шпиони!

    13:22 26.10.2025

  • 10 Гост

    11 3 Отговор
    Да питат как Бою тегли на гише 200млн в чували пари от Хемус.

    Коментиран от #13, #15, #20

    13:25 26.10.2025

  • 11 Оня с коня

    5 4 Отговор
    И да каже тоя Хашлак:Как очаква Америка да реагира,след като парите на Пеевски не са в Амер банки,а "Магнитски" действа само в тях?Ама имал Пеевски долар...Ами има,но не са в банки на САЩ!

    13:27 26.10.2025

  • 12 .......

    4 5 Отговор
    Та как разбрахте за тези сметки и трансфери при наличие на банкова тайна? Не е ли удар срещу самата банка? Всички неуспели Комунистически отрочета , станахте Доносници!

    13:33 26.10.2025

  • 13 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Ти лично носеше тези чували нали хахахахахаха платените срещу държавата сте в която живеете

    Коментиран от #14

    13:35 26.10.2025

  • 14 Хе хе ГЕП победа

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Не, този дето ги носеше го откриха мъртъв.

    13:47 26.10.2025

  • 16 бую

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "бою мизерника":

    Тез милиарди в турски банки, за един момент могат да се превърнат в дарение за Ердоган. Те нали са приятели.

    13:57 26.10.2025

  • 17 име

    3 3 Отговор
    А ще подават ли сигнал за сметките на мycтакатото ленче и пpocтото, дето са се нагушили с подкупи от УСАИД за да осигурят милиардни договори за чертежи на краварите?

    14:01 26.10.2025

  • 18 Минувач

    4 3 Отговор
    Мутрата , Шиши и Чалгаджията ви смазаха българи за поколения напред ! Мислете и гласувайте !

    14:09 26.10.2025

  • 19 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    Стига рева, като вдовица за 😌

    14:09 26.10.2025

  • 20 Обясни

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    как се теглят 200 милиона на каса ! Аз мисля , че са имали и електрокарче наблизо . Я сметни колко тежат тия милиони и тогава пиши глупости !

    Коментиран от #22

    14:15 26.10.2025

  • 21 Шиши

    0 0 Отговор
    съм. Ше ма фанът за шлифера!

    14:20 26.10.2025

  • 22 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Обясни":

    Аз да ти обяснявам ? Да обясняват Вожда и банката…

    14:25 26.10.2025

  • 23 животновъд

    1 1 Отговор
    Доносник, веднъж, доносник цял живот! апропо къде, в кой докувент се забранява обслужването на сметки в американски долари, че нещо не сещам? бегай в банята, че нещо вониш! вземи и мирчев да ти сапониса гърба! и сапуна да е от денков!

    14:26 26.10.2025

