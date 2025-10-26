Божидар Божанов: „Да, България“ ще изпрати сигнал до американското правителство за банковите сметки на Делян Пеевски

„Да, България“ ще изпрати сигнал до американското правителство относно банковите сметки на депутата Делян Пеевски, обяви в ефира на предаването „Събуди се“ по "Нова телевизия" съпредседателят на партията Божидар Божанов. По думите му документите ще бъдат изпратени в понеделник, като сигналът е основан на данни от декларациите на Пеевски, в които той сам посочва, че притежава сметки в щатски долари.
„Явно български банки обслужват тези сметки, което е незаконно“, заяви Божанов.
От формацията вече са подали сигнал и към Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за несъответствие от около 100 милиона лева между средствата, които фирмите, свързани с Пеевски, декларират, и това, което самият той посочва като получени доходи.
„Основната нелегитимна власт, която натрупа Пеевски, беше между 2017 и 2021 година“, подчерта Божанов.
По думите на Божанов в бъдеще управлението на страната неминуемо ще бъде коалиционно. От партията вече са започнали разговори за приоритети, около които би могло да се формира управление.
„Борисов знае какви са нашите условия – те бяха премахнати от коалиционното споразумение впоследствие. Липсват 5–6 точки, свързани именно с Пеевски“, каза той.
Божанов допълни, че ПП-ДБ не обсъжда нов вот на недоверие, но като втора политическа сила формацията показва, че е алтернатива на настоящото управление. Според него партиите вече са готови за предсрочни избори.
Божанов припомни, че преди три месеца партията е внесла законопроект за прилагане на санкциите по закона „Магнитски“ в България, съобразен с Конституцията, но той не е бил подкрепен от „Възраждане“.
„Не знам защо тогава не го подкрепиха, а сега предлагат свой законопроект“, посочи Божанов.
По отношение на наложените от САЩ санкции срещу „Лукойл“, Божанов заяви, че първо трябва да бъдат изслушани компетентните институции, които разполагат с пълната информация.
„Очакваме парламентът и правителството да държат обществото информирано дали цените на горивата ще се покачат. "Лукойл" трябва да има нов купувач – западен инвеститор, но Пеевски трябва да остане настрана от този процес“, подчерта той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою мизерника
Коментиран от #16
13:11 26.10.2025
2 Пожелавам
13:12 26.10.2025
3 бою мизерника
13:12 26.10.2025
4 бою мизерника
13:14 26.10.2025
5 бою мизерника
13:16 26.10.2025
6 😌😌😌
13:19 26.10.2025
7 оня с коня
13:21 26.10.2025
8 Оня с коня
13:21 26.10.2025
9 Само бг банки
13:22 26.10.2025
10 Гост
Коментиран от #13, #15, #20
13:25 26.10.2025
11 Оня с коня
13:27 26.10.2025
12 .......
13:33 26.10.2025
13 Промяна
До коментар #10 от "Гост":Ти лично носеше тези чували нали хахахахахаха платените срещу държавата сте в която живеете
Коментиран от #14
13:35 26.10.2025
14 Хе хе ГЕП победа
До коментар #13 от "Промяна":Не, този дето ги носеше го откриха мъртъв.
13:47 26.10.2025
16 бую
До коментар #1 от "бою мизерника":Тез милиарди в турски банки, за един момент могат да се превърнат в дарение за Ердоган. Те нали са приятели.
13:57 26.10.2025
17 име
14:01 26.10.2025
18 Минувач
14:09 26.10.2025
19 Гост
До коментар #15 от "Промяна":Стига рева, като вдовица за 😌
14:09 26.10.2025
20 Обясни
До коментар #10 от "Гост":как се теглят 200 милиона на каса ! Аз мисля , че са имали и електрокарче наблизо . Я сметни колко тежат тия милиони и тогава пиши глупости !
Коментиран от #22
14:15 26.10.2025
21 Шиши
14:20 26.10.2025
22 Хаха
До коментар #20 от "Обясни":Аз да ти обяснявам ? Да обясняват Вожда и банката…
14:25 26.10.2025
23 животновъд
14:26 26.10.2025
