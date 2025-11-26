Протести блокираха София днес. Три от тях са организирани от КТ "Подкрепа" в рамките на продължаващите демонстрации с искане за повишаване на заплатите и осигуряване на по-добри условия на труд за административните служители, съобщи Нова тв.
Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" към синдиката се събра на протестен митинг пред Министерския съвет.
Независимо от трудовия стаж – около и над 30 години, заплата на главен специалист е 1169 лева, която нараства до около 1500. Става дума за чисто възнаграждение, но всички – младши, старши и главни експерти – не надминават тези възнаграждения.
Камелия Петкова от Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил заяви, че за заплатите им са предвидени увеличения от 5% от 1 януари догодина. "Това е мярката за цялата държавна администрация. Работя в Общинска служба „Земеделие“ – Кюстендил като експерт и мога да кажа, че нашите заплати от 2009 година са увеличавани с минимални проценти, предвидени общо за държавната администрация", обясни жената.
И допълни: "Ние сме най-нископлатената администрация. Досега бяхме и най-невидимата, най-тихата. А всъщност, колкото и обществото да си мисли, че администрацията не работи, ние сме една от най-натоварените. Работата ни е целогодишна, кампанийна, интензивна, често конфликтна и свързана с много ограничения в свободното време за семейство и дори за използване на отпуск".
Протестиращите подчертаха, че ръстът на възнаграждебнията им "тряжбва да е в пъти". "Но засега искаме поне да бъде изпълнено споразумението на структурата с министъра на земеделието и храните за 20% увеличение на заплатите от 1 юли и след това – още 20% от 1 януари. За да може нашите заплати горе-долу да се доближат и да станат сравними с тези в другите администрации", посочи Петкова.
„Има огромен дисбаланс между различните администрации. Не може за едни да има повече от 20% двуцифрени числа, а за други тази година нямаше и 5 %. На 1500 лева 5 на сто може да сметнете колко са”, заяви председателят на НФ „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ Анелия Иванова.
„Чудя се как да изкарам допълнителни пари. Търся си работа в друга сфера. Искам да се развивам в тази, но ако не ни увеличат заплатите ще се наложи да търся други препитания”, подчерта и Антон Накев от Областна дирекция „Земеделие“- Кюстендил.
Около 12 часа на протест излезе и Медицинска федерация "Подкрепа" срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване". Той се провежда пред Народното събрание. Синдикатът настоява за мерки за преодоляване на кадрова криза във всички звена на националната здравна система и за механизъм, който да гарантира реално, ефективно, дългосрочно и последователно нарастване на възнагражденията.
Искането им е медицинските специалисти от училищата и детските градини да не останат извън механизма, според който възнагражденията на медицинските специалисти достигат 1550 евро. По техни думи около 7000 души са извън този механизъм.
Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и Агенцията за социално подпомагане, излязоха на съвместен протест от 12.30 ч. на бул. "Княз Александър Дондуков" 3. Той е организиран от Синдиката на административните служители "Подкрепа".
В същия час протести се проведоха и в цялата страна пред териториалните структури на агенциите.
В Бургас демонстрации, организирани от КТ „Подкрепа“, се проведоха пред две държавни институции — Бюрото по труда и Инспекцията по труда. Служителите на двете структури настояват за увеличение на заплатите, така че да бъдат съобразени с нарастващите им ангажименти и с инфлацията, както и за гарантиране на по-добри условия на труд. те настояха за 20-процентно увеличение на заплатите им.
И двата протеста съвпаднаха с обедните почивки, за да не пречат на обслужването на гражданите.
"Крайно недоволни сме от месечните възнаграждения, които получаваме. Нашите квалификации и труда, който се изисква от нас, не отговаря по никакъв начин на месечните ни възнаграждения", смята Виолета Желева от Изпълнителната агенция по околната среда и водите в Бургас.
"Младшите експерти чисто вземат 1600 лв, главните 1800 лв., а старшите 1700 лв. Това е изключително ниско, много под нивото на средната работна заплата в България", обясни Валентина Михалева, която е от същата агенция.
"Текучеството е голямо. Имаме случаи, в които служител започва работа и в рамките на 2 месеца вече не иска да работи при нас, защото работата е много, а възнаграждението, което получава преценя, че не е достойно за него", коментира Леда Хвойнева от Бюрото по труда-Бургас.
