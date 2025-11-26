Новини
България »
Протести блокираха София

Протести блокираха София

26 Ноември, 2025 16:18 2 130 81

  • протести-
  • демонстрации-
  • кт подкрепа

Демонстрации имаше и в страната

Протести блокираха София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протести блокираха София днес. Три от тях са организирани от КТ "Подкрепа" в рамките на продължаващите демонстрации с искане за повишаване на заплатите и осигуряване на по-добри условия на труд за административните служители, съобщи Нова тв.

Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" към синдиката се събра на протестен митинг пред Министерския съвет.

Независимо от трудовия стаж – около и над 30 години, заплата на главен специалист е 1169 лева, която нараства до около 1500. Става дума за чисто възнаграждение, но всички – младши, старши и главни експерти – не надминават тези възнаграждения.

Камелия Петкова от Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил заяви, че за заплатите им са предвидени увеличения от 5% от 1 януари догодина. "Това е мярката за цялата държавна администрация. Работя в Общинска служба „Земеделие“ – Кюстендил като експерт и мога да кажа, че нашите заплати от 2009 година са увеличавани с минимални проценти, предвидени общо за държавната администрация", обясни жената.

И допълни: "Ние сме най-нископлатената администрация. Досега бяхме и най-невидимата, най-тихата. А всъщност, колкото и обществото да си мисли, че администрацията не работи, ние сме една от най-натоварените. Работата ни е целогодишна, кампанийна, интензивна, често конфликтна и свързана с много ограничения в свободното време за семейство и дори за използване на отпуск".

Протестиращите подчертаха, че ръстът на възнаграждебнията им "тряжбва да е в пъти". "Но засега искаме поне да бъде изпълнено споразумението на структурата с министъра на земеделието и храните за 20% увеличение на заплатите от 1 юли и след това – още 20% от 1 януари. За да може нашите заплати горе-долу да се доближат и да станат сравними с тези в другите администрации", посочи Петкова.

„Има огромен дисбаланс между различните администрации. Не може за едни да има повече от 20% двуцифрени числа, а за други тази година нямаше и 5 %. На 1500 лева 5 на сто може да сметнете колко са”, заяви председателят на НФ „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ Анелия Иванова.

„Чудя се как да изкарам допълнителни пари. Търся си работа в друга сфера. Искам да се развивам в тази, но ако не ни увеличат заплатите ще се наложи да търся други препитания”, подчерта и Антон Накев от Областна дирекция „Земеделие“- Кюстендил.

Около 12 часа на протест излезе и Медицинска федерация "Подкрепа" срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване". Той се провежда пред Народното събрание. Синдикатът настоява за мерки за преодоляване на кадрова криза във всички звена на националната здравна система и за механизъм, който да гарантира реално, ефективно, дългосрочно и последователно нарастване на възнагражденията.

Искането им е медицинските специалисти от училищата и детските градини да не останат извън механизма, според който възнагражденията на медицинските специалисти достигат 1550 евро. По техни думи около 7000 души са извън този механизъм.

Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и Агенцията за социално подпомагане, излязоха на съвместен протест от 12.30 ч. на бул. "Княз Александър Дондуков" 3. Той е организиран от Синдиката на административните служители "Подкрепа".

В същия час протести се проведоха и в цялата страна пред териториалните структури на агенциите.

В Бургас демонстрации, организирани от КТ „Подкрепа“, се проведоха пред две държавни институции — Бюрото по труда и Инспекцията по труда. Служителите на двете структури настояват за увеличение на заплатите, така че да бъдат съобразени с нарастващите им ангажименти и с инфлацията, както и за гарантиране на по-добри условия на труд. те настояха за 20-процентно увеличение на заплатите им.

И двата протеста съвпаднаха с обедните почивки, за да не пречат на обслужването на гражданите.

"Крайно недоволни сме от месечните възнаграждения, които получаваме. Нашите квалификации и труда, който се изисква от нас, не отговаря по никакъв начин на месечните ни възнаграждения", смята Виолета Желева от Изпълнителната агенция по околната среда и водите в Бургас.

"Младшите експерти чисто вземат 1600 лв, главните 1800 лв., а старшите 1700 лв. Това е изключително ниско, много под нивото на средната работна заплата в България", обясни Валентина Михалева, която е от същата агенция.

"Текучеството е голямо. Имаме случаи, в които служител започва работа и в рамките на 2 месеца вече не иска да работи при нас, защото работата е много, а възнаграждението, което получава преценя, че не е достойно за него", коментира Леда Хвойнева от Бюрото по труда-Бургас.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    28 9 Отговор
    ЗАПОЧНА СЕ....

    16:19 26.11.2025

  • 2 Гост

    39 7 Отговор
    Двете свини ни убиват...

    16:21 26.11.2025

  • 3 Чорбара

    35 5 Отговор
    Дайте голеееми заплати на търтеите -- "специалисти".

    16:22 26.11.2025

  • 4 очевидец

    33 4 Отговор
    Пълен абсурд сътвориха управляващите. Решиха да приемат бюджета в почивка на заседание на парламента. Докараха петима въоръжени гардове на НСО и започнаха нещо нечувано в историята на страната. Такова бързане, такава наглост – най-важният закон в държавата да се приема в почивката на заседание!
    Уплашиха се. Отмениха почивката на полицаите и ги привикаха в районните управления. Защо?

    Коментиран от #11

    16:25 26.11.2025

  • 5 Няма бира

    29 4 Отговор
    Който не иска в администрацията, да заповяда в частния сектор.

    Коментиран от #53

    16:26 26.11.2025

  • 6 604

    3 9 Отговор
    Люмпинити па съ изявявът? Тоя път да се изкъпити преди журъ!

    16:28 26.11.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    18 7 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ КАЗА ДОЛУ БОЙКО БЪЛГАРОУБИЕЦА И ПЕЕВСКИ!

    16:29 26.11.2025

  • 8 Исторически парк

    14 8 Отговор
    ЩЕ ЗАПАЛИМ ПАРЛАМЕНТА!

    Коментиран от #30

    16:29 26.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    19 8 Отговор
    Довечера щурм на Парламента .Гответе се

    Коментиран от #17, #66

    16:30 26.11.2025

  • 10 таксиджия 🚖

    22 5 Отговор
    Ама кой ви държи на сила на тези държавни постове за 1500лв бе!? Напуснете! Вий с колко % мислите ни увеличават заплатите в частния сектор!? Хм? 2-5%

    А далаверите със служебно положение колко ви носят месечно? Как пък няма едно свободно място бе!? Ето аз идвам за 1500лв заплата.

    Коментиран от #16

    16:30 26.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "очевидец":

    ЗАЩОТО НАРОДНАТА ЛЮБОВ ВЕЧЕ ОПРЯ ДО НАSRAНИТЕ ИМ ЗАДNИЦИ..

    16:30 26.11.2025

  • 12 Плочкаджия

    15 3 Отговор
    Ще има нощта на белия автобус 2!

    16:30 26.11.2025

  • 13 Студент

    12 4 Отговор
    ОБЯВЯВАМ ОКУПАЦИЯ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ!🔥🔥🔥

    16:31 26.11.2025

  • 14 Нали

    15 1 Отговор
    Пролетариата и частният бизнес работи, за да има за повишение за онеправданите държавни служители и да има и за бонуси........

    16:31 26.11.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    12 12 Отговор
    ТОВА Е ПОСЛЕДНИЯТ НИ ШАНС ДА СПРЕМ ЕВРОТО!

    Коментиран от #19

    16:31 26.11.2025

  • 16 Българин

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "таксиджия 🚖":

    Сус бе бакшиш гербав

    Коментиран от #55

    16:32 26.11.2025

  • 17 С ВАС СМЕ!

    12 5 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ!

    Коментиран от #20

    16:32 26.11.2025

  • 18 Бойко Българоубиец

    10 10 Отговор
    Ще пратя жандармерията да ви пребие 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    16:32 26.11.2025

  • 19 🍀 Парушева

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ивелин Михайлов":

    В хотела съм, идваш ли?

    Коментиран от #25

    16:33 26.11.2025

  • 20 Българин

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "С ВАС СМЕ!":

    И как сте с нас у вас пред компа ли?! СЕИРДЖИИ!

    Коментиран от #27

    16:33 26.11.2025

  • 21 Баба Гошка

    13 6 Отговор
    Кат ви влезне еурото от заад, ще излезнете с плакати за 100% увеличение на заплатите, но няма да ви угрее. В ЕСЕСС ще ви ги увеличат с разрешените 2.5%, а валутния ни резерв от 40 милиарда ще бъде усвоен за 24 часа на 1ви януари от урсулици, шмерцове и макаррони в посока техните джобове, за златни укртоалетни и процент за нашите чекмеджии по оффшорните им чекмеджета

    16:33 26.11.2025

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 8 Отговор
    ПАК ИZЛЯОХА ШАРЛАТАНИТЕ ...................... ФАКТ !

    16:34 26.11.2025

  • 23 Икономист

    9 7 Отговор
    Ако сте вземали 2000лв чисто, януари ще вземете 700 евро чисто по новия бюджет айде да ви е сладко 😉😘

    16:34 26.11.2025

  • 24 Абе

    8 2 Отговор
    съкратете си и щатовете в общините има контрольори и в ОУ-ща счетоводители и гл.счетоводители и мед. сестри- 70 годишни на 6 - часов работен ден,а ученици има в училище до 18 часа

    16:35 26.11.2025

  • 25 Ивелин Михайлов

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "🍀 Парушева":

    Чиба троле, ходи при баща си да те

    Коментиран от #32

    16:35 26.11.2025

  • 26 Гост

    9 1 Отговор
    Интересно, дали всички, които изпращат хората от държавните служби, да работят в частния бизнес, ще разсъждават по същия начин, когато докторът в кварталната поликлиника им каже "не мога да те приема тук, ела в частния кабинет срещу 180 лева за преглед".

    Коментиран от #61

    16:35 26.11.2025

  • 27 таксиджия 🚖

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Ти къде си бе селяк? В малата у варненско ли или в селото неофит рилски с пирамидата?

    Коментиран от #35

    16:35 26.11.2025

  • 28 Уса

    6 5 Отговор
    Тези,които трябва най-много да протестират не протестират.Седят в къщи на вносната салатка и отровната ракия и чакат някой друг да им оправи живота.След нова година ще им гледам сеира и ревовете

    Коментиран от #65

    16:35 26.11.2025

  • 29 в бюджета няма пари ....

    7 6 Отговор
    3% дефицит с 5% за НАТО плюс още 1,5% за НАТО.... и 1% от всички милиарди за Украйна от ЕС нали? А ги махнете и да видим дали в бюджета няма пари ....

    16:36 26.11.2025

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Исторически парк":

    Парламентът е в ремонт от години ❗
    Ремонт който още не е започнал❗
    теА се настаниха в Партийния дом на льошата БъКъПъ❗

    16:36 26.11.2025

  • 31 Инженер

    6 6 Отговор
    БОЯТ НАСТАНА ТУПКАТ СЪРЦА НИ!

    16:36 26.11.2025

  • 32 🍀 Парушева

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ивелин Михайлов":

    Ходи при майка си

    Коментиран от #37

    16:36 26.11.2025

  • 33 Давайте

    8 6 Отговор
    смело момчета и момичета! "Рибата замирисва от към главата", а главата на рибата България е София! Измъкнете боклуците от не-народното събрание и директно на доживотен затвор и конфискация на откраднатото от тях в полза на народа!!!

    16:37 26.11.2025

  • 34 Атлантиците в Беляне

    8 4 Отговор
    Не се разсейвайте бе хора от маловажни неща. Народен съд и по ламбити за всички атлантици

    16:38 26.11.2025

  • 35 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "таксиджия 🚖":

    Аз вече съм на дондуков бе бакшиш потен! Да ти нарежат гумите дано и да се размажеш в некой стълб!

    16:38 26.11.2025

  • 36 Леля Гошо

    9 3 Отговор
    Изведнъж и сульо и пульо организират поръчкови протести, за да не може народният гняв да се концентрира в железен юмрук и да смаже зурлата на Д

    16:39 26.11.2025

  • 37 Ивелин Михайлов

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "🍀 Парушева":

    Ходи при баща си

    Коментиран от #41

    16:39 26.11.2025

  • 38 Ивелин Михайлов

    6 4 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ С УДАРНИ ОТРЯДИ ЩЕ ОКУПИРА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ!

    Коментиран от #43

    16:40 26.11.2025

  • 39 страшни протести

    5 3 Отговор
    5 души на кръст

    16:40 26.11.2025

  • 40 Чекаларов ми е фамилията

    5 1 Отговор
    Жиеея на Оборище 63 ...Горд се чувствам, че мой роднини преди 1944 лично са приключили 4 депутати и 2-ма зам.кмета само на улиците Ботев, Солунска и Раковска. Още в 7 града на България паметници имат. С такава нацистка, вредна и продажна сган друго решение няма

    Коментиран от #49, #54

    16:41 26.11.2025

  • 41 🍀 Парушева

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ивелин Михайлов":

    Няма да ползваш протеста за лична облага! Не си прави ПР! Кажи за ареста, защо ти задържаха депутати? Кажи за имотите придобити със схеми, инвестиционни измами и субсидия.

    Коментиран от #45, #47

    16:41 26.11.2025

  • 42 Българин

    5 2 Отговор
    Сега всички в частния сектор трябва да излезем на протест пред офисите на БСК КРИБ АИКБ и всички други офиси на ДС и БКП да протестираме за адекватни евро заплати .Всички които работим в сектор туризъм и сме с висше образование,техникуми ,няколко езика,20 г стаж и опит зад гърба да кажем НЕ на 1600 лв мизерната заплата..не на ДС ченгета като Велчев,НЕ на мутро олигарси престъпници като Домусчиев -( българоубиеца) ....

    16:42 26.11.2025

  • 43 Киру търновеца оригинала

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Ивелин Михайлов":

    Хахаха ретро екшън героя прави последен отчаян опит да се задържи като депутат, преди да му свалят имунитета и осъдят за измами.

    Коментиран от #59

    16:43 26.11.2025

  • 44 Караджата

    4 0 Отговор
    А защо стоите на държавната хранилка бе параззити?Има работа в частния сектор колкото искаш

    16:43 26.11.2025

  • 45 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "🍀 Парушева":

    Ще ползвам майка ти и ще пусна по един куршум в главите на боко и пеевски на следващото заседание и ще ги излежа

    Коментиран от #50, #52

    16:43 26.11.2025

  • 46 Идея

    3 0 Отговор
    Тая раздута администрация ако вземат да я съкратят,ще има пари за високи заплати,но и трябва да се отнасят с нас по-добре.Някои от институциине са сърдити на целия свят,и си го изкарват на нас.

    16:44 26.11.2025

  • 47 Полицай

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "🍀 Парушева":

    Никой не е задържан, правихме акция за сплашване заради протеста

    16:44 26.11.2025

  • 48 Исторически парк

    5 3 Отговор
    Тролеите им гербави дойдоха със закъснение и почнаха да цъкат минуси

    16:45 26.11.2025

  • 49 Тракиец 🇺🇦

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "Чекаларов ми е фамилията":

    Дай си адреса и името и аз да те приключа комунистическа терористична сган ,,, АНГЕЛОВ ми е фамилията -- виден националсоциалист и потомък на Хитлер югенд,дядо ми е трепал комун-яги и е участвал във ВСВ в гръцко да освобождава български земи и е трепал комунисти предимно в пазарджишко докато им е дължал СВАСТИКА на тиквите

    Коментиран от #62

    16:45 26.11.2025

  • 50 🍀 Парушева

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":

    Психопат, лекувай се!

    Коментиран от #57, #58

    16:45 26.11.2025

  • 51 По ТВ нищо

    5 0 Отговор
    Телевизиите не смеят да съобщават за протестите. Гледах новите и нито дума.

    16:45 26.11.2025

  • 52 🍀 Парушева

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ивелин Михайлов":

    А болните ти дечица кой ще гледа?

    16:46 26.11.2025

  • 53 Да бе да

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Няма бира":

    Многоса ни изпотребвали.Да ги носим и тук на гръб,а?Тия не са свикнали на работа.Нали ги гледам,работят 15 мин.,после 15 цигари,после пак 15 мин.,ама лошото е че много са ни сърдити като трябва да свършат малко работа.

    16:47 26.11.2025

  • 54 Големи са били верно

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Чекаларов ми е фамилията":

    Чекаларови ... Стамбулов го е било много страх от тях. Имало е зони в София които са били забранени за мръсника Стамбулов... Една от версиите е че точно рода на Чекалята са го платили и приключили .... и е точно така.

    Коментиран от #73

    16:49 26.11.2025

  • 55 Зъл пес

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Колко ви е криво като ви кажат истината,а,хрантутнико.

    Коментиран от #78

    16:49 26.11.2025

  • 56 Тракиец 🇺🇦 до 40 терориста безродник

    1 3 Отговор
    Дай си адреса и името и аз да те приключа комунистическа терористична сган ,,, АНГЕЛОВ ми е фамилията -- виден националсоциалист и потомък на Хитлер югенд,дядо ми е трепал комун-яги и е участвал във ВСВ в гръцко да освобождава български земи и е трепал комунисти предимно в пазарджишко докато им е дълбал СВАСТИКА на тиквите

    Коментиран от #77

    16:49 26.11.2025

  • 57 Ивелин Михайлов

    2 3 Отговор

    До коментар #50 от "🍀 Парушева":

    Джендър ти се лекувай знаем,че си мъж, който се преструва на жена

    16:50 26.11.2025

  • 58 Ивелин Михайлов

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "🍀 Парушева":

    Ще лекувам майка ти отзад

    Коментиран от #64

    16:50 26.11.2025

  • 59 Юрист

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Киру търновеца оригинала":

    ДОЖИВОТ ЗА КОЦЕВ!

    16:52 26.11.2025

  • 60 Млад динамичен екип

    4 0 Отговор
    Стига сте развъждали чиновници, ченгета, полковници, партиици и купищата им шуробаджанаци. София е задръстена от тях

    16:52 26.11.2025

  • 61 Да бе да

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Ама те и сега си го казват,даже за 200лв. ,че и нагоре.

    16:54 26.11.2025

  • 62 Ей смотанякооо неграмотен

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Тракиец 🇺🇦":

    Чекаларови са точно Тракийци и вземи малко се осъзнай. Убит е не от турци а от гърци... Петко Войвода също е бил от рода н Чакалята. И баща му и баба му

    Коментиран от #80

    16:54 26.11.2025

  • 63 Дядото на дядото

    0 0 Отговор
    е сгрешената икономикеа свързана с разрушените промишлени и земеделски единици, ипсата на нови. И най-веце Марксовеатаформула ПАРИ- СТОКА - ПАРИп рим, замененасПАРИ - БАНКИ - ПАРИ прим. Да, но банките не произвеждат СТОКИ за продан, откъдето да дойдат печалбите.При втория случа, наложителни са заемите. Вътрешни от населението неможе, защато заплатите са малки, остава да се вземат ВЪНШНИ ЗАЕМИ, откоето ДЪРЖАВАТА ЗАБОРЧЛЯВА. и ТАКА ВСЯКА ГОДИНА, ДОКАТО ФАЛИРА ДЪРЖАВАТА.
    Основната причина гОСПОДА МЛАДИ ИКОНОМИСТИ И ФИНАНСИСТИ, ВАШЕТО МИСЛЕНЕ Е ПОГРЕШНО.
    Без да ви обиждам, ще ви кажа, че един председател на ТКЗС по добре ръкъводи икономиката, отколкото вие. На главата му са: 1500 реботника,, 500 вола, 1000п овце, 100 прасета, 100 крави, 15000 декара житни култкури и памук, 3000 декара лозя и още много друго. Започна със 70 стотинки трудоден, за три години стана 2 лева.Навреме и точно издължени държавни доставки.
    Все едно да сравнявам Колю Фичето с днешните инженери, чиито пътища се скапват за година.,.

    16:55 26.11.2025

  • 64 Симо

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ивелин Михайлов":

    Аз онодих болните ти дечица отзадее и ми изгълтаха млекцето 🤭

    Коментиран от #69, #71

    16:55 26.11.2025

  • 65 Бабината ти трънкина

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Уса":

    Не бе,трябва масово гласуване,а не ходене за гъби.Сигурен съм че голям процент от коментиращите не са гласували,затова да си ядат отровните салатки,и да си траят.

    Коментиран от #74

    16:57 26.11.2025

  • 66 Кабаиванов

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Пак си измисляш, Ленко.

    16:58 26.11.2025

  • 67 ттттъ

    0 0 Отговор
    бмв-та и пар има само за личната армия на Д.П. и личното му куче Калин С.

    16:58 26.11.2025

  • 68 Саша Грей

    0 0 Отговор
    "а възнаграждението, което получава преценя, че не е достойно за него"

    Няма да коментирам статията, но се създава опасен прецедент с правописа, известен още от случая с ПКП. "Преценя" е изключително грешно, правилното е "ПреценЯВА". Моля, уважавайте българския език. Благодаря.

    16:58 26.11.2025

  • 69 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Симо":

    Аз ще ти изрежа тогава ректума с тп нож и ще те накарам да си го изядеш

    16:58 26.11.2025

  • 70 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ТОZИ ПЪТ НОМЕРА НА .................... ZEЛЕНИЯ ЧОРАП (С ЮМРУКА) И ШАРЛАТАНИТЕ НЯМА ДА МИНЕ ................... ФАКТ !

    16:59 26.11.2025

  • 71 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Симо":

    Аз отрязах оная ралта на баща ти и му я натъпках в гърлото

    17:00 26.11.2025

  • 72 За жалене

    1 0 Отговор
    Митничар от Капитан Андреево - Забрави да протестира за невзетите заплати за десет години период.
    А трябваше.

    17:00 26.11.2025

  • 73 Чекаларови

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Големи са били верно":

    В Асеновград на църквата камбаната е от сребро, дарена от Чекаларови, 850 кг. сребро От поне 30 години мисля как да я гепя с хеликоптер

    17:00 26.11.2025

  • 74 тутут

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Бабината ти трънкина":

    грешиш, за кой да се гласува ? именно ПП ДБ вкараха Пеевски обратно, кой вкара Калин Стоянов ?

    17:00 26.11.2025

  • 75 коко

    0 0 Отговор
    Какво искат тези лениви и нагли същества? В целия свят за да получиш трябва да дадеш,иначе ще ровиш в кофите с надежда да намериш нещо за ядене. Никъде не дават пенсия за това че си викал " Времето е наше","горе!,долу,уууууу," Протестиращите ще правят това до кофите за боклук след като България приеме еврото.

    17:01 26.11.2025

  • 76 коко

    0 0 Отговор
    Тази с голямото дуууупе на снимката какво работи?

    17:02 26.11.2025

  • 77 Русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Тракиец 🇺🇦 до 40 терориста безродник":

    Аз съм потомък на Наполеон Бонапарт, адресът ми е севастократор Калоян 32 бояна. Идвай да ти извадя червта през оная работа и да те шбм с тях

    17:04 26.11.2025

  • 78 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Зъл пес":

    Ще ти пусна моето кане корсо да ти оглозга физиономията, песче гербаво

    17:05 26.11.2025

  • 79 Днес стана ясно от ЕЦБ

    1 0 Отговор
    Че не в клуба на богатите а в клуба на фалиралите ще влизаме

    17:08 26.11.2025

  • 80 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ей смотанякооо неграмотен":

    Млък измет комунистическа...аз съм тракиец от беломорието и моите деди дядовците ми са ходили с ВЕРМАХТА да освобождават земите ни по бяло море- драма Ксанти кавала хрисополи Керамоти ,Македония Северна Добруджа и т н ..Какво ти разбира на теб еврейската ц+--и+-г+-а++нска болшевишка тиква..учи история болшевишка терористична антибългарска из+Мет

    17:09 26.11.2025

  • 81 ЙОРДАН СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

    0 0 Отговор
    А ТЪПИТЕ И МЪРЗЕЛИВИ ПОЛИЦЕЙСКИ СВИНИ, НАЧЕЛО СЪС СМЕШНИЯ СИ МИНИСТЪР ВЗЕМАТ ПОВЕЧЕ ОТ ПРОФЕСОРИ, АРТИСТИ, УЧЕНИ, ЛЕКАРИ, ХИРУРЗИ, УЧИТЕЛИ, МЕД СЕСТРИ, ДИРИГЕНТИ, ОПЕРНИ ПЕВЦИ, СРАМНО, НО СЛЕД КАТО НИ УПРАВЛЯВАТ ДВЕ ПРОСТИ СВИНИ, ЩЕ ТЪРПИМ ТОЗИ УЖАС!

    17:09 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове