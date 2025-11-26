Новини
България »
Георг Георгиев: Сърбия не е съобщавала за арест на български шпиони

Георг Георгиев: Сърбия не е съобщавала за арест на български шпиони

26 Ноември, 2025 16:27 632 20

  • георг георгиев-
  • сърбия-
  • български шпионин

Сърбия е не само наш непосредствен съсед, но и в резултат на различни исторически превратности е и дом на автохтонно българско национално малцинство

Георг Георгиев: Сърбия не е съобщавала за арест на български шпиони - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Министерството на външните работи на България не са постъпвали официални сведения от сръбските власти относно „арест на български шпиони” и „разбита българска шпионска мрежа“ на територията на съседната страна. Това заяви министърът на външните Георг Георгиев по повод на твърденията на Александър Вулин, предаде репортер на БГНЕС.

Бившият вицепремиер на Сърбия и бивш директор на сръбската Агенция за информация и сигурност (БИА), който е един от най-близките съратници на президента Александър Вучич, отправи тежки обвинения срещу България. В своя изявление, разпространено от сръбските медии, Вулин твърди, че е разбита „българска шпионска мрежа” на територията на Сърбия. Той също така отправи обидни квалификации към страната ни, наричайки я „окупатор“, който трябва да „пали свещи и иска прошка“ от Белград.

Министър Георгиев припомни, че Сърбия е не само наш непосредствен съсед, но и в резултат на различни исторически превратности е и дом на автохтонно българско национално малцинство. Той подчерта, че България развива двустранните си отношения със Сърбия, като спазва принципите на добросъседството и сътрудничеството.

„Твърдения на Александър Вулин, лидер на парламентарно представеното „Социалистическо движение“ и настоящ председател на Надзорния съвет на държавната газова компания „Сърбиягаз“, по-скоро илюстрират колко лесно двустранните ни отношения могат да станат цел на недобронамерени политически кампании или внушения“, заяви ръководителят на българската дипломация.

Припомняме, че през последните няколко години водещи сръбски държавници и политици, сред които президентът Вучич и Вулин, многократно са отправяли обидни твърдения спрямо България. В нашата северозападна съседка се води организирана кампания с „език на омразата“ срещу българите, които се представят като „чудовища“. Вулин официално се обявява за прекратяване на преговорите за членство в ЕС и присъединяване на Сърбия към БРИКС. Той е награждаван с най-високите руски отличия. Според Александър Вулин „нищо не може да спре хегемонистичния проект на Балканите „Сръбски свят“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лепа брена

    2 0 Отговор
    Сръбски свят

    16:31 26.11.2025

  • 4 ,,,,,,

    2 0 Отговор
    Посръбчването на Северна Македония 1915 -1918

    16:32 26.11.2025

  • 5 българин

    4 0 Отговор
    Този се занимаеа с бля бля за да ни отвлече вниманието!
    Ей буклуй от гроба - оди си не си ни нужен!

    Коментиран от #7

    16:34 26.11.2025

  • 6 Динко

    3 1 Отговор
    Аз ли съм в грешка нещо незнам, ама според мен тоа пич не живее в себе си. Дъни се на всяка лява стъпка! На десните пък - по дваж на еднъж.

    16:35 26.11.2025

  • 7 Прав си!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "българин":

    Най-силният и некомпетентен министър, който е имала България.

    Коментиран от #8

    16:43 26.11.2025

  • 8 Прав си!

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прав си!":

    Най-слабият и некомпетентен министър, който е имала България.

    16:43 26.11.2025

  • 9 Перо

    3 1 Отговор
    Само болните мозъци приемат и казват, че са обградени от страни-членки на НАТО и това е голяма заплаха за Сърбия! Не знам какво имат за да ги напада НАТО! Не знам кои са окупатори, след като те окупираха през 1913 Македония и започнаха прекръстване на население и името на географски район в Южна Бановина! Взеха западните покрайнини и провеждат геноцид! След 35-36 г. още управляват старите УДБаши и титови комунисти като Вулин и Вучич! Тия шовинисти от времето на СФРЮ с орлите ли живеят?

    16:44 26.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нищо чудно

    2 1 Отговор
    Всичко очакваме от турско-щатските слугини управляващи в София . Може и някакви шпионски номера да пробват . Не в полза на България , разбира се , а по поръчка на шефовете си .

    16:55 26.11.2025

  • 12 Само питам

    2 1 Отговор
    Георг дали предприе нещо , че българи гният в затворите на Великобритания . И гниха с години , докато напоследък англичоците им съчиниха обвинения , че са "руски шпиони" ?!

    Коментиран от #13

    16:58 26.11.2025

  • 13 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само питам":

    Какво го питаш тоя челувач.Пфу... от всите "гербери" тоя и оня дилян добрев са най гнусни.

    17:01 26.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ако арестуваме руските и сръбски

    2 0 Отговор
    шпиони у нас може да се напълни цял влак с 30 вагона, от тия дето са за прасета!

    17:07 26.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 .....

    0 0 Отговор
    През1915-18 г.започва изселване, посръбчване на българите.

    17:10 26.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове