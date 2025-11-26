Георг Георгиев: Сърбия не е съобщавала за арест на български шпиони

В Министерството на външните работи на България не са постъпвали официални сведения от сръбските власти относно „арест на български шпиони” и „разбита българска шпионска мрежа“ на територията на съседната страна. Това заяви министърът на външните Георг Георгиев по повод на твърденията на Александър Вулин, предаде репортер на БГНЕС.

Бившият вицепремиер на Сърбия и бивш директор на сръбската Агенция за информация и сигурност (БИА), който е един от най-близките съратници на президента Александър Вучич, отправи тежки обвинения срещу България. В своя изявление, разпространено от сръбските медии, Вулин твърди, че е разбита „българска шпионска мрежа” на територията на Сърбия. Той също така отправи обидни квалификации към страната ни, наричайки я „окупатор“, който трябва да „пали свещи и иска прошка“ от Белград.

Министър Георгиев припомни, че Сърбия е не само наш непосредствен съсед, но и в резултат на различни исторически превратности е и дом на автохтонно българско национално малцинство. Той подчерта, че България развива двустранните си отношения със Сърбия, като спазва принципите на добросъседството и сътрудничеството.

„Твърдения на Александър Вулин, лидер на парламентарно представеното „Социалистическо движение“ и настоящ председател на Надзорния съвет на държавната газова компания „Сърбиягаз“, по-скоро илюстрират колко лесно двустранните ни отношения могат да станат цел на недобронамерени политически кампании или внушения“, заяви ръководителят на българската дипломация.

Припомняме, че през последните няколко години водещи сръбски държавници и политици, сред които президентът Вучич и Вулин, многократно са отправяли обидни твърдения спрямо България. В нашата северозападна съседка се води организирана кампания с „език на омразата“ срещу българите, които се представят като „чудовища“. Вулин официално се обявява за прекратяване на преговорите за членство в ЕС и присъединяване на Сърбия към БРИКС. Той е награждаван с най-високите руски отличия. Според Александър Вулин „нищо не може да спре хегемонистичния проект на Балканите „Сръбски свят“.