Новини
България »
Георг Георгиев: Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден

Георг Георгиев: Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден

14 Декември, 2025 16:45 544 31

  • георг георгиев-
  • стрелба-
  • плаж-
  • сидни-
  • ханука

Дълбоко съм шокиран от потресаващите кадри от стрелбата по време на празненствата по случай Ханука на плажа Бонди в Австралия

Георг Георгиев: Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден. Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев след нападението в Сидни, при което загинаха най-малко 12 души.

Дълбоко съм шокиран от потресаващите кадри от стрелбата по време на празненствата по случай Ханука на плажа Бонди в Австралия. Моите мисли са с всички засегнати и техните семейства, написа в социалната мрежа "Екс" Георгиев.

Най-малко 12 души са загинали, а 30 са ранени при стрелбата, предаде Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти.

От Министерството на външните работи съобщиха, че няма данни за ранени или пострадали български граждани.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 министърът на външните работи в оставка

    16 0 Отговор
    Министър, ама в оставка… в оставка, ама министър…

    16:47 14.12.2025

  • 3 Ελλάδα 🇬🇷 Елада

    2 0 Отговор
    Φτάνουμε σε 2000 χιλιάδες χρόνια
    Фтануме се 2000 хилиадес хрониа

    Коментиран от #21

    16:47 14.12.2025

  • 4 Спецназ

    26 0 Отговор
    Тоя ПЛУЖЕК Георг Георгиев защо не се обади 2014- та,
    когато бяха разстрелвани деца на спирка в Донецк от украинската авиация??

    А??

    ПФУ!

    16:47 14.12.2025

  • 5 Сатана Z

    15 0 Отговор
    Зеленият еврей кво казА по случая?

    16:48 14.12.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    19 0 Отговор
    Ти евреин ли си бе?!
    А докато еврейската общност ръкопляскаше на избиването на палестинци - това не беше "ужасен акт на насилие" така ли?!

    Квото търсеха евреите - намериха си го!

    Коментиран от #11

    16:49 14.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    Георг Георгиев е фалшиво име зад което се крие Хазарин

    16:49 14.12.2025

  • 8 Божеее ,

    18 0 Отговор
    и тоя ли се яви да се изока , белим някой го забележи какъв умник е .

    16:49 14.12.2025

  • 9 Ελλάδα 🇬🇷 Елада

    2 0 Отговор
    Αθήνα Παγκράτι Βηρονα 🇬🇷🇬🇷 2026
    Афина Панкрати Вирона

    16:50 14.12.2025

  • 10 георг целувача

    15 0 Отговор
    ч-и-ф-y-т-c-к-и cлyгa

    16:50 14.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Видиш ли Георги Георгиев,Иван Иванов, Христо Христов значи е фалшиво име зад което се крие евреин от хазарски произход.

    16:51 14.12.2025

  • 12 црам голям

    13 0 Отговор
    А ТОЗИ Е НАЙ-ПРОПАДНАЛИЯТ МИНИСТЪР ЗАЩОТО В ЕФИР ЦЕЛУВАШЕ РЪКАТА НА КАПОТО СИ !!

    16:52 14.12.2025

  • 13 ДрайвингПлежър

    14 0 Отговор
    Когато евреите убиха българин! Хуманитарен работник! И признаха, че целенасочено с атакували конвоя, знаейки че това е червения кръст... ТИ КВО НАПРАВИ?!!! Каза чакайте да видим, дайте да не осъждаме... от 9 кладенеца вода само да не кажеш лоша дума за ЕВРЕЙСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ!!!

    Белене ти е малко! На площада и с камъни! Така се учи урок!

    16:52 14.12.2025

  • 14 Ъъъъъъъъъ

    13 0 Отговор
    "Дълбоко съм шокиран от потресаващите кадри от стрелбата по време на празненствата по случай Ханука на плажа Бонди в Австралия"

    Ма за случващото се в Палестина беше сляп и глух, нали? Не беше шокиран от еврейския геноцид....🤔

    16:52 14.12.2025

  • 15 Да,бе

    7 0 Отговор
    Категорично трябва да се осъди малкият брой на жертвите,особено в сравнение с палестинските...

    16:53 14.12.2025

  • 16 БЪЛГАРИТЕ ОПРАВИХТЕ

    6 1 Отговор
    И С ЕВРЕИТЕ СЕ ЗАХВАНАХТЕ

    16:54 14.12.2025

  • 17 А кта на насилие !

    4 0 Отговор
    А кта на насилие !

    Срещу Българския Народ !

    И Българската Общност !

    От Страна на !

    Народното Събрание !

    И Министерския !

    Съвет !

    Не трябва ли ?

    Да Бъде Осъден !

    И Виновниците !

    Да Бъдат Вкарани !

    В Затвора !

    16:55 14.12.2025

  • 18 НА КОНГРЕС В МОСКВА ЕВРЕИТЕ СА ПРИЕЛИ

    3 1 Отговор
    ПРЕЗ 1989 Г. ДА УНИЩОЖАТ СЛАВЯНИТЕ !

    16:55 14.12.2025

  • 19 Циник

    6 0 Отговор
    Георг Георгиев да си купи един атлас и да види къде е Австралия и къде е държавата, която му плаща заплата да и защищава правата.

    16:55 14.12.2025

  • 20 Справедливия

    6 0 Отговор
    Георги ли си, Киборг ли си...Що не каза и дума в защита на нашия служител който загина от еврейски снаряд, докато спасяваше невинни палестински деца?!? Лижеш всичко що е западен гъзззз, но пропито с агресия, но не можеш да погледнеш в очите хората, които очакват справедливостта.

    16:55 14.12.2025

  • 21 Хе!

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ελλάδα 🇬🇷 Елада":

    2025 година сме, бе! Какви 2000 години си стигнал!? Ексигисте, паракало!

    16:55 14.12.2025

  • 22 Ей, тоя

    4 0 Отговор
    Георг, външен министър на България ли е или на Сидни!?

    16:57 14.12.2025

  • 23 ....

    3 0 Отговор
    Тоя е на нещо "бЕло "!

    16:57 14.12.2025

  • 24 ои8уйхътгрф

    3 0 Отговор
    Прав си, министре в оставка- трябва да бъде осъден този акт...

    ОСЪЖДАМ КАЛПАВИТЕ СТРЕЛЦИ КОИТО СА ЛИКВИДИРАЛИ ТОЛКОВА МАЛКО ЖИДОВЕ- ДРУГИЯТ ПЪТ МИНИМУМ 500 ЖИДА ДА ОТСТРЕЛЯТЕ...

    Осъдени сте...

    17:01 14.12.2025

  • 25 Това еднокле ти ъчно

    2 0 Отговор
    Било живо,а когс тия изтрепаха хиляди цивилни мълча кат п....а,няма такива долни мекотели

    17:01 14.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Левски

    1 0 Отговор
    Отворко, защо не осъди акта на Израел над Палестина с хиляди жертви?

    17:04 14.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дориана

    0 0 Отговор
    Лицемерие, лицемерие, това олицетворява Георг Георгиев. Още малко от лицемерие ще вкара и България във война между Русия и НАТО, защото това искали другите военолюбиви европейски политици. И той от подмазване и рабополепие като нищо ще изпрати български войници на фронта така както предоставя оръжие на Украйна за да подклажда войната и да се избиват взаимно.

    17:05 14.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тракиец 🇺🇦

    0 0 Отговор
    Айде Гошо гъ.за еврейчето ционист чи..фут веднага пак ревна за господарите си жа.лката ционистка амеба...дето има рев за чи..фути Гошо гъ..за крадеца от БКП герб е пръв ..м..а..ми..чка..та ти гну.сна ще те у..би..я ако си ми пред погледа долна т.вар ...ДА ЖИВЕЕ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА

    17:05 14.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове