Георг Георгиев: Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден

Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден. Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев след нападението в Сидни, при което загинаха най-малко 12 души.
Дълбоко съм шокиран от потресаващите кадри от стрелбата по време на празненствата по случай Ханука на плажа Бонди в Австралия. Моите мисли са с всички засегнати и техните семейства, написа в социалната мрежа "Екс" Георгиев.
Най-малко 12 души са загинали, а 30 са ранени при стрелбата, предаде Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти.
От Министерството на външните работи съобщиха, че няма данни за ранени или пострадали български граждани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 министърът на външните работи в оставка
16:47 14.12.2025
3 Ελλάδα 🇬🇷 Елада
Фтануме се 2000 хилиадес хрониа
Коментиран от #21
16:47 14.12.2025
4 Спецназ
когато бяха разстрелвани деца на спирка в Донецк от украинската авиация??
А??
ПФУ!
16:47 14.12.2025
5 Сатана Z
16:48 14.12.2025
6 ДрайвингПлежър
А докато еврейската общност ръкопляскаше на избиването на палестинци - това не беше "ужасен акт на насилие" така ли?!
Квото търсеха евреите - намериха си го!
Коментиран от #11
16:49 14.12.2025
7 Последния Софиянец
16:49 14.12.2025
8 Божеее ,
16:49 14.12.2025
9 Ελλάδα 🇬🇷 Елада
Афина Панкрати Вирона
16:50 14.12.2025
10 георг целувача
16:50 14.12.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Видиш ли Георги Георгиев,Иван Иванов, Христо Христов значи е фалшиво име зад което се крие евреин от хазарски произход.
16:51 14.12.2025
12 црам голям
16:52 14.12.2025
13 ДрайвингПлежър
Белене ти е малко! На площада и с камъни! Така се учи урок!
16:52 14.12.2025
14 Ъъъъъъъъъ
Ма за случващото се в Палестина беше сляп и глух, нали? Не беше шокиран от еврейския геноцид....🤔
16:52 14.12.2025
15 Да,бе
16:53 14.12.2025
16 БЪЛГАРИТЕ ОПРАВИХТЕ
16:54 14.12.2025
17 А кта на насилие !
Срещу Българския Народ !
И Българската Общност !
От Страна на !
Народното Събрание !
И Министерския !
„
Съвет !
Не трябва ли ?
Да Бъде Осъден !
И Виновниците !
Да Бъдат Вкарани !
В Затвора !
16:55 14.12.2025
18 НА КОНГРЕС В МОСКВА ЕВРЕИТЕ СА ПРИЕЛИ
16:55 14.12.2025
19 Циник
16:55 14.12.2025
20 Справедливия
16:55 14.12.2025
21 Хе!
До коментар #3 от "Ελλάδα 🇬🇷 Елада":2025 година сме, бе! Какви 2000 години си стигнал!? Ексигисте, паракало!
16:55 14.12.2025
22 Ей, тоя
16:57 14.12.2025
23 ....
16:57 14.12.2025
24 ои8уйхътгрф
ОСЪЖДАМ КАЛПАВИТЕ СТРЕЛЦИ КОИТО СА ЛИКВИДИРАЛИ ТОЛКОВА МАЛКО ЖИДОВЕ- ДРУГИЯТ ПЪТ МИНИМУМ 500 ЖИДА ДА ОТСТРЕЛЯТЕ...
Осъдени сте...
17:01 14.12.2025
25 Това еднокле ти ъчно
17:01 14.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Левски
17:04 14.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дориана
17:05 14.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тракиец 🇺🇦
17:05 14.12.2025