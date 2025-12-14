Георг Георгиев: Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден

Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден. Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев след нападението в Сидни, при което загинаха най-малко 12 души.

Дълбоко съм шокиран от потресаващите кадри от стрелбата по време на празненствата по случай Ханука на плажа Бонди в Австралия. Моите мисли са с всички засегнати и техните семейства, написа в социалната мрежа "Екс" Георгиев.

Най-малко 12 души са загинали, а 30 са ранени при стрелбата, предаде Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти.

От Министерството на външните работи съобщиха, че няма данни за ранени или пострадали български граждани.