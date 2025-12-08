Новини
България »
Правителството търси убежище на закъсалия кораб "Кайрос"

Правителството търси убежище на закъсалия кораб "Кайрос"

8 Декември, 2025 17:04 500 11

  • кораб-
  • танкер-
  • кайрос-
  • георг георгиев-
  • гроздан караджов

Гроздан Караджов посочи, че няма данни за местоположенията на танкера във времето

Правителството търси убежище на закъсалия кораб "Кайрос" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"От извънредния посланик на Турция беше поет ясен ангажимент за повече информация от компетентните турски власт за всичко, което е предхождало стигането на кораба "Кайрос" до българска територията. Екипажът на кораба е от 10 човека, като 7 души от екипажа са евакуирани".Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев на брифинг в Министерски съвет, цитиран от news.bg.

Георгиев обясни, че във връзка с казуса танкера "Кайрос" още от миналата седмица правителството е в течение на всички детайли по случая. Днес бе проведен разговор с посланика на Турция в България, който предостави повече информация относно въпросния кораб до неговото довеждане в български води, уточни външният министър.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов добави, че днес е приключила последната акция по евакуираните на членове на екипажа. Евакуираните са настанени в хотел и се намират във Варна. Ще останат само трима души на борда на кораба "Кайрос", като както стана ясно вече 7 са евакуираните.

От думите на вицепремиера стана ясно, че ще се достави оборудване на "Кайрос", което да осигури цялостно електрозахранване на системите на кораба. Целта е да се осигури нов генератор за електрозахранването, с което да се вдигне поне котвата на кораба.

Караджов подчерта, че при наличие на наличен екипаж и при липса на изоставане на кораба, то той си остава изцяло ангажимент на собственика как ще се справи с последиците от случилото се. Накрая, когато всичко приключи, разноските ще бъдат поети от корабособственик, добави транспортният министър.

"Корабът не представлява опасност нито за околната среда, нито за гражданите във Варна. Ще се проведе операция по евакуирането му и ще потърсим убежище", увери транспортният министър.

Гроздан Караджов посочи, че няма данни за местоположенията на танкера във времето.

Припомняме, че танкерът "Кайрос" е част от руския сенчест флот и е с наложени санкции, който беше ударен от Украйна на 28 ноември.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Този "Кайрос" поразително бие на "Рожен", "Руен", или там, както са му пребоядисали надписа по кърмата, както по филма с Никълъс Кейдж "Цар на войната".

    17:07 08.12.2025

  • 2 Зевс

    7 2 Отговор
    Кораба не е закъсал, турците ни го паркираха в териториалните води, които явно са разграден двор като останалата ни територия. Има една теза, че са ни го домъкнали, понеже управлението на украинските морски дронове е на наша територия.

    Коментиран от #9

    17:08 08.12.2025

  • 3 Руски ценности

    1 5 Отговор
    Глад и мизерия

    17:08 08.12.2025

  • 4 Да де

    6 0 Отговор
    Границата не е далеч.Засилвайте го и да му берат турците проблемите.

    17:09 08.12.2025

  • 5 ,,,,,,

    2 0 Отговор
    Ма на който е ,да си го взима тва ръждясало корито

    17:11 08.12.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    5 0 Отговор
    Карайте го в Цариград.

    17:11 08.12.2025

  • 7 Ясно

    4 1 Отговор
    Киев си е позволил да опита да потопи граждански кораб в териториалните води на България ?.Защо България не отговаря с някоя ракета по Киев или Лвов ? А , знаем ! Защото Западът ни накара да си нарежем ракетите ! Целта - Западът на спокойствие да си играе игричките срещу православните народи .

    17:12 08.12.2025

  • 8 асаната

    1 0 Отговор
    Баткоу с флексата от уиул от един с москоли реклам купих флексата промоция идваме да го нарежеме утре го нема да не го мислити тръгваме за варната с бусата

    17:16 08.12.2025

  • 9 Хера

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Не лъжи! Не турците, а руснаците. По-точно, терориста Путлер!

    17:20 08.12.2025

  • 10 Гончар Романенко

    0 0 Отговор
    Попитали посланника и той казал :"Ще видим!"...
    Толкоз!

    17:21 08.12.2025

  • 11 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Правителството да спре да защитава зелю и да лъже че няма теч от танкера, има кадри на който се вижда как тече има снимки на петно от разлив

    17:23 08.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове