Правителството търси убежище на закъсалия кораб "Кайрос"

"От извънредния посланик на Турция беше поет ясен ангажимент за повече информация от компетентните турски власт за всичко, което е предхождало стигането на кораба "Кайрос" до българска територията. Екипажът на кораба е от 10 човека, като 7 души от екипажа са евакуирани".Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев на брифинг в Министерски съвет, цитиран от news.bg.

Георгиев обясни, че във връзка с казуса танкера "Кайрос" още от миналата седмица правителството е в течение на всички детайли по случая. Днес бе проведен разговор с посланика на Турция в България, който предостави повече информация относно въпросния кораб до неговото довеждане в български води, уточни външният министър.

Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов добави, че днес е приключила последната акция по евакуираните на членове на екипажа. Евакуираните са настанени в хотел и се намират във Варна. Ще останат само трима души на борда на кораба "Кайрос", като както стана ясно вече 7 са евакуираните.

От думите на вицепремиера стана ясно, че ще се достави оборудване на "Кайрос", което да осигури цялостно електрозахранване на системите на кораба. Целта е да се осигури нов генератор за електрозахранването, с което да се вдигне поне котвата на кораба.

Караджов подчерта, че при наличие на наличен екипаж и при липса на изоставане на кораба, то той си остава изцяло ангажимент на собственика как ще се справи с последиците от случилото се. Накрая, когато всичко приключи, разноските ще бъдат поети от корабособственик, добави транспортният министър.

"Корабът не представлява опасност нито за околната среда, нито за гражданите във Варна. Ще се проведе операция по евакуирането му и ще потърсим убежище", увери транспортният министър.

Гроздан Караджов посочи, че няма данни за местоположенията на танкера във времето.

Припомняме, че танкерът "Кайрос" е част от руския сенчест флот и е с наложени санкции, който беше ударен от Украйна на 28 ноември.